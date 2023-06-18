Тур: 19.
1:0
Конец матча
0'
50' Желтая карточкаGabriel Alanis
51' Желтая карточкаFacundo Gutierrez
1:0
58' ГолДе ла Крус Николас
90'
Ход матча
50'
58'
30
Гомес
Элиас
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
11 Gaston Togni
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Ривер Плейт
Дефенса и Хустисия
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.83
2
Среднее время на гол
49
45
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.42
1.58
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
56
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|8 (3)
|0.4
|Фернандес Игнасио
|4
|0.2
|Барко Эсекьель
|4 (3)
|0.2
|Борха Мигель
|4 (2)
|0.2
|Солари Пабло
|3
|0.15
|Рондон Саломон
|3 (1)
|0.15
|Суарес Матиас
|2
|0.1
|Парадела Хосе
|2
|0.1
|Альендро Родриго
|1
|0.05
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|Палавесино Агустин
|1
|0.05
|Де ла Крус Николас
|1
|0.05
|Рохас Роберт
|1
|0.05
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|9 (3)
|0.45
|Солари Сантьяго
|4
|0.2
|Gaston Togni
|3
|0.15
|David Barbona
|2
|0.1
|Кардона Томас
|2
|0.1
|Juan Bautista Miritello
|2
|0.1
|Facundo Gutierrez
|1
|0.05
|Gabriel Alanis
|1
|0.05
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.05
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Энцо Эрнан
|7
|0
|Перес Энцо
|6
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|1
|Палавесино Агустин
|3
|1
|Парадела Хосе
|3
|1
|Солари Пабло
|4
|0
|Каско Милтон
|3
|0
|Пирес Леандро
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Гомес Элиас
|0
|1
|Центурион Эзекиль
|0
|1
|Майдана Джонатан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|7
|0
|Facundo Gutierrez
|3
|2
|Lautaro Tomas Escalante
|4
|1
|Сото Алексис
|5
|0
|Agustin Sant'Anna
|5
|0
|Nazareno Colombo
|4
|0
|Солари Сантьяго
|3
|0
|David Barbona
|3
|0
|Angel Benitez
|3
|0
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Малатини Хулиан
|3
|0
|Кастеллани Гонсало
|1
|1
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|0
|1
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Дефенса и Хустисия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
1
Ривер Плейт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Дефенса и Хустисия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
17
12
Ривер Плейт
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
10% (2)
45% (9)
Дефенса и Хустисия
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
18
13
Голы по времени матча
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
3
19%
3
30%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
4
25%
1
10%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
3
16%
1
7%
1-15
4
21%
3
20%
16-30
1
5%
6
40%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
37%
2
13%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Забито
35
25
14 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 12
1 Не забивали 5
6
17%
4
16%
1-15
7
20%
3
12%
16-30
1
3%
7
28%
31-45
5
14%
4
16%
46-60
5
14%
4
16%
61-75
11
31%
3
12%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
15%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1
Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3
Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Дефенса и Хустисия
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
2
7 раз 35%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
47
27
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
45
29
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
812
416
218
119
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|13 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|10 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 6
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5