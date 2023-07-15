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Польша: Суперкубок
2023

Стадион: .
Ракув
0:0
Второй тайм: 87'
Легия
0'
69' Желтая карточка
Слиш Бартош
73' Желтая карточка
Гуаль Марк
84' Желтая карточка
Зволински Лукаш
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
22
Сореску
Деян
66
Папаниколау
Яннис
30
Кочергин
Владислав
11
Замора
Джон
5
Берггрен
Густав
99
Пясецки
Фабиан
1
Тобиаш
Кацпер
55
Енджейчик
Артур
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
22
Элитим
Хуэрхен
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
7
Пекхарт
Томаш
20
Мучи
Эрнест
Ракув
3-4-2-1
Легия
3-4-3

История личных встреч

Ракув
Легия

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

К
0:0
Э
3:1
Э
4:0
К
1:0
Э
1:1
Э
2:3
С
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
3:1
К
2:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 1 0

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0
Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шленск Вроцлав 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3
Легия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1
Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь Легница - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3

Топ нарушителей
Легия Гуаль Марк 1
Легия Слиш Бартош 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ракув
    Ничья
    Легия
    5.10
    3.48
    7.50
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