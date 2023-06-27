Стадион: Копавогсволлюр. Главный судья: Кристофферсен Мадс
0:1
Первый тайм: 9'
Ход матча
6'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
22
Фалль
Ассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Фалль АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Вратарь
- Нападающий
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Чечи Стефано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Йеоман АндриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Защитник
-
Главный тренер: Торвальдссон Оскар
Бомбардиры внутри турнира
Тре Пенне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Брейдаблик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|1
|1
|Хлюнссон Агуст
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Тре Пенне
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Фаэтано - Тре Пенне 0:2 Тре Пенне - Пеннаросса 2:0 Фольгоре Фальчано - Тре Пенне 0:4 Тре Пенне - Космос 2:2
Сан-Джованни - Тре Пенне 2:3 Тре Пенне - СП Либертас1 4:0 ФК Фьорентино - Тре Пенне 1:5 Тре Пенне - Виртус 2:1 Тре Пенне - Ла-Фиорита 1:1 Ювенес-Догана - Тре Пенне 0:1 Тре Пенне - Мурата 2:0 Тре Фьори - Тре Пенне 1:2 Доманьяно - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Кайлунго 3:0 Тре Пенне - Фаэтано 2:0 Пеннаросса - Тре Пенне 1:4 Тре Пенне - Фольгоре Фальчано 1:2 Космос - Тре Пенне 1:0 Тре Пенне - Сан-Джованни 3:1 СП Либертас1 - Тре Пенне 0:1
Брейдаблик
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:1 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2
Кеблавик - Брейдаблик 0:0 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 1:0 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Троттюр - Брейдаблик 0:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Стьярнан - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Фрам 5:4 Вестманнаэйяр - Брейдаблик 2:1 Фьолнир - Брейдаблик 0:2 Валюр Рейкьявик - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Копавогур ХК 3:4 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:0 Валюр Рейкьявик - Брейдаблик 2:5
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Будучность Подгорица
|Секулич Балша
|2
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1
|Будучность Подгорица
|Игньятович Урош
|0 (1)
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|1
|Будучность Подгорица
|Павловски Марко
|1
|Манчестер Сити
|Эдерсон Мораес
|1
|Интер Милан
|Барелла Николо
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тре Пенне 0:1 Брейдаблик
Исход игры
Тре Пенне
21.6% (29)
Ничья
10.4% (14)
Брейдаблик
67.9% (91)
Тотал 2.5
Больше
38.98% (46)
Меньше
61.02% (72)
Обе команды забьют
Да
38.98% (46)
Нет
61.02% (72)
Популярный счёт
0:2 Брейдаблик
26.1% (35)
1:2 Брейдаблик
14.9% (20)
1:1 Ничья
9% (12)
1:0 Тре Пенне
8.2% (11)
0:1 Брейдаблик
8.2% (11)
0:3 Брейдаблик
6.7% (9)
2:1 Тре Пенне
3.7% (5)
1:3 Брейдаблик
3.7% (5)
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