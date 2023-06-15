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Зенит (2008)
0:0
Первый тайм
Россия (2008)
Прогнозы 138
Зенит (2008) 41.3% (57)
X 29.7% (41)
Россия (2008) 29% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит (2008)
Ничья
Россия (2008)
2.90
3.35
2.95
Все Коэффициенты
Зенит (2008)
Россия (2008)
  • Первый тайм
  • 29'
    По 30 минут сегодня будут играть таймы команды. Так что совсем немного времени осталось до объявления перерыва, когда отдохнут футболисты.
  • Опасный момент
    28'
    На сей раз угловой у "Зенита" был с правого фланга, а через некоторое время Юрий Жирков пробивал фирменным кручёным ударом с левого края и за малым не поразил ближнюю девятку ворот Владимира Габулова.
  • Угловой
    28'
    Олег Власов подал угловой с левого фланга, последовала одна скидка, другая, и состоялся удар ногой Игоря Денисова. Подкатился под этот выстрел Игорь Семшов, и получился новый корнер.
  • Фол, нарушение
    27'
    Андрей Аршавин в подкате отобрал себе мяч на чужой половине поля и заработал ещё штрафной удар для "Зенита", поскольку дальше против него нарушил правила Андрей Каряка.
  • 26'
    Динияр Билялетдинов выполнял подачу с левого фланга, а Юрий Жирков сыграл на публику, головой в падении скинув мяч в руки Вячеслава Малафеева.
  • Замена
    25'
    А Андрей Аршавин уже играет, замены тут не регламентируются. На правом фланге пытался бывший игрок лондонского "Арсенала" обвести Рената Янбаева, но упустил мяч за лицевую и углового не заработал.
  • 25'
    Напомним, что 2008 год выдался очень урожайным для российского футбола: "Зенит" тогда выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, а сборная России взяла бронзовые медали Евро-2020.
  • 24'
    Не все футболисты, играющие сегодня за ту и другую команду, выступали за них в 2008 году. Но исключения вполне допустимы в товарищеском матче.
  • 22'
    Каряка рукой рисовал в воздухе экран, призывая судей посмотреть видеоповтор, но не было там гола точно, мяч срикошетил от перекладины не за линию ворот.
  • Штанга
    22'
    Роман Шишкин получил мяч в атаке на правом фланге и коротко отыграл Андрею Каряке, который немного погодя дальним ударом вонзил в каркас ворот!
  • 20'
    Итак, треть часа игры уже прошла, а голов до сих пор не явили команды зрителям. Хотя в товарищеских матчах легенд зачастую бывают сверхрезультативные ничьи.
  • Замена
    19'
    Ушёл на замену Роман Широков, который присел на кресло рядом с Виктором Гусевым. Напомним, у них был конфликт на Евро-2008, когда Гусев назвал Широкова "не игроком уровня сборной". Но теперь они нормально друг к другу относятся, шутят.
  • 18'
    Намечается переход инициативы от "Зенита" к сборной России. В принципе, это уже состоялось. Теперь питерцы караулят контратакующие возможности.
  • Опасный момент
    17'
    Слишком быстро происходят сегодня замены, и не показывают их крупным планом (да вообще никак не показывают)... А вот опасная атака "Зенита": прострел с левого фланга в зону дальнего инсайда, откуда Роман Широков ударяет в ближний угол, но недостаточно сильно, чтобы пробить Владимира Габулова.
  • Замена
    16'
    Милан Вьештица выбил мяч из своей штрафной площади, когда туда прилетела подача справа с корнера. Тем временем берут интервью уже у заменённого Константина Зырянова.
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    • Угловой
      15'
      Удалось сборной России добиться в атаке углового. С правого фланга будет исполняться это стандартное положение. Посмотрим, что получится.
    • Замена
      14'
      Андрей Аршавин покинул футбольное поле, берут сейчас у него интервью на скамейке. Вместо него вышел у "Зенита" на замену Олег Власов.
    • Судья
      13'
      Павел Погребняк в атаке на правом углу вратарской боролся с Денисом Колодиным и упал на газон, но нет пеналььт в пользу петербургской команды.
    • 12'
      По-прежнему не собирается сборная России перехватывать инициативу. Поэтому зенитовцы проводят очередную позиционную атаку.
    • Угловой
      11'
      Юрий Жирков, который объявил решении стать тренером, навешивал с левого фланга, а Андрей Аршавин нанёс удар головой и заработал корнер, не ставший опасным.
    • 10'
      Кого-то может накрыть сегодня ностальгия, когда он будет наблюдать за игрой таких футболистов. Но не все, конечно, звёзды тех времён играют в этом матче.
    • 9'
      Андрей Каряка здорово и чисто сыграл только что в подкате, выбив мяч из-под ноги Романа Широкова, которому с левой стороны пасовал для удара Андрей Аршавин.
    • 8'
      Виктор Файзулин и Роман Широков замутили было стеночку перед штрафной площадью сборной России, но не хватило им сыгранности, поэтому потеряли они мяч.
    • 7'
      Понятно, что команды сегодня полностью называются "Зенит"-2008 и сборная России-2008. Но мы будем сокращать и называть их просто "Зенитом" и сборной России.
    • Офсайд
      6'
      Устроили комбинирование на левом фланге футболисты сборной России, и в итоге оказался там в положении "вне игры" Дмитрий Аленичев.
    • 5'
      На правах хозяев больше владеют мячом зенитовцы, ведущие игру первым номером. Но это только начало матча. Посмотрим, как будут складываться дела на поле дальше.
    • 4'
      Естественно, некоторые футболисты могли бы играть сегодня не за "Зенит", а за сборную России. Речь, например, о Малафееве, Широкове, Зырянове и Аршавине. 
    • Опасный момент
      3'
      С правого фланга на этот раз исполнялся корнер у "Зенита", была подача, и как раз Широков отметился ударом головой, только вот немного выше перекладины пролетел мяч.
    • Угловой
      3'
      Виктор Файзулин простреливал примерно от правой линии штрафной площади к ближнему углу вратарской на Романа Широкова, и получился новый угловой для питерцев.
    • 2'
      Подал Аршавин угловой с левого края, однако не довелось никому из зенитовцев нанести удар по воротам своих соперников.
    • Угловой
      1'
      Константин Зырянов не решился на удар с подступов к штрафной площади и отдал мяч Андрею Аршавину, заработавшему угловой.
    • 1'
      "Зенит" играет в преимущественно голубой форме, тогда как у сборной России полностью красная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции товарищеского ретро-матча звёзд "Зенита"-2008 и сборной России образца 2008 года. Помогать вам следить за ходом событий этой встречи через LiveResult.Ru будет Кирилл Иванцов.
    Прогнозы 138
    Зенит (2008) 41.3% (57)
    X 29.7% (41)
    Россия (2008) 29% (40)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит (2008)
    Ничья
    Россия (2008)
    2.90
    3.35
    2.95
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Зенит (2008) 0:0 Россия (2008) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит (2008) 0:0 Россия (2008)

    Исход игры
    Зенит (2008)
    43% (61)
    Ничья
    28.9% (41)
    Россия (2008)
    28.2% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    93.33% (98)
    Меньше
    6.67% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    95.24% (100)
    Нет
    4.76% (5)
    Популярный счёт
    2:2 Ничья
    20.4% (29)
    1:2 Россия (2008)
    13.4% (19)
    2:1 Зенит (2008)
    12% (17)
    3:2 Зенит (2008)
    7% (10)
    2:3 Россия (2008)
    4.2% (6)
    3:3 Ничья
    2.8% (4)
    5:4 Зенит (2008)
    2.1% (3)
    4:3 Зенит (2008)
    1.4% (2)
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    Россия (2008)
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