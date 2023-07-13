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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:0
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
19' Пенальти
Эспиноса Кристиан
41' Желтая карточка
Толо Нуху
45' Желтая карточка
Leo Chu
2:0
65' Гол
Трауко Мигель
90'+6
1
Марцинковски
Джеймс
3
Марье
Поль
15
Бисон
Таннер
26
Tonhao
29
Акапо
Карлос
7
Груэсо
Карлос
16
Скахен
Джек
93
Жудсон
21
Трауко
Мигель
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
30
Кливленд
Стефан
33
Cody
Baker
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
73
Варгас
Обед
6
Joao
Paulo
I
10
Лодейро
Николас
11
Руснак
Альберт
23
Leo
Chu
19
Эбер
Араужо
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3-5-2
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

40 матчей

35%
22.5%
42.5%
14 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

30%
42.5%
27.5%
12 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
45%
35%
8 побед 18 ничьих 14 побед

История матчей

М
0:1
М
2:2
ОК
2:2
М
4:3
М
1:3
М
0:1
М
0:1
М
4:1
М
0:0
М
7:1
М
0:0
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
0:1
М
3:0
ОК
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
1:1
М
0:2
М
2:3
М
1:1
М
1:0
ОК
1:1
М
1:0
М
1:0
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
2:1
ОК
1:0
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
0:1
М
4:0
М
2:1
М
2:0

Голы

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.24
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

41
17

Голов в среднем за матч

1.78
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

62
40

Голов в среднем за матч

1.55
1

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 11 (4) 0.48
Эбобисс Жереми 7 (1) 0.3
Трауко Мигель 3 0.13
Акапо Карлос 2 0.09
Монтейру Жамиру 1 0.04
Юилл Джексон 1 0.04
Скахен Джек 1 0.04
Киканович Бенджамин 1 0.04
Ousseni Bouda 1 0.04
Груэсо Карлос 0 0
Кауэлл Кейд 0 0
Tonhao 0 0
Марье Поль 0 0
Бисон Таннер 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 9 0.39
Руидиас Рауль 4 0.17
Leo Chu 3 0.13
Эбер Араужо 2 0.09
Руснак Альберт 2 0.09
Ролдан Кристиан 2 0.09
Лодейро Николас 1 (1) 0.04
Монтеро Фреди 1 0.04
Гомес Еймар 1 0.04
Paul Rothrock 1 0.04
Атенсио Джошуа 1 0.04
Jackson Ragen 0 0
Рольдан Александер 0 0
Joao Paulo I 0 0
Варгас Обед 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жудсон 5 1
Юилл Джексон 6 0
Марье Поль 5 0
Монтейру Жамиру 3 1
Груэсо Карлос 4 0
Менса Джонатан 3 0
Эспиноса Кристиан 3 0
Tonhao 3 0
Акапо Карлос 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Цакирис Нико 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Daniel Fusato1 0 1
Трауко Мигель 1 0
Томпсон Томми 1 0
Эбобисс Жереми 1 0
Марцинковски Джеймс 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Скахен Джек 1 0
Бисон Таннер 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 6 1
Jackson Ragen 6 0
Лодейро Николас 5 0
Рольдан Александер 5 0
Руснак Альберт 4 0
Толо Нуху 4 0
Гомес Еймар 3 0
Leo Chu 3 0
Cody Baker 3 0
Атенсио Джошуа 2 0
Руидиас Рауль 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Сиэтл Саундерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

4
5
Сан-Хосе Эрткуэйкс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сиэтл Саундерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
5

Волевые поражения

5
11
Сан-Хосе Эрткуэйкс
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
26% (6)
61% (14)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
43% (10)
4% (1)
Сиэтл Саундерс
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

9
16

Голы по времени матча

Забито

18
15
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
4
22%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
17%
4
27%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
4
22%
4
27%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
33%
3
19%
16-30
3
33%
1
6%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
1
11%
4
25%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Пропущено

20
6
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
3
15%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
25%
2
33%
31-45
2
10%
2
33%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
9
45%
1
17%
76-90

Забито

28
28
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
5
18%
1
4%
1-15
3
11%
4
14%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
6
21%
6
21%
46-60
5
18%
6
21%
61-75
6
21%
7
25%
76-90

Пропущено

29
22
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
3
10%
3
14%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
8
28%
3
14%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
1
3%
5
23%
61-75
10
34%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0
Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс

Точный счет

2:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
7 раз 30%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
7
5
1.5
3
9
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
1
10
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
14
9
8
15
1.5
7
16
1
22
2.5
5
18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 22 12 2 8 40 - 27 38
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 22 10 6 6 33 - 24 36
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 10 5 8 28 - 22 35
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 23 9 7 7 32 - 33 34
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
6.
Остин
 Заявка 22 8 5 9 30 - 31 29
7.
Даллас
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 7 7 7 34 - 30 28
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 22 8 4 10 26 - 31 28
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 7 6 8 25 - 29 27
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 24 6 8 10 30 - 34 26
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 5 8 9 23 - 31 23
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 5 7 9 23 - 33 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 22 3 9 10 16 - 30 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 22 14 6 2 36 - 24 48
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 22 11 7 4 38 - 28 40
3.
Нэшвилл
 Заявка 23 11 5 7 30 - 19 38
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 22 11 4 7 37 - 25 37
5.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 23 9 8 6 41 - 37 35
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 9 7 6 32 - 27 34
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 8 6 9 32 - 30 30
9.
Чикаго Файр
 Заявка 22 7 8 7 30 - 31 29
10.
ФК Монреаль
 Заявка 22 8 2 12 20 - 32 26
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 22 6 8 8 21 - 23 26
12.
Шарлотт
 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 23 5 11 7 24 - 28 26
14.
Торонто
 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19
15.
Интер Майами
 Заявка 21 5 3 13 22 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 6 4 2 25 - 13 22
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
7.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 1 6 4 7 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 8 3 0 25 - 10 27
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
4.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
10.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
6.
Остин
 Заявка 11 3 2 6 14 - 21 11
7.
Даллас
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 1 6 5 10 - 19 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 1 5 6 9 - 21 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 4 5 2 15 - 17 17
2.
Орландо Сити
 Заявка 10 4 3 3 14 - 15 15
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
7.
Шарлотт
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 1 7 5 10 - 15 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 1 2 9 5 - 27 5
14.
Интер Майами
 Заявка 10 1 1 8 7 - 18 4
15.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Цинциннати Акоста Лусиано 11 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сиэтл Саундерс онлайн

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