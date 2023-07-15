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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 25.
Унион Санта-Фе
0:0
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
27' Желтая карточка
Franco Calderon
29' Желтая карточка
Raul Lozano
50' Желтая карточка
Juan Infante
90'+6
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
32
Пас
Николас
2
Franco
Calderon
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
20
Mateo
Del
Blanco
8
Enzo
Roldan
6
Yeison
Gordillo
7
Mauro
Luna
Diale
30
Jerome
Domina
9
Junior
Marabel
12
Ramiro
Macagno
2
Raul
Lozano
13
Ignacio
Vazquez
31
Marco
Pellegrino
3
Juan
Infante
77
Ronaldo
Martinez
8
Franco
Diaz
15
Росси
Иван
18
Sasha
Marcich
11
Nicolas
Castro1
9
Mauro
Quiroga
Унион Санта-Фе
5-3-2
Атлетико Платенсе
4-4-1-1

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Атлетико Платенсе

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:2
НБ
2:1
НБ
1:2
НБ
1:2
НБ
1:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Imanol Machuca 4 0.16
Mauro Luna Diale 2 0.08
Bryan Castrillon 2 0.08
Jerome Domina 2 0.08
Kevin Zenon 2 0.08
Enzo Roldan 1 0.04
Tomas Gonzalez 1 0.04
Luciano Aued 1 0.04
Yeison Gordillo 1 0.04
Пирис Оскар 1 0.04
Federico Vera 0 0
Корвалан Клаудио 0 0
Thiago Vecino 0 0
Daniel Juarez 0 0
Martin Ezequiel Canete 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 6 (1) 0.24
Nicolas Castro1 4 0.16
Ronaldo Martinez 3 0.12
Vicente Taborda 2 (1) 0.08
Franco Baldassarra 2 0.08
Sasha Marcich 2 0.08
Mauro Quiroga 1 (1) 0.04
Gaston Suso 1 0.04
Nicolas Morgantini 1 0.04
Franco Diaz 1 0.04
Gonzalo Valdivia 1 0.04
Maximiliano Zalazar 1 0.04
Miguel Jacquet 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0
Ignacio Schor 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yeison Gordillo 8 1
Корвалан Клаудио 8 0
Federico Vera 8 0
Franco Calderon 5 1
Mauro Luna Diale 4 1
Imanol Machuca 4 1
Luciano Aued 3 0
Enzo Roldan 3 0
Пас Николас 3 0
Jerome Domina 3 0
Пирис Оскар 2 0
Tomas Gonzalez 0 1
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Thiago Vecino 1 0
Francisco Gerometta 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Kevin Zenon 1 0
Bryan Castrillon 1 0
Mateo Del Blanco 1 0
Marcos Mosqueira 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 7 0
Nicolas Castro1 7 0
Franco Diaz 7 0
Ronaldo Martinez 6 0
Nicolas Morgantini 4 0
Каччьябуэ Жеронимо 4 0
Vicente Taborda 4 0
Ignacio Vazquez 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Marco Pellegrino 3 0
Miguel Jacquet 1 1
Росси Иван 2 0
Juan Infante 2 0
Alexis Sabella 2 0
Ignacio Schor 2 0
Sasha Marcich 2 0
Nadir Zeineddin 2 0
Nicolas Servetto 1 0
Raul Lozano 1 0
Gonzalo Asis 1 0
Gonzalo Valdivia 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Атлетико Платенсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
4
Унион Санта-Фе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Атлетико Платенсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

5
12
Унион Санта-Фе
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Атлетико Платенсе
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

8
16

Голы по времени матча

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
0
0%
2
20%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
4
40%
2
20%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
3
20%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
3
20%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
15%
4
36%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
3
23%
1
9%
76-90

Забито

17
25
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 11
12 Не забивали 7
0
0%
4
16%
1-15
4
24%
6
24%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
4
24%
4
16%
46-60
5
29%
29%
4
16%
61-75
3
18%
4
16%
76-90

Пропущено

25
27
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
2
8%
7
26%
1-15
6
24%
3
11%
16-30
5
20%
4
15%
31-45
5
20%
1
4%
46-60
2
8%
7
26%
61-75
5
20%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0
Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетико Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 0:2
Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Атлетико Платенсе

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

0:0
6 раз 24%
1:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
8 раз 32%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 48%
1
10 раз 40%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Атлетико Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
2
3
9
1.5
3
10
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
12
0.5
Больше Меньше
18
7
3
22
1.5
6
19
1
24
2.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 24 17 3 4 42 - 15 54
2.
Тальерес Кордоба
 25 14 6 5 39 - 20 48
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 11 10 3 22 - 9 43
4.
Ланус
 24 11 8 5 33 - 23 41
5.
Дефенса и Хустисия
 25 11 8 6 33 - 21 41
6.
Росарио Сентраль
 1:1 25 10 10 5 33 - 26 40
7.
Эстудиантес Ла Плата
 24 10 9 5 27 - 19 39
8.
Годой Крус
 25 10 8 7 33 - 28 38
9.
Бока Хуниорс
 24 10 5 9 26 - 22 35
10.
Бельграно
 24 10 5 9 20 - 21 35
11.
Архентинос Хуниорс
 24 9 7 8 26 - 19 34
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 8 9 7 22 - 21 33
13.
Атлетико Платенсе
 25 9 6 10 25 - 27 33
14.
Расинг Авельянеда
 1:1 25 8 9 8 32 - 32 33
15.
Барракас Сентраль
 24 7 10 7 24 - 28 31
16.
Атлетико Тукуман
 24 7 9 8 22 - 27 30
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 8 9 19 - 24 29
18.
Сармьенто
 25 7 8 10 23 - 23 29
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Химнасия Ла-Плата
 24 7 7 10 20 - 32 28
21.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
22.
Велес Сарсфилд
 25 5 11 9 24 - 26 26
23.
Унион Санта-Фе
 25 5 11 9 17 - 25 26
24.
Банфилд
 24 6 7 11 17 - 30 25
25.
Индепендьенте Авельянеда
 24 5 10 9 22 - 29 25
26.
Колон
 24 4 13 7 19 - 27 25
27.
Уракан
 25 4 7 14 16 - 29 19
28.
Арсенал Саранди
 24 5 3 16 16 - 32 18
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 1:1 13 9 4 0 24 - 8 31
2.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 8 5 0 12 - 0 29
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
6.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
7.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
8.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
9.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
11.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
12.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
13.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
14.
Расинг Авельянеда
 1:1 13 5 5 3 17 - 16 20
15.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
16.
Химнасия Ла-Плата
 11 5 4 2 11 - 8 19
17.
Атлетико Тукуман
 12 5 4 3 14 - 13 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 13 4 2 7 8 - 14 14
8.
Расинг Авельянеда
 1:1 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
10.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 5 - 9 13
11.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
12.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
14.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
15.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
16.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
17.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
18.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
20.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
21.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
22.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
23.
Росарио Сентраль
 1:1 12 1 6 5 9 - 18 9
24.
Химнасия Ла-Плата
 13 2 3 8 9 - 24 9
25.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
26.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
27.
Уракан
 13 1 3 9 7 - 16 6
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
29.
Сентраль Кордоба IV
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ланус Leandro Diaz III 11 (3)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 8
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Рауль Лосано получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Франко Кальдерон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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