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Лига чемпионов
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Тре Пенне
0:1
Первый тайм: 9'
Брейдаблик

Ход матча

6'
0:1
Гюннлёйхссон Хёскульдур
(Хлюнссон Агуст)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 132
Тре Пенне 22% (29)
X 10.6% (14)
Брейдаблик 67.4% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тре Пенне
Ничья
Брейдаблик
35.00
12.00
14.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Мигани
Маттиа
16
Беллуччи
Никола
4
Розини
Роберто
24
Барретта
Антонио
28
Нигретти
Джакомо
22
Фалль
Ассан
6
Де
Фалко
Андреа
14
Скарпони
Марчелло
3
Таманьи
Пьеро
95
Бадаласси
Имре
11
Чеккароли
Лука
1
Эйнарссон
Антон
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
28
Стефанссон
Оливер
25
Ингварссон
Давид
6
Сигурдарсон
Александер
3
Сигурьонссон
Оливер
22
Хлюнссон
Агуст
8
Эйнарссон
Виктор
20
Ольсен
Клеминт
11
Эйольфссон
Гисли
Тре Пенне
3-5-2
Брейдаблик
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Тре Пенне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюннлёйхссон Хёскульдур 1 1
Хлюнссон Агуст 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Тре Пенне
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Фаэтано - Тре Пенне 0:2 Тре Пенне - Пеннаросса 2:0 Фольгоре Фальчано - Тре Пенне 0:4 Тре Пенне - Космос 2:2
Сан-Джованни - Тре Пенне 2:3 Тре Пенне - СП Либертас1 4:0 ФК Фьорентино - Тре Пенне 1:5 Тре Пенне - Виртус 2:1 Тре Пенне - Ла-Фиорита 1:1 Ювенес-Догана - Тре Пенне 0:1 Тре Пенне - Мурата 2:0 Тре Фьори - Тре Пенне 1:2 Доманьяно - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Кайлунго 3:0 Тре Пенне - Фаэтано 2:0 Пеннаросса - Тре Пенне 1:4 Тре Пенне - Фольгоре Фальчано 1:2 Космос - Тре Пенне 1:0 Тре Пенне - Сан-Джованни 3:1 СП Либертас1 - Тре Пенне 0:1
Брейдаблик
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:1 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2
Кеблавик - Брейдаблик 0:0 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 1:0 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Троттюр - Брейдаблик 0:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Стьярнан - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Фрам 5:4 Вестманнаэйяр - Брейдаблик 2:1 Фьолнир - Брейдаблик 0:2 Валюр Рейкьявик - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Копавогур ХК 3:4 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:0 Валюр Рейкьявик - Брейдаблик 2:5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Будучность Подгорица Секулич Балша 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1
Будучность Подгорица Игньятович Урош 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Интер Милан Лукаку Ромелу 1
Будучность Подгорица Павловски Марко 1
Манчестер Сити Эдерсон Мораес 1
Интер Милан Барелла Николо 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ГЮННЛЁЙХССОН!!! Хлюнссон слева откликнулся на заброс Гюннлёйхссона вперёд и сумел сделать обратную передачу в центр. Хёсккульдур смог в касание низом точно пробить в правый угол ворот.
  • Офсайд
    5'
    Нигретти справа забрался в офсайд.
  • Опасный момент
    5'
    Гюннлёйхссон справа в штрафной площади получил передачу от Виктора Эйнарссона и сразу прострелил в центр. Удар Ольсена с десяти метров по центру ворот в касание Мигани смог отразить.
  • 4'
    "Брейдаблик" активнее начал встречу. Исландцы по флангам стараются проникнуть вперёд, но пока их немного подводит точность в передачах на мокром газоне.
  • 4'
    Сигурдарсон справа прошёл перёд и навесил точно в руки Мигани.
  • Дождь
    3'
    Сразу отметим, что в Копавогюре идёт дождь. Мокрый мяч доставит дополнительных проблем голкиперам.
  • 2'
    "Тре Пенне" играет в чёрной форме, "Брейдаблик" - в зелёных футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Копавогсволлюре"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kopavogsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 97% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Тре Пенне 0:1 Брейдаблик

Исход игры
Тре Пенне
21.6% (29)
Ничья
10.4% (14)
Брейдаблик
67.9% (91)
Тотал 2.5
Больше
38.98% (46)
Меньше
61.02% (72)
Обе команды забьют
Да
38.98% (46)
Нет
61.02% (72)
Популярный счёт
0:2 Брейдаблик
26.1% (35)
1:2 Брейдаблик
14.9% (20)
1:1 Ничья
9% (12)
1:0 Тре Пенне
8.2% (11)
0:1 Брейдаблик
8.2% (11)
0:3 Брейдаблик
6.7% (9)
2:1 Тре Пенне
3.7% (5)
1:3 Брейдаблик
3.7% (5)
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