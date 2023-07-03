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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 3. Стадион: .
США
FIFA #11
5:0
Второй тайм: 90+'
Тринидад и Тобаго
FIFA #101
0'
1:0
14' Гол
Феррейра Хесус
2:0
38' Гол
Феррейра Хесус
39' Желтая карточка
Молино Кевин
3:0
45' Пенальти
Феррейра Хесус
53' Желтая карточка
Нил Джален
4:0
66' Гол
Кауэлл Кейд
5:0
79' Гол
Бузио Джанлука

Ход матча

14'
Феррейра Хесус
1:0
38'
Феррейра Хесус
2:0
39'
 
Молино Кевин
45'
Феррейра Хесус
3:0
46'
Миазга Мэтт
Робинсон Майлз
 
47'
 
Shannon Gomez
Люк Сингх
47'
 
Real Gill
Молино Кевин
47'
 
Andre Rampersad
Джонс Джовин
53'
Нил Джален
 
61'
Грессель Юлиан
Ролдан Кристиан
 
61'
Кауэлл Кейд
Сендехас Алекс
 
66'
 
Kadeem Corbin
Ходж Тристан
66'
Кауэлл Кейд
4:0
70'
 
Kaile Auvray
Malcolm Shaw
70'
Васкес Брэндон
Михайлович Джордже
 
77'
Йедлин Деандре
Рейнолдс Брайан
 
79'
Бузио Джанлука
5:0
Прогнозы 112
США 100% (112)
X 0% (0)
Тринидад и Тобаго 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
США
Ничья
Тринидад и Тобаго
1.13
9.60
60.00
Все Коэффициенты
1
Тёрнер
Мэтт
5
Рейнолдс
Брайан
12
Робинсон
Майлз
20
Нил
Джален
15
Джонс
Дехуан
6
Бузио
Джанлука
8
Сэндс
Джеймс
14
Михайлович
Джордже
17
Сендехас
Алекс
9
Феррейра
Хесус
10
Ролдан
Кристиан
1
Филип
Марвин
16
Джонс
Элвин
5
Арчер
Леланд
4
Бато
Шелдон
18
Ходж
Тристан
6
Люк
Сингх
15
Хэкшоу
Невил
11
Гарсия
Леви
10
Молино
Кевин
3
Джонс
Джовин
19
Malcolm
Shaw
США
4-3-3
Тринидад и Тобаго
4-2-3-1

История личных встреч

США
Тринидад и Тобаго

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

114.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
7:0
ЗКК
6:0
ОМЧСА
2:1
ОМЧСА
2:0
ОМЧСА
4:0
ОМЧСА
0:0
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
3:0

Голы

Всего голов

25
3

Голов в среднем за матч

4.17
0.75

Среднее время на гол

21
120

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

29
3

Голов в среднем за матч

2.9
0.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

31
300

Бомбардиры внутри турнира

США
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 6 (1) 2
Михайлович Джордже 2 0.67
Васкес Брэндон 1 0.33
Рейнолдс Брайан 1 0.33
Кауэлл Кейд 1 0.33
Тринидад и Тобаго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонс Элвин 1 0.33
Фортьюн Аджани 1 0.33
Andre Rampersad 1 0.33

Карточки

США
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нил Джален 1 0
Тринидад и Тобаго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Молино Кевин 1 0
Джонс Элвин 1 0
Хэкшоу Невил 1 0
Бато Шелдон 1 0

Результаты матчей

США
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тринидад и Тобаго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
США
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тринидад и Тобаго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
2
США
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тринидад и Тобаго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

США
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0
США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7 США - Колумбия 0:0 США - Сербия 1:2 Нидерланды - США 3:1 Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0 США - Уругвай 0:0 США - Марокко 3:0 Коста-Рика - США 2:0
Тринидад и Тобаго
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ямайка - Тринидад и Тобаго 4:1 Тринидад и Тобаго - Сент-Китс и Невис 3:0 Гаити - Тринидад и Тобаго 0:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 0:1
Тринидад и Тобаго - Никарагуа 1:1 Багамские Острова - Тринидад и Тобаго 0:3 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:1 Тринидад и Тобаго - Сен-Мартен 2:0 Таиланд - Тринидад и Тобаго 2:1 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Тринидад и Тобаго - Сент-Винсент и Гренадины 4:1 Сент-Винсент и Гренадины - Тринидад и Тобаго 0:2 Тринидад и Тобаго - Багамские Острова 1:0 Никарагуа - Тринидад и Тобаго 2:1 Тринидад и Тобаго - Гайана 1:1 Тринидад и Тобаго - Барбадос 9:0 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 1:1 Тринидад и Тобаго - Сальвадор 0:2

Результаты матчей

США
Тринидад и Тобаго

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:6
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:6
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

США
Тринидад и Тобаго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
США
 5:0 3 2 1 0 12 - 1 7
2.
Ямайка
 5:0 3 2 1 0 10 - 2 7
3.
Тринидад и Тобаго
 0:5 3 1 0 2 4 - 9 3
4.
Никарагуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сент-Китс и Невис
 0:5 3 0 0 3 0 - 14 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 6
Ямайка Грэй Демарай 2
США Михайлович Джордже 2
Мексика Ромо Луис 2
Гваделупа Фаэтон Маттиас 2
Весь список

Топ нарушителей
Панама Годой Анибал 2
Катар Аль-Рави Бассам 2
Ямайка Лоу Дэмион 2
Мексика Санчес Хорхе 2
Сент-Китс и Невис Andre Burley 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Феррейра Хесус из команды США забивает с точки!
    • Желтая карточка
      39'
      Молино Кевин получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Феррейра Хесус бьет в цель!
    • 14'
      Джонс Дехуан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Феррейра Хесус бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы 112
    США 100% (112)
    X 0% (0)
    Тринидад и Тобаго 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    США
    Ничья
    Тринидад и Тобаго
    1.13
    9.60
    60.00
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч США 5:0 Тринидад и Тобаго

    Исход игры
    США
    100% (112)
    Ничья
    0% (0)
    Тринидад и Тобаго
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.63% (59)
    Меньше
    45.37% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    14.81% (16)
    Нет
    85.19% (92)
    Популярный счёт
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    7.1% (8)
    3:1 США
    5.4% (6)
    1:0 США
    4.5% (5)
    5:0 США
    2.7% (3)
    4:1 США
    1.8% (2)
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    Тринидад и Тобаго
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