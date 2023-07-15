Тур: 15. Стадион: Бравида Арена.
4:2
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаГустафссон Самуэль
1:0
45' ГолСадик Ибраим
66' Желтая карточкаМельберг Олоф
2:0
74' ГолРюгор Миккель
78' Желтая карточкаРюгор Миккель
2:1
81' ГолПеттерссон Оскар
88' Желтая карточкаGustav Sandberg-Magnusson
2:2
89' ГолВасич Никола
3:2
90' ГолЛаюни Амор
4:2
90' ГолЛаюни Амор
90'+6
Ход матча
45'
66'
74'
2:0
78'
81'
2:1
89'
90'
3:2
90'
4:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
8 Удары в створ 8
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
37
Садик
Ибраим
22
Сана
Тобиас
15
Samuel
Holm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Янссон СиггеЗащитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лаюни АморНападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
-
16 Дабо ПонтусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сулака РебинЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Хеккен
Броммапойкарна
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
6
Голов в среднем за матч
2.75
1
Среднее время на гол
32
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
30
10
Голов в среднем за матч
2.14
0.71
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
42
126
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.75
|Рюгор Миккель
|5
|0.31
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.31
|Ховланд Эвен
|5
|0.31
|Садик Ибраим
|4
|0.25
|Ромео Аман
|2
|0.13
|Сонко Момоду
|2
|0.13
|Дабо Понтус
|2
|0.13
|Лаюни Амор
|2
|0.13
|Густафссон Самуэль
|1
|0.06
|Удденес Оскар
|1
|0.06
|Сандберг Симон
|1
|0.06
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Камара Ола
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|6 (2)
|0.4
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.2
|Васич Никола
|3
|0.2
|Marijan Cosic
|2
|0.13
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.07
|Alexander Jensen
|1
|0.07
|Richie Omorowa
|1
|0.07
|Акерманн Кевин
|1
|0.07
|Кроон Самуэль
|1
|0.07
|Samuel Holm
|0
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Йоханссон Александр II
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|1
|1
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Ромео Аман
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Сандберг Симон
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Чалышир Андре
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Richie Omorowa
|3
|0
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Акерманн Кевин
|2
|0
|Amadeus Soegaard
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Мельберг Олоф
|1
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
1
4
Хеккен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Броммапойкарна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
15
4
Хеккен
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Броммапойкарна
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
16
8
Голы по времени матча
Забито
28
12
13 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
4
14%
0
0%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
7
25%
1
8%
31-45
7
25%
2
17%
46-60
3
11%
2
17%
61-75
5
18%
6
50%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
3
20%
76-90
Забито
15
7
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
7%
3
43%
1-15
1
7%
3
43%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
4
44%
76-90
Забито
43
19
17 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
5
12%
3
16%
1-15
3
7%
4
21%
16-30
9
21%
1
5%
31-45
11
26%
2
11%
46-60
7
16%
3
16%
61-75
8
19%
6
32%
76-90
Пропущено
17
24
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
12%
3
13%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
4
24%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1
Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1
ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4
Результаты матчей
Хеккен
Броммапойкарна
Точный счет
3:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
4
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
25
71
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
62
44
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
123
133
69
88
114
511
115
115
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|7 (2)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|5