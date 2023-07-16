Тур: 25.
3:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолБельтран Лукас
2:0
18' ГолДе ла Крус Николас
3:0
31' ПенальтиБарко Эсекьель
38' Желтая карточкаEros Mancuso
48' Желтая карточкаФернандес Игнасио
59' Желтая карточкаСукуи Фернандо
3:1
67' ГолMauro Menzdez
90'+4
Ход матча
2'
1:0
18'
31'
3:0
38'
59'
67'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
-
12 Daniel SappaВратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
18 Juan Guasone
-
11 Deian Veron
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Ривер Плейт
Эстудиантес Ла Плата
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
25 матчей
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.38
0.92
Среднее время на гол
65
98
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.83
1.08
Среднее время на гол
108
83
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.12
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
80
90
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|0.44
|Фернандес Игнасио
|5
|0.2
|Барко Эсекьель
|5 (4)
|0.2
|Борха Мигель
|5 (2)
|0.2
|Де ла Крус Николас
|4
|0.16
|Солари Пабло
|3
|0.12
|Рондон Саломон
|3 (1)
|0.12
|Суарес Матиас
|2
|0.08
|Парадела Хосе
|2
|0.08
|Пирес Леандро
|1
|0.04
|Альендро Родриго
|1
|0.04
|Палавесино Агустин
|1
|0.04
|Рохас Роберт
|1
|0.04
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
|Claudio Jeremias Echeverri
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|6
|0.24
|Аскасибар Сантьяго
|4
|0.16
|Рольхейсер Бенхамин
|3
|0.12
|Jorge Rodriguez I
|2
|0.08
|Годой Матиас
|2
|0.08
|Gaston Benedetti
|2
|0.08
|Лолло Лусиано
|2
|0.08
|Mauro Menzdez
|2
|0.08
|Leonardo Godoy
|1
|0.04
|Соса Хосе
|1
|0.04
|Zaid Abner Romero
|1
|0.04
|Каррильо Гидо
|1
|0.04
|Eros Mancuso
|1
|0.04
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Axel Atum
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Игнасио
|6
|1
|Перес Энцо
|7
|0
|Диас Энцо Эрнан
|7
|0
|Палавесино Агустин
|4
|1
|Солари Пабло
|5
|0
|Парадела Хосе
|3
|1
|Каско Милтон
|3
|0
|Пирес Леандро
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Барко Эсекьель
|2
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Гомес Элиас
|0
|1
|Центурион Эзекиль
|0
|1
|Майдана Джонатан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|7
|0
|Аскасибар Сантьяго
|6
|0
|Gaston Benedetti
|5
|0
|Santiago Nunez
|5
|0
|Leonardo Godoy
|4
|0
|Jorge Rodriguez I
|4
|0
|Лолло Лусиано
|3
|0
|Годой Матиас
|3
|0
|Андухар Марьяно
|2
|0
|Mauro Menzdez
|2
|0
|Zaid Abner Romero
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Боселли Мауро
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Эстудиантес Ла Плата
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
1
4
Ривер Плейт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
17
17
Ривер Плейт
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
16% (4)
40% (10)
Эстудиантес Ла Плата
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
18
21
Голы по времени матча
Забито
24
11
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
4
17%
3
27%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
3
13%
2
18%
31-45
4
17%
1
9%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
5
21%
3
27%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Забито
20
18
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
3
15%
2
11%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
2
10%
6
33%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
7
35%
3
17%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
3
30%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Забито
44
29
19 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 13
2 Не забивали 7
7
16%
5
17%
1-15
8
18%
4
14%
16-30
4
9%
5
17%
31-45
6
14%
7
24%
46-60
7
16%
2
7%
61-75
12
27%
6
21%
76-90
Пропущено
17
21
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
3
18%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
3
18%
7
33%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
5
29%
29%
4
19%
61-75
3
18%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0
Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
3
5 раз 20%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
49
48
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
84
67
210
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
241
Больше Меньше
187
1411
619
619
223
124
124
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 8