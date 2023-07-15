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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 25.
Уракан
0:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
5' Желтая карточка
Matias Gomez
21' Желтая карточка
Тобио Фернандо
32' Желтая карточка
Tiago Palacios
38' Желтая карточка
Вильягра Родриго
46' Желтая карточка
Ортегоса Диего
55' Желтая карточка
Matias Coccaro
0:1
85' Гол
Jose Romero
90'+8

Ход матча

5'
Matias Gomez
 
21'
Тобио Фернандо
 
32'
 
Tiago Palacios
38'
 
Вильягра Родриго
46'
 
Ортегоса Диего
55'
Matias Coccaro
 
56'
 
Ramon Sosa
Valentin Depietri
57'
 
Lucas Suarez II
Tiago Palacios
64'
Gabriel Gudino
Matias Gomez
 
70'
 
Олива Кристиан
Ортегоса Диего
71'
 
Jose Romero
Бустос Науэль
76'
Santiago Lujan
Agostino Spina
 
83'
Nicolas Cordero
Matias Coccaro
 
84'
Enzo Luna
Карлос Гауто Хуан
 
85'
0:1
Jose Romero
(Гарро Родриго)
90'
 
Matias Gomez
Гарро Родриго
Прогнозы 3
Уракан 0% (0)
X 33.3% (1)
Тальерес Кордоба 66.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Lucas
Abraham
Chavez
12
Сото
Гильермо
2
Тобио
Фернандо
28
Joaquin
Novillo
14
Guillermo
Benitez1
23
Matias
Gomez
5
Santiago
Hezze
15
Agostino
Spina
33
Карлос
Гауто
Хуан
7
Matias
Coccaro
21
Walter
Mazzanti
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
42
Tiago
Palacios
28
Juan
Portillo
18
Вильягра
Родриго
30
Ортегоса
Диего
16
Гарро
Родриго
7
Валойес
Диего
10
Бустос
Науэль
15
Valentin
Depietri
Уракан
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-2-1-3

История личных встреч

Уракан
Тальерес Кордоба

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:1
КДЛС
0:3
С
4:2
С
0:0
С
0:0
П
1:0
ПБ
0:0
ПБ
2:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.6

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
150

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Cordero 4 0.16
Gabriel Gudino 3 0.12
Matias Coccaro 2 (1) 0.08
Santiago Hezze 2 0.08
Карлос Гауто Хуан 1 0.04
Гарсия Хуан Мануэль 1 0.04
Тобио Фернандо 1 0.04
Гарро Хуан Фернандо 1 0.04
Walter Mazzanti 1 0.04
Federico Fattori 0 0
Fernando Torrent 0 0
Lucas Merolla 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Guillermo Benitez1 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 14 0.56
Бустос Науэль 6 0.24
Валойес Диего 4 (1) 0.16
Гарро Родриго 4 0.16
Ramon Sosa 4 0.16
Пиццини Франсиско 3 0.12
Каталан Матиас 1 0.04
Jose Romero 1 0.04
Juan Portillo 1 0.04
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Франко Алан 0 0
Вильягра Родриго 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patricio Pizarro 5 2
Гастон Сауро 4 1
Matias Coccaro 4 1
Santiago Hezze 5 0
Тобио Фернандо 3 1
Joaquin Novillo 4 0
Guillermo Benitez1 4 0
Federico Fattori 3 0
Gabriel Gudino 3 0
Lucas Abraham Chavez 3 0
Jonas Acevedo 3 0
Nicolas Cordero 3 0
Гарсия Хуан Мануэль 2 0
Fernando Torrent 2 0
Walter Mazzanti 2 0
Сото Гильермо 2 0
Годой Фернандо 0 1
Sebastian Battaglia 1 0
Lucas Merolla 1 0
Lucas Carrizo 1 0
Matias Gomez 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Agostino Spina 1 0
Santiago Lujan 1 0
Карлос Гауто Хуан 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 4 1
Мартино Анджело 2 2
Ортегоса Диего 5 0
Juan Rodriguez2 5 0
Вильягра Родриго 4 0
Майкл Сантос 3 0
Каталан Матиас 3 0
Валойес Диего 3 0
Бустос Науэль 3 0
Бенавидес Гастон Америко 3 0
Гарро Родриго 3 0
Пиццини Франсиско 2 0
Эррера Гидо 2 0
Паскини Николас 2 0
Франко Алан 2 0
Valentin Depietri 2 0
Ramon Sosa 2 0
Lucas Suarez II 1 0
Олива Кристиан 1 0
Tiago Palacios 1 0
Diego Barrera 1 0

Результаты матчей

Уракан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Тальерес Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

2
5
Уракан
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Тальерес Кордоба
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

5
14
Уракан
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
60% (15)
20% (5)
Тальерес Кордоба
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

7
19

Голы по времени матча

Забито

10
23
8 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
20 Не забивали 14
1
10%
7
30%
1-15
4
40%
2
9%
16-30
3
30%
1
4%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
1
10%
7
30%
76-90

Пропущено

12
12
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
25%
1
8%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Забито

7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 10
21 Не забивали 15
2
29%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
29%
5
29%
29%
61-75
2
29%
1
6%
76-90

Пропущено

16
7
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
7
44%
2
29%
31-45
4
25%
2
29%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
3
43%
76-90

Забито

17
40
11 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 19
16 Не забивали 4
3
18%
11
28%
1-15
4
24%
5
13%
16-30
4
24%
1
3%
31-45
0
0%
6
15%
46-60
3
18%
9
23%
61-75
3
18%
8
20%
76-90

Пропущено

28
19
18 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
16 Пропускали первыми 4
20 Не пропускали 14
4
14%
1
5%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
8
29%
6
32%
31-45
5
18%
5
26%
46-60
2
7%
3
16%
61-75
3
11%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0
Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Уракан - Эмелек 2:2 Сармьенто - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Ланус - Уракан 1:0 Уракан - Данубио 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Уракан 1:0 Эмелек - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Уракан 2:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1
Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2

Результаты матчей

Уракан
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 69%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
16 раз 64%
1
5 раз 20%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Уракан
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
9
4
3
9
1.5
5
8
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
9
0.5
Больше Меньше
11
1
1
12
1.5
6
6
1
12
2.5
4
8
1
12
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
16
0.5
Больше Меньше
20
5
4
21
1.5
11
14
2
23
2.5
6
19
1
24
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 24 17 3 4 42 - 15 54
2.
Тальерес Кордоба
 25 14 6 5 39 - 20 48
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 11 10 3 22 - 9 43
4.
Ланус
 24 11 8 5 33 - 23 41
5.
Дефенса и Хустисия
 25 11 8 6 33 - 21 41
6.
Эстудиантес Ла Плата
 24 10 9 5 27 - 19 39
7.
Росарио Сентраль
 24 10 9 5 32 - 25 39
8.
Годой Крус
 25 10 8 7 33 - 28 38
9.
Бока Хуниорс
 24 10 5 9 26 - 22 35
10.
Бельграно
 24 10 5 9 20 - 21 35
11.
Архентинос Хуниорс
 24 9 7 8 26 - 19 34
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 8 9 7 22 - 21 33
13.
Атлетико Платенсе
 24 9 5 10 25 - 27 32
14.
Расинг Авельянеда
 24 8 8 8 31 - 31 32
15.
Барракас Сентраль
 24 7 10 7 24 - 28 31
16.
Атлетико Тукуман
 24 7 9 8 22 - 27 30
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 8 9 19 - 24 29
18.
Сармьенто
 25 7 8 10 23 - 23 29
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Химнасия Ла-Плата
 24 7 7 10 20 - 32 28
21.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
22.
Велес Сарсфилд
 25 5 11 9 24 - 26 26
23.
Банфилд
 24 6 7 11 17 - 30 25
24.
Индепендьенте Авельянеда
 24 5 10 9 22 - 29 25
25.
Унион Санта-Фе
 24 5 10 9 17 - 25 25
26.
Колон
 24 4 13 7 19 - 27 25
27.
Уракан
 25 4 7 14 16 - 29 19
28.
Арсенал Саранди
 24 5 3 16 16 - 32 18
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
2.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 8 5 0 12 - 0 29
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
6.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
7.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
8.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
9.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
11.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
12.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
13.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
14.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
15.
Химнасия Ла-Плата
 11 5 4 2 11 - 8 19
16.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
17.
Атлетико Тукуман
 12 5 4 3 14 - 13 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
26.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
27.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 13 4 2 7 8 - 14 14
8.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
10.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 5 - 9 13
11.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
12.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
14.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
15.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
16.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
17.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
19.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
20.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
21.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
22.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
23.
Химнасия Ла-Плата
 13 2 3 8 9 - 24 9
24.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
25.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
26.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
27.
Уракан
 13 1 3 9 7 - 16 6
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ланус Leandro Diaz III 11 (3)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 8
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Вильягра Родриго получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Tiago Palacios получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Тобио Фернандо получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Matias Gomez получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 3
    Уракан 0% (0)
    X 33.3% (1)
    Тальерес Кордоба 66.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уракан 0:1 Тальерес Кордоба

    Исход игры
    Уракан
    0% (0)
    Ничья
    33.3% (1)
    Тальерес Кордоба
    66.7% (2)
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