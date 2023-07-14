Тур: 14.
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
2' ГолIsak Bjerkebo
37' Желтая карточкаMikael Moerk
1:1
45' ГолЛюнг Даниэль
2:1
54' ГолВестермарк Йеспер
81' Желтая карточкаElias Lindell
84' Желтая карточкаСтенберг Джон
84' Желтая карточкаРодич Владимир
Ход матча
2'
0:1
37'
45'
54'
81'
84'
84'
18
Люнг
Даниэль
22
Кусу
Манассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ahmed Bonnah
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Mikael MoerkНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Рхосе ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
23 David Frisk
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
История личных встреч
Эстер
Сковде АИК
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.67
Среднее время на гол
120
54
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.29
1.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
48
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|11
|0.73
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|0.53
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.2
|Ahmed Bonnah
|2
|0.13
|Родич Владимир
|1
|0.07
|Косица Дзенис
|1
|0.07
|Люнг Даниэль
|1
|0.07
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hugo Engstroem
|2
|0.14
|Filip Schyberg
|2
|0.14
|Видьеског Исак
|2
|0.14
|Mikael Moerk
|1
|0.07
|Emil Bellander
|1
|0.07
|Yoann Fellrath
|1
|0.07
|Isak Bjerkebo
|1
|0.07
|Броман Густав
|0
|0
|Рхосе Лукас
|0
|0
|Маттссон Линус
|0
|0
|Elias Lindell
|0
|0
|Elmar Abraham
|0
|0
|Darrell Kamdem Tibell
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|6
|0
|Хедлунд Себастьян
|5
|0
|Карлссон Монц
|3
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|0
|Стенберг Джон
|3
|0
|Adam Herdonsson
|3
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Сёдерберг Никлас
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Хейкссон Алекс
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Прекович Милое
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Elias Lindell
|4
|0
|Oscar Lennerskog
|2
|1
|Hugo Engstroem
|3
|0
|Hampus Soederstroem
|1
|1
|Filip Schyberg
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Броман Густав
|2
|0
|Elmar Abraham
|2
|0
|Marcus Froejd
|0
|1
|Emil Bellander
|1
|0
|Рхосе Лукас
|1
|0
|Маттссон Линус
|1
|0
|Mikael Moerk
|1
|0
|Yoann Fellrath
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сковде АИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
4
Эстер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сковде АИК
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
11
4
Эстер
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сковде АИК
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
13
8
Голы по времени матча
Забито
12
4
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
8%
1
25%
1-15
3
25%
3
75%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
5
38%
46-60
2
33%
5
38%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
2
15%
1
14%
76-90
Пропущено
17
8
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
3
38%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
5
29%
29%
1
13%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
1
6%
2
25%
76-90
Забито
25
11
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
4
16%
1
9%
1-15
5
20%
4
36%
16-30
3
12%
1
9%
31-45
5
20%
2
18%
46-60
4
16%
2
18%
61-75
4
16%
1
9%
76-90
Пропущено
23
21
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
6
26%
6
29%
46-60
8
35%
5
24%
61-75
2
9%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1
Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1
Сковде АИК
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Сковде АИК - ГАИС 0:0 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0
Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Гефле - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2
Результаты матчей
Эстер
Сковде АИК
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:3
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
2:3
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эстер
Сковде АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
24
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
67
86
211
59
112
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|27 - 9
|32
|2.
|13
|8
|3
|2
|23 - 9
|27
|3.
|2:1
|15
|8
|2
|5
|30 - 22
|26
|4.
|13
|7
|3
|3
|20 - 8
|24
|5.
|13
|5
|6
|2
|27 - 21
|21
|6.
|13
|6
|2
|5
|17 - 18
|20
|7.
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|8.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|9.
|13
|5
|1
|7
|18 - 24
|16
|10.
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|11.
|14
|5
|1
|8
|18 - 29
|16
|12.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|13.
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|14.
|13
|3
|4
|6
|9 - 12
|13
|15.
|13
|2
|5
|6
|8 - 17
|11
|16.
|1:2
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|7
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|6.
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|7.
|6
|3
|3
|0
|9 - 1
|12
|8.
|2:1
|7
|4
|0
|3
|13 - 8
|12
|9.
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|10.
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|11.
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|12.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|16.
|1:2
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|14 - 8
|15
|3.
|2:1
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|6.
|6
|1
|5
|0
|12 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|6 - 5
|8
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|1:2
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
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- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5