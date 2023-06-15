Напомним, что 2008 год выдался очень урожайным для российского футбола: "Зенит" тогда выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, а сборная России взяла бронзовые медали Евро-2020.

А Андрей Аршавин уже играет, замены тут не регламентируются. На правом фланге пытался бывший игрок лондонского "Арсенала" обвести Рената Янбаева, но упустил мяч за лицевую и углового не заработал.

Динияр Билялетдинов выполнял подачу с левого фланга, а Юрий Жирков сыграл на публику, головой в падении скинув мяч в руки Вячеслава Малафеева.

Андрей Аршавин в подкате отобрал себе мяч на чужой половине поля и заработал ещё штрафной удар для "Зенита", поскольку дальше против него нарушил правила Андрей Каряка.

Олег Власов подал угловой с левого фланга, последовала одна скидка, другая, и состоялся удар ногой Игоря Денисова. Подкатился под этот выстрел Игорь Семшов, и получился новый корнер.

На сей раз угловой у "Зенита" был с правого фланга, а через некоторое время Юрий Жирков пробивал фирменным кручёным ударом с левого края и за малым не поразил ближнюю девятку ворот Владимира Габулова.

По 30 минут сегодня будут играть таймы команды. Так что совсем немного времени осталось до объявления перерыва, когда отдохнут футболисты.

24' Не все футболисты, играющие сегодня за ту и другую команду, выступали за них в 2008 году. Но исключения вполне допустимы в товарищеском матче.

22' Каряка рукой рисовал в воздухе экран, призывая судей посмотреть видеоповтор, но не было там гола точно, мяч срикошетил от перекладины не за линию ворот.

22' Роман Шишкин получил мяч в атаке на правом фланге и коротко отыграл Андрею Каряке, который немного погодя дальним ударом вонзил в каркас ворот!

20' Итак, треть часа игры уже прошла, а голов до сих пор не явили команды зрителям. Хотя в товарищеских матчах легенд зачастую бывают сверхрезультативные ничьи.

19' Ушёл на замену Роман Широков, который присел на кресло рядом с Виктором Гусевым. Напомним, у них был конфликт на Евро-2008, когда Гусев назвал Широкова "не игроком уровня сборной". Но теперь они нормально друг к другу относятся, шутят.

18' Намечается переход инициативы от "Зенита" к сборной России. В принципе, это уже состоялось. Теперь питерцы караулят контратакующие возможности.

17' Слишком быстро происходят сегодня замены, и не показывают их крупным планом (да вообще никак не показывают)... А вот опасная атака "Зенита": прострел с левого фланга в зону дальнего инсайда, откуда Роман Широков ударяет в ближний угол, но недостаточно сильно, чтобы пробить Владимира Габулова.