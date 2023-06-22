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Лига чемпионов
2023-2024

Стадион: .
Атлетик Эскальдес
 
Позже
Будучность Подгорица
Прогнозы 57
Атлетик Эскальдес 29.8% (17)
X 7% (4)
Будучность Подгорица 63.2% (36)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Атлетик Эскальдес
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Энгордани - Атлетик Эскальдес 1:7 Пенья Энкарнада - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Сан-Жулиа 2:0
УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:3 Атлетик Эскальдес - Ордино 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 Пенья Энкарнада - Атлетик Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Ордино 6:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Сан-Жулиа 6:1 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 2:0 Атлетик Эскальдес - Энгордани 2:0 Энгордани - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:2 Атлетик Эскальдес - Пенья Энкарнада 4:0 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:0 Атлетик Эскальдес - Ордино 1:1 Сан-Жулиа - Атлетик Эскальдес 0:3
Будучность Подгорица
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Морнар - Будучность Подгорица 0:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 1:3 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:3 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 1:0
Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 2:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 1:1 Дечич - Будучность Подгорица 4:3 Будучность Подгорица - Петровац 4:4 Будучность Подгорица - Искра Даниловград 3:0 Будучность Подгорица - Морнар 2:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 4:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Будучность Подгорица - Дечич 1:0 Петровац - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Златибор Чаетина 4:0 Будучность Подгорица - Металац 1:2 Будучность Подгорица - Езеро Плав 3:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Интер Милан Лукаку Ромелу 1
Манчестер Сити Эдерсон Мораес 1
Интер Милан Барелла Николо 1
Интер Милан Онана Андре 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Эскальдес - Будучность Подгорица от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2023, осталось 2 дня 6 часов 53 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 29.8% пользователей.
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    • Прогнозы 57
    Атлетик Эскальдес 29.8% (17)
    X 7% (4)
    Будучность Подгорица 63.2% (36)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Атлетик Эскальдес - Будучность Подгорица онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетик Эскальдес - Будучность Подгорица

    Исход игры
    Атлетик Эскальдес
    29.8% (17)
    Ничья
    7% (4)
    Будучность Подгорица
    63.2% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (27)
    Меньше
    50% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    57.41% (31)
    Нет
    42.59% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Будучность Подгорица
    29.8% (17)
    0:1 Будучность Подгорица
    21.1% (12)
    2:1 Атлетик Эскальдес
    15.8% (9)
    1:0 Атлетик Эскальдес
    8.8% (5)
    0:2 Будучность Подгорица
    8.8% (5)
    1:1 Ничья
    7% (4)
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    Атлетик Эскальдес
    Будучность Подгорица
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