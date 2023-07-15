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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 8779 Главный судья: Daniel Higraff
Волеренга
0:4
Конец матча
Молде
0'
0:1
1' Гол
Китолано Эрик
0:2
41' Гол
Хёуген Кристоффер
0:3
45' Гол
Эриксен Кристиан I
0:4
55' Пенальти
Брейвик Эмиль
63' Желтая карточка
Брейвик Эмиль
90' Желтая карточка
Хеденстад Вегар
90'+5
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
3
Aleksander
Hammer
Kjelsen
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
18
Юклеред
Симен
24
Странд
Петтер
10
Офкир
Мохамед
20
Риснаес
Магнус
8
Бьёрдаль
Хенрик
17
Jacob
Eng
19
Ятта
Сиди
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
2
Бьорнбак
Мартин
25
Хагельскьер
Андерс
14
Кнутсон
Эрлинг
20
Эриксен
Кристиан
I
22
Грёдем
Магнус
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
10
Китолано
Эрик
11
Брюнхильдсен
Ола
Волеренга
4-1-4-1
Молде
3-5-2

История личных встреч

Волеренга
Молде

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

32 матча

21.9%
15.6%
62.5%
7 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

18.8%
28.1%
53.1%
6 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Т
1:2
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:3
Т
2:1
Т
4:1
Т
2:4
Т
4:1
Т
5:1
Т
0:0
ТМК
1:1
Т
1:2
Т
4:0
Т
3:0
Т
4:0
Т
0:1
Т
0:0
Т
0:2
Т
2:0
Т
4:0
Т
3:3
Т
2:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
1:2
Т
0:1
Т
2:1
КН
6:3
Т
2:1
Т
0:3
Т
5:1
Т
1:2

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.33
0.94

Среднее время на гол

67
95

Всего голов

46
24

Голов в среднем за матч

2.71
1.6

Среднее время на гол

33
56

Всего голов

66
40

Голов в среднем за матч

2.06
1.25

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

43
72

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.23
Хоканс Даниэль 3 0.23
Ятта Сиди 3 0.23
Страндберг Стефан 2 (2) 0.15
Офкир Мохамед 1 0.08
Риснаес Магнус 1 0.08
Jones El-Abdellaoui 1 0.08
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 7 0.47
Брейвик Эмиль 6 (1) 0.4
Грёдем Магнус 4 0.27
Эриксен Кристиан I 3 0.2
Линнес Мартин 3 0.2
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.2
Эйкрем Магнус 1 0.07
Хёуген Кристоффер 1 0.07
Бериша Ветон 1 0.07
Китолано Эрик 1 0.07
Хансен Беньямин 1 0.07
Эдегор Никлас 1 0.07
Хауган Эйрик 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 1
Жута Леонард 4 0
Офкир Мохамед 3 0
Юклеред Симен 1 1
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Хеденстад Вегар 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнхильдсен Ола 4 0
Брейвик Эмиль 3 0
Эйкрем Магнус 1 1
Карлстрём Якоб 1 1
Бьорнбак Мартин 2 0
Хауган Эйрик 2 0
Риса Бирк 2 0
Маннсверк Сиверт 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Китолано Эрик 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Петерсен Оливер 1 0

Результаты матчей

Волеренга
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Молде
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

5
4
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Молде
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

5
16
Волеренга
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Молде
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

10
20

Голы по времени матча

Забито

8
15
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
2
13%
1-15
4
50%
2
13%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
6%
3
23%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
4
25%
5
38%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
2
15%
76-90

Забито

6
19
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
17%
3
16%
31-45
1
17%
4
21%
46-60
2
33%
3
16%
61-75
2
33%
3
16%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Забито

14
34
7 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
1
7%
4
12%
1-15
4
29%
6
18%
16-30
2
14%
7
21%
31-45
1
7%
7
21%
46-60
2
14%
4
12%
61-75
4
29%
6
18%
76-90

Пропущено

24
17
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
17%
3
18%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
4
17%
2
12%
31-45
5
21%
5
29%
29%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
5
21%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5
Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1
Молде
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0
Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Молде - Эльверум 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Хёдд-2 - Молде 1:4 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Брумунддал 7:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Флорё - Молде 2:0 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Хёнефосс - Молде 6:2

Результаты матчей

Волеренга
Молде

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:4
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:3
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
2
2
5
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1
5
1.5
4
4
1
5
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
13
2
3
10
1.5
9
6
3
10
2.5
6
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 36 - 13 35
2.
Тромсё
 13 8 3 2 17 - 11 27
3.
Викинг
 13 8 2 3 30 - 21 26
4.
Молде
 15 8 2 5 33 - 18 26
5.
Бранн
 14 7 3 4 26 - 18 24
6.
Сарпсборг-08
 13 6 3 4 23 - 17 21
7.
Лиллестрём
 12 6 2 4 20 - 18 20
8.
Стрёмсгодсет
 13 6 2 5 19 - 16 20
9.
Стабек
 13 4 4 5 15 - 20 16
10.
Одд
 14 4 4 6 10 - 15 16
11.
Хёугесунн
 13 4 3 6 12 - 19 15
12.
Русенборг
 14 3 4 7 15 - 21 13
13.
Волеренга
 13 3 2 8 15 - 23 11
14.
Саннефьёрд
 12 2 4 6 13 - 21 10
15.
Хам-Кам
 13 3 1 9 13 - 30 10
16.
Олесунн
 13 2 1 10 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 5 2 0 21 - 7 17
2.
Бранн
 7 5 2 0 17 - 6 17
3.
Молде
 7 5 1 1 17 - 6 16
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Стрёмсгодсет
 6 4 0 2 10 - 5 12
6.
Стабек
 7 3 3 1 9 - 5 12
7.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Тромсё
 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 6 3 1 2 12 - 8 10
10.
Хам-Кам
 7 3 1 3 7 - 8 10
11.
Русенборг
 8 3 1 4 9 - 11 10
12.
Лиллестрём
 6 3 0 3 11 - 10 9
13.
Саннефьёрд
 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 6 5 1 0 9 - 4 16
3.
Лиллестрём
 6 3 2 1 9 - 8 11
4.
Сарпсборг-08
 7 3 2 2 11 - 9 11
5.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
6.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
7.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Стрёмсгодсет
 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Одд
 8 2 2 4 6 - 11 8
10.
Бранн
 7 2 1 4 9 - 12 7
11.
Стабек
 6 1 1 4 6 - 15 4
12.
Хёугесунн
 7 1 1 5 2 - 11 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Саннефьёрд
 7 0 2 5 4 - 18 2
15.
Олесунн
 6 0 0 6 2 - 14 0
16.
Хам-Кам
 6 0 0 6 6 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 9 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Волеренга Жута Леонард 4
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