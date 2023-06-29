Тур: 2. Стадион: Citypark.
4:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаХэкшоу Невил
9' Желтая карточкаБраун Джавейн
1:0
14' ГолГрэй Демарай
2:0
17' ГолБэйли Леон
3:0
29' ГолГрэй Демарай
41' Желтая карточкаБато Шелдон
3:1
49' ГолAndre Rampersad
73' Желтая карточкаДжонс Элвин
75' Желтая карточкаЛоу Дэмион
81' Желтая карточкаБёрк Кори
4:1
90' ГолРичардс Дужуан
90'+6
Ход матча
5'
14'
1:0
17'
2:0
29'
3:0
41'
49'
3:1
73'
75'
81'
90'
4:1
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лоу
Дэмион
10
Рид
Бобби
12
Грэй
Демарай
12
Мозес
Карим
16
Джонс
Элвин
19
Malcolm
Shaw
15
Хэкшоу
Невил
11
Гарсия
Леви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Грэй ДемарайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Халлгримссон Хеймир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мозес КаримЗащитник
- Защитник
-
16 Джонс ЭлвинЗащитник
- Защитник
-
19 Malcolm ShawПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Хэкшоу НевилПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гарсия ЛевиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Ходж ТристанЗащитник
- Защитник
-
10 Молино КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
22 Denzil Smith
-
-
13 Real Gill
-
20 Kaile Auvray
-
23 Molik Khan
-
-
Главный тренер: Ив Ангус
История личных встреч
Ямайка
Тринидад и Тобаго
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.25
2.5
Среднее время на гол
360
36
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.5
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
180
77
Бомбардиры внутри турнира
Ямайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|2
|1
|Лоу Дэмион
|1
|0.5
|Бэйли Леон
|1
|0.5
|Ричардс Дужуан
|1
|0.5
Тринидад и Тобаго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонс Элвин
|1
|0.5
|Фортьюн Аджани
|1
|0.5
|Andre Rampersad
|1
|0.5
Карточки
Ямайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоу Дэмион
|2
|0
|Лоуренс Кемар
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
Тринидад и Тобаго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Элвин
|1
|0
|Хэкшоу Невил
|1
|0
|Бато Шелдон
|1
|0
Результаты матчей
Ямайка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тринидад и Тобаго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Ямайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тринидад и Тобаго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Ямайка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тринидад и Тобаго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ямайка
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
США - Ямайка 1:1 Ямайка - Иордания 1:2 Ямайка - Катар 1:2 Мексика - Ямайка 2:2
Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:1 Камерун - Ямайка 1:1 Аргентина - Ямайка 3:0 Катар - Ямайка 1:1 Ямайка - Мексика 1:1 Ямайка - Суринам 3:1 Суринам - Ямайка 1:1 Ямайка - Гондурас 2:1 Канада - Ямайка 4:0 Ямайка - Сальвадор 1:1 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Панама - Ямайка 3:2 Ямайка - Мексика 1:2 Перу - Ямайка 3:0 Ямайка - США 1:1
Тринидад и Тобаго
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тринидад и Тобаго - Сент-Китс и Невис 3:0 Гаити - Тринидад и Тобаго 0:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 0:1 Тринидад и Тобаго - Никарагуа 1:1
Багамские Острова - Тринидад и Тобаго 0:3 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:1 Тринидад и Тобаго - Сен-Мартен 2:0 Таиланд - Тринидад и Тобаго 2:1 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Тринидад и Тобаго - Сент-Винсент и Гренадины 4:1 Сент-Винсент и Гренадины - Тринидад и Тобаго 0:2 Тринидад и Тобаго - Багамские Острова 1:0 Никарагуа - Тринидад и Тобаго 2:1 Тринидад и Тобаго - Гайана 1:1 Тринидад и Тобаго - Барбадос 9:0 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 1:1 Тринидад и Тобаго - Сальвадор 0:2 Мексика - Тринидад и Тобаго 0:0
Результаты матчей
Ямайка
Тринидад и Тобаго
Точный счет
4:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ямайка
Тринидад и Тобаго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:4
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/4 финала
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|США
|Феррейра Хесус
|2
|Мексика
|Ромо Луис
|2
|Канада
|Каваллини Лукас
|1
|Гваделупа
|Амброз Тьерри
|1
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|2
|Мартиника
|Ривьерес Жонатан
|1
|Канада
|Витория Стивен
|1
|Гондурас
|Luis Vega
|1
|Канада
|Каваллини Лукас
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ямайка 4:1 Тринидад и Тобаго
Исход игры
Ямайка
81.9% (95)
Ничья
14.7% (17)
Тринидад и Тобаго
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.54% (51)
Меньше
54.46% (61)
Обе команды забьют
Да
51.79% (58)
Нет
48.21% (54)
Популярный счёт
2:1 Ямайка
34.5% (40)
1:0 Ямайка
31% (36)
2:0 Ямайка
10.3% (12)
1:1 Ничья
8.6% (10)
3:1 Ямайка
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:3 Тринидад и Тобаго
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!