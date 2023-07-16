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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 25.
Ривер Плейт
3:1
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
1:0
2' Гол
Бельтран Лукас
2:0
18' Гол
Де ла Крус Николас
3:0
31' Пенальти
Барко Эсекьель
38' Желтая карточка
Eros Mancuso
48' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
59' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
3:1
67' Гол
Mauro Menzdez
90'+4
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
24
Перес
Энцо
29
Альендро
Родриго
11
Де
ла
Крус
Николас
10
Фернандес
Игнасио
21
Барко
Эсекьель
18
Бельтран
Лукас
12
Daniel
Sappa
14
Eros
Mancuso
26
Лолло
Лусиано
35
Nicolas
Andres
Fernandez
29
Leonardo
Godoy
3
Мас
Эмануэль
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
5
Аскасибар
Сантьяго
10
Рольхейсер
Бенхамин
9
Каррильо
Гидо
Ривер Плейт
4-2-3-1
Эстудиантес Ла Плата
5-3-1-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Эстудиантес Ла Плата

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

25 матчей

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
5:0
ЛП
1:1
ЛП
2:1
С
0:2
К
2:0
С
1:0
С
2:0
П
1:1
П
2:1
ТМ(
0:0
П
0:1
КС
3:2
КС
1:2
П
0:0
ТМ(
1:1
П
1:2
П
1:0
П
0:2
ПА
1:1
ПА
0:4
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
1:1
ПАК
0:0

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.38
0.92

Среднее время на гол

65
98

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.83
1.08

Среднее время на гол

108
83

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.12
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

80
90

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельтран Лукас 11 (3) 0.44
Фернандес Игнасио 5 0.2
Барко Эсекьель 5 (4) 0.2
Борха Мигель 5 (2) 0.2
Де ла Крус Николас 4 0.16
Солари Пабло 3 0.12
Рондон Саломон 3 (1) 0.12
Суарес Матиас 2 0.08
Парадела Хосе 2 0.08
Пирес Леандро 1 0.04
Альендро Родриго 1 0.04
Палавесино Агустин 1 0.04
Рохас Роберт 1 0.04
Каско Милтон 0 0
Перес Энцо 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0
Эррера Марсело II 0 0
Claudio Jeremias Echeverri 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 6 0.24
Аскасибар Сантьяго 4 0.16
Рольхейсер Бенхамин 3 0.12
Jorge Rodriguez I 2 0.08
Годой Матиас 2 0.08
Gaston Benedetti 2 0.08
Лолло Лусиано 2 0.08
Mauro Menzdez 2 0.08
Leonardo Godoy 1 0.04
Соса Хосе 1 0.04
Zaid Abner Romero 1 0.04
Каррильо Гидо 1 0.04
Eros Mancuso 1 0.04
Сукуи Фернандо 0 0
Пьятти Пабло 0 0
Axel Atum 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Игнасио 6 1
Перес Энцо 7 0
Диас Энцо Эрнан 7 0
Палавесино Агустин 4 1
Солари Пабло 5 0
Парадела Хосе 3 1
Каско Милтон 3 0
Пирес Леандро 3 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Борха Мигель 2 0
Барко Эсекьель 2 0
Де ла Крус Николас 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Гомес Элиас 0 1
Центурион Эзекиль 0 1
Майдана Джонатан 1 0
Рондон Саломон 1 0
Армани Франко 1 0
Рохас Роберт 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 7 0
Аскасибар Сантьяго 6 0
Gaston Benedetti 5 0
Santiago Nunez 5 0
Leonardo Godoy 4 0
Jorge Rodriguez I 4 0
Лолло Лусиано 3 0
Годой Матиас 3 0
Андухар Марьяно 2 0
Mauro Menzdez 2 0
Zaid Abner Romero 2 0
Eros Mancuso 2 0
Соса Хосе 1 0
Боселли Мауро 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Juan Guasone 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Эстудиантес Ла Плата
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
4
Ривер Плейт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

17
17
Ривер Плейт
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
16% (4)
40% (10)
Эстудиантес Ла Плата
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

18
21

Голы по времени матча

Забито

24
11
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
4
17%
3
27%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
3
13%
2
18%
31-45
4
17%
1
9%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
5
21%
3
27%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Забито

20
18
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
3
15%
2
11%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
2
10%
6
33%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
7
35%
3
17%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
3
30%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Забито

44
29
19 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 13
2 Не забивали 7
7
16%
5
17%
1-15
8
18%
4
14%
16-30
4
9%
5
17%
31-45
6
14%
7
24%
46-60
7
16%
2
7%
61-75
12
27%
6
21%
76-90

Пропущено

17
21
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
3
18%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
3
18%
7
33%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
5
29%
29%
4
19%
61-75
3
18%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0
Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
3
5 раз 20%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
4
9
4
8
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
4
6
7
1.5
2
10
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
1
0.5
Больше Меньше
18
7
14
11
1.5
6
19
6
19
2.5
2
23
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 25 18 3 4 45 - 16 57
2.
Тальерес Кордоба
 25 14 6 5 39 - 20 48
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 11 10 3 22 - 9 43
4.
Ланус
 24 11 8 5 33 - 23 41
5.
Дефенса и Хустисия
 25 11 8 6 33 - 21 41
6.
Росарио Сентраль
 25 10 10 5 33 - 26 40
7.
Эстудиантес Ла Плата
 25 10 9 6 28 - 22 39
8.
Годой Крус
 25 10 8 7 33 - 28 38
9.
Бока Хуниорс
 24 10 5 9 26 - 22 35
10.
Бельграно
 24 10 5 9 20 - 21 35
11.
Архентинос Хуниорс
 24 9 7 8 26 - 19 34
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 8 9 7 22 - 21 33
13.
Атлетико Платенсе
 25 9 6 10 25 - 27 33
14.
Расинг Авельянеда
 25 8 9 8 32 - 32 33
15.
Барракас Сентраль
 24 7 10 7 24 - 28 31
16.
Атлетико Тукуман
 24 7 9 8 22 - 27 30
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 8 9 19 - 24 29
18.
Сармьенто
 25 7 8 10 23 - 23 29
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Химнасия Ла-Плата
 24 7 7 10 20 - 32 28
21.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
22.
Велес Сарсфилд
 25 5 11 9 24 - 26 26
23.
Унион Санта-Фе
 25 5 11 9 17 - 25 26
24.
Банфилд
 24 6 7 11 17 - 30 25
25.
Индепендьенте Авельянеда
 24 5 10 9 22 - 29 25
26.
Колон
 24 4 13 7 19 - 27 25
27.
Уракан
 25 4 7 14 16 - 29 19
28.
Арсенал Саранди
 24 5 3 16 16 - 32 18
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 8 5 0 12 - 0 29
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
6.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
7.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
8.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
9.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
11.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
12.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
13.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
14.
Расинг Авельянеда
 13 5 5 3 17 - 16 20
15.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
16.
Химнасия Ла-Плата
 11 5 4 2 11 - 8 19
17.
Атлетико Тукуман
 12 5 4 3 14 - 13 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
5.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 13 4 2 7 8 - 14 14
8.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
10.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 5 - 9 13
11.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
12.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
14.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
15.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
16.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
17.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
18.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
20.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
21.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
22.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
23.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
24.
Химнасия Ла-Плата
 13 2 3 8 9 - 24 9
25.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
26.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
27.
Уракан
 13 1 3 9 7 - 16 6
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Ланус Leandro Diaz III 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 8
Весь список
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