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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 4426
Дегерфорс
0:3
Конец матча
Сириус
0'
0:1
17' Гол
Wessam Abou Ali
23' Желтая карточка
Гранат Густав
0:2
41' Гол
Стенссон Даниэль
0:3
54' Гол
Перссон Хоаким
90'+8

Ход матча

17'
0:1
Wessam Abou Ali
(Мэтьюз Ташрик)
23'
Гранат Густав
 
41'
0:2
Стенссон Даниэль
46'
Кампос Диего
Шауш Абделькарим Маммар
 
54'
0:3
Перссон Хоаким
(Мэтьюз Ташрик)
60'
Павлович Дамьян
Мартенссон Йохан
 
60'
Гваргис Питер
Бузаине Элиас
 
73'
 
Aron Bjarnason I
Wessam Abou Ali
73'
 
Силисуфай Эди
Перссон Хоаким
77'
 
Malcolm Jeng
Нвадике Патрик
83'
 
Сьогрелл Херман
Мэтьюз Ташрик

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
29
Бергквист
Дуг
7
Ольссон
Себастьян
II
20
Бузаине
Элиас
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
4
Мартенссон
Йохан
11
Гравиус
Христос
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
13
Pashang
Abdulla
30
Тоннандер
Якоб
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
2
Нвадике
Патрик
6
Кастегрен
Хенрик
21
Видгрен
Деннис
7
Мэтьюз
Ташрик
5
Роше
Джейми
8
Стенссон
Даниэль
19
Хейер
Мелкер
9
Wessam
Abou
Ali
20
Перссон
Хоаким
Дегерфорс
5-3-2
Сириус
4-4-2

История личных встреч

Дегерфорс
Сириус

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

А
0:0
А
2:0
А
1:2
А
2:0
С
1:0
С
6:0
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
0:0
С
1:5

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

0.83
0.17

Среднее время на гол

108
540

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

2.17
1.83

Среднее время на гол

41
49

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Диего 3 (1) 0.19
Вукоевич Диян 3 0.19
Эрквист Расмус 3 0.19
Гравиус Христос 1 0.06
Бузаине Элиас 1 0.06
Мартенссон Йохан 1 0.06
Линделль Эрик 1 0.06
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.06
Павлович Дамьян 1 0.06
Салмон Джастин 1 0.06
Гранат Густав 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Валлин Оскар 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 5 (1) 0.33
Перссон Хоаким 2 0.13
Роше Джейми 2 0.13
Aron Bjarnason I 2 0.13
Алсанати Андре 2 0.13
Стенссон Даниэль 1 0.07
Видгрен Деннис 1 0.07
Хейер Мелкер 1 0.07
Матисен Маркус 1 0.07
Силисуфай Эди 1 0.07
Wessam Abou Ali 1 0.07
Коструп Магнус 0 0
Сьогрелл Херман 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корач Сеид 4 0
Гравиус Христос 2 1
Эрквист Расмус 3 0
Павлович Дамьян 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Ольссон Себастьян II 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Бузаине Элиас 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Линделль Эрик 1 0
Шауш Абделькарим Маммар 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Гранат Густав 1 0
Кампос Диего 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0
Линдгрен Густав 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 3 0
Нвадике Патрик 1 1
Aron Bjarnason I 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Алсанати Андре 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Хейер Мелкер 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Сириус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
4
Дегерфорс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сириус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

24
12

Волевые поражения

2
4
Дегерфорс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
6% (1)
31% (5)
Сириус
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

27
13

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
4
33%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

14
11
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
7%
3
27%
1-15
4
29%
3
27%
16-30
4
29%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
3
60%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Пропущено

25
12
14 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
5
20%
0
0%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
6
24%
3
25%
31-45
4
16%
3
25%
46-60
6
24%
2
17%
61-75
1
4%
3
25%
76-90

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
2
12%
1
5%
1-15
5
29%
29%
3
16%
16-30
1
6%
7
37%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
3
18%
3
16%
76-90

Пропущено

39
23
23 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 10
6
15%
3
13%
1-15
7
18%
4
17%
16-30
10
26%
5
22%
31-45
7
18%
5
22%
46-60
7
18%
3
13%
61-75
2
5%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0
Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0
Сириус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0
Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2

Результаты матчей

Дегерфорс
Сириус

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
1
4
5
1.5
3
4
1
8
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
4
5
11
1.5
6
9
1
15
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 14 11 2 1 34 - 10 35
2.
Хеккен
 16 11 2 3 42 - 18 35
3.
Мальмё
 14 11 1 2 35 - 12 34
4.
Юргорден
 15 8 3 4 23 - 18 27
5.
Хальмстад
 15 7 3 5 17 - 20 24
6.
Кальмар
 14 6 4 4 18 - 18 22
7.
ИФК Норрчепинг
 14 5 4 5 21 - 19 19
8.
Мьельбю
 14 5 4 5 12 - 14 19
9.
Броммапойкарна
 15 6 1 8 19 - 24 19
10.
Хаммарбю
 15 5 4 6 19 - 24 19
11.
Сириус
 15 4 5 6 19 - 23 17
12.
Вернаму
 15 5 1 9 15 - 20 16
13.
Дегерфорс
 16 4 2 10 16 - 40 14
14.
АИК
 14 2 4 8 12 - 19 10
15.
Гётеборг
 14 1 5 8 12 - 18 8
16.
Варберг БоИС
 14 1 5 8 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 7 1 0 15 - 4 22
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 4 16
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 7 4 1 2 11 - 11 13
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Дегерфорс
 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Мьельбю
 7 2 3 2 8 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 7 2 2 3 9 - 10 8
11.
Броммапойкарна
 7 2 1 4 7 - 9 7
12.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
13.
Вернаму
 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 7 1 2 4 9 - 7 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Хеккен
 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
Хальмстад
 7 4 0 3 10 - 14 12
5.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
6.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
7.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 7 2 3 2 7 - 7 9
11.
Хаммарбю
 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 7 - 13 5
13.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
14.
АИК
 7 1 1 5 5 - 9 4
15.
Дегерфорс
 7 1 0 6 5 - 25 3
16.
Гётеборг
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Вернаму Энгвалль Густав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хальмстад Сведберг Джонатан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Г О О О О Л - Стенссон Даниэль бьет в цель!
  • 24'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Гранат Густав получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Мэтьюз Ташрик сделал результативную передачу.
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