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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 25.
Уракан
0:0
Первый тайм: 37'
Тальерес Кордоба
0'
4' Желтая карточка
Matias Gomez
20' Желтая карточка
Тобио Фернандо
32' Желтая карточка
Tiago Palacios

Ход матча

4'
Matias Gomez
 
20'
Тобио Фернандо
 
32'
 
Tiago Palacios
Прогнозы 3
Уракан 0% (0)
X 33.3% (1)
Тальерес Кордоба 66.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Тальерес Кордоба
3.20
3.17
2.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Lucas
Abraham
Chavez
12
Сото
Гильермо
2
Тобио
Фернандо
28
Joaquin
Novillo
14
Guillermo
Benitez1
23
Matias
Gomez
5
Santiago
Hezze
15
Agostino
Spina
33
Карлос
Гауто
Хуан
7
Matias
Coccaro
21
Walter
Mazzanti
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
42
Tiago
Palacios
28
Juan
Portillo
18
Вильягра
Родриго
30
Ортегоса
Диего
16
Гарро
Родриго
7
Валойес
Диего
10
Бустос
Науэль
15
Valentin
Depietri
Уракан
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-2-1-3

История личных встреч

Уракан
Тальерес Кордоба

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:1
КДЛС
0:3
С
4:2
С
0:0
С
0:0
П
1:0
ПБ
0:0
ПБ
2:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.6

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
150

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Cordero 4 0.16
Gabriel Gudino 3 0.12
Matias Coccaro 2 (1) 0.08
Santiago Hezze 2 0.08
Карлос Гауто Хуан 1 0.04
Гарсия Хуан Мануэль 1 0.04
Тобио Фернандо 1 0.04
Гарро Хуан Фернандо 1 0.04
Walter Mazzanti 1 0.04
Federico Fattori 0 0
Fernando Torrent 0 0
Lucas Merolla 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Guillermo Benitez1 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 14 0.56
Бустос Науэль 6 0.24
Валойес Диего 4 (1) 0.16
Гарро Родриго 4 0.16
Ramon Sosa 4 0.16
Пиццини Франсиско 3 0.12
Каталан Матиас 1 0.04
Juan Portillo 1 0.04
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Jose Romero 0 0
Франко Алан 0 0
Вильягра Родриго 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patricio Pizarro 5 2
Гастон Сауро 4 1
Santiago Hezze 5 0
Matias Coccaro 3 1
Joaquin Novillo 4 0
Guillermo Benitez1 4 0
Тобио Фернандо 2 1
Federico Fattori 3 0
Gabriel Gudino 3 0
Lucas Abraham Chavez 3 0
Jonas Acevedo 3 0
Nicolas Cordero 3 0
Гарсия Хуан Мануэль 2 0
Fernando Torrent 2 0
Walter Mazzanti 2 0
Сото Гильермо 2 0
Годой Фернандо 0 1
Sebastian Battaglia 1 0
Lucas Merolla 1 0
Lucas Carrizo 1 0
Matias Gomez 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Agostino Spina 1 0
Santiago Lujan 1 0
Карлос Гауто Хуан 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 4 1
Мартино Анджело 2 2
Juan Rodriguez2 5 0
Ортегоса Диего 4 0
Майкл Сантос 3 0
Каталан Матиас 3 0
Валойес Диего 3 0
Бустос Науэль 3 0
Бенавидес Гастон Америко 3 0
Вильягра Родриго 3 0
Гарро Родриго 3 0
Пиццини Франсиско 2 0
Эррера Гидо 2 0
Паскини Николас 2 0
Франко Алан 2 0
Valentin Depietri 2 0
Ramon Sosa 2 0
Lucas Suarez II 1 0
Олива Кристиан 1 0
Diego Barrera 1 0

Результаты матчей

Уракан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Тальерес Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

2
5
Уракан
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Тальерес Кордоба
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

5
14
Уракан
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
63% (15)
17% (4)
Тальерес Кордоба
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

7
19

Голы по времени матча

Забито

10
22
8 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 14
1
10%
7
32%
1-15
4
40%
2
9%
16-30
3
30%
1
5%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
10%
4
18%
61-75
1
10%
6
27%
76-90

Пропущено

11
12
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
27%
1
8%
1-15
5
45%
0
0%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 10
20 Не забивали 14
2
29%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
29%
5
29%
29%
61-75
2
29%
1
6%
76-90

Пропущено

16
7
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
7
44%
2
29%
31-45
4
25%
2
29%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
3
43%
76-90

Забито

17
39
11 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 18
15 Не забивали 4
3
18%
11
28%
1-15
4
24%
5
13%
16-30
4
24%
1
3%
31-45
0
0%
6
15%
46-60
3
18%
9
23%
61-75
3
18%
7
18%
76-90

Пропущено

27
19
18 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 14
4
15%
1
5%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
8
30%
30%
6
32%
31-45
5
19%
5
26%
46-60
2
7%
3
16%
61-75
2
7%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0
Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Уракан - Эмелек 2:2 Сармьенто - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Ланус - Уракан 1:0 Уракан - Данубио 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Уракан 1:0 Эмелек - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Уракан 2:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1
Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2

Результаты матчей

Уракан
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:4
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
9 раз 69%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
15 раз 63%
1
5 раз 21%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Уракан
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
8
1.5
5
8
1
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
9
0.5
Больше Меньше
10
1
1
12
1.5
6
5
1
12
2.5
4
7
1
12
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
15
0.5
Больше Меньше
19
5
4
20
1.5
11
13
2
22
2.5
6
18
1
23
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 24 17 3 4 42 - 15 54
2.
Тальерес Кордоба
 0:0 25 13 7 5 38 - 20 46
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 11 10 3 22 - 9 43
4.
Ланус
 24 11 8 5 33 - 23 41
5.
Дефенса и Хустисия
 25 11 8 6 33 - 21 41
6.
Эстудиантес Ла Плата
 24 10 9 5 27 - 19 39
7.
Росарио Сентраль
 24 10 9 5 32 - 25 39
8.
Годой Крус
 25 10 8 7 33 - 28 38
9.
Бока Хуниорс
 24 10 5 9 26 - 22 35
10.
Бельграно
 24 10 5 9 20 - 21 35
11.
Архентинос Хуниорс
 24 9 7 8 26 - 19 34
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 8 9 7 22 - 21 33
13.
Атлетико Платенсе
 24 9 5 10 25 - 27 32
14.
Расинг Авельянеда
 24 8 8 8 31 - 31 32
15.
Барракас Сентраль
 24 7 10 7 24 - 28 31
16.
Атлетико Тукуман
 24 7 9 8 22 - 27 30
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 8 9 19 - 24 29
18.
Сармьенто
 25 7 8 10 23 - 23 29
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Химнасия Ла-Плата
 24 7 7 10 20 - 32 28
21.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
22.
Велес Сарсфилд
 25 5 11 9 24 - 26 26
23.
Банфилд
 24 6 7 11 17 - 30 25
24.
Индепендьенте Авельянеда
 24 5 10 9 22 - 29 25
25.
Унион Санта-Фе
 24 5 10 9 17 - 25 25
26.
Колон
 24 4 13 7 19 - 27 25
27.
Уракан
 0:0 25 4 8 13 16 - 28 20
28.
Арсенал Саранди
 24 5 3 16 16 - 32 18
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
2.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 8 5 0 12 - 0 29
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
6.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
7.
Тальерес Кордоба
 0:0 13 7 3 3 16 - 8 24
8.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
9.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
11.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
12.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
13.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
14.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
15.
Химнасия Ла-Плата
 11 5 4 2 11 - 8 19
16.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
17.
Атлетико Тукуман
 12 5 4 3 14 - 13 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
26.
Уракан
 0:0 12 3 5 4 9 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
28.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
2.
Тальерес Кордоба
 0:0 12 6 4 2 22 - 12 22
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 13 4 2 7 8 - 14 14
8.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
10.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 5 - 9 13
11.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
12.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
14.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
15.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
16.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
17.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
19.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
20.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
21.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
22.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
23.
Химнасия Ла-Плата
 13 2 3 8 9 - 24 9
24.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
25.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
26.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
27.
Уракан
 0:0 13 1 3 9 7 - 16 6
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ланус Leandro Diaz III 11 (3)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 8
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Tiago Palacios получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Тобио Фернандо получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Matias Gomez получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогнозы 3
Уракан 0% (0)
X 33.3% (1)
Тальерес Кордоба 66.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Тальерес Кордоба
3.20
3.17
2.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Уракан 0:0 Тальерес Кордоба

Исход игры
Уракан
0% (0)
Ничья
33.3% (1)
Тальерес Кордоба
66.7% (2)
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