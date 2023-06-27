Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Эскальдес потерял в обороне, быстрая контратака гостей, налево, оттуда в штрафную, Грасия вовремя вышел на мяч!

Джуричкович нарушил правила в центре, вновь сфера возвращается под контроль "Атлетика".

Классный пас в разрез на Курьо, тот на дальнюю отправил, откуда Касадесус не сумел забить в пустые!

Обменялись команды опаснейшими моментами под конец тайма. "Атлетик" мог вернуться в матч еще до перерыва.

Желтая для Павловского за фол в середине поля.

Еще раз грузят футболисты из Эскальдеса в штрафную, мяч прилетает точно в руки Сауля Грасии.

Фол "Атлетика" в центральном круге, небольшие споры с арбитром, которые, как и всегда, ни к чему не приводят.

Грубое столкновение почти в центральном круге и громкие крики боли от футболистов. Мед. бригада на поле.

Поднялись футболисты с газона с помощью медиков, все в порядке с игроками.

Перевод налево на Риверолу, Марти подает в штрафную и зарабатывает угловой.

Сам же Риверола и подает угловой "Атлетика", после подачи оборона снимает верх.

Быстро хозяева вернули себе мяч, а главное эффективно. Текущий отрезок точно за ними.

Риверола классно перевел на правый край штрафной, оттуда удар Касадесуса с лета, мимо цели.

29' Подача в штрафную площадь в район 11-метровой, промахивается мимо мяча футболист. Нет удара.

28' Штрафной "Атлетика" у правой бровки после грубого нарушения. Потенциально неплохой стандарт.

27' Уверенно держат мяч гости, очень неохотный прессинг показывают хозяева поля.

26' "Будучность" в центре поля перехватила, но с фолом. Аджич сбил соперника и получил желтую.

25' "Атлетик" на своей половине с мячом, разыгрывает команда, вперед продвинуться не получается.

23' Отличное преимущество в два мяча заработала себе черногорская команда за 20 минут первого тайма. Посмотрим, чем ответит Андорра.

21' Г-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! Джуричкович!!! Игньятович выдал подачу с правого фланга, а Джуричкович замкнул этот пас!

19' Контрвыпад Эскальдеса, потенциально смотрелось неплохо, но одного неточного паса хватило, чтобы атака завершилась.

17' Дальний "выстрел" Подгорицы. Мимо ворот пролетает игровой снаряд.

16' Не хочет останавливаться на достигнутом "Будучность", продолжают поджимать оппонента.

14' Г-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Секулич!!! 25-летний Балша Секулич уверенно реализовал пенальти!

13' Пенальти! 11-метровый назначен в ворота хозяев поля! Защитник уронил соперника в собственной штрафной!

11' Мяч у "Будучности", поинтереснее они выглядят на старте, однако изменится все может в любой момент.

9' Арбитр вступает в дело. Фол в атаке на половине поля черногорского футбольного клуба.

7' Выход Эскальдеса вперед, в чужую треть вошли, но не в штрафную, захлебывается атака.

6' Вот удалось "Атлетику" заполучить сферу, однако не слишком надолго.

5' "Будучность" все больше владеет мячом, соперник пока довольно неохотно идет в отбор на чужой половине.

3' Спокойно начинаем встречу, видно, что футболисты "Будучности" посерьезнее настроены на игру.