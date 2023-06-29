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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 2. Стадион: .
Ямайка
FIFA #63
3:0
Перерыв
Тринидад и Тобаго
FIFA #104
0'
5' Желтая карточка
Хэкшоу Невил
9' Желтая карточка
Браун Джавейн
1:0
14' Гол
Грэй Демарай
2:0
17' Гол
Бэйли Леон
3:0
29' Гол
Грэй Демарай
41' Желтая карточка
Бато Шелдон

Ход матча

5'
 
Хэкшоу Невил
9'
Браун Джавейн
 
14'
Грэй Демарай
1:0
17'
Бэйли Леон
2:0
29'
Грэй Демарай
3:0
41'
 
Бато Шелдон
Прогнозы 116
Ямайка 81.9% (95)
X 14.7% (17)
Тринидад и Тобаго 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ямайка
Ничья
Тринидад и Тобаго
6.90
4.00
7.00
Все Коэффициенты
1
Блэйк
Андре
21
Браун
Джавейн
17
Лоу
Дэмион
6
Бернард
Ди'Шон
20
Лоуренс
Кемар
10
Рид
Бобби
3
Ламберт
Кевон
15
Латибодьер
Жоэль
12
Грэй
Демарай
18
Антонио
Майкл
7
Бэйли
Леон
21
Френдеруп
Никлас
4
Бато
Шелдон
12
Мозес
Карим
2
Обри
Давид
16
Джонс
Элвин
14
Shannon
Gomez
19
Malcolm
Shaw
17
Andre
Rampersad
15
Хэкшоу
Невил
8
Фортьюн
Аджани
11
Гарсия
Леви
Ямайка
4-4-2
Тринидад и Тобаго
5-4-1

История личных встреч

Ямайка
Тринидад и Тобаго

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
0:0
ТМС
0:1
ТМС
1:2
ММ
0:1
ТМС
1:0
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.25
2.5

Среднее время на гол

360
36

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.5
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

180
77

Бомбардиры внутри турнира

Ямайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 2 1
Лоу Дэмион 1 0.5
Бэйли Леон 1 0.5
Тринидад и Тобаго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонс Элвин 1 0.5
Фортьюн Аджани 1 0.5

Карточки

Ямайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренс Кемар 1 0
Блэйк Андре 1 0
Лоу Дэмион 1 0
Браун Джавейн 1 0
Тринидад и Тобаго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хэкшоу Невил 1 0
Бато Шелдон 1 0

Результаты матчей

Ямайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тринидад и Тобаго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Ямайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тринидад и Тобаго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ямайка
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
США - Ямайка 1:1 Ямайка - Иордания 1:2 Ямайка - Катар 1:2 Мексика - Ямайка 2:2
Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:1 Камерун - Ямайка 1:1 Аргентина - Ямайка 3:0 Катар - Ямайка 1:1 Ямайка - Мексика 1:1 Ямайка - Суринам 3:1 Суринам - Ямайка 1:1 Ямайка - Гондурас 2:1 Канада - Ямайка 4:0 Ямайка - Сальвадор 1:1 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Панама - Ямайка 3:2 Ямайка - Мексика 1:2 Перу - Ямайка 3:0 Ямайка - США 1:1
Тринидад и Тобаго
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тринидад и Тобаго - Сент-Китс и Невис 3:0 Гаити - Тринидад и Тобаго 0:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 0:1 Тринидад и Тобаго - Никарагуа 1:1
Багамские Острова - Тринидад и Тобаго 0:3 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:1 Тринидад и Тобаго - Сен-Мартен 2:0 Таиланд - Тринидад и Тобаго 2:1 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Тринидад и Тобаго - Сент-Винсент и Гренадины 4:1 Сент-Винсент и Гренадины - Тринидад и Тобаго 0:2 Тринидад и Тобаго - Багамские Острова 1:0 Никарагуа - Тринидад и Тобаго 2:1 Тринидад и Тобаго - Гайана 1:1 Тринидад и Тобаго - Барбадос 9:0 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 1:1 Тринидад и Тобаго - Сальвадор 0:2 Мексика - Тринидад и Тобаго 0:0

Результаты матчей

Ямайка
Тринидад и Тобаго

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ямайка
Тринидад и Тобаго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ямайка
 3:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Тринидад и Тобаго
 0:3 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
США
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Никарагуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сент-Китс и Невис
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Ямайка Грэй Демарай 2
Мексика Ромо Луис 2
Канада Каваллини Лукас 1
Гваделупа Амброз Тьерри 1
Мексика Чавес Луис 1
Весь список

Топ нарушителей
Мартиника Ривьерес Жонатан 1
Канада Витория Стивен 1
Гондурас Luis Vega 1
Канада Каваллини Лукас 1
Панама Годой Анибал 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Грэй Демарай бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Браун Джавейн получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Хэкшоу Невил получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 116
Ямайка 81.9% (95)
X 14.7% (17)
Тринидад и Тобаго 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ямайка
Ничья
Тринидад и Тобаго
6.90
4.00
7.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ямайка 3:0 Тринидад и Тобаго онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ямайка 3:0 Тринидад и Тобаго

Исход игры
Ямайка
81.9% (95)
Ничья
14.7% (17)
Тринидад и Тобаго
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.54% (51)
Меньше
54.46% (61)
Обе команды забьют
Да
51.79% (58)
Нет
48.21% (54)
Популярный счёт
2:1 Ямайка
34.5% (40)
1:0 Ямайка
31% (36)
2:0 Ямайка
10.3% (12)
1:1 Ничья
8.6% (10)
3:1 Ямайка
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:3 Тринидад и Тобаго
1.7% (2)
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