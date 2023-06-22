Стадион: Kopavogsvoellur.
Результаты последних матчей
Атлетик Эскальдес
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Энгордани - Атлетик Эскальдес 1:7 Пенья Энкарнада - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Сан-Жулиа 2:0
УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:3 Атлетик Эскальдес - Ордино 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 Пенья Энкарнада - Атлетик Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Ордино 6:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Сан-Жулиа 6:1 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 2:0 Атлетик Эскальдес - Энгордани 2:0 Энгордани - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:2 Атлетик Эскальдес - Пенья Энкарнада 4:0 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:0 Атлетик Эскальдес - Ордино 1:1 Сан-Жулиа - Атлетик Эскальдес 0:3
Будучность Подгорица
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Морнар - Будучность Подгорица 0:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 1:3 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:3 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 1:0
Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 2:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 1:1 Дечич - Будучность Подгорица 4:3 Будучность Подгорица - Петровац 4:4 Будучность Подгорица - Искра Даниловград 3:0 Будучность Подгорица - Морнар 2:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 4:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Будучность Подгорица - Дечич 1:0 Петровац - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Златибор Чаетина 4:0 Будучность Подгорица - Металац 1:2 Будучность Подгорица - Езеро Плав 3:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|1
|Манчестер Сити
|Эдерсон Мораес
|1
|Интер Милан
|Барелла Николо
|1
|Интер Милан
|Онана Андре
|1
Прогнозы на матч Атлетик Эскальдес - Будучность Подгорица
Исход игры
Атлетик Эскальдес
29.8% (17)
Ничья
7% (4)
Будучность Подгорица
63.2% (36)
Тотал 2.5
Больше
50% (27)
Меньше
50% (27)
Обе команды забьют
Да
57.41% (31)
Нет
42.59% (23)
Популярный счёт
1:2 Будучность Подгорица
29.8% (17)
0:1 Будучность Подгорица
21.1% (12)
2:1 Атлетик Эскальдес
15.8% (9)
1:0 Атлетик Эскальдес
8.8% (5)
0:2 Будучность Подгорица
8.8% (5)
1:1 Ничья
7% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!