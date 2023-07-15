Тур: 25.
0:0
Первый тайм: 37'
0'
4' Желтая карточкаMatias Gomez
20' Желтая карточкаТобио Фернандо
32' Желтая карточкаTiago Palacios
Ход матча
4'
20'
32'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Matias
Gomez
22
Эррера
Гидо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Matias GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Enzo Luna
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
24 Ramon Sosa
-
46 Matias Gomez
-
-
41 Tomas Olmos
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Уракан
Тальерес Кордоба
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1
0.6
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
150
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Cordero
|4
|0.16
|Gabriel Gudino
|3
|0.12
|Matias Coccaro
|2 (1)
|0.08
|Santiago Hezze
|2
|0.08
|Карлос Гауто Хуан
|1
|0.04
|Гарсия Хуан Мануэль
|1
|0.04
|Тобио Фернандо
|1
|0.04
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.04
|Walter Mazzanti
|1
|0.04
|Federico Fattori
|0
|0
|Fernando Torrent
|0
|0
|Lucas Merolla
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Guillermo Benitez1
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|14
|0.56
|Бустос Науэль
|6
|0.24
|Валойес Диего
|4 (1)
|0.16
|Гарро Родриго
|4
|0.16
|Ramon Sosa
|4
|0.16
|Пиццини Франсиско
|3
|0.12
|Каталан Матиас
|1
|0.04
|Juan Portillo
|1
|0.04
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
|Jose Romero
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
|Вильягра Родриго
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Patricio Pizarro
|5
|2
|Гастон Сауро
|4
|1
|Santiago Hezze
|5
|0
|Matias Coccaro
|3
|1
|Joaquin Novillo
|4
|0
|Guillermo Benitez1
|4
|0
|Тобио Фернандо
|2
|1
|Federico Fattori
|3
|0
|Gabriel Gudino
|3
|0
|Lucas Abraham Chavez
|3
|0
|Jonas Acevedo
|3
|0
|Nicolas Cordero
|3
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|2
|0
|Fernando Torrent
|2
|0
|Walter Mazzanti
|2
|0
|Сото Гильермо
|2
|0
|Годой Фернандо
|0
|1
|Sebastian Battaglia
|1
|0
|Lucas Merolla
|1
|0
|Lucas Carrizo
|1
|0
|Matias Gomez
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Agostino Spina
|1
|0
|Santiago Lujan
|1
|0
|Карлос Гауто Хуан
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|4
|1
|Мартино Анджело
|2
|2
|Juan Rodriguez2
|5
|0
|Ортегоса Диего
|4
|0
|Майкл Сантос
|3
|0
|Каталан Матиас
|3
|0
|Валойес Диего
|3
|0
|Бустос Науэль
|3
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|3
|0
|Вильягра Родриго
|3
|0
|Гарро Родриго
|3
|0
|Пиццини Франсиско
|2
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Valentin Depietri
|2
|0
|Ramon Sosa
|2
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Тальерес Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
2
5
Уракан
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Тальерес Кордоба
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
5
14
Уракан
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
63% (15)
17% (4)
Тальерес Кордоба
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
7
19
Голы по времени матча
Забито
10
22
8 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 14
1
10%
7
32%
1-15
4
40%
2
9%
16-30
3
30%
1
5%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
10%
4
18%
61-75
1
10%
6
27%
76-90
Пропущено
11
12
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
27%
1
8%
1-15
5
45%
0
0%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 10
20 Не забивали 14
2
29%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
29%
5
29%
29%
61-75
2
29%
1
6%
76-90
Пропущено
16
7
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
7
44%
2
29%
31-45
4
25%
2
29%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
3
43%
76-90
Забито
17
39
11 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 18
15 Не забивали 4
3
18%
11
28%
1-15
4
24%
5
13%
16-30
4
24%
1
3%
31-45
0
0%
6
15%
46-60
3
18%
9
23%
61-75
3
18%
7
18%
76-90
Пропущено
27
19
18 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 14
4
15%
1
5%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
8
30%
30%
6
32%
31-45
5
19%
5
26%
46-60
2
7%
3
16%
61-75
2
7%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0
Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Уракан - Эмелек 2:2 Сармьенто - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Ланус - Уракан 1:0 Уракан - Данубио 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Уракан 1:0 Эмелек - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Уракан 2:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1
Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2
Результаты матчей
Уракан
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:4
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
9 раз 69%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
15 раз 63%
1
5 раз 21%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Уракан
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
94
38
58
110
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
49
Больше Меньше
101
112
65
112
47
112
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
915
Больше Меньше
195
420
1113
222
618
123
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|17
|3
|4
|42 - 15
|54
|2.
|0:0
|25
|13
|7
|5
|38 - 20
|46
|3.
|24
|11
|10
|3
|22 - 9
|43
|4.
|24
|11
|8
|5
|33 - 23
|41
|5.
|25
|11
|8
|6
|33 - 21
|41
|6.
|24
|10
|9
|5
|27 - 19
|39
|7.
|24
|10
|9
|5
|32 - 25
|39
|8.
|25
|10
|8
|7
|33 - 28
|38
|9.
|24
|10
|5
|9
|26 - 22
|35
|10.
|24
|10
|5
|9
|20 - 21
|35
|11.
|24
|9
|7
|8
|26 - 19
|34
|12.
|24
|8
|9
|7
|22 - 21
|33
|13.
|24
|9
|5
|10
|25 - 27
|32
|14.
|24
|8
|8
|8
|31 - 31
|32
|15.
|24
|7
|10
|7
|24 - 28
|31
|16.
|24
|7
|9
|8
|22 - 27
|30
|17.
|24
|7
|8
|9
|19 - 24
|29
|18.
|25
|7
|8
|10
|23 - 23
|29
|19.
|24
|7
|7
|10
|22 - 27
|28
|20.
|24
|7
|7
|10
|20 - 32
|28
|21.
|24
|6
|8
|10
|18 - 30
|26
|22.
|25
|5
|11
|9
|24 - 26
|26
|23.
|24
|6
|7
|11
|17 - 30
|25
|24.
|24
|5
|10
|9
|22 - 29
|25
|25.
|24
|5
|10
|9
|17 - 25
|25
|26.
|24
|4
|13
|7
|19 - 27
|25
|27.
|0:0
|25
|4
|8
|13
|16 - 28
|20
|28.
|24
|5
|3
|16
|16 - 32
|18
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|2.
|11
|10
|0
|1
|21 - 5
|30
|3.
|13
|8
|5
|0
|12 - 0
|29
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|6.
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|7.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|16 - 8
|24
|8.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|9.
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|10.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|11.
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|12.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|13.
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|14.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|15.
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|16.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|17.
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|18.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|19.
|12
|5
|2
|5
|9 - 8
|17
|20.
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|21.
|13
|3
|8
|2
|16 - 11
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|25.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|26.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|27.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|28.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|2.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|3.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|6.
|11
|3
|5
|3
|10 - 9
|14
|7.
|13
|4
|2
|7
|8 - 14
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|5 - 9
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|13.
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|14.
|13
|2
|6
|5
|7 - 13
|12
|15.
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|16.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|17.
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|18.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|19.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|21.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|22.
|12
|1
|6
|5
|7 - 14
|9
|23.
|13
|2
|3
|8
|9 - 24
|9
|24.
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|25.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|26.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|27.
|0:0
|13
|1
|3
|9
|7 - 16
|6
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (3)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Уракан 0:0 Тальерес Кордоба
Исход игры
Уракан
0% (0)
Ничья
33.3% (1)
Тальерес Кордоба
66.7% (2)
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