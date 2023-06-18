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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 19.
Ривер Плейт
1:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
50' Желтая карточка
Gabriel Alanis
51' Желтая карточка
Facundo Gutierrez
1:0
58' Гол
Де ла Крус Николас
90'
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
2
Рохас
Роберт
14
Пирес
Леандро
30
Гомес
Элиас
11
Де
ла
Крус
Николас
29
Альендро
Родриго
8
Палавесино
Агустин
36
Солари
Пабло
18
Бельтран
Лукас
21
Барко
Эсекьель
22
Унсаин
Луис
32
Agustin
Sant'Anna
2
Малатини
Хулиан
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
4
Nicolas
Tripicchio
17
Gabriel
Alanis
10
Rodrigo
Bogarin
27
Солари
Сантьяго
29
Nicolas
Fernandez
I
Ривер Плейт
4-3-1-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Дефенса и Хустисия

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:4
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
2:3
С
1:1
С
0:1
С
1:3
К
3:0
П
3:3
П
1:0
П
3:0
НБ
2:2

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.83
2

Среднее время на гол

49
45

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.42
1.58

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
56

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельтран Лукас 8 (3) 0.4
Фернандес Игнасио 4 0.2
Барко Эсекьель 4 (3) 0.2
Борха Мигель 4 (2) 0.2
Солари Пабло 3 0.15
Рондон Саломон 3 (1) 0.15
Суарес Матиас 2 0.1
Парадела Хосе 2 0.1
Альендро Родриго 1 0.05
Пирес Леандро 1 0.05
Палавесино Агустин 1 0.05
Де ла Крус Николас 1 0.05
Рохас Роберт 1 0.05
Каско Милтон 0 0
Перес Энцо 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0
Эррера Марсело II 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 9 (3) 0.45
Солари Сантьяго 4 0.2
Gaston Togni 3 0.15
David Barbona 2 0.1
Кардона Томас 2 0.1
Juan Bautista Miritello 2 0.1
Facundo Gutierrez 1 0.05
Gabriel Alanis 1 0.05
Rodrigo Bogarin 1 0.05
Agustin Sant'Anna 0 0
Сото Алексис 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Энцо Эрнан 7 0
Перес Энцо 6 0
Фернандес Игнасио 4 1
Палавесино Агустин 3 1
Парадела Хосе 3 1
Солари Пабло 4 0
Каско Милтон 3 0
Пирес Леандро 3 0
Альендро Родриго 3 0
Борха Мигель 2 0
Диас Пауло 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Гомес Элиас 0 1
Центурион Эзекиль 0 1
Майдана Джонатан 1 0
Рондон Саломон 1 0
Армани Франко 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Рохас Роберт 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 7 0
Facundo Gutierrez 3 2
Lautaro Tomas Escalante 4 1
Сото Алексис 5 0
Agustin Sant'Anna 5 0
Nazareno Colombo 4 0
Солари Сантьяго 3 0
David Barbona 3 0
Angel Benitez 3 0
Julian Alejo Lopez 3 0
Малатини Хулиан 3 0
Кастеллани Гонсало 1 1
Nicolas Fernandez I 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Минго Сантьяго Рамос 0 1
Gabriel Alanis 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Dario Caceres 1 0
Edwin Mosquera 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Дефенса и Хустисия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
1
Ривер Плейт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Дефенса и Хустисия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

17
12
Ривер Плейт
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
10% (2)
45% (9)
Дефенса и Хустисия
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

18
13

Голы по времени матча

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
3
19%
3
30%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
4
25%
1
10%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
3
16%
1
7%
1-15
4
21%
3
20%
16-30
1
5%
6
40%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
37%
2
13%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Забито

35
25
14 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 12
1 Не забивали 5
6
17%
4
16%
1-15
7
20%
3
12%
16-30
1
3%
7
28%
31-45
5
14%
4
16%
46-60
5
14%
4
16%
61-75
11
31%
3
12%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
15%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1
Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3
Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Дефенса и Хустисия

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
2
7 раз 35%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
4
7
2
7
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
4
5
2
9
2.5
1
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
1.5
Больше Меньше
8
12
4
16
2.5
2
18
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 20 15 2 3 36 - 12 47
2.
Тальерес Кордоба
 20 12 4 4 35 - 17 40
3.
Сан-Лоренсо
 20 10 7 3 19 - 7 37
4.
Эстудиантес Ла Плата
 20 10 5 5 25 - 17 35
5.
Ланус
 20 9 7 4 28 - 19 34
6.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
7.
Дефенса и Хустисия
 20 9 6 5 25 - 13 33
8.
Бельграно
 20 9 4 7 17 - 17 31
9.
Аргентинос Хуниорс
 20 8 5 7 23 - 17 29
10.
Годой Крус
 20 8 5 7 23 - 23 29
11.
Бока Хуниорс
 20 8 4 8 23 - 18 28
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 7 7 6 17 - 16 28
13.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
14.
Расинг Авельянеда
 20 7 5 8 25 - 29 26
15.
Химнасия Ла-Плата
 20 7 4 9 17 - 27 25
16.
Сармиенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 20 6 6 8 16 - 21 24
18.
Барракас Сентраль
 20 5 8 7 19 - 26 23
19.
Колон
 20 4 11 5 18 - 20 23
20.
Тигре
 20 5 7 8 18 - 23 22
21.
Институто
 20 5 7 8 16 - 26 22
22.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
23.
Атлетико Тукуман
 20 4 9 7 17 - 23 21
24.
Унион Санта-Фе
 20 4 8 8 14 - 24 20
25.
Уракан
 20 4 6 10 15 - 24 18
26.
Банфилд
 20 4 6 10 13 - 26 18
27.
Велес Сарсфилд
 20 3 9 8 19 - 22 18
28.
Арсенал Саранди
 20 5 2 13 15 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 4 0 11 - 0 25
3.
Ривер Плейт
 9 8 0 1 16 - 4 24
4.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
5.
Тальерес Кордоба
 11 7 1 3 15 - 7 22
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 6 3 1 10 - 2 21
7.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
8.
Дефенса и Хустисия
 11 5 4 2 15 - 9 19
9.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
10.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
11.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
12.
Химнасия Ла-Плата
 10 5 3 2 10 - 7 18
13.
Бока Хуниорс
 11 5 3 3 14 - 9 18
14.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
15.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 14 - 13 17
16.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
17.
Колон
 11 3 6 2 13 - 12 15
18.
Институто
 11 3 6 2 8 - 9 15
19.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
21.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
22.
Атлетико Тукуман
 10 3 4 3 11 - 13 13
23.
Банфилд
 11 3 4 4 6 - 11 13
24.
Велес Сарсфилд
 11 2 7 2 14 - 10 13
25.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
26.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
27.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
28.
Унион Санта-Фе
 9 2 3 4 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 20 - 8 23
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 3 3 9 - 9 15
4.
Дефенса и Хустисия
 9 4 2 3 10 - 4 14
5.
Бельграно
 11 4 1 6 8 - 13 13
6.
Сармиенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Аргентинос Хуниорс
 11 3 3 5 5 - 8 12
9.
Ланус
 11 2 6 3 14 - 14 12
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 2 5 3 9 - 13 11
11.
Годой Крус
 11 3 2 6 8 - 15 11
12.
Унион Санта-Фе
 11 2 5 4 7 - 12 11
13.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
14.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
15.
Расинг Авельянеда
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
21.
Институто
 9 2 1 6 8 - 17 7
22.
Барракас Сентраль
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 1 7 7 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 11 1 3 7 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 9 1 2 6 5 - 12 5
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 11 1 1 9 5 - 16 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 13 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (2)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Ланус Лема Кристиан 2 6
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия онлайн

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