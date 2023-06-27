Первый тайм

6' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ГЮННЛЁЙХССОН!!! Хлюнссон слева откликнулся на заброс Гюннлёйхссона вперёд и сумел сделать обратную передачу в центр. Хёсккульдур смог в касание низом точно пробить в правый угол ворот.

5' Нигретти справа забрался в офсайд.

5' Гюннлёйхссон справа в штрафной площади получил передачу от Виктора Эйнарссона и сразу прострелил в центр. Удар Ольсена с десяти метров по центру ворот в касание Мигани смог отразить.

4' "Брейдаблик" активнее начал встречу. Исландцы по флангам стараются проникнуть вперёд, но пока их немного подводит точность в передачах на мокром газоне.

4' Сигурдарсон справа прошёл перёд и навесил точно в руки Мигани.

3' Сразу отметим, что в Копавогюре идёт дождь. Мокрый мяч доставит дополнительных проблем голкиперам.