Тур: 1. Стадион: Таммела.
Ход матча
22
Мяенпя
Аапо
19
Oiva
Jukkola
23
Noel
Hasa
10
Ларссон
Адам
15
Энрике
Алан
17
Сид
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Oiva JukkolaПолузащитник
-
23 Noel HasaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Энрике АланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Ндом АлиЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
30 Otto Hautamo
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
Ильвес
Мариехамн
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
25 матчей
40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
24
Голов в среднем за матч
1.4
1.6
Среднее время на гол
64
56
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.27
1.4
Среднее время на гол
71
64
Всего голов
33
38
Голов в среднем за матч
1.32
1.52
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
68
59
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|4 (3)
|0.27
|Хаарала Сантери
|2
|0.13
|Ларссон Адам
|2
|0.13
|Oiva Jukkola
|2
|0.13
|Sabit James
|1
|0.07
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.07
|Миеттунен Тату
|1
|0.07
|Seydine N'Diaye
|1
|0.07
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сумусало Микко
|2
|0.13
|Нгуекам Ариэль
|2 (1)
|0.13
|Хопкатт Джейми
|2 (1)
|0.13
|Лахти Тими
|2
|0.13
|Анини Самуэль
|1
|0.07
|De
|1
|0.07
|Сид Робин
|1
|0.07
|Сьорос Рику
|1
|0.07
|Нгамба Альваро
|1
|0.07
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|Ндом Али
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|5
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|1
|_Umar M.
|2
|1
|Аспегрен Фелипе
|3
|0
|Катц Калле
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Хаарала Сантери
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Oiva Jukkola
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Emmanuel Patut
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|7
|1
|Лахти Тими
|4
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|4
|1
|Ндом Али
|3
|1
|Usman Suleman
|4
|0
|Сумусало Микко
|2
|1
|Нгуекам Ариэль
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Саллинен Оскари
|2
|0
|Анини Самуэль
|2
|0
|Хенрикссон Элмо
|2
|0
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Асири Абдулфаттах
|1
|0
|Нгамба Альваро
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Мариехамн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
6
Ильвес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Мариехамн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
9
Волевые поражения
4
3
Ильвес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Мариехамн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
10
9
Голы по времени матча
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
11%
1
14%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
3
43%
76-90
Пропущено
8
10
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
3
38%
1
10%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
7%
1
8%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Пропущено
14
21
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
14%
5
24%
31-45
2
14%
7
33%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
5
36%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1
Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0
Мариехамн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1
Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2
Результаты матчей
Ильвес
Мариехамн
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Ильвес
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
312
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|18 - 8
|31
|2.
|16
|10
|1
|5
|21 - 10
|31
|3.
|16
|7
|7
|2
|24 - 12
|28
|4.
|0:1
|16
|8
|3
|5
|25 - 21
|27
|5.
|16
|5
|5
|6
|13 - 14
|20
|6.
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|7.
|1:0
|16
|5
|3
|8
|13 - 18
|18
|8.
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|9.
|15
|3
|8
|4
|14 - 14
|17
|10.
|13
|3
|4
|6
|12 - 19
|13
|11.
|15
|2
|6
|7
|17 - 27
|12
|12.
|15
|2
|5
|8
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|10 - 7
|19
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 3
|17
|3.
|9
|5
|0
|4
|10 - 6
|15
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|7.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|8.
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|9.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|7
|1
|6
|0
|13 - 11
|9
|11.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|12.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|6
|3
|3
|0
|8 - 1
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|5.
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|7.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|8.
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|12.
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (1)
|Мариехамн
|De
|1 7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6
|Мариехамн
|Лахти Тими
|1 4