Тур: 25.
1:0
Первый тайм: 9'
Ход матча
2'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
-
12 Daniel SappaВратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
18 Juan Guasone
-
11 Deian Veron
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Ривер Плейт
Эстудиантес Ла Плата
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
25 матчей
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.38
0.92
Среднее время на гол
65
98
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.83
1.08
Среднее время на гол
108
83
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.12
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
80
90
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|0.44
|Фернандес Игнасио
|5
|0.2
|Борха Мигель
|5 (2)
|0.2
|Барко Эсекьель
|4 (3)
|0.16
|Солари Пабло
|3
|0.12
|Де ла Крус Николас
|3
|0.12
|Рондон Саломон
|3 (1)
|0.12
|Суарес Матиас
|2
|0.08
|Парадела Хосе
|2
|0.08
|Пирес Леандро
|1
|0.04
|Альендро Родриго
|1
|0.04
|Палавесино Агустин
|1
|0.04
|Рохас Роберт
|1
|0.04
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
|Claudio Jeremias Echeverri
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|6
|0.24
|Аскасибар Сантьяго
|4
|0.16
|Рольхейсер Бенхамин
|3
|0.12
|Jorge Rodriguez I
|2
|0.08
|Годой Матиас
|2
|0.08
|Gaston Benedetti
|2
|0.08
|Лолло Лусиано
|2
|0.08
|Leonardo Godoy
|1
|0.04
|Соса Хосе
|1
|0.04
|Zaid Abner Romero
|1
|0.04
|Каррильо Гидо
|1
|0.04
|Mauro Menzdez
|1
|0.04
|Eros Mancuso
|1
|0.04
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Axel Atum
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|7
|0
|Диас Энцо Эрнан
|7
|0
|Фернандес Игнасио
|5
|1
|Палавесино Агустин
|4
|1
|Солари Пабло
|5
|0
|Парадела Хосе
|3
|1
|Каско Милтон
|3
|0
|Пирес Леандро
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Барко Эсекьель
|2
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Гомес Элиас
|0
|1
|Центурион Эзекиль
|0
|1
|Майдана Джонатан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|6
|0
|Аскасибар Сантьяго
|6
|0
|Gaston Benedetti
|5
|0
|Santiago Nunez
|5
|0
|Leonardo Godoy
|4
|0
|Jorge Rodriguez I
|4
|0
|Лолло Лусиано
|3
|0
|Годой Матиас
|3
|0
|Андухар Марьяно
|2
|0
|Mauro Menzdez
|2
|0
|Zaid Abner Romero
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Боселли Мауро
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Eros Mancuso
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Эстудиантес Ла Плата
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
1
3
Ривер Плейт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Эстудиантес Ла Плата
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
17
17
Ривер Плейт
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
17% (4)
38% (9)
Эстудиантес Ла Плата
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
58% (14)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
18
20
Голы по времени матча
Забито
21
10
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
3
14%
3
30%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
4
19%
1
10%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
3
30%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
20
18
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
3
15%
2
11%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
2
10%
6
33%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
7
35%
3
17%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
3
30%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Забито
41
28
16 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 13
2 Не забивали 7
6
15%
5
18%
1-15
7
17%
4
14%
16-30
3
7%
5
18%
31-45
6
15%
7
25%
46-60
7
17%
1
4%
61-75
12
29%
29%
6
21%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
6
33%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
4
25%
4
22%
61-75
3
19%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0
Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:1
5 раз 21%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
2
8 раз 33%
3
4 раза 17%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
49
38
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
74
67
29
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
231
Больше Меньше
177
1311
618
519
222
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|25
|18
|3
|4
|43 - 15
|57
|2.
|25
|14
|6
|5
|39 - 20
|48
|3.
|24
|11
|10
|3
|22 - 9
|43
|4.
|24
|11
|8
|5
|33 - 23
|41
|5.
|25
|11
|8
|6
|33 - 21
|41
|6.
|25
|10
|10
|5
|33 - 26
|40
|7.
|0:1
|25
|10
|9
|6
|27 - 20
|39
|8.
|25
|10
|8
|7
|33 - 28
|38
|9.
|24
|10
|5
|9
|26 - 22
|35
|10.
|24
|10
|5
|9
|20 - 21
|35
|11.
|24
|9
|7
|8
|26 - 19
|34
|12.
|24
|8
|9
|7
|22 - 21
|33
|13.
|25
|9
|6
|10
|25 - 27
|33
|14.
|25
|8
|9
|8
|32 - 32
|33
|15.
|24
|7
|10
|7
|24 - 28
|31
|16.
|24
|7
|9
|8
|22 - 27
|30
|17.
|24
|7
|8
|9
|19 - 24
|29
|18.
|25
|7
|8
|10
|23 - 23
|29
|19.
|24
|7
|7
|10
|22 - 27
|28
|20.
|24
|7
|7
|10
|20 - 32
|28
|21.
|24
|6
|8
|10
|18 - 30
|26
|22.
|25
|5
|11
|9
|24 - 26
|26
|23.
|25
|5
|11
|9
|17 - 25
|26
|24.
|24
|6
|7
|11
|17 - 30
|25
|25.
|24
|5
|10
|9
|22 - 29
|25
|26.
|24
|4
|13
|7
|19 - 27
|25
|27.
|25
|4
|7
|14
|16 - 29
|19
|28.
|24
|5
|3
|16
|16 - 32
|18
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|11
|0
|1
|22 - 5
|33
|2.
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|3.
|13
|8
|5
|0
|12 - 0
|29
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|6.
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|7.
|13
|7
|3
|3
|16 - 8
|24
|8.
|0:1
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|9.
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|10.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|11.
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|12.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|13.
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|14.
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|15.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|16.
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|17.
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|18.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|19.
|12
|5
|2
|5
|9 - 8
|17
|20.
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|21.
|13
|3
|8
|2
|16 - 11
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|25.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|27.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|3.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|9 - 10
|16
|5.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|6.
|11
|3
|5
|3
|10 - 9
|14
|7.
|13
|4
|2
|7
|8 - 14
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|5 - 9
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|13.
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|14.
|13
|2
|6
|5
|7 - 13
|12
|15.
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|16.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|17.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|18.
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|19.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|21.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|22.
|12
|1
|6
|5
|7 - 14
|9
|23.
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|24.
|13
|2
|3
|8
|9 - 24
|9
|25.
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|26.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|27.
|13
|1
|3
|9
|7 - 16
|6
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (3)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 8