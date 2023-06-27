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Лига чемпионов
2023-2024

Стадион: .
Атлетик Эскальдес
0:3
Второй тайм: 79'
Будучность Подгорица
0'
0:1
14' Пенальти
Секулич Балша
0:2
21' Гол
Джуричкович Миомир
26' Желтая карточка
Аджич Василий
45' Желтая карточка
Павловски Марко
0:3
61' Гол
Секулич Балша
65' Желтая карточка
Джуричкович Миомир

Ход матча

14'
0:1
Секулич Балша
21'
0:2
Джуричкович Миомир
(Игньятович Урош)
26'
 
Аджич Василий
45'
 
Павловски Марко
61'
0:3
Секулич Балша
65'
 
Джуричкович Миомир
66'
Алонсо Виктор
Буарма Амза
 
71'
 
Гашевич Огнен
Павловски Марко
71'
 
Миркович Лука
Грбич Петар
73'
Лопез Гильом
Курьо Матиас
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 125
Атлетик Эскальдес 23.2% (29)
X 7.2% (9)
Будучность Подгорица 69.6% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Эскальдес
Ничья
Будучность Подгорица
4.80
9.50
3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Грасия
Сауль
11
Курьо
Матиас
19
Буарма
Амза
9
Пилото
Родриго
15
Маффео
Виктор
21
Моралес
Хави
18
Касадесус
Виктор
4
Санчес
Алекс
31
Торрес
Хильмар
22
Перес
Виктор
8
Риверола
Марти
31
Павличич
Джёрджие
2
Игньятович
Урош
35
Дакич
Дамьян
5
Цеклич
Звонко
30
Новович
Иван
22
Джуричкович
Миомир
88
Павловски
Марко
19
Алмейда
Стефано
45
Аджич
Василий
18
Грбич
Петар
98
Секулич
Балша
Атлетик Эскальдес
4-3-3
Будучность Подгорица
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будучность Подгорица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секулич Балша 2 (1) 2
Джуричкович Миомир 1 1
Игньятович Урош 0 0

Карточки

Атлетик Эскальдес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Будучность Подгорица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павловски Марко 1 0
Джуричкович Миомир 1 0
Аджич Василий 1 0

Результаты последних матчей

Атлетик Эскальдес
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Энгордани - Атлетик Эскальдес 1:7 Пенья Энкарнада - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Сан-Жулиа 2:0
УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:3 Атлетик Эскальдес - Ордино 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 Пенья Энкарнада - Атлетик Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Ордино 6:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Сан-Жулиа 6:1 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 2:0 Атлетик Эскальдес - Энгордани 2:0 Энгордани - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:2 Атлетик Эскальдес - Пенья Энкарнада 4:0 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:0 Атлетик Эскальдес - Ордино 1:1 Сан-Жулиа - Атлетик Эскальдес 0:3
Будучность Подгорица
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Морнар - Будучность Подгорица 0:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 1:3 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:3 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 1:0
Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 2:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 1:1 Дечич - Будучность Подгорица 4:3 Будучность Подгорица - Петровац 4:4 Будучность Подгорица - Искра Даниловград 3:0 Будучность Подгорица - Морнар 2:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 4:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Будучность Подгорица - Дечич 1:0 Петровац - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Златибор Чаетина 4:0 Будучность Подгорица - Металац 1:2 Будучность Подгорица - Езеро Плав 3:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Будучность Подгорица Секулич Балша 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1
Будучность Подгорица Игньятович Урош 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Интер Милан Лукаку Ромелу 1
Будучность Подгорица Павловски Марко 1
Манчестер Сити Эдерсон Мораес 1
Интер Милан Барелла Николо 1
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Уходим на перерыв. 
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлено. 
  • Желтая карточка
    45'
    Желтая для Павловского за фол в середине поля. 
  • 44'
    Обменялись команды опаснейшими моментами под конец тайма. "Атлетик" мог вернуться в матч еще до перерыва. 
  • Опасный момент
    43'
    Классный пас в разрез на Курьо, тот на дальнюю отправил, откуда Касадесус не сумел забить в пустые!
  • 42'
    Джуричкович нарушил правила в центре, вновь сфера возвращается под контроль "Атлетика".
  • Опасный момент
    41'
    Эскальдес потерял в обороне, быстрая контратака гостей, налево, оттуда в штрафную, Грасия вовремя вышел на мяч!
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    • 40'
      Риверола классно перевел на правый край штрафной, оттуда удар Касадесуса с лета, мимо цели.
    • 39'
      Быстро хозяева вернули себе мяч, а главное эффективно. Текущий отрезок точно за ними.
    • Угловой
      38'
      Сам же Риверола и подает угловой "Атлетика", после подачи оборона снимает верх.
    • 37'
      Перевод налево на Риверолу, Марти подает в штрафную и зарабатывает угловой. 
    • 36'
      Поднялись футболисты с газона с помощью медиков, все в порядке с игроками.
    • Травма, повреждение
      34'
      Грубое столкновение почти в центральном круге и громкие крики боли от футболистов. Мед. бригада на поле.
    • 33'
      "Будучности" удается найти пространство справа, Игньятович подает в штрафную, защита справляется. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Фол "Атлетика" в центральном круге, небольшие споры с арбитром, которые, как и всегда, ни к чему не приводят. 
    • 31'
      Дальний удар игрока андоррского клуба, в защитника попадает мяч.
    • 30'
      Еще раз грузят футболисты из Эскальдеса в штрафную, мяч прилетает точно в руки Сауля Грасии.
    • 29'
      Подача в штрафную площадь в район 11-метровой, промахивается мимо мяча футболист. Нет удара. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Штрафной "Атлетика" у правой бровки после грубого нарушения. Потенциально неплохой стандарт. 
    • 27'
      Уверенно держат мяч гости, очень неохотный прессинг показывают хозяева поля. 
    • Желтая карточка
      26'
      "Будучность" в центре поля перехватила, но с фолом. Аджич сбил соперника и получил желтую.
    • 25'
      "Атлетик" на своей половине с мячом, разыгрывает команда, вперед продвинуться не получается. 
    • 23'
      Отличное преимущество в два мяча заработала себе черногорская команда за 20 минут первого тайма. Посмотрим, чем ответит Андорра.
    • Описание гола
      21'
      Г-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! Джуричкович!!! Игньятович выдал подачу с правого фланга, а Джуричкович замкнул этот пас!
    • 19'
      Контрвыпад Эскальдеса, потенциально смотрелось неплохо, но одного неточного паса хватило, чтобы атака завершилась.
    • 17'
      Дальний "выстрел" Подгорицы. Мимо ворот пролетает игровой снаряд. 
    • 16'
      Не хочет останавливаться на достигнутом "Будучность", продолжают поджимать оппонента.
    • Описание гола
      14'
      Г-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Секулич!!! 25-летний Балша Секулич уверенно реализовал пенальти!
    • Пенальти!
      13'
      Пенальти! 11-метровый назначен в ворота хозяев поля! Защитник уронил соперника в собственной штрафной!
    • 11'
      Мяч у "Будучности", поинтереснее они выглядят на старте, однако изменится все может в любой момент.
    • Фол, нарушение
      9'
      Арбитр вступает в дело. Фол в атаке на половине поля черногорского футбольного клуба. 
    • 7'
      Выход Эскальдеса вперед, в чужую треть вошли, но не в штрафную, захлебывается атака. 
    • 6'
      Вот удалось "Атлетику" заполучить сферу, однако не слишком надолго. 
    • 5'
      "Будучность" все больше владеет мячом, соперник пока довольно неохотно идет в отбор на чужой половине. 
    • 3'
      Спокойно начинаем встречу, видно, что футболисты "Будучности" посерьезнее настроены на игру.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогнозы 125
    Атлетик Эскальдес 23.2% (29)
    X 7.2% (9)
    Будучность Подгорица 69.6% (87)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Эскальдес
    Ничья
    Будучность Подгорица
    4.80
    9.50
    3.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Эскальдес 0:3 Будучность Подгорица

    Исход игры
    Атлетик Эскальдес
    23.2% (29)
    Ничья
    7.2% (9)
    Будучность Подгорица
    69.6% (87)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.05% (50)
    Меньше
    54.95% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    51.35% (57)
    Нет
    48.65% (54)
    Популярный счёт
    0:1 Будучность Подгорица
    25.6% (32)
    1:2 Будучность Подгорица
    24% (30)
    0:2 Будучность Подгорица
    8.8% (11)
    2:1 Атлетик Эскальдес
    8% (10)
    1:1 Ничья
    7.2% (9)
    1:0 Атлетик Эскальдес
    4.8% (6)
    1:3 Будучность Подгорица
    4% (5)
    2:0 Атлетик Эскальдес
    2.4% (3)
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    Будучность Подгорица
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