Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
2:0
Конец матча
0'
1:0
19' ПенальтиЭспиноса Кристиан
41' Желтая карточкаТоло Нуху
45' Желтая карточкаLeo Chu
2:0
65' ГолТрауко Мигель
90'+6
Ход матча
19'
41'
45'
65'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Бисон
Таннер
26
Tonhao
29
Акапо
Карлос
16
Скахен
Джек
93
Жудсон
33
Cody
Baker
28
Гомес
Еймар
73
Варгас
Обед
23
Leo
Chu
19
Эбер
Араужо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
29 Акапо КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Cam Cilley
-
24 Daniel Munie
-
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Cody BakerЗащитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
99 Dylan Teves
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
40 матчей
35%
22.5%
42.5%
14 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
30%
42.5%
27.5%
12 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
45%
35%
8 побед 18 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.24
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
41
17
Голов в среднем за матч
1.78
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
62
40
Голов в среднем за матч
1.55
1
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|11 (4)
|0.48
|Эбобисс Жереми
|7 (1)
|0.3
|Трауко Мигель
|3
|0.13
|Акапо Карлос
|2
|0.09
|Монтейру Жамиру
|1
|0.04
|Юилл Джексон
|1
|0.04
|Скахен Джек
|1
|0.04
|Киканович Бенджамин
|1
|0.04
|Ousseni Bouda
|1
|0.04
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Кауэлл Кейд
|0
|0
|Tonhao
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|9
|0.39
|Руидиас Рауль
|4
|0.17
|Leo Chu
|3
|0.13
|Эбер Араужо
|2
|0.09
|Руснак Альберт
|2
|0.09
|Ролдан Кристиан
|2
|0.09
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.04
|Монтеро Фреди
|1
|0.04
|Гомес Еймар
|1
|0.04
|Paul Rothrock
|1
|0.04
|Атенсио Джошуа
|1
|0.04
|Jackson Ragen
|0
|0
|Рольдан Александер
|0
|0
|Joao Paulo I
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жудсон
|5
|1
|Юилл Джексон
|6
|0
|Марье Поль
|5
|0
|Монтейру Жамиру
|3
|1
|Груэсо Карлос
|4
|0
|Менса Джонатан
|3
|0
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|Tonhao
|3
|0
|Акапо Карлос
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Цакирис Нико
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Daniel Fusato1
|0
|1
|Трауко Мигель
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Эбобисс Жереми
|1
|0
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Скахен Джек
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|6
|1
|Jackson Ragen
|6
|0
|Лодейро Николас
|5
|0
|Рольдан Александер
|5
|0
|Руснак Альберт
|4
|0
|Толо Нуху
|4
|0
|Гомес Еймар
|3
|0
|Leo Chu
|3
|0
|Cody Baker
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|2
|0
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Сиэтл Саундерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
4
5
Сан-Хосе Эрткуэйкс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сиэтл Саундерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
5
Волевые поражения
5
11
Сан-Хосе Эрткуэйкс
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
26% (6)
61% (14)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
43% (10)
4% (1)
Сиэтл Саундерс
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
20
9
Волевые поражения
9
16
Голы по времени матча
Забито
18
15
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
4
22%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
17%
4
27%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
4
22%
4
27%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
33%
3
19%
16-30
3
33%
1
6%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
1
11%
4
25%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Пропущено
20
6
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
3
15%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
25%
2
33%
31-45
2
10%
2
33%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
9
45%
1
17%
76-90
Забито
28
28
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
5
18%
1
4%
1-15
3
11%
4
14%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
6
21%
6
21%
46-60
5
18%
6
21%
61-75
6
21%
7
25%
76-90
Пропущено
29
22
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
3
10%
3
14%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
8
28%
3
14%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
1
3%
5
23%
61-75
10
34%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0
Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс
Точный счет
2:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
8 раз 73%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
7 раз 30%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
75
39
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
149
815
716
122
518
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|12
|2
|8
|40 - 27
|38
|2.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|33 - 24
|36
|3.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|28 - 22
|35
|4.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 33
|34
|5.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|6.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|30 - 31
|29
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|8.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|34 - 30
|28
|9.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|26 - 31
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 29
|27
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 34
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 31
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 33
|22
|14.
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|16 - 30
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|36 - 24
|48
|2.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|38 - 28
|40
|3.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|30 - 19
|38
|4.
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|37 - 25
|37
|5.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|6.
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|41 - 37
|35
|7.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|32 - 27
|34
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 30
|30
|9.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|30 - 31
|29
|10.
|Заявка
|22
|8
|2
|12
|20 - 32
|26
|11.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|21 - 23
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|30 - 38
|26
|13.
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|24 - 28
|26
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
|15.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 13
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|7 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|25 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 5
|21
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|10.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 19
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 17
|17
|2.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 18
|4
|15.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|11 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|2 5