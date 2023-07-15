  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 14.
Эстерсунд
4:1
Конец матча
Ландскруна
0'
8' Желтая карточка
Вейлид Сесар
24' Желтая карточка
Kofi Fosuhene Asare
1:0
41' Гол
Карлссон Грач Себастьян
2:0
50' Гол
Штольт Малкольм
3:0
55' Гол
Карлссон Грач Себастьян
4:0
66' Гол
Mansour Sinyan
4:1
75' Гол
Ousmane Diawara
79' Желтая карточка
Аджумани Янник
83' Желтая карточка
Штольт Малкольм
90'+6
30
Andrew
Mills1
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
7
Andre
Oesterholm
25
Mansour
Sinyan
8
Брэндон
Эрик
11
Мусолитин
Николай
28
Аджумани
Янник
17
Штольт
Малкольм
9
Карлссон
Грач
Себастьян
1
Каддура
Амр
2
Рапп
Йохан
12
Йонссон
Мелкер
4
Gustaf
Bruzelius
5
Edvin
Dahlqvist
10
Эгнелль
Адам
23
Max
Nilsson
47
Kofi
Fosuhene
Asare
15
Melker
Widell
11
Ousmane
Diawara
22
Rasmus
Wendt
Эстерсунд
3-5-2
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Эстерсунд
Ландскруна

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
3:1
С
1:1
К
0:3
С
0:1
С
3:2
С
4:0
С
2:2

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.25

Среднее время на гол

33
72

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
63

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Грач Себастьян 5 0.36
Chovanie Amatkarijo 4 0.29
Штольт Малкольм 3 0.21
Miroslav Mazur 2 0.14
Mansour Sinyan 2 0.14
Andre Oesterholm 1 0.07
Jakob Hedenquist 1 0.07
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Calvin Kabuye 0 0
Jakob Johnsson 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 5 0.36
Kofi Fosuhene Asare 3 0.21
Camil Jebara 2 0.14
Дзабич Робин 1 0.07
Melker Widell 1 0.07
Рапп Йохан 1 0.07
Эдвардссон Давид 1 0.07
Erik Hedenquist 1 0.07
Эгнелль Адам 0 0
Rasmus Wendt 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейлид Сесар 5 0
Штольт Малкольм 5 0
Miroslav Mazur 3 1
Раск Теодор 3 1
Аджумани Янник 4 0
Mansour Sinyan 2 1
Calvin Kabuye 3 0
Кроон Симон 2 0
Мусолитин Николай 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Кейта Али II 1 0
Andre Oesterholm 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Jakob Hedenquist 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Hedenquist 5 0
Дзабич Робин 4 0
Camil Jebara 2 1
Эдвардссон Давид 3 0
Ousmane Diawara 3 0
Линдман Эмиль 2 0
Йонссон Мелкер 2 0
Melker Widell 2 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Рапп Йохан 1 0
Kofi Fosuhene Asare 1 0
Jesper Strid 1 0
Max Nilsson 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ландскруна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
3
Эстерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ландскруна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
10
Эстерсунд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Ландскруна
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

10
13

Голы по времени матча

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
3
23%
2
50%
61-75
2
15%
1
25%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
8%
2
17%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
4
33%
2
17%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
2
33%
1
9%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
2
40%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
4
21%
5
33%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Пропущено

17
20
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
1
6%
3
15%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
1
6%
6
30%
31-45
3
18%
5
25%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
6
35%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2
Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0
Ландскруна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1
Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лундс ФФ - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1

Результаты матчей

Эстерсунд
Ландскруна

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
3
11
3
11
2.5
1
13
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 14 10 2 2 27 - 10 32
2.
Вестерос
 13 8 3 2 23 - 9 27
3.
Эстер
 15 8 2 5 30 - 22 26
4.
ГАИС
 13 7 3 3 20 - 8 24
5.
Йёнчёпинг
 14 6 6 2 28 - 21 24
6.
Браге
 13 6 2 5 17 - 18 20
7.
Эстерсунд
 14 5 4 5 20 - 16 19
8.
Ландскруна
 14 5 3 6 15 - 20 18
9.
Гефле
 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Треллеборг
 13 5 1 7 18 - 24 16
11.
Хельсинборг
 14 4 4 6 11 - 13 16
12.
Сундсвалль
 15 5 1 9 18 - 30 16
13.
Эребру
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Эргрюте
 14 3 5 6 15 - 20 14
15.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 5 6 8 - 17 11
16.
Сковде АИК
 14 1 4 9 10 - 25 7
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
3.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
4.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 8 14
5.
Гефле
 7 4 1 2 12 - 10 13
6.
ГАИС
 6 4 0 2 11 - 3 12
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Эстер
 7 4 0 3 13 - 8 12
9.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эстерсунд
 7 3 2 2 14 - 11 11
11.
Эребру
 7 2 4 1 7 - 4 10
12.
Эргрюте
 7 2 3 2 11 - 10 9
13.
Хельсинборг
 7 2 2 3 5 - 6 8
14.
Сундсвалль
 8 2 1 5 10 - 17 7
15.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 3 2 3 - 4 6
16.
Сковде АИК
 6 1 3 2 7 - 8 6
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Вестерос
 7 5 0 2 14 - 8 15
3.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 7 3 0 4 8 - 13 9
6.
Йёнчёпинг
 6 1 5 0 12 - 11 8
7.
Эстерсунд
 7 2 2 3 6 - 5 8
8.
Хельсинборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Эргрюте
 7 1 2 4 4 - 10 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 7 1 2 4 5 - 13 5
11.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
12.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
13.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
14.
Эребру
 6 1 1 4 5 - 13 4
15.
Ландскруна
 7 1 1 5 4 - 12 4
16.
Сковде АИК
 8 0 1 7 3 - 17 1
17.
Вастерас СК
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 4
Эргрюте Дротт Джонатан 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстерсунд 4:1 Ландскруна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     