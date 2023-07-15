Тур: 14.
0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
44'
10
Бук
Робин
13
Пичках
Пайя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бук РобинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 David Celic
-
Главный тренер: Andres Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Симба МунгаПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
Йёнчёпинг
Сундсвалль
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед
20 матчей
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.1
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
16
22
Голов в среднем за матч
1.6
2.2
Среднее время на гол
56
40
Всего голов
37
32
Голов в среднем за матч
1.85
1.6
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
48
56
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pashang Abdulla
|8
|0.57
|Бук Робин
|7 (1)
|0.5
|Сильверхолт Тейлор
|3
|0.21
|August Karlin
|2
|0.14
|Моенза Малкольм
|1
|0.07
|Николич Марко
|1
|0.07
|Flamur Dzelili
|1
|0.07
|Торссон Антон
|1
|0.07
|Маннс Йеспер
|1
|0.07
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.07
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.27
|Андерссон Эрик
|3
|0.2
|Симба Мунга
|3
|0.2
|Энгблум Понтус
|2
|0.13
|Пичках Пайя
|2
|0.13
|Халлениус Линус
|1
|0.07
|Блумквист Александр
|1
|0.07
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.07
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|Карстрем Йеспер
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Flamur Dzelili
|4
|0
|Ламин Адам Бен
|1
|1
|Нильссон Александр
|2
|0
|Маннс Йеспер
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Адриан Самуэль
|2
|0
|Arvid Eriksson
|2
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пичках Пайя
|5
|0
|Андерссон Эрик
|4
|0
|Лундстрём Роберт
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Стенсхаген Теодор
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Результаты матчей
Йёнчёпинг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сундсвалль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
6
0
Йёнчёпинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сундсвалль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
16
Волевые поражения
12
5
Йёнчёпинг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сундсвалль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
20
Волевые поражения
18
5
Голы по времени матча
Забито
17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
18%
3
38%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
1
6%
2
25%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
4
50%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Забито
12
9
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
3
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
4
44%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
6
35%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
27%
5
29%
29%
61-75
3
27%
2
12%
76-90
Забито
29
17
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 6
5
17%
3
18%
1-15
5
17%
4
24%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
5
17%
1
6%
46-60
6
21%
5
29%
29%
61-75
3
10%
3
18%
76-90
Пропущено
19
29
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
11%
2
7%
1-15
2
11%
8
28%
16-30
3
16%
3
10%
31-45
4
21%
5
17%
46-60
3
16%
8
28%
61-75
5
26%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2
Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3
Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1
Результаты матчей
Йёнчёпинг
Сундсвалль
Точный счет
2:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
3:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Йёнчёпинг
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
61
44
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
95
103
68
49
212
112
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|27 - 9
|32
|2.
|13
|8
|3
|2
|23 - 9
|27
|3.
|15
|8
|2
|5
|30 - 22
|26
|4.
|13
|7
|3
|3
|20 - 8
|24
|5.
|0:0
|14
|5
|7
|2
|27 - 21
|22
|6.
|13
|6
|2
|5
|17 - 18
|20
|7.
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|8.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|9.
|0:0
|15
|5
|2
|8
|18 - 29
|17
|10.
|13
|5
|1
|7
|18 - 24
|16
|11.
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|12.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|13.
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|14.
|13
|3
|4
|6
|9 - 12
|13
|15.
|13
|2
|5
|6
|8 - 17
|11
|16.
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|7
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|4.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|6.
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|7.
|6
|3
|3
|0
|9 - 1
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|13 - 8
|12
|9.
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|10.
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|11.
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|12.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|14 - 8
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|6.
|0:0
|6
|1
|5
|0
|12 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|6 - 5
|8
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5