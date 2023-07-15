Тур: 14. Стадион: Intility Arena. Зрители: 8779 Главный судья: Daniel Higraff
0'
0:1
1' ГолКитолано Эрик
0:2
41' ГолХёуген Кристоффер
0:3
45' ГолЭриксен Кристиан I
0:4
55' ПенальтиБрейвик Эмиль
63' Желтая карточкаБрейвик Эмиль
90' Желтая карточкаХеденстад Вегар
90'+5
Ход матча
1'
41'
45'
55'
0:4
63'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 6
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
21
Шёнг
Магнус
17
Jacob
Eng
19
Ятта
Сиди
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jacob EngПолузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Волеренга
Молде
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
32 матча
21.9%
15.6%
62.5%
7 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
18.8%
28.1%
53.1%
6 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.33
0.94
Среднее время на гол
67
95
Всего голов
46
24
Голов в среднем за матч
2.71
1.6
Среднее время на гол
33
56
Всего голов
66
40
Голов в среднем за матч
2.06
1.25
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
43
72
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.23
|Хоканс Даниэль
|3
|0.23
|Ятта Сиди
|3
|0.23
|Страндберг Стефан
|2 (2)
|0.15
|Офкир Мохамед
|1
|0.08
|Риснаес Магнус
|1
|0.08
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.08
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.47
|Брейвик Эмиль
|6 (1)
|0.4
|Грёдем Магнус
|4
|0.27
|Эриксен Кристиан I
|3
|0.2
|Линнес Мартин
|3
|0.2
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.2
|Эйкрем Магнус
|1
|0.07
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.07
|Бериша Ветон
|1
|0.07
|Китолано Эрик
|1
|0.07
|Хансен Беньямин
|1
|0.07
|Эдегор Никлас
|1
|0.07
|Хауган Эйрик
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|1
|Жута Леонард
|4
|0
|Офкир Мохамед
|3
|0
|Юклеред Симен
|1
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Бьорнбак Мартин
|2
|0
|Хауган Эйрик
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Маннсверк Сиверт
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Молде
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
5
4
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Молде
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
5
16
Волеренга
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Молде
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
10
20
Голы по времени матча
Забито
8
15
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
2
13%
1-15
4
50%
2
13%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
6%
3
23%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
4
25%
5
38%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
2
15%
76-90
Забито
6
19
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
17%
3
16%
31-45
1
17%
4
21%
46-60
2
33%
3
16%
61-75
2
33%
3
16%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Забито
14
34
7 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
1
7%
4
12%
1-15
4
29%
6
18%
16-30
2
14%
7
21%
31-45
1
7%
7
21%
46-60
2
14%
4
12%
61-75
4
29%
6
18%
76-90
Пропущено
24
17
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
17%
3
18%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
4
17%
2
12%
31-45
5
21%
5
29%
29%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
5
21%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5
Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1
Молде
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0
Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Молде - Эльверум 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Хёдд-2 - Молде 1:4 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Брумунддал 7:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Флорё - Молде 2:0 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Хёнефосс - Молде 6:2
Результаты матчей
Волеренга
Молде
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:4
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:3
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
52
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
62
15
44
15
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
132
310
96
310
69
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|9 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|4