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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
0:0
Конец матча
Мариехамн
0'
90' Желтая карточка
Миеттунен Тату
90'+5
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
13
Seydine
N'Diaye
16
Миеттунен
Тату
42
Аспегрен
Фелипе
19
Oiva
Jukkola
23
Noel
Hasa
30
Yussif
Daouda
Moussa
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
29
Хаарала
Сантери
10
Ларссон
Адам
81
Хенрикссон
Элмо
13
Кубронн
Жан-Кристоф
2
Лахти
Тими
15
Энрике
Алан
28
Ниссинен
Йири
23
Сумусало
Микко
10
Хопкатт
Джейми
8
Нгамба
Альваро
17
Сид
Робин
11
Нгуекам
Ариэль
41
Анини
Самуэль
Ильвес
Мариехамн

История личных встреч

Ильвес
Мариехамн

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

25 матчей

40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

В
1:1
В
2:3
В
1:5
В
1:0
В
2:0
В
1:0
В
0:2
В
4:3
В
2:2
В
0:1
К
0:2
В
0:0
В
3:6
В
1:2
В
2:0
В
0:1
В
2:2
В
3:0
В
2:1
В
3:1
В
0:1
В
1:3
В
0:0
В
2:0
К
0:2

Голы

Всего голов

14
24

Голов в среднем за матч

1.4
1.6

Среднее время на гол

64
56

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.27
1.4

Среднее время на гол

71
64

Всего голов

33
38

Голов в среднем за матч

1.32
1.52

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

68
59

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 4 (3) 0.27
Хаарала Сантери 2 0.13
Ларссон Адам 2 0.13
Oiva Jukkola 2 0.13
Sabit James 1 0.07
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.07
Миеттунен Тату 1 0.07
Seydine N'Diaye 1 0.07
Аспегрен Фелипе 0 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сумусало Микко 2 0.13
Нгуекам Ариэль 2 (1) 0.13
Хопкатт Джейми 2 (1) 0.13
Лахти Тими 2 0.13
Анини Самуэль 1 0.07
De 1 0.07
Сид Робин 1 0.07
Сьорос Рику 1 0.07
Нгамба Альваро 1 0.07
Гранлунд Альбин 0 0
Ндом Али 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 5 0
Пеннанен Петтери 2 1
_Umar M. 2 1
Аспегрен Фелипе 3 0
Катц Калле 3 0
Sabit James 3 0
Миеттунен Тату 2 0
Хаарала Сантери 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Oiva Jukkola 2 0
Ларссон Адам 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Emmanuel Patut 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
De 7 1
Лахти Тими 4 1
Кубронн Жан-Кристоф 4 1
Ндом Али 3 1
Usman Suleman 4 0
Сумусало Микко 2 1
Нгуекам Ариэль 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
Саллинен Оскари 2 0
Анини Самуэль 2 0
Хенрикссон Элмо 2 0
Гранлунд Альбин 1 0
Асири Абдулфаттах 1 0
Нгамба Альваро 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Мариехамн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
6
Ильвес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Мариехамн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

4
3
Ильвес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Мариехамн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

10
9

Голы по времени матча

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
11%
1
14%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
3
43%
76-90

Пропущено

8
10
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
7%
1
8%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Пропущено

14
21
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
14%
5
24%
31-45
2
14%
7
33%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
5
36%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1
Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0
Мариехамн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1
Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2

Результаты матчей

Ильвес
Мариехамн

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Ильвес
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 14 9 4 1 18 - 8 31
2.
КуПС
 16 10 1 5 21 - 10 31
3.
ХИК
 16 7 7 2 24 - 12 28
4.
Оулу
 0:1 16 8 3 5 25 - 21 27
5.
Хонка
 16 5 5 6 13 - 14 20
6.
Интер Турку
 13 5 3 5 18 - 20 18
7.
ВПС
 1:0 16 5 3 8 13 - 18 18
8.
КТП
 15 4 5 6 12 - 16 17
9.
Ильвес
 15 3 8 4 14 - 14 17
10.
Лахти
 13 3 4 6 12 - 19 13
11.
Хака
 15 2 6 7 17 - 27 12
12.
Мариехамн
 15 2 5 8 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 8 6 1 1 10 - 7 19
2.
ХИК
 8 5 2 1 14 - 3 17
3.
КуПС
 9 5 0 4 10 - 6 15
4.
Интер Турку
 6 4 1 1 10 - 5 13
5.
КТП
 8 3 3 2 8 - 8 12
6.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
7.
ВПС
 1:0 8 3 2 3 6 - 6 11
8.
Ильвес
 8 2 5 1 9 - 8 11
9.
Оулу
 0:1 7 3 1 3 10 - 12 10
10.
Хака
 7 1 6 0 13 - 11 9
11.
Мариехамн
 8 1 3 4 6 - 11 6
12.
Лахти
 5 1 1 3 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 0:1 9 5 2 2 15 - 9 17
2.
КуПС
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
СЯК Сейнайоки
 6 3 3 0 8 - 1 12
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
6.
Лахти
 8 2 3 3 6 - 11 9
7.
ВПС
 1:0 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Ильвес
 7 1 3 3 5 - 6 6
9.
Мариехамн
 7 1 2 4 7 - 10 5
10.
КТП
 7 1 2 4 4 - 8 5
11.
Интер Турку
 7 1 2 4 8 - 15 5
12.
Хака
 8 1 0 7 4 - 16 3
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 10
Оулу Коффей Эшли 9 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Мариехамн Лахти Тими 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Ильвес 0:0 Мариехамн онлайн

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