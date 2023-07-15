Тур: 25.
0:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаFranco Calderon
29' Желтая карточкаRaul Lozano
50' Желтая карточкаJuan Infante
90'+6
Ход матча
27'
29'
50'
Прогноз на матч от Liveresult
32
Пас
Николас
15
Росси
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Luciano AuedПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Росси ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Атлетико Платенсе
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
Среднее время на гол
78
78
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Imanol Machuca
|4
|0.16
|Mauro Luna Diale
|2
|0.08
|Bryan Castrillon
|2
|0.08
|Jerome Domina
|2
|0.08
|Kevin Zenon
|2
|0.08
|Enzo Roldan
|1
|0.04
|Tomas Gonzalez
|1
|0.04
|Luciano Aued
|1
|0.04
|Yeison Gordillo
|1
|0.04
|Пирис Оскар
|1
|0.04
|Federico Vera
|0
|0
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Thiago Vecino
|0
|0
|Daniel Juarez
|0
|0
|Martin Ezequiel Canete
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Servetto
|6 (1)
|0.24
|Nicolas Castro1
|4
|0.16
|Ronaldo Martinez
|3
|0.12
|Vicente Taborda
|2 (1)
|0.08
|Franco Baldassarra
|2
|0.08
|Sasha Marcich
|2
|0.08
|Mauro Quiroga
|1 (1)
|0.04
|Gaston Suso
|1
|0.04
|Nicolas Morgantini
|1
|0.04
|Franco Diaz
|1
|0.04
|Gonzalo Valdivia
|1
|0.04
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.04
|Miguel Jacquet
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Vazquez
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yeison Gordillo
|8
|1
|Корвалан Клаудио
|8
|0
|Federico Vera
|8
|0
|Franco Calderon
|5
|1
|Mauro Luna Diale
|4
|1
|Imanol Machuca
|4
|1
|Luciano Aued
|3
|0
|Enzo Roldan
|3
|0
|Пас Николас
|3
|0
|Jerome Domina
|3
|0
|Пирис Оскар
|2
|0
|Tomas Gonzalez
|0
|1
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Thiago Vecino
|1
|0
|Francisco Gerometta
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Bryan Castrillon
|1
|0
|Mateo Del Blanco
|1
|0
|Marcos Mosqueira
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|7
|0
|Nicolas Castro1
|7
|0
|Franco Diaz
|7
|0
|Ronaldo Martinez
|6
|0
|Nicolas Morgantini
|4
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|4
|0
|Vicente Taborda
|4
|0
|Ignacio Vazquez
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Marco Pellegrino
|3
|0
|Miguel Jacquet
|1
|1
|Росси Иван
|2
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Alexis Sabella
|2
|0
|Ignacio Schor
|2
|0
|Sasha Marcich
|2
|0
|Nadir Zeineddin
|2
|0
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Raul Lozano
|1
|0
|Gonzalo Asis
|1
|0
|Gonzalo Valdivia
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Атлетико Платенсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
4
Унион Санта-Фе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Атлетико Платенсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
7
Волевые поражения
5
12
Унион Санта-Фе
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Атлетико Платенсе
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
8
16
Голы по времени матча
Забито
10
10
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
0
0%
2
20%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
4
40%
2
20%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
3
20%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
3
20%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
15%
4
36%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
3
23%
1
9%
76-90
Забито
17
25
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 11
12 Не забивали 7
0
0%
4
16%
1-15
4
24%
6
24%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
4
24%
4
16%
46-60
5
29%
29%
4
16%
61-75
3
18%
4
16%
76-90
Пропущено
25
27
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
2
8%
7
26%
1-15
6
24%
3
11%
16-30
5
20%
4
15%
31-45
5
20%
1
4%
46-60
2
8%
7
26%
61-75
5
20%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0
Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетико Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 0:2
Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Атлетико Платенсе
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
0:0
6 раз 24%
1:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
8 раз 32%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 48%
1
10 раз 40%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Атлетико Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
112
39
310
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1312
Больше Меньше
187
322
619
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|17
|3
|4
|42 - 15
|54
|2.
|25
|14
|6
|5
|39 - 20
|48
|3.
|24
|11
|10
|3
|22 - 9
|43
|4.
|24
|11
|8
|5
|33 - 23
|41
|5.
|25
|11
|8
|6
|33 - 21
|41
|6.
|1:1
|25
|10
|10
|5
|33 - 26
|40
|7.
|24
|10
|9
|5
|27 - 19
|39
|8.
|25
|10
|8
|7
|33 - 28
|38
|9.
|24
|10
|5
|9
|26 - 22
|35
|10.
|24
|10
|5
|9
|20 - 21
|35
|11.
|24
|9
|7
|8
|26 - 19
|34
|12.
|24
|8
|9
|7
|22 - 21
|33
|13.
|25
|9
|6
|10
|25 - 27
|33
|14.
|1:1
|25
|8
|9
|8
|32 - 32
|33
|15.
|24
|7
|10
|7
|24 - 28
|31
|16.
|24
|7
|9
|8
|22 - 27
|30
|17.
|24
|7
|8
|9
|19 - 24
|29
|18.
|25
|7
|8
|10
|23 - 23
|29
|19.
|24
|7
|7
|10
|22 - 27
|28
|20.
|24
|7
|7
|10
|20 - 32
|28
|21.
|24
|6
|8
|10
|18 - 30
|26
|22.
|25
|5
|11
|9
|24 - 26
|26
|23.
|25
|5
|11
|9
|17 - 25
|26
|24.
|24
|6
|7
|11
|17 - 30
|25
|25.
|24
|5
|10
|9
|22 - 29
|25
|26.
|24
|4
|13
|7
|19 - 27
|25
|27.
|25
|4
|7
|14
|16 - 29
|19
|28.
|24
|5
|3
|16
|16 - 32
|18
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|2.
|11
|10
|0
|1
|21 - 5
|30
|3.
|13
|8
|5
|0
|12 - 0
|29
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|6.
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|7.
|13
|7
|3
|3
|16 - 8
|24
|8.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|9.
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|10.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|11.
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|12.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|13.
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|14.
|1:1
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|15.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|16.
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|17.
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|18.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|19.
|12
|5
|2
|5
|9 - 8
|17
|20.
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|21.
|13
|3
|8
|2
|16 - 11
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|25.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|27.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|3.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|6.
|11
|3
|5
|3
|10 - 9
|14
|7.
|13
|4
|2
|7
|8 - 14
|14
|8.
|1:1
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|5 - 9
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|13.
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|14.
|13
|2
|6
|5
|7 - 13
|12
|15.
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|16.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|17.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|18.
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|19.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|21.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|22.
|12
|1
|6
|5
|7 - 14
|9
|23.
|1:1
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|24.
|13
|2
|3
|8
|9 - 24
|9
|25.
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|26.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|27.
|13
|1
|3
|9
|7 - 16
|6
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (3)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 8