Тур: 15. Стадион: Стора Валла. Зрители: 4426
0'
0:1
17' ГолWessam Abou Ali
23' Желтая карточкаГранат Густав
0:2
41' ГолСтенссон Даниэль
0:3
54' ГолПерссон Хоаким
90'+8
Ход матча
17'
0:1
23'
41'
0:2
54'
0:3
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
10 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Корач СеидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Эзкан Эмиль
-
-
12 Oli Omarsson
-
31 Malcolm Jeng
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Дегерфорс
Сириус
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
0.83
0.17
Среднее время на гол
108
540
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
2.17
1.83
Среднее время на гол
41
49
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Диего
|3 (1)
|0.19
|Вукоевич Диян
|3
|0.19
|Эрквист Расмус
|3
|0.19
|Гравиус Христос
|1
|0.06
|Бузаине Элиас
|1
|0.06
|Мартенссон Йохан
|1
|0.06
|Линделль Эрик
|1
|0.06
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.06
|Павлович Дамьян
|1
|0.06
|Салмон Джастин
|1
|0.06
|Гранат Густав
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Валлин Оскар
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|5 (1)
|0.33
|Перссон Хоаким
|2
|0.13
|Роше Джейми
|2
|0.13
|Aron Bjarnason I
|2
|0.13
|Алсанати Андре
|2
|0.13
|Стенссон Даниэль
|1
|0.07
|Видгрен Деннис
|1
|0.07
|Хейер Мелкер
|1
|0.07
|Матисен Маркус
|1
|0.07
|Силисуфай Эди
|1
|0.07
|Wessam Abou Ali
|1
|0.07
|Коструп Магнус
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корач Сеид
|4
|0
|Гравиус Христос
|2
|1
|Эрквист Расмус
|3
|0
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Ольссон Себастьян II
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Бузаине Элиас
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Гранат Густав
|1
|0
|Кампос Диего
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Валлин Оскар
|1
|0
|Линдгрен Густав
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Нвадике Патрик
|1
|1
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Хейер Мелкер
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Сириус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
4
Дегерфорс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сириус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
24
12
Волевые поражения
2
4
Дегерфорс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
6% (1)
31% (5)
Сириус
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
27
13
Волевые поражения
7
8
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
4
33%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Пропущено
14
11
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
7%
3
27%
1-15
4
29%
3
27%
16-30
4
29%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
3
60%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
1
10%
76-90
Пропущено
25
12
14 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
5
20%
0
0%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
6
24%
3
25%
31-45
4
16%
3
25%
46-60
6
24%
2
17%
61-75
1
4%
3
25%
76-90
Забито
17
19
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
2
12%
1
5%
1-15
5
29%
29%
3
16%
16-30
1
6%
7
37%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
3
18%
3
16%
76-90
Пропущено
39
23
23 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 10
6
15%
3
13%
1-15
7
18%
4
17%
16-30
10
26%
5
22%
31-45
7
18%
5
22%
46-60
7
18%
3
13%
61-75
2
5%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0
Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0
Сириус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0
Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2
Результаты матчей
Дегерфорс
Сириус
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
61
45
34
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
114
511
69
115
213
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|7 (2)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|5