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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 2. Стадион: .
Ямайка
FIFA #63
4:1
Конец матча
Тринидад и Тобаго
FIFA #104
0'
5' Желтая карточка
Хэкшоу Невил
9' Желтая карточка
Браун Джавейн
1:0
14' Гол
Грэй Демарай
2:0
17' Гол
Бэйли Леон
3:0
29' Гол
Грэй Демарай
41' Желтая карточка
Бато Шелдон
3:1
49' Гол
Andre Rampersad
73' Желтая карточка
Джонс Элвин
75' Желтая карточка
Лоу Дэмион
81' Желтая карточка
Бёрк Кори
4:1
90' Гол
Ричардс Дужуан
90'+6

Ход матча

5'
 
Хэкшоу Невил
9'
Браун Джавейн
 
14'
Грэй Демарай
1:0
17'
Бэйли Леон
2:0
29'
Грэй Демарай
3:0
41'
 
Бато Шелдон
46'
Лембикиса Декстер
Лоуренс Кемар
 
46'
 
Джонс Джовин
Обри Давид
46'
 
Ходж Тристан
Malcolm Shaw
46'
 
Kaile Auvray
Фортьюн Аджани
49'
3:1
Andre Rampersad
62'
Николсон Шамар
Рид Бобби
 
62'
Джонсон Даниэль
Браун Джавейн
 
64'
 
Молино Кевин
Andre Rampersad
73'
 
Джонс Элвин
75'
Лоу Дэмион
 
76'
 
Molik Khan
Shannon Gomez
77'
Бёрк Кори
Антонио Майкл
 
81'
Бёрк Кори
 
82'
Ричардс Дужуан
Бэйли Леон
 
90'
Ричардс Дужуан
4:1
Прогнозы 116
Ямайка 81.9% (95)
X 14.7% (17)
Тринидад и Тобаго 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Блэйк
Андре
21
Браун
Джавейн
17
Лоу
Дэмион
6
Бернард
Ди'Шон
20
Лоуренс
Кемар
10
Рид
Бобби
3
Ламберт
Кевон
15
Латибодьер
Жоэль
12
Грэй
Демарай
18
Антонио
Майкл
7
Бэйли
Леон
21
Френдеруп
Никлас
4
Бато
Шелдон
12
Мозес
Карим
2
Обри
Давид
16
Джонс
Элвин
14
Shannon
Gomez
19
Malcolm
Shaw
17
Andre
Rampersad
15
Хэкшоу
Невил
8
Фортьюн
Аджани
11
Гарсия
Леви
Ямайка
4-4-2
Тринидад и Тобаго
5-4-1

История личных встреч

Ямайка
Тринидад и Тобаго

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
0:0
ТМС
0:1
ТМС
1:2
ММ
0:1
ТМС
1:0
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.25
2.5

Среднее время на гол

360
36

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.5
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

180
77

Бомбардиры внутри турнира

Ямайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 2 1
Лоу Дэмион 1 0.5
Бэйли Леон 1 0.5
Ричардс Дужуан 1 0.5
Тринидад и Тобаго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонс Элвин 1 0.5
Фортьюн Аджани 1 0.5
Andre Rampersad 1 0.5

Карточки

Ямайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоу Дэмион 2 0
Лоуренс Кемар 1 0
Блэйк Андре 1 0
Бёрк Кори 1 0
Браун Джавейн 1 0
Тринидад и Тобаго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Элвин 1 0
Хэкшоу Невил 1 0
Бато Шелдон 1 0

Результаты матчей

Ямайка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тринидад и Тобаго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Ямайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тринидад и Тобаго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Ямайка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тринидад и Тобаго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ямайка
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
США - Ямайка 1:1 Ямайка - Иордания 1:2 Ямайка - Катар 1:2 Мексика - Ямайка 2:2
Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:1 Камерун - Ямайка 1:1 Аргентина - Ямайка 3:0 Катар - Ямайка 1:1 Ямайка - Мексика 1:1 Ямайка - Суринам 3:1 Суринам - Ямайка 1:1 Ямайка - Гондурас 2:1 Канада - Ямайка 4:0 Ямайка - Сальвадор 1:1 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Панама - Ямайка 3:2 Ямайка - Мексика 1:2 Перу - Ямайка 3:0 Ямайка - США 1:1
Тринидад и Тобаго
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тринидад и Тобаго - Сент-Китс и Невис 3:0 Гаити - Тринидад и Тобаго 0:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 0:1 Тринидад и Тобаго - Никарагуа 1:1
Багамские Острова - Тринидад и Тобаго 0:3 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:1 Тринидад и Тобаго - Сен-Мартен 2:0 Таиланд - Тринидад и Тобаго 2:1 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Тринидад и Тобаго - Сент-Винсент и Гренадины 4:1 Сент-Винсент и Гренадины - Тринидад и Тобаго 0:2 Тринидад и Тобаго - Багамские Острова 1:0 Никарагуа - Тринидад и Тобаго 2:1 Тринидад и Тобаго - Гайана 1:1 Тринидад и Тобаго - Барбадос 9:0 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 1:1 Тринидад и Тобаго - Сальвадор 0:2 Мексика - Тринидад и Тобаго 0:0

Результаты матчей

Ямайка
Тринидад и Тобаго

Точный счет

4:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ямайка
Тринидад и Тобаго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
США
 4:0 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Ямайка
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Тринидад и Тобаго
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Никарагуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сент-Китс и Невис
 0:4 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Ямайка Грэй Демарай 2
США Феррейра Хесус 2
Мексика Ромо Луис 2
Канада Каваллини Лукас 1
Гваделупа Амброз Тьерри 1
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка Лоу Дэмион 2
Мартиника Ривьерес Жонатан 1
Канада Витория Стивен 1
Гондурас Luis Vega 1
Канада Каваллини Лукас 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 116
    Ямайка 81.9% (95)
    X 14.7% (17)
    Тринидад и Тобаго 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ямайка 4:1 Тринидад и Тобаго онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ямайка 4:1 Тринидад и Тобаго

    Исход игры
    Ямайка
    81.9% (95)
    Ничья
    14.7% (17)
    Тринидад и Тобаго
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.54% (51)
    Меньше
    54.46% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    51.79% (58)
    Нет
    48.21% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Ямайка
    34.5% (40)
    1:0 Ямайка
    31% (36)
    2:0 Ямайка
    10.3% (12)
    1:1 Ничья
    8.6% (10)
    3:1 Ямайка
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    0:3 Тринидад и Тобаго
    1.7% (2)
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