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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 14.
Йёнчёпинг
0:0
Первый тайм: 45+'
Сундсвалль
0'
44' Желтая карточка
August Karlin

Ход матча

44'
August Karlin
 
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Сундсвалль
1.90
3.90
5.40
Все Коэффициенты
1
Нильссон
Александр
4
Маннс
Йеспер
15
Arvid
Eriksson
19
Ламин
Адам
Бен
11
Flamur
Dzelili
8
Адриан
Самуэль
6
August
Karlin
7
Моенза
Малкольм
24
Николич
Марко
9
Сильверхолт
Тейлор
10
Бук
Робин
1
Йонссон
Оскар
19
Стенсхаген
Теодор
12
Ludvig
Svanberg
18
Форсберг
Лукас
15
Лундстрём
Роберт
13
Пичках
Пайя
8
Ludvig
Naavik
14
Бенгтссон
Йохан
11
Карстрем
Йеспер
21
Энгблум
Понтус
9
Халлениус
Линус
Йёнчёпинг
3-4-3
Сундсвалль
3-4-3

История личных встреч

Йёнчёпинг
Сундсвалль

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед

20 матчей

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:1
С
1:2
С
3:2
С
3:3
А
2:2
А
0:0
ТМК
0:0
А
3:1
А
1:1
С
4:1
С
1:0
С
1:4
С
0:3
С
2:1
С
3:0
С
2:2
С
1:1
С
4:1
С
4:6
С
1:1

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.1
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

16
22

Голов в среднем за матч

1.6
2.2

Среднее время на гол

56
40

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

1.85
1.6

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

48
56

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pashang Abdulla 8 0.57
Бук Робин 7 (1) 0.5
Сильверхолт Тейлор 3 0.21
August Karlin 2 0.14
Моенза Малкольм 1 0.07
Николич Марко 1 0.07
Flamur Dzelili 1 0.07
Торссон Антон 1 0.07
Маннс Йеспер 1 0.07
Страндсатер Даниэль 1 0.07
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Йохан 4 0.27
Андерссон Эрик 3 0.2
Симба Мунга 3 0.2
Энгблум Понтус 2 0.13
Пичках Пайя 2 0.13
Халлениус Линус 1 0.07
Блумквист Александр 1 0.07
Стенсхаген Теодор 1 0.07
Лундстрём Роберт 0 0
Карстрем Йеспер 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Flamur Dzelili 4 0
Ламин Адам Бен 1 1
Нильссон Александр 2 0
Маннс Йеспер 2 0
Бук Робин 2 0
Адриан Самуэль 2 0
Arvid Eriksson 2 0
Моенза Малкольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0
August Karlin 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пичках Пайя 5 0
Андерссон Эрик 4 0
Лундстрём Роберт 3 0
Симба Мунга 1 1
Лундгрен Фредрик 2 0
Линдквист Расмус 2 0
Блумквист Александр 1 0
Стенсхаген Теодор 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Alexander Larsson 1 0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сундсвалль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

6
0
Йёнчёпинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сундсвалль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
16

Волевые поражения

12
5
Йёнчёпинг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сундсвалль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
20

Волевые поражения

18
5

Голы по времени матча

Забито

17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
18%
3
38%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
1
6%
2
25%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
4
50%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Забито

12
9
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
3
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
4
44%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
6
35%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
27%
5
29%
29%
61-75
3
27%
2
12%
76-90

Забито

29
17
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 6
5
17%
3
18%
1-15
5
17%
4
24%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
5
17%
1
6%
46-60
6
21%
5
29%
29%
61-75
3
10%
3
18%
76-90

Пропущено

19
29
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
11%
2
7%
1-15
2
11%
8
28%
16-30
3
16%
3
10%
31-45
4
21%
5
17%
46-60
3
16%
8
28%
61-75
5
26%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2
Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3
Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1

Результаты матчей

Йёнчёпинг
Сундсвалль

Точный счет

2:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
3:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Йёнчёпинг
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
6
1
1.5
4
4
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
5
10
3
1.5
6
8
4
9
2.5
2
12
1
12
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 13 10 2 1 27 - 9 32
2.
Вестерос
 13 8 3 2 23 - 9 27
3.
Эстер
 15 8 2 5 30 - 22 26
4.
ГАИС
 13 7 3 3 20 - 8 24
5.
Йёнчёпинг
 0:0 14 5 7 2 27 - 21 22
6.
Браге
 13 6 2 5 17 - 18 20
7.
Ландскруна
 13 5 3 5 14 - 16 18
8.
Гефле
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Сундсвалль
 0:0 15 5 2 8 18 - 29 17
10.
Треллеборг
 13 5 1 7 18 - 24 16
11.
Эстерсунд
 13 4 4 5 16 - 15 16
12.
Эргрюте
 13 3 5 5 14 - 18 14
13.
Эребру
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Хельсинборг
 13 3 4 6 9 - 12 13
15.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 5 6 8 - 17 11
16.
Сковде АИК
 14 1 4 9 10 - 25 7
17.
Вастерас СК
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
3.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 8 14
4.
Йёнчёпинг
 0:0 8 4 2 2 15 - 10 14
5.
Гефле
 7 4 1 2 12 - 10 13
6.
ГАИС
 6 4 0 2 11 - 3 12
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Эстер
 7 4 0 3 13 - 8 12
9.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эребру
 7 2 4 1 7 - 4 10
11.
Эргрюте
 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Эстерсунд
 6 2 2 2 10 - 10 8
13.
Хельсинборг
 7 2 2 3 5 - 6 8
14.
Сундсвалль
 0:0 8 2 1 5 10 - 17 7
15.
Сковде АИК
 6 1 3 2 7 - 8 6
16.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 3 2 3 - 4 6
17.
Вастерас СК
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 7 5 2 0 12 - 4 17
2.
Вестерос
 7 5 0 2 14 - 8 15
3.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 0:0 7 3 1 3 8 - 12 10
6.
Йёнчёпинг
 0:0 6 1 5 0 12 - 11 8
7.
Эстерсунд
 7 2 2 3 6 - 5 8
8.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Эргрюте
 7 1 2 4 4 - 10 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 7 1 2 4 5 - 13 5
11.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
12.
Ландскруна
 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
14.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
15.
Эребру
 6 1 1 4 5 - 13 4
16.
Сковде АИК
 8 0 1 7 3 - 17 1
17.
Вастерас СК
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    August Karlin получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Сундсвалль
1.90
3.90
5.40
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Где смотреть матч Йёнчёпинг 0:0 Сундсвалль онлайн

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Йёнчёпинг
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