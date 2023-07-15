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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 15. Стадион: .
Хеккен
4:2
Конец матча
Броммапойкарна
0'
35' Желтая карточка
Густафссон Самуэль
1:0
45' Гол
Садик Ибраим
66' Желтая карточка
Мельберг Олоф
2:0
74' Гол
Рюгор Миккель
78' Желтая карточка
Рюгор Миккель
2:1
81' Гол
Петтерссон Оскар
88' Желтая карточка
Gustav Sandberg-Magnusson
2:2
89' Гол
Васич Никола
3:2
90' Гол
Лаюни Амор
4:2
90' Гол
Лаюни Амор
90'+6

Ход матча

35'
Густафссон Самуэль
 
45'
Садик Ибраим
(Густафссон Самуэль)
1:0
46'
 
Йоханссон Александр
Liam Jordan
62'
Лаюни Амор
Садик Ибраим
 
62'
Камара Ола
Filip Trpcevski
 
66'
 
Мельберг Олоф
69'
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
Хансен Кристоффер Лунн
 
69'
Сонко Момоду
Сана Тобиас
 
74'
Рюгор Миккель
(Тотлэнд Томас)
2:0
75'
 
Marijan Cosic
Wilmer Odefalk
75'
 
Gustav Sandberg-Magnusson
Фрицсон Людвиг
78'
Рюгор Миккель
 
81'
2:1
Петтерссон Оскар
82'
 
Кроон Самуэль
Петтерссон Оскар
88'
 
Васич Никола
Акерманн Кевин
88'
 
Gustav Sandberg-Magnusson
89'
2:2
Васич Никола
(Йоханссон Александр II)
90'
Сандберг Симон
Тотлэнд Томас
 
90'
Лаюни Амор
(Камара Ола)
3:2
90'
Лаюни Амор
(Камара Ола)
4:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 8 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
26
Абрахамссон
Петер
21
Тотлэнд
Томас
4
Franklin
Uchenna
5
Ховланд
Эвен
25
Хансен
Кристоффер
Лунн
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
14
Густафссон
Симон
37
Садик
Ибраим
29
Filip
Trpcevski
22
Сана
Тобиас
20
Filip
Sidklev
26
Чалышир
Андре
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
17
Alexander
Jensen
12
Wilmer
Odefalk
15
Samuel
Holm
24
Акерманн
Кевин
7
Петтерссон
Оскар
13
Фрицсон
Людвиг
8
Liam
Jordan
Хеккен
4-3-3
Броммапойкарна
3-4-3

История личных встреч

Хеккен
Броммапойкарна

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:0
А
6:0
А
2:0
К
0:0
А
1:5
А
3:1
А
1:0
А
1:0
А
5:0
А
2:1
А
5:1
А
2:0
С
1:2
С
0:0

Голы

Всего голов

22
6

Голов в среднем за матч

2.75
1

Среднее время на гол

32
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

30
10

Голов в среднем за матч

2.14
0.71

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

42
126

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.75
Рюгор Миккель 5 0.31
Ларсен Ларс Олден 5 0.31
Ховланд Эвен 5 0.31
Садик Ибраим 4 0.25
Ромео Аман 2 0.13
Сонко Момоду 2 0.13
Дабо Понтус 2 0.13
Лаюни Амор 2 0.13
Густафссон Самуэль 1 0.06
Удденес Оскар 1 0.06
Сандберг Симон 1 0.06
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Камара Ола 0 0
Густафссон Симон 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 6 (2) 0.4
Фрицсон Людвиг 3 0.2
Васич Никола 3 0.2
Marijan Cosic 2 0.13
Сёдерстрём Тим 1 0.07
Alexander Jensen 1 0.07
Richie Omorowa 1 0.07
Акерманн Кевин 1 0.07
Кроон Самуэль 1 0.07
Samuel Holm 0 0
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Йоханссон Александр II 0 0
Monir Jelassi 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 1 1
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Ромео Аман 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Рюгор Миккель 1 0
Сандберг Симон 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Садик Ибраим 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Чалышир Андре 3 0
Васич Никола 3 0
Richie Omorowa 3 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Samuel Holm 2 0
Акерманн Кевин 2 0
Amadeus Soegaard 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Мельберг Олоф 1 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Alexander Jensen 1 0

Результаты матчей

Хеккен
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

1
4
Хеккен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Броммапойкарна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

15
4
Хеккен
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Броммапойкарна
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

16
8

Голы по времени матча

Забито

28
12
13 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
4
14%
0
0%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
7
25%
1
8%
31-45
7
25%
2
17%
46-60
3
11%
2
17%
61-75
5
18%
6
50%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
3
20%
76-90

Забито

15
7
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
7%
3
43%
1-15
1
7%
3
43%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
4
44%
76-90

Забито

43
19
17 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
5
12%
3
16%
1-15
3
7%
4
21%
16-30
9
21%
1
5%
31-45
11
26%
2
11%
46-60
7
16%
3
16%
61-75
8
19%
6
32%
76-90

Пропущено

17
24
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
12%
3
13%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
4
24%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1
Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1
ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4

Результаты матчей

Хеккен
Броммапойкарна

Точный счет

3:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

4
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
2
5
7
1
2.5
4
4
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
6
2
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
3
13
3
1.5
6
9
8
8
2.5
1
14
5
11
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 14 11 2 1 34 - 10 35
2.
Хеккен
 16 11 2 3 42 - 18 35
3.
Мальмё
 14 11 1 2 35 - 12 34
4.
Юргорден
 15 8 3 4 23 - 18 27
5.
Хальмстад
 15 7 3 5 17 - 20 24
6.
Кальмар
 14 6 4 4 18 - 18 22
7.
ИФК Норрчепинг
 14 5 4 5 21 - 19 19
8.
Мьельбю
 14 5 4 5 12 - 14 19
9.
Броммапойкарна
 15 6 1 8 19 - 24 19
10.
Хаммарбю
 15 5 4 6 19 - 24 19
11.
Сириус
 15 4 5 6 19 - 23 17
12.
Вернаму
 15 5 1 9 15 - 20 16
13.
Дегерфорс
 16 4 2 10 16 - 40 14
14.
АИК
 14 2 4 8 12 - 19 10
15.
Гётеборг
 14 1 5 8 12 - 18 8
16.
Варберг БоИС
 14 1 5 8 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 7 1 0 15 - 4 22
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 4 16
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 7 4 1 2 11 - 11 13
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Дегерфорс
 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Мьельбю
 7 2 3 2 8 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 7 2 2 3 9 - 10 8
11.
Броммапойкарна
 7 2 1 4 7 - 9 7
12.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
13.
Вернаму
 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 7 1 2 4 9 - 7 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Хеккен
 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
Хальмстад
 7 4 0 3 10 - 14 12
5.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
6.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
7.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 7 2 3 2 7 - 7 9
11.
Хаммарбю
 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 7 - 13 5
13.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
14.
АИК
 7 1 1 5 5 - 9 4
15.
Дегерфорс
 7 1 0 6 5 - 25 3
16.
Гётеборг
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Вернаму Энгвалль Густав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хальмстад Сведберг Джонатан 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
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