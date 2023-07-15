Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
Ход матча
17'
45'
20
Рид
Тайлер
28
Roni
Hudd
35
Уорд
Каллум
5
Аффи
Янн
30
Паллас
Ноа
10
Lucas
Morais
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Roni HuddНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Менса БабаЗащитник
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Akon Kuek
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Lucas MoraisНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Rony HuhtalaНападающий
- Нападающий
-
19 Onni Suutari
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
ВПС
Оулу
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.86
1.43
Среднее время на гол
105
63
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
63
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roni Hudd
|4
|0.25
|Михаэль Петер
|3
|0.19
|Аланко Саму
|2
|0.13
|Роберто Савио
|2
|0.13
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.06
|Prosper Ahiabu
|1
|0.06
|Энгстрем Йеспер
|0
|0
|Samuel Lindeman
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|9 (1)
|0.56
|Йокелайнен Никлас
|4 (1)
|0.25
|Карялайнен Расмус
|4 (1)
|0.25
|Лииматта Отсо
|4
|0.25
|Lucas Morais
|2
|0.13
|Riku Selander
|1
|0.06
|Миеттинен Тони
|1
|0.06
|Аффи Янн
|0
|0
|Yassin Daoussi
|0
|0
|Паллас Ноа
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|5
|0
|Менса Баба
|4
|0
|Роберто Савио
|2
|1
|Mikko Pitkaenen
|3
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|3
|0
|Prosper Ahiabu
|3
|0
|Samuel Lindeman
|2
|0
|Roni Hudd
|2
|0
|Энгстрем Йеспер
|1
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Михаэль Петер
|1
|0
|Akon Kuek
|1
|0
|Юсси Нуорела
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|4
|1
|Cristian Valencia III
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Балисо Янга
|3
|0
|Lucas Morais
|2
|0
|Аффи Янн
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Yassin Daoussi
|2
|0
|Уорд Каллум
|2
|0
|Каллинен Йере
|2
|0
|Паллас Ноа
|2
|0
|Йокелайнен Никлас
|1
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Magnus Breitenmoser
|1
|0
|Ricardo Duarte
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Onni Suutari
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Оулу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
1
3
ВПС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Оулу
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
5
9
ВПС
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Оулу
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
10
12
Волевые поражения
6
12
Голы по времени матча
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
1
17%
5
33%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
5
45%
2
17%
76-90
Забито
14
25
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 3
4
29%
1
4%
1-15
2
14%
4
16%
16-30
2
14%
4
16%
31-45
2
14%
5
20%
46-60
3
21%
5
20%
61-75
1
7%
6
24%
76-90
Пропущено
16
20
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
13%
3
15%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
4
25%
3
15%
61-75
6
38%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0
Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0
Оулу
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мариехамн - Оулу 1:2 КТП - Оулу 1:2 Оулу - Хака 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4
Оулу - ВПС 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1
Результаты матчей
ВПС
Оулу
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ВПС
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
52
25
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
26
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
123
411
96
114
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|18 - 8
|31
|2.
|16
|10
|1
|5
|21 - 10
|31
|3.
|16
|7
|7
|2
|24 - 12
|28
|4.
|0:1
|16
|8
|3
|5
|25 - 21
|27
|5.
|16
|5
|5
|6
|13 - 14
|20
|6.
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|7.
|1:0
|16
|5
|3
|8
|13 - 18
|18
|8.
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|9.
|15
|3
|8
|4
|14 - 14
|17
|10.
|13
|3
|4
|6
|12 - 19
|13
|11.
|15
|2
|6
|7
|17 - 27
|12
|12.
|15
|2
|5
|8
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|10 - 7
|19
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 3
|17
|3.
|9
|5
|0
|4
|10 - 6
|15
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|7.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|8.
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|9.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|7
|1
|6
|0
|13 - 11
|9
|11.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|12.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|6
|3
|3
|0
|8 - 1
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|5.
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|7.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|8.
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|12.
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (1)
|Мариехамн
|De
|1 7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6
|Мариехамн
|Лахти Тими
|1 4