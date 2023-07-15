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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 14.
Эргрюте
1:2
Второй тайм: 90+'
Хельсинборг
0'
1:0
18' Гол
Hady Saleh Karim
36' Желтая карточка
Дротт Джонатан
57' Желтая карточка
Amar Muhsin
1:1
63' Гол
Amar Muhsin
66' Желтая карточка
Тагессон Линус
1:2
74' Гол
Amar Muhsin
78' Желтая карточка
Hady Saleh Karim
87' Желтая карточка
Erion Sadiku
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
5
Christoffer
Styffe
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
19
Андреассон
Антон
28
Erion
Sadiku
8
Муянич
Амел
18
Дротт
Джонатан
15
Дальквист
Исак
10
Беркрот
Никлас
23
Hady
Saleh
Karim
1
Йоэльссон
Калле
5
Хольст
Фредерик
34
Вагич
Павле
4
Рогне
Томас
22
Simon
Bengtsson
27
Benjamin
Acquah
25
Хелльборг
Адам
8
Альмаджед
Сумар
13
Лупер
Вильгельм
33
Amar
Muhsin
11
Ринг
Эрик
Эргрюте
4-3-3
Хельсинборг
4-3-3

История личных встреч

Эргрюте
Хельсинборг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

С
1:1
С
4:1
С
3:4
С
2:0
С
0:3
С
1:0
А
3:0
А
3:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.13
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
72

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 3 0.21
Дальквист Исак 2 0.14
Hady Saleh Karim 2 0.14
Хаглинд-Сангре Маркус 2 (1) 0.14
Муянич Амел 2 0.14
Erion Sadiku 1 0.07
Christoffer Styffe 1 0.07
Свенссон Уильям 1 0.07
Азулай Джонатан 1 (1) 0.07
Беркрот Никлас 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0
Тагессон Линус 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 4 0.29
Ринг Эрик 2 0.14
Amin Al-Hamawi 2 0.14
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.07
Benjamin Acquah 1 0.07
Лупер Вильгельм 0 0
Хелльборг Адам 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Simon Bengtsson 0 0
Ervin Gigovac 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дротт Джонатан 5 0
Hady Saleh Karim 3 1
Полсон Дэниел 3 0
Erion Sadiku 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Азулай Джонатан 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Дальквист Хампус 2 0
Хаглинд-Сангре Маркус 1 0
Беркрот Никлас 1 0
Christoffer Styffe 1 0
Муянич Амел 1 0
Дальквист Исак 1 0
Тагессон Линус 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 5 0
Philip Reinhold 4 0
Benjamin Acquah 4 0
Хольст Фредерик 3 0
Стоянович-Фредин Оливер 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Виделль Каспер 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Рогне Томас 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Ринг Эрик 1 0
Ervin Gigovac 1 0
Victor Blixt 1 0
Amin Al-Hamawi 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Хельсинборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

7
3
Эргрюте
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Хельсинборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

1
4
Эргрюте
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Хельсинборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
50%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 11
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
10%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
5
71%
76-90

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
2
13%
1
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
2
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
3
20%
4
50%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
12%
3
23%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
6
35%
1
8%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
24%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1
ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ Осло 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингор 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0

Результаты матчей

Эргрюте
Хельсинборг

Точный счет

2:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
2
1.5
2
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
2
11
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:1 14 10 2 2 27 - 10 32
2.
Вестерос
 13 8 3 2 23 - 9 27
3.
Эстер
 15 8 2 5 30 - 22 26
4.
ГАИС
 13 7 3 3 20 - 8 24
5.
Йёнчёпинг
 14 6 6 2 28 - 21 24
6.
Браге
 13 6 2 5 17 - 18 20
7.
Ландскруна
 13 5 3 5 14 - 16 18
8.
Гефле
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Треллеборг
 13 5 1 7 18 - 24 16
10.
Эстерсунд
 13 4 4 5 16 - 15 16
11.
Хельсинборг
 2:1 14 4 4 6 11 - 13 16
12.
Сундсвалль
 15 5 1 9 18 - 30 16
13.
Эребру
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Эргрюте
 1:2 14 3 5 6 15 - 20 14
15.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 5 6 8 - 17 11
16.
Сковде АИК
 14 1 4 9 10 - 25 7
17.
Вастерас СК
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
3.
Утсиктенс
 0:1 6 5 0 1 15 - 5 15
4.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 8 14
5.
Гефле
 7 4 1 2 12 - 10 13
6.
ГАИС
 6 4 0 2 11 - 3 12
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Эстер
 7 4 0 3 13 - 8 12
9.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эребру
 7 2 4 1 7 - 4 10
11.
Эргрюте
 1:2 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Эстерсунд
 6 2 2 2 10 - 10 8
13.
Хельсинборг
 2:1 7 2 2 3 5 - 6 8
14.
Сундсвалль
 8 2 1 5 10 - 17 7
15.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 3 2 3 - 4 6
16.
Сковде АИК
 6 1 3 2 7 - 8 6
17.
Вастерас СК
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:1 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Вестерос
 7 5 0 2 14 - 8 15
3.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 7 3 0 4 8 - 13 9
6.
Йёнчёпинг
 6 1 5 0 12 - 11 8
7.
Эстерсунд
 7 2 2 3 6 - 5 8
8.
Хельсинборг
 2:1 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Эргрюте
 1:2 7 1 2 4 4 - 10 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 7 1 2 4 5 - 13 5
11.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
12.
Ландскруна
 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
14.
Эребру
 6 1 1 4 5 - 13 4
15.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
16.
Сковде АИК
 8 0 1 7 3 - 17 1
17.
Вастерас СК
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 4
Эргрюте Дротт Джонатан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Эргрюте
    Ничья
    Хельсинборг
    39.00
    4.50
    3.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эргрюте 1:2 Хельсинборг онлайн

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