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  3. Золотой кубок КОНКАКАФ 2023

Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 3. Стадион: .
США
FIFA #11
6:0
Конец матча
Тринидад и Тобаго
FIFA #101
0'
1:0
14' Гол
Феррейра Хесус
2:0
38' Гол
Феррейра Хесус
39' Желтая карточка
Молино Кевин
3:0
45' Пенальти
Феррейра Хесус
53' Желтая карточка
Нил Джален
4:0
66' Гол
Кауэлл Кейд
5:0
79' Гол
Бузио Джанлука
6:0
90' Гол
Васкес Брэндон
90'+6

Ход матча

14'
Феррейра Хесус
1:0
38'
Феррейра Хесус
2:0
39'
 
Молино Кевин
45'
Феррейра Хесус
3:0
46'
Миазга Мэтт
Робинсон Майлз
 
46'
 
Shannon Gomez
Люк Сингх
46'
 
Real Gill
Молино Кевин
46'
 
Andre Rampersad
Джонс Джовин
53'
Нил Джален
 
61'
Грессель Юлиан
Ролдан Кристиан
 
61'
Кауэлл Кейд
Сендехас Алекс
 
65'
 
Kadeem Corbin
Ходж Тристан
66'
Кауэлл Кейд
4:0
70'
 
Kaile Auvray
Malcolm Shaw
70'
Васкес Брэндон
Михайлович Джордже
 
77'
Йедлин Деандре
Рейнолдс Брайан
 
79'
Бузио Джанлука
5:0
90'
Васкес Брэндон
6:0
Прогнозы 112
США 100% (112)
X 0% (0)
Тринидад и Тобаго 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Тёрнер
Мэтт
5
Рейнолдс
Брайан
12
Робинсон
Майлз
20
Нил
Джален
15
Джонс
Дехуан
6
Бузио
Джанлука
8
Сэндс
Джеймс
14
Михайлович
Джордже
17
Сендехас
Алекс
9
Феррейра
Хесус
10
Ролдан
Кристиан
1
Филип
Марвин
16
Джонс
Элвин
5
Арчер
Леланд
4
Бато
Шелдон
18
Ходж
Тристан
6
Люк
Сингх
15
Хэкшоу
Невил
11
Гарсия
Леви
10
Молино
Кевин
3
Джонс
Джовин
19
Malcolm
Shaw
США
4-3-3
Тринидад и Тобаго
4-2-3-1

История личных встреч

США
Тринидад и Тобаго

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

114.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
7:0
ЗКК
6:0
ОМЧСА
2:1
ОМЧСА
2:0
ОМЧСА
4:0
ОМЧСА
0:0
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
3:0

Голы

Всего голов

25
3

Голов в среднем за матч

4.17
0.75

Среднее время на гол

21
120

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

29
3

Голов в среднем за матч

2.9
0.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

31
300

Бомбардиры внутри турнира

США
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 6 (1) 2
Васкес Брэндон 2 0.67
Михайлович Джордже 2 0.67
Бузио Джанлука 1 0.33
Рейнолдс Брайан 1 0.33
Кауэлл Кейд 1 0.33
Тринидад и Тобаго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонс Элвин 1 0.33
Фортьюн Аджани 1 0.33
Andre Rampersad 1 0.33

Карточки

США
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нил Джален 1 0
Тринидад и Тобаго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Молино Кевин 1 0
Джонс Элвин 1 0
Хэкшоу Невил 1 0
Бато Шелдон 1 0

Результаты матчей

США
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тринидад и Тобаго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
США
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тринидад и Тобаго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
2
США
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Тринидад и Тобаго
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
3

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
3
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
33%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

США
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0
США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7 США - Колумбия 0:0 США - Сербия 1:2 Нидерланды - США 3:1 Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0 США - Уругвай 0:0 США - Марокко 3:0 Коста-Рика - США 2:0
Тринидад и Тобаго
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ямайка - Тринидад и Тобаго 4:1 Тринидад и Тобаго - Сент-Китс и Невис 3:0 Гаити - Тринидад и Тобаго 0:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 0:1
Тринидад и Тобаго - Никарагуа 1:1 Багамские Острова - Тринидад и Тобаго 0:3 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:1 Тринидад и Тобаго - Сен-Мартен 2:0 Таиланд - Тринидад и Тобаго 2:1 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Тринидад и Тобаго - Сент-Винсент и Гренадины 4:1 Сент-Винсент и Гренадины - Тринидад и Тобаго 0:2 Тринидад и Тобаго - Багамские Острова 1:0 Никарагуа - Тринидад и Тобаго 2:1 Тринидад и Тобаго - Гайана 1:1 Тринидад и Тобаго - Барбадос 9:0 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 1:1 Тринидад и Тобаго - Сальвадор 0:2

Результаты матчей

США
Тринидад и Тобаго

Точный счет

1:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:6
1 раз 100%
4:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:6
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

6
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

США
Тринидад и Тобаго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
2
1
3.5
2
1
4.5
2
1
5.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
США
 3 2 1 0 13 - 1 7
2.
Ямайка
 3 2 1 0 10 - 2 7
3.
Тринидад и Тобаго
 3 1 0 2 4 - 10 3
4.
Никарагуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сент-Китс и Невис
 3 0 0 3 0 - 14 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 6
Ямайка Грэй Демарай 2
США Васкес Брэндон 2
США Михайлович Джордже 2
Гаити Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Катар Фати Ахмед 2
Панама Годой Анибал 2
Катар Аль-Рави Бассам 2
Катар Сальман Тарек 2
Ямайка Лоу Дэмион 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Кейд Коуэлл сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О Л - Брэндон Васкес бьет в цель!
  • 79'
    Хулиан Грессел сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    79'
    Г О О О О Л - Бузио Джанлука бьет в цель!
  • 77'
    Брайан Рейнольдс уходит с поля. Йедлин Деандре выходит вместо него
  • 70'
    Михайлович Джордже уходит с поля. Брэндон Васкес выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Джонс Джовин уходит с поля. Andre Rampersad выходит вместо него
    • 46'
      Молино Кевин уходит с поля. Real Gill выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 112
    США 100% (112)
    X 0% (0)
    Тринидад и Тобаго 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч США 6:0 Тринидад и Тобаго

    Исход игры
    США
    100% (112)
    Ничья
    0% (0)
    Тринидад и Тобаго
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.63% (59)
    Меньше
    45.37% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    14.81% (16)
    Нет
    85.19% (92)
    Популярный счёт
    2:0 США
    39.3% (44)
    3:0 США
    23.2% (26)
    4:0 США
    10.7% (12)
    2:1 США
    7.1% (8)
    3:1 США
    5.4% (6)
    1:0 США
    4.5% (5)
    5:0 США
    2.7% (3)
    4:1 США
    1.8% (2)
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