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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 14.
Эстер
2:1
Второй тайм: 90+'
Сковде АИК
0'
0:1
2' Гол
Isak Bjerkebo
37' Желтая карточка
Mikael Moerk
1:1
45' Гол
Люнг Даниэль
2:1
54' Гол
Вестермарк Йеспер
81' Желтая карточка
Elias Lindell
84' Желтая карточка
Стенберг Джон
84' Желтая карточка
Родич Владимир
1
Прекович
Милое
17
Adam
Herdonsson
4
Хедлунд
Себастьян
2
Стенберг
Джон
21
Сигургейрссон
Рунар
Тор
18
Люнг
Даниэль
22
Кусу
Манассе
23
Родич
Владимир
9
Сёдерберг
Никлас
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
1
Marcus
Froejd
22
Elias
Lindell
5
Броман
Густав
3
Filip
Schyberg
20
Armend
Suljev
13
Hugo
Engstroem
21
Видьеског
Исак
10
Elmar
Abraham
9
Isak
Bjerkebo
7
Darrell
Kamdem
Tibell
14
Mikael
Moerk
Эстер
4-2-3-1
Сковде АИК
4-4-2

История личных встреч

Эстер
Сковде АИК

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
2:1
С
0:0
С
2:3
К
0:3
ПД
0:4
ПД
2:1
ПД
3:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.67

Среднее время на гол

120
54

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.29
1.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
48

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 11 0.73
Бергмарк-Виберг Адам 8 (2) 0.53
Сёдерберг Никлас 3 0.2
Ahmed Bonnah 2 0.13
Родич Владимир 1 0.07
Косица Дзенис 1 0.07
Люнг Даниэль 1 0.07
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0
Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hugo Engstroem 2 0.14
Filip Schyberg 2 0.14
Видьеског Исак 2 0.14
Mikael Moerk 1 0.07
Emil Bellander 1 0.07
Yoann Fellrath 1 0.07
Isak Bjerkebo 1 0.07
Броман Густав 0 0
Рхосе Лукас 0 0
Маттссон Линус 0 0
Elias Lindell 0 0
Elmar Abraham 0 0
Darrell Kamdem Tibell 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 6 0
Хедлунд Себастьян 5 0
Карлссон Монц 3 0
Сигургейрссон Рунар Тор 3 0
Стенберг Джон 3 0
Adam Herdonsson 3 0
Люнг Даниэль 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Сёдерберг Никлас 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Хейкссон Алекс 1 0
Варманен Тату 1 0
Прекович Милое 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0
Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Elias Lindell 4 0
Oscar Lennerskog 2 1
Hugo Engstroem 3 0
Hampus Soederstroem 1 1
Filip Schyberg 2 0
Видьеског Исак 2 0
Броман Густав 2 0
Elmar Abraham 2 0
Marcus Froejd 0 1
Emil Bellander 1 0
Рхосе Лукас 1 0
Маттссон Линус 1 0
Mikael Moerk 1 0
Yoann Fellrath 1 0

Результаты матчей

Эстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сковде АИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
4
Эстер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сковде АИК
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

11
4
Эстер
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сковде АИК
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

13
8

Голы по времени матча

Забито

12
4
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
8%
1
25%
1-15
3
25%
3
75%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
5
38%
46-60
2
33%
5
38%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
2
15%
1
14%
76-90

Пропущено

17
8
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
3
38%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
5
29%
29%
1
13%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
1
6%
2
25%
76-90

Забито

25
11
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
4
16%
1
9%
1-15
5
20%
4
36%
16-30
3
12%
1
9%
31-45
5
20%
2
18%
46-60
4
16%
2
18%
61-75
4
16%
1
9%
76-90

Пропущено

23
21
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
6
26%
6
29%
46-60
8
35%
5
24%
61-75
2
9%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1
Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1
Сковде АИК
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Сковде АИК - ГАИС 0:0 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0
Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Гефле - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2

Результаты матчей

Эстер
Сковде АИК

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:3
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
2:3
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эстер
Сковде АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
6
7
8
6
1.5
2
11
5
9
2.5
1
12
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 13 10 2 1 27 - 9 32
2.
Вестерос
 13 8 3 2 23 - 9 27
3.
Эстер
 2:1 15 8 2 5 30 - 22 26
4.
ГАИС
 13 7 3 3 20 - 8 24
5.
Йёнчёпинг
 13 5 6 2 27 - 21 21
6.
Браге
 13 6 2 5 17 - 18 20
7.
Ландскруна
 13 5 3 5 14 - 16 18
8.
Гефле
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Треллеборг
 13 5 1 7 18 - 24 16
10.
Эстерсунд
 13 4 4 5 16 - 15 16
11.
Сундсвалль
 14 5 1 8 18 - 29 16
12.
Эргрюте
 13 3 5 5 14 - 18 14
13.
Эребру
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Хельсинборг
 13 3 4 6 9 - 12 13
15.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 5 6 8 - 17 11
16.
Сковде АИК
 1:2 14 1 4 9 10 - 25 7
17.
Вастерас СК
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
3.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 8 14
4.
Йёнчёпинг
 7 4 1 2 15 - 10 13
5.
Гефле
 7 4 1 2 12 - 10 13
6.
ГАИС
 6 4 0 2 11 - 3 12
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Эстер
 2:1 7 4 0 3 13 - 8 12
9.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эребру
 7 2 4 1 7 - 4 10
11.
Эргрюте
 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Эстерсунд
 6 2 2 2 10 - 10 8
13.
Хельсинборг
 7 2 2 3 5 - 6 8
14.
Сундсвалль
 8 2 1 5 10 - 17 7
15.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 3 2 3 - 4 6
16.
Сковде АИК
 1:2 6 1 3 2 7 - 8 6
17.
Вастерас СК
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 7 5 2 0 12 - 4 17
2.
Вестерос
 7 5 0 2 14 - 8 15
3.
Эстер
 2:1 8 4 2 2 17 - 14 14
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 6 3 0 3 8 - 12 9
6.
Йёнчёпинг
 6 1 5 0 12 - 11 8
7.
Эстерсунд
 7 2 2 3 6 - 5 8
8.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Эргрюте
 7 1 2 4 4 - 10 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 7 1 2 4 5 - 13 5
11.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
12.
Ландскруна
 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
14.
Эребру
 6 1 1 4 5 - 13 4
15.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
16.
Сковде АИК
 1:2 8 0 1 7 3 - 17 1
17.
Вастерас СК
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Вестермарк Йеспер сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Люнг Даниэль бьет в цель!
  • 37'
    Mikael Moerk получил желтую карточку от судьи
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    • 2'
      Elias Lindell сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Isak Bjerkebo бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Эстер
    Ничья
    Сковде АИК
    1.40
    7.60
    9.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эстер 2:1 Сковде АИК онлайн

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    Эстер
    Сковде АИК
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