Тур: 14. Стадион: Intility Arena. Главный судья: Daniel Higraff
0'
0:1
1' ГолКитолано Эрик
0:2
41' ГолХёуген Кристоффер
0:3
45' ГолЭриксен Кристиан I
0:4
55' ПенальтиБрейвик Эмиль
63' Желтая карточкаБрейвик Эмиль
Ход матча
1'
41'
45'
55'
0:4
63'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
21
Шёнг
Магнус
17
Jacob
Eng
19
Ятта
Сиди
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jacob EngПолузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Волеренга
Молде
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
32 матча
21.9%
15.6%
62.5%
7 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
18.8%
28.1%
53.1%
6 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.33
0.94
Среднее время на гол
67
95
Всего голов
46
24
Голов в среднем за матч
2.71
1.6
Среднее время на гол
33
56
Всего голов
66
40
Голов в среднем за матч
2.06
1.25
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
43
72
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.23
|Хоканс Даниэль
|3
|0.23
|Ятта Сиди
|3
|0.23
|Страндберг Стефан
|2 (2)
|0.15
|Офкир Мохамед
|1
|0.08
|Риснаес Магнус
|1
|0.08
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.08
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.47
|Брейвик Эмиль
|6 (1)
|0.4
|Грёдем Магнус
|4
|0.27
|Эриксен Кристиан I
|3
|0.2
|Линнес Мартин
|3
|0.2
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.2
|Эйкрем Магнус
|1
|0.07
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.07
|Бериша Ветон
|1
|0.07
|Китолано Эрик
|1
|0.07
|Хансен Беньямин
|1
|0.07
|Эдегор Никлас
|1
|0.07
|Хауган Эйрик
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|1
|Жута Леонард
|4
|0
|Офкир Мохамед
|3
|0
|Юклеред Симен
|1
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Бьорнбак Мартин
|2
|0
|Хауган Эйрик
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Маннсверк Сиверт
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Молде
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
5
4
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Молде
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
5
16
Волеренга
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Молде
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
10
20
Голы по времени матча
Забито
8
11
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
1
9%
1-15
4
50%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
12
13
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
3
25%
5
38%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
4
33%
2
15%
76-90
Забито
6
19
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
17%
3
16%
31-45
1
17%
4
21%
46-60
2
33%
3
16%
61-75
2
33%
3
16%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Забито
14
30
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
1
7%
3
10%
1-15
4
29%
6
20%
16-30
2
14%
5
17%
31-45
1
7%
6
20%
46-60
2
14%
4
13%
61-75
4
29%
6
20%
76-90
Пропущено
20
17
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
15%
3
18%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
4
20%
5
29%
29%
46-60
4
20%
2
12%
61-75
5
25%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5
Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1
Молде
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0
Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Молде - Эльверум 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Хёдд-2 - Молде 1:4 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Брумунддал 7:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Флорё - Молде 2:0 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Хёнефосс - Молде 6:2
Результаты матчей
Волеренга
Молде
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
52
24
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
15
34
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
122
39
86
39
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|2.
|13
|8
|3
|2
|17 - 11
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|30 - 21
|26
|4.
|4:0
|15
|8
|2
|5
|33 - 18
|26
|5.
|14
|7
|3
|4
|26 - 18
|24
|6.
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|8.
|13
|6
|2
|5
|19 - 16
|20
|9.
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|12.
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|13.
|0:4
|13
|3
|2
|8
|15 - 23
|11
|14.
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|15.
|13
|3
|1
|9
|13 - 30
|10
|16.
|13
|2
|1
|10
|9 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|21 - 7
|17
|2.
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|4:0
|7
|5
|1
|1
|17 - 6
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|11.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|12.
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|0:4
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|15 - 6
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 4
|16
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|6.
|4:0
|8
|3
|1
|4
|16 - 12
|10
|7.
|0:4
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|11.
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|12.
|7
|1
|1
|5
|2 - 11
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|15.
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
|16.
|6
|0
|0
|6
|6 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|9 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|4