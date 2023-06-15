0:0
Первый тайм
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
81 Жирков ЮрийПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Корнеев Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Янбаев РенатЗащитник
-
49 Шишкин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Семшов ИгорьНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бирюков Михаил
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит (2008) 0:0 Россия (2008)
Исход игры
Зенит (2008)
43% (61)
Ничья
28.9% (41)
Россия (2008)
28.2% (40)
Тотал 2.5
Больше
93.33% (98)
Меньше
6.67% (7)
Обе команды забьют
Да
95.24% (100)
Нет
4.76% (5)
Популярный счёт
2:2 Ничья
20.4% (29)
1:2 Россия (2008)
13.4% (19)
2:1 Зенит (2008)
12% (17)
3:2 Зенит (2008)
7% (10)
2:3 Россия (2008)
4.2% (6)
3:3 Ничья
2.8% (4)
5:4 Зенит (2008)
2.1% (3)
4:3 Зенит (2008)
1.4% (2)
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