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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ВПС
1:0
Перерыв
Оулу
0'
1:0
17' Гол
Prosper Ahiabu
45' Желтая карточка
Энгстрем Йеспер

Ход матча

17'
Prosper Ahiabu
(Samuel Lindeman)
1:0
45'
Энгстрем Йеспер
 
Лучшие коэффициенты
ВПС
Ничья
Оулу
2.65
4.40
9.90
Все Коэффициенты
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
25
Samuel
Lindeman
20
Рид
Тайлер
21
Prosper
Ahiabu
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
14
Михаэль
Петер
28
Roni
Hudd
11
Роберто
Савио
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
5
Аффи
Янн
25
Eelis
Taskila
23
Yassin
Daoussi
30
Паллас
Ноа
44
Magnus
Breitenmoser
8
Каллинен
Йере
20
Лииматта
Отсо
10
Lucas
Morais
9
Коффей
Эшли
ВПС
Оулу

История личных встреч

ВПС
Оулу

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

К
0:0
В
2:1
VE
0:1
В
2:1
В
0:6
В
2:2
И
1:2
И
1:0
К
2:2
КС
2:1
КЛ
2:3
В
1:1
В
2:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.86
1.43

Среднее время на гол

105
63

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
63

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roni Hudd 4 0.25
Михаэль Петер 3 0.19
Аланко Саму 2 0.13
Роберто Савио 2 0.13
Mikko Pitkaenen 1 0.06
Prosper Ahiabu 1 0.06
Энгстрем Йеспер 0 0
Samuel Lindeman 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 9 (1) 0.56
Йокелайнен Никлас 4 (1) 0.25
Карялайнен Расмус 4 (1) 0.25
Лииматта Отсо 4 0.25
Lucas Morais 2 0.13
Riku Selander 1 0.06
Миеттинен Тони 1 0.06
Аффи Янн 0 0
Yassin Daoussi 0 0
Паллас Ноа 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 5 0
Менса Баба 4 0
Роберто Савио 2 1
Mikko Pitkaenen 3 0
Пиккарайнен Юханэ 3 0
Prosper Ahiabu 3 0
Samuel Lindeman 2 0
Roni Hudd 2 0
Энгстрем Йеспер 1 0
Antti-Ville Raeisaenen 1 0
Аланко Саму 1 0
Михаэль Петер 1 0
Akon Kuek 1 0
Юсси Нуорела 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 4 1
Cristian Valencia III 4 0
Riku Selander 3 0
Балисо Янга 3 0
Lucas Morais 2 0
Аффи Янн 2 0
Тайнио Максимус 2 0
Yassin Daoussi 2 0
Уорд Каллум 2 0
Каллинен Йере 2 0
Паллас Ноа 2 0
Йокелайнен Никлас 1 0
Rony Huhtala 1 0
Magnus Breitenmoser 1 0
Ricardo Duarte 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Onni Suutari 1 0

Результаты матчей

ВПС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Оулу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

1
3
ВПС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Оулу
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

5
9
ВПС
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Оулу
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

10
12

Волевые поражения

6
12

Голы по времени матча

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
1
17%
5
33%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
5
45%
2
17%
76-90

Забито

14
25
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 3
4
29%
1
4%
1-15
2
14%
4
16%
16-30
2
14%
4
16%
31-45
2
14%
5
20%
46-60
3
21%
5
20%
61-75
1
7%
6
24%
76-90

Пропущено

16
20
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
13%
3
15%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
4
25%
3
15%
61-75
6
38%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0
Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0
Оулу
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мариехамн - Оулу 1:2 КТП - Оулу 1:2 Оулу - Хака 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4
Оулу - ВПС 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1

Результаты матчей

ВПС
Оулу

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ВПС
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
9
6
1
14
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 14 9 4 1 18 - 8 31
2.
КуПС
 16 10 1 5 21 - 10 31
3.
ХИК
 16 7 7 2 24 - 12 28
4.
Оулу
 0:1 16 8 3 5 25 - 21 27
5.
Хонка
 16 5 5 6 13 - 14 20
6.
Интер Турку
 13 5 3 5 18 - 20 18
7.
ВПС
 1:0 16 5 3 8 13 - 18 18
8.
КТП
 15 4 5 6 12 - 16 17
9.
Ильвес
 15 3 8 4 14 - 14 17
10.
Лахти
 13 3 4 6 12 - 19 13
11.
Хака
 15 2 6 7 17 - 27 12
12.
Мариехамн
 15 2 5 8 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 8 6 1 1 10 - 7 19
2.
ХИК
 8 5 2 1 14 - 3 17
3.
КуПС
 9 5 0 4 10 - 6 15
4.
Интер Турку
 6 4 1 1 10 - 5 13
5.
КТП
 8 3 3 2 8 - 8 12
6.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
7.
ВПС
 1:0 8 3 2 3 6 - 6 11
8.
Ильвес
 8 2 5 1 9 - 8 11
9.
Оулу
 0:1 7 3 1 3 10 - 12 10
10.
Хака
 7 1 6 0 13 - 11 9
11.
Мариехамн
 8 1 3 4 6 - 11 6
12.
Лахти
 5 1 1 3 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 0:1 9 5 2 2 15 - 9 17
2.
КуПС
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
СЯК Сейнайоки
 6 3 3 0 8 - 1 12
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
6.
Лахти
 8 2 3 3 6 - 11 9
7.
ВПС
 1:0 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Ильвес
 7 1 3 3 5 - 6 6
9.
Мариехамн
 7 1 2 4 7 - 10 5
10.
КТП
 7 1 2 4 4 - 8 5
11.
Интер Турку
 7 1 2 4 8 - 15 5
12.
Хака
 8 1 0 7 4 - 16 3
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 10
Оулу Коффей Эшли 9 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Мариехамн Лахти Тими 1 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Энгстрем Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Samuel Lindeman сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Prosper Ahiabu бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ВПС
Ничья
Оулу
2.65
4.40
9.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ВПС 1:0 Оулу онлайн

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