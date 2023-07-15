Стадион: Stadion Rakow.
0'
69' Желтая карточкаСлиш Бартош
73' Желтая карточкаГуаль Марк
84' Желтая карточкаЗволински Лукаш
Ход матча
69'
73'
84'
22
Сореску
Деян
11
Замора
Джон
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Новак БартошНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dawid Szwarga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Баку МаканаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
Ракув
Легия
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.83
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|1
|0
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0
Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шленск Вроцлав 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3
Легия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1
Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь Легница - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3