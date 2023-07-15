Стадион: Stadion Rakow.
0'
69' Желтая карточкаСлиш Бартош
73' Желтая карточкаГуаль Марк
85' Желтая карточкаЗволински Лукаш
90' Желтая карточкаБаку Макана
90' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
90' Желтая карточкаАвгустиняк Рафал
5 6
1:0
1:1
2:1
2:2
2:2
2:3
3:3
3:3
4:4
5:4
5:5
5:6
Ход матча
69'
73'
85'
90'
90'
121'
1:0
121'
1:1
121'
2:1
121'
2:2
121'
2:2
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:3
121'
121'
4:4
122'
5:4
122'
5:5
122'
122'
5:6
Пен
5:6
22
Сореску
Деян
11
Замора
Джон
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Новак БартошНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dawid Szwarga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Баку МаканаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
Ракув
Легия
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.83
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Папаниколау Яннис
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуаль Марк
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0
Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шленск Вроцлав 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3
Легия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1
Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь Легница - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3
|Ракув
|Зволински Лукаш
|1
|Легия
|Гуаль Марк
|1
|Легия
|Слиш Бартош
|1
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|1
|Легия
|Баку Макана
|1