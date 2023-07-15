Дополнительное время

121' Г О О О О Л - Maik Nawrocki реализовал пенальти!

121' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Jean Carlos не забивает в серии пенальти

121' Г О О О О Л - Гуаль Марк реализовал пенальти!

121' Г О О О О Л - Лидерман Бен реализовал пенальти!

121' Г О О О О Л - Жозуэ Филипе реализовал пенальти!

121' Г О О О О Л - Папаниколау Яннис реализовал пенальти!