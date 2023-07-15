Тур: 14.
1:2
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
18' ГолHady Saleh Karim
36' Желтая карточкаДротт Джонатан
57' Желтая карточкаAmar Muhsin
1:1
63' ГолAmar Muhsin
66' Желтая карточкаТагессон Линус
1:2
74' ГолAmar Muhsin
78' Желтая карточкаHady Saleh Karim
87' Желтая карточкаErion Sadiku
Ход матча
18'
36'
57'
63'
1:1
66'
74'
1:2
78'
87'
28
Erion
Sadiku
34
Вагич
Павле
33
Amar
Muhsin
11
Ринг
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
21 Нюх МубааракНападающий
-
-
-
-
30 Alex Rahm
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Вагич ПавлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
-
11 Ринг ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
История личных встреч
Эргрюте
Хельсинборг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.13
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
72
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|3
|0.21
|Дальквист Исак
|2
|0.14
|Hady Saleh Karim
|2
|0.14
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2 (1)
|0.14
|Муянич Амел
|2
|0.14
|Erion Sadiku
|1
|0.07
|Christoffer Styffe
|1
|0.07
|Свенссон Уильям
|1
|0.07
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.07
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|4
|0.29
|Ринг Эрик
|2
|0.14
|Amin Al-Hamawi
|2
|0.14
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.07
|Benjamin Acquah
|1
|0.07
|Лупер Вильгельм
|0
|0
|Хелльборг Адам
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|Simon Bengtsson
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дротт Джонатан
|5
|0
|Hady Saleh Karim
|3
|1
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Erion Sadiku
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Дальквист Хампус
|2
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
|Муянич Амел
|1
|0
|Дальквист Исак
|1
|0
|Тагессон Линус
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|5
|0
|Philip Reinhold
|4
|0
|Benjamin Acquah
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Рогне Томас
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
|Ervin Gigovac
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
|Amin Al-Hamawi
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Хельсинборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
7
3
Эргрюте
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Хельсинборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
1
4
Эргрюте
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Хельсинборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
8
7
Голы по времени матча
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
50%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 11
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
10%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
5
71%
76-90
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
2
13%
1
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
2
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
3
20%
4
50%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
12%
3
23%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
6
35%
1
8%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
24%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1
ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ Осло 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингор 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0
Результаты матчей
Эргрюте
Хельсинборг
Точный счет
2:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
42
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
49
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|10
|2
|2
|27 - 10
|32
|2.
|13
|8
|3
|2
|23 - 9
|27
|3.
|15
|8
|2
|5
|30 - 22
|26
|4.
|13
|7
|3
|3
|20 - 8
|24
|5.
|14
|6
|6
|2
|28 - 21
|24
|6.
|13
|6
|2
|5
|17 - 18
|20
|7.
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|8.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|9.
|13
|5
|1
|7
|18 - 24
|16
|10.
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|11.
|2:1
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|12.
|15
|5
|1
|9
|18 - 30
|16
|13.
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|14.
|1:2
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|15.
|13
|2
|5
|6
|8 - 17
|11
|16.
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|7
|17.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|3.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|6.
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|7.
|6
|3
|3
|0
|9 - 1
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|13 - 8
|12
|9.
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|10.
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|11.
|1:2
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|12.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|13.
|2:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|14 - 8
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|6.
|6
|1
|5
|0
|12 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|6 - 5
|8
|8.
|2:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|1:2
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|17.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 4
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|5