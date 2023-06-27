Стадион: Копавогсволлюр.
0:3
Второй тайм: 79'
0'
0:1
14' ПенальтиСекулич Балша
0:2
21' ГолДжуричкович Миомир
26' Желтая карточкаАджич Василий
45' Желтая карточкаПавловски Марко
0:3
61' ГолСекулич Балша
65' Желтая карточкаДжуричкович Миомир
Ход матча
14'
0:1
21'
26'
45'
61'
0:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
25
Грасия
Сауль
11
Курьо
Матиас
19
Буарма
Амза
21
Моралес
Хави
22
Перес
Виктор
35
Дакич
Дамьян
30
Новович
Иван
18
Грбич
Петар
- Основной состав
-
25 Грасия СаульВратарь
-
11 Курьо МатиасЗащитник
-
19 Буарма АмзаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Моралес ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Перес ВикторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Вратарь
- Полузащитник
-
12 Сгро МарсельЗащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бессоне Феде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Дакич ДамьянЗащитник
- Защитник
-
30 Новович ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Грбич ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Аджич ВладанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
- Защитник
-
Главный тренер: Джудович Миодраг
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Эскальдес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Будучность Подгорица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секулич Балша
|2 (1)
|2
|Джуричкович Миомир
|1
|1
|Игньятович Урош
|0
|0
Карточки
Атлетик Эскальдес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Будучность Подгорица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павловски Марко
|1
|0
|Джуричкович Миомир
|1
|0
|Аджич Василий
|1
|0
Результаты последних матчей
Атлетик Эскальдес
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Энгордани - Атлетик Эскальдес 1:7 Пенья Энкарнада - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Сан-Жулиа 2:0
УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:3 Атлетик Эскальдес - Ордино 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 Пенья Энкарнада - Атлетик Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Ордино 6:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Сан-Жулиа 6:1 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 2:0 Атлетик Эскальдес - Энгордани 2:0 Энгордани - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:2 Атлетик Эскальдес - Пенья Энкарнада 4:0 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:0 Атлетик Эскальдес - Ордино 1:1 Сан-Жулиа - Атлетик Эскальдес 0:3
Будучность Подгорица
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Морнар - Будучность Подгорица 0:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 1:3 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:3 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 1:0
Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 2:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 1:1 Дечич - Будучность Подгорица 4:3 Будучность Подгорица - Петровац 4:4 Будучность Подгорица - Искра Даниловград 3:0 Будучность Подгорица - Морнар 2:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 4:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Будучность Подгорица - Дечич 1:0 Петровац - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Златибор Чаетина 4:0 Будучность Подгорица - Металац 1:2 Будучность Подгорица - Езеро Плав 3:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Будучность Подгорица
|Секулич Балша
|2
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1
|Будучность Подгорица
|Игньятович Урош
|0 (1)
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|1
|Будучность Подгорица
|Павловски Марко
|1
|Манчестер Сити
|Эдерсон Мораес
|1
|Интер Милан
|Барелла Николо
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Эскальдес 0:3 Будучность Подгорица
Исход игры
Атлетик Эскальдес
23.2% (29)
Ничья
7.2% (9)
Будучность Подгорица
69.6% (87)
Тотал 2.5
Больше
45.05% (50)
Меньше
54.95% (61)
Обе команды забьют
Да
51.35% (57)
Нет
48.65% (54)
Популярный счёт
0:1 Будучность Подгорица
25.6% (32)
1:2 Будучность Подгорица
24% (30)
0:2 Будучность Подгорица
8.8% (11)
2:1 Атлетик Эскальдес
8% (10)
1:1 Ничья
7.2% (9)
1:0 Атлетик Эскальдес
4.8% (6)
1:3 Будучность Подгорица
4% (5)
2:0 Атлетик Эскальдес
2.4% (3)
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