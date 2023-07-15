Тур: 14.
4:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаВейлид Сесар
24' Желтая карточкаKofi Fosuhene Asare
1:0
41' ГолКарлссон Грач Себастьян
2:0
50' ГолШтольт Малкольм
3:0
55' ГолКарлссон Грач Себастьян
4:0
66' ГолMansour Sinyan
4:1
75' ГолOusmane Diawara
79' Желтая карточкаАджумани Янник
83' Желтая карточкаШтольт Малкольм
90'+6
Ход матча
8'
41'
50'
2:0
55'
66'
75'
4:1
79'
83'
22
Раск
Теодор
10
Эгнелль
Адам
23
Max
Nilsson
22
Rasmus
Wendt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Andre Nader
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
-
23 Max NilssonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Rasmus WendtНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Jesper Strid
-
-
28 Sam Hegdal
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
Эстерсунд
Ландскруна
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.25
Среднее время на гол
33
72
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.67
Среднее время на гол
72
54
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.86
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
63
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.36
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.29
|Штольт Малкольм
|3
|0.21
|Miroslav Mazur
|2
|0.14
|Mansour Sinyan
|2
|0.14
|Andre Oesterholm
|1
|0.07
|Jakob Hedenquist
|1
|0.07
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Calvin Kabuye
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|5
|0.36
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.21
|Camil Jebara
|2
|0.14
|Дзабич Робин
|1
|0.07
|Melker Widell
|1
|0.07
|Рапп Йохан
|1
|0.07
|Эдвардссон Давид
|1
|0.07
|Erik Hedenquist
|1
|0.07
|Эгнелль Адам
|0
|0
|Rasmus Wendt
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейлид Сесар
|5
|0
|Штольт Малкольм
|5
|0
|Miroslav Mazur
|3
|1
|Раск Теодор
|3
|1
|Аджумани Янник
|4
|0
|Mansour Sinyan
|2
|1
|Calvin Kabuye
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Мусолитин Николай
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Andre Oesterholm
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Jakob Hedenquist
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Дзабич Робин
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Эдвардссон Давид
|3
|0
|Ousmane Diawara
|3
|0
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Йонссон Мелкер
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ландскруна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
6
3
Эстерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ландскруна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
4
10
Эстерсунд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Ландскруна
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
10
13
Голы по времени матча
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
3
23%
2
50%
61-75
2
15%
1
25%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
8%
2
17%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
4
33%
2
17%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
2
40%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
4
21%
5
33%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Пропущено
17
20
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
1
6%
3
15%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
1
6%
6
30%
31-45
3
18%
5
25%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
6
35%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2
Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0
Ландскруна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1
Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лундс ФФ - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1
Результаты матчей
Эстерсунд
Ландскруна
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
59
311
311
113
113
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 4
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|5