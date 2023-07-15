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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Волеренга
0:4
Второй тайм: 77'
Молде
0'
0:1
1' Гол
Китолано Эрик
0:2
41' Гол
Хёуген Кристоффер
0:3
45' Гол
Эриксен Кристиан I
0:4
55' Пенальти
Брейвик Эмиль
63' Желтая карточка
Брейвик Эмиль

Ход матча

1'
0:1
Китолано Эрик
(Хёуген Кристоффер)
41'
0:2
Хёуген Кристоффер
(Хауган Эйрик)
45'
0:3
Эриксен Кристиан I
(Брюнхильдсен Ола)
52'
Борхгревинк Кристиан
Юклеред Симен
 
55'
0:4
Брейвик Эмиль
63'
 
Брейвик Эмиль
67'
Джонсруд Эмилсен Матиас
Риснаес Магнус
 
67'
Filip Thorvaldsen
Офкир Мохамед
 
73'
 
Линнес Мартин
Кнутсон Эрлинг
73'
 
Бериша Ветон
Брюнхильдсен Ола
73'
 
Коса Маркус Андреас
Брейвик Эмиль
77'
Борвен Торгейр
Ятта Сиди
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Молде
8.40
4.70
2.01
Все Коэффициенты
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
3
Aleksander
Hammer
Kjelsen
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
18
Юклеред
Симен
24
Странд
Петтер
10
Офкир
Мохамед
20
Риснаес
Магнус
8
Бьёрдаль
Хенрик
17
Jacob
Eng
19
Ятта
Сиди
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
2
Бьорнбак
Мартин
25
Хагельскьер
Андерс
14
Кнутсон
Эрлинг
20
Эриксен
Кристиан
I
22
Грёдем
Магнус
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
10
Китолано
Эрик
11
Брюнхильдсен
Ола
Волеренга
4-1-4-1
Молде
3-5-2

История личных встреч

Волеренга
Молде

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

32 матча

21.9%
15.6%
62.5%
7 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

18.8%
28.1%
53.1%
6 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Т
1:2
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:3
Т
2:1
Т
4:1
Т
2:4
Т
4:1
Т
5:1
Т
0:0
ТМК
1:1
Т
1:2
Т
4:0
Т
3:0
Т
4:0
Т
0:1
Т
0:0
Т
0:2
Т
2:0
Т
4:0
Т
3:3
Т
2:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
1:2
Т
0:1
Т
2:1
КН
6:3
Т
2:1
Т
0:3
Т
5:1
Т
1:2

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.33
0.94

Среднее время на гол

67
95

Всего голов

46
24

Голов в среднем за матч

2.71
1.6

Среднее время на гол

33
56

Всего голов

66
40

Голов в среднем за матч

2.06
1.25

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

43
72

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.23
Хоканс Даниэль 3 0.23
Ятта Сиди 3 0.23
Страндберг Стефан 2 (2) 0.15
Офкир Мохамед 1 0.08
Риснаес Магнус 1 0.08
Jones El-Abdellaoui 1 0.08
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 7 0.47
Брейвик Эмиль 6 (1) 0.4
Грёдем Магнус 4 0.27
Эриксен Кристиан I 3 0.2
Линнес Мартин 3 0.2
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.2
Эйкрем Магнус 1 0.07
Хёуген Кристоффер 1 0.07
Бериша Ветон 1 0.07
Китолано Эрик 1 0.07
Хансен Беньямин 1 0.07
Эдегор Никлас 1 0.07
Хауган Эйрик 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 1
Жута Леонард 4 0
Офкир Мохамед 3 0
Юклеред Симен 1 1
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнхильдсен Ола 4 0
Брейвик Эмиль 3 0
Эйкрем Магнус 1 1
Карлстрём Якоб 1 1
Бьорнбак Мартин 2 0
Хауган Эйрик 2 0
Риса Бирк 2 0
Маннсверк Сиверт 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Китолано Эрик 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Петерсен Оливер 1 0

Результаты матчей

Волеренга
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Молде
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

5
4
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Молде
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

5
16
Волеренга
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Молде
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

10
20

Голы по времени матча

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
1
9%
1-15
4
50%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
3
25%
5
38%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Забито

6
19
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
17%
3
16%
31-45
1
17%
4
21%
46-60
2
33%
3
16%
61-75
2
33%
3
16%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Забито

14
30
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
1
7%
3
10%
1-15
4
29%
6
20%
16-30
2
14%
5
17%
31-45
1
7%
6
20%
46-60
2
14%
4
13%
61-75
4
29%
6
20%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
15%
3
18%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
4
20%
5
29%
29%
46-60
4
20%
2
12%
61-75
5
25%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5
Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1
Молде
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0
Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Молде - Эльверум 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Хёдд-2 - Молде 1:4 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Брумунддал 7:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Флорё - Молде 2:0 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Хёнефосс - Молде 6:2

Результаты матчей

Волеренга
Молде

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
2
2
4
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
3
4
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
12
2
3
9
1.5
8
6
3
9
2.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 36 - 13 35
2.
Тромсё
 13 8 3 2 17 - 11 27
3.
Викинг
 13 8 2 3 30 - 21 26
4.
Молде
 4:0 15 8 2 5 33 - 18 26
5.
Бранн
 14 7 3 4 26 - 18 24
6.
Сарпсборг-08
 13 6 3 4 23 - 17 21
7.
Лиллестрём
 12 6 2 4 20 - 18 20
8.
Стрёмсгодсет
 13 6 2 5 19 - 16 20
9.
Стабек
 13 4 4 5 15 - 20 16
10.
Одд
 14 4 4 6 10 - 15 16
11.
Хёугесунн
 13 4 3 6 12 - 19 15
12.
Русенборг
 14 3 4 7 15 - 21 13
13.
Волеренга
 0:4 13 3 2 8 15 - 23 11
14.
Саннефьёрд
 12 2 4 6 13 - 21 10
15.
Хам-Кам
 13 3 1 9 13 - 30 10
16.
Олесунн
 13 2 1 10 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 5 2 0 21 - 7 17
2.
Бранн
 7 5 2 0 17 - 6 17
3.
Молде
 4:0 7 5 1 1 17 - 6 16
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Стрёмсгодсет
 6 4 0 2 10 - 5 12
6.
Стабек
 7 3 3 1 9 - 5 12
7.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Тромсё
 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 6 3 1 2 12 - 8 10
10.
Хам-Кам
 7 3 1 3 7 - 8 10
11.
Русенборг
 8 3 1 4 9 - 11 10
12.
Лиллестрём
 6 3 0 3 11 - 10 9
13.
Саннефьёрд
 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Волеренга
 0:4 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 6 5 1 0 9 - 4 16
3.
Лиллестрём
 6 3 2 1 9 - 8 11
4.
Сарпсборг-08
 7 3 2 2 11 - 9 11
5.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
6.
Молде
 4:0 8 3 1 4 16 - 12 10
7.
Волеренга
 0:4 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Стрёмсгодсет
 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Одд
 8 2 2 4 6 - 11 8
10.
Бранн
 7 2 1 4 9 - 12 7
11.
Стабек
 6 1 1 4 6 - 15 4
12.
Хёугесунн
 7 1 1 5 2 - 11 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Саннефьёрд
 7 0 2 5 4 - 18 2
15.
Олесунн
 6 0 0 6 2 - 14 0
16.
Хам-Кам
 6 0 0 6 6 - 22 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 9 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Волеренга Жута Леонард 4
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Волеренга
    Ничья
    Молде
    8.40
    4.70
    2.01
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    Где смотреть матч Волеренга 0:4 Молде онлайн

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    Волеренга
    Молде
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