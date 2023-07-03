Тур: 3. Стадион: Bank of America Stadium.
6:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолФеррейра Хесус
2:0
38' ГолФеррейра Хесус
39' Желтая карточкаМолино Кевин
3:0
45' ПенальтиФеррейра Хесус
53' Желтая карточкаНил Джален
4:0
66' ГолКауэлл Кейд
5:0
79' ГолБузио Джанлука
6:0
90' ГолВаскес Брэндон
90'+6
Ход матча
14'
1:0
38'
2:0
39'
45'
3:0
53'
66'
4:0
79'
5:0
90'
6:0
Прогноз на матч от Liveresult
20
Нил
Джален
15
Джонс
Дехуан
16
Джонс
Элвин
18
Ходж
Тристан
15
Хэкшоу
Невил
11
Гарсия
Леви
10
Молино
Кевин
19
Malcolm
Shaw
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нил ДжаленЗащитник
-
15 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Джонсон ШонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кауэлл КейдНападающий
-
Главный тренер: Каллахан Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Джонс ЭлвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ходж ТристанЗащитник
- Полузащитник
-
15 Хэкшоу НевилПолузащитник
-
11 Гарсия ЛевиПолузащитник
-
10 Молино КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Malcolm ShawНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мозес КаримЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
13 Real Gill
-
-
20 Kaile Auvray
-
23 Molik Khan
-
22 Denzil Smith
-
Главный тренер: Ив Ангус
История личных встреч
США
Тринидад и Тобаго
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
114.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
25
3
Голов в среднем за матч
4.17
0.75
Среднее время на гол
21
120
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
29
3
Голов в среднем за матч
2.9
0.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
31
300
Бомбардиры внутри турнира
США
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|6 (1)
|2
|Васкес Брэндон
|2
|0.67
|Михайлович Джордже
|2
|0.67
|Бузио Джанлука
|1
|0.33
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.33
|Кауэлл Кейд
|1
|0.33
Тринидад и Тобаго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонс Элвин
|1
|0.33
|Фортьюн Аджани
|1
|0.33
|Andre Rampersad
|1
|0.33
Карточки
США
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нил Джален
|1
|0
Тринидад и Тобаго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Молино Кевин
|1
|0
|Джонс Элвин
|1
|0
|Хэкшоу Невил
|1
|0
|Бато Шелдон
|1
|0
Результаты матчей
США
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тринидад и Тобаго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
США
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тринидад и Тобаго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
2
США
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Тринидад и Тобаго
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
3
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
3
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
33%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
1
11
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
США
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0
США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7 США - Колумбия 0:0 США - Сербия 1:2 Нидерланды - США 3:1 Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0 США - Уругвай 0:0 США - Марокко 3:0 Коста-Рика - США 2:0
Тринидад и Тобаго
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ямайка - Тринидад и Тобаго 4:1 Тринидад и Тобаго - Сент-Китс и Невис 3:0 Гаити - Тринидад и Тобаго 0:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 0:1
Тринидад и Тобаго - Никарагуа 1:1 Багамские Острова - Тринидад и Тобаго 0:3 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:1 Тринидад и Тобаго - Сен-Мартен 2:0 Таиланд - Тринидад и Тобаго 2:1 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Тринидад и Тобаго - Сент-Винсент и Гренадины 4:1 Сент-Винсент и Гренадины - Тринидад и Тобаго 0:2 Тринидад и Тобаго - Багамские Острова 1:0 Никарагуа - Тринидад и Тобаго 2:1 Тринидад и Тобаго - Гайана 1:1 Тринидад и Тобаго - Барбадос 9:0 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 1:1 Тринидад и Тобаго - Сальвадор 0:2
Результаты матчей
США
Тринидад и Тобаго
Точный счет
1:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:6
1 раз 100%
4:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:6
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
6
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
США
Тринидад и Тобаго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
21
21
21
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|13 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|3
|0
|0
|3
|0 - 14
|0
- — Выход в 1/4 финала
|США
|Феррейра Хесус
|6
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|США
|Васкес Брэндон
|2
|США
|Михайлович Джордже
|2
|Гаити
|Пьерро Францди
|2
|Катар
|Фати Ахмед
|2
|Панама
|Годой Анибал
|2
|Катар
|Аль-Рави Бассам
|2
|Катар
|Сальман Тарек
|2
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч США 6:0 Тринидад и Тобаго
Исход игры
США
100% (112)
Ничья
0% (0)
Тринидад и Тобаго
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.63% (59)
Меньше
45.37% (49)
Обе команды забьют
Да
14.81% (16)
Нет
85.19% (92)
Популярный счёт
2:0 США
39.3% (44)
3:0 США
23.2% (26)
4:0 США
10.7% (12)
2:1 США
7.1% (8)
3:1 США
5.4% (6)
1:0 США
4.5% (5)
5:0 США
2.7% (3)
4:1 США
1.8% (2)
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