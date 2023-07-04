ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Мирко Иванич!!! Митрович на левом фланге атаки красиво убрал на замахе Караваева, после чего вырезал классную подачу в штрафную площадку, а Иванич головой срезал мяч в дальний угол ворот.

В первом матче турнира "Зенит" также пропустил в концовке первого тайма от "Нефтчи", но после перерыва сумел перевернуть игру. Получится ли такой сценарий в этот вечер?

"Звездаши" на кураже продолжают атаковать. Из-за пределов штрафной площади следовал удар по воротам, но мяч рикошетом от защитника ушёл на угловой.

Угловой на правом фланге накоротке разыграли сербы, но после этого смогли только заработать ещё один корнер. На этот раз уже пошла подача от флажка в гущу футболистов, но зенитовские защитники разобрались.

После прострела вдоль ворот Васильев едва не сработал на замыкании, но не добрался он до мяча в падении. Болельщики на трибунах в разочарованием дружно выдохнули.

Первый период окончен! "Црвена Звезда" пока что переигрывает "Зенит" с минимальным счётом. Отдыхаем...

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЗЕНИТА"! После подачи углового мяч увяз в штрафной площади "Зенита" и в суматохе Кассьерра опрокинул на газон Олайинку.

ПЕНАЛЬТИ ОТМЕНЁН! Видеоассистенты главного арбитра увидели, что перед стыком Кассьерры с Олайинкой было положение "вне игры" у последнего.

Контратаку "Зенита" по центральной оси разогнал Клаудиньо, но пас на ход Кассьерре отдавал в недодачу, из-за чего мяч был перехвачен.

Мантуан рвался на левый край атаки, где его руками прихватил Эракович, но штрафного удара не будет так как офсайд зафиксирован у Густаво.

В своей штрафной площади зенитовцы достаточно рискованно пасовались, находясь под прессингом соперника, но никто не обрезался, так что всё в порядке.

Мантуан с левого фланга выполнил диагональную подачу на дальнюю штангу, но на замыкание немного не успел Караваев, так что мяч ушёл за лицевую линию.

Кассьерра с правого края сейчас простреливал в штрафную площадку на Мантуана, но получилась в противоход партнёру по команде, так что ударом эта атака "Зенита" не завершилась.

Олайинка оказался на правом фланге атаки "Црвены Звезды", где вступил в борьбу с двумя соперниками, но сумел только нарушить правила против одного из них.

Левым флангом в контратаку рвался Клаудиньо, но очень грамотно против него корпусом отработал Эракович, не пустив бразильца к мячу.

Стаменич в середине поля проиграл позицию Клаудиньо, после чего откровенно схватил его рукой за футболку, за что заслуженно получил "горчичник".

Малком и Кассьерра агрессивно попытались запрессинговать Глазера в чужой штрафной площади, но вратарь не запаниковал.

ОПАСНО! По центральной оси зенитовцы затащили мяч в штрафную площадку, где после серии рикошетов мяч оказался на ноге Кассьерры на правом краю вратарской площади, но Глазер в падении ногой совершил невероятное спасение.

После подачи углового снова было достаточно горячо в штрафной площади "Црвены Звезды", но до удара по воротам на этот раз дело не дошло.

Стаменич в ответной атаке попытался за счёт дриблинга продраться в штрафную площадку "Зенита", но мяч у него в чистом подкате выбил Чистяков.

Угловой на правом фланге снова заработали зенитовцы, стараниями Кейроса. Дуглас Сантос выполнил навес на ближнюю штангу, но там головой на оборону отработал Миятович.

Малком из-за пределов штрафной площади коварно пробил из-под соперника в правый нижний угол ворот, но Глазер в броске сумел потащить мяч на угловой.

Новая подача углового с правого фланга получилась у питерцев крайне неудачно - Дуглас Сантос толком не сумел поднять мяч над землёй.

Митрович с левого фланга врывался в штрафную площадку питерцев, но до конца против него отработал Караваев, в подкате блокировав прострельную передачу. Будет угловой.

22' Гелор выполнил навесную подачу со стандарта в штрафную площадку питерцев, но защитники команды Сергея Семака уверенно отработали в воздухе.

21' Миятович по итогам предыдущего эпизода получил повреждение, так что на поле пришлось приглашать медицинскую бригаду.

20' Усилили шумовую поддержку петербургские болельщики на трибунах, которым не нравится тот факт, что любимой команде приходится сейчас играть от обороны. Тем временем на левом фланге обороны Ренан грубо срезал соперника в подкате, за что также получил предупреждение.

19' Левым флангом попытались белградцы обострить игру во время своей позиционной атаки, но ничего не получилось, поэтому пришлось отыгрывать мяч назад.

18' Видно, что обе команды максимально сконцентрированы и заряжены на битву. Кейрос сейчас получил жёлтую карточку за грубую игру, после чего ещё и Клаудиньо был наказан за неспортивное поведение.

17' Клаудиньо пытался сзади украсть мяч у Гелора, но попал по икроножной мышце сопернику. Габонец очень разозлился из-за этого на бразильца - едва не вспыхнул конфликт.

16' Всем составом сейчас зенитовцы отошли на свою половину поля, заняв позиционную оборону. "Црвена Звезда" уже в неплохой форме, так как проводит в этом межсезонье уже третий контрольный матч.

15' Видеоассистенты главного арбитра взяли паузу в игре, чтобы пересмотреть предыдущую атаку "звездашей". Было подозрение на игру рукой защитника "Зенита" в штрафной площади, но в итоге был дан сигнал продолжать встречу.

14' Гелор мощно выстрелил по воротам с ходу метров с 28, но мяч полетел правее створа ворот, примерно на 2-3 метра. Будет удар от ворот.

13' Потеряли мяч на левом фланге атаки "сине-бело-голубые". Васильев после этого вступил в прессинг, но смог отобрать мяч только с нарушение правил.

12' Клаудиньо принял мяч в глубине поля на левом фланге, но тут же на него влетел Эракович, применив фактически хоккейный силовой приём. Пока что без жёлтой карточки.

11' Кейрос в контратаке отдал пас на правый край штрафной площади на ход Малкому, который с левой ноги пробивал в дальний верхний угол, но промахнулся.

10' Гости начали постепенно выравнивать статистику матча по владению мячом, пасуясь сейчас в центральной зоне поперёк поля. Зенитовцы прессингуют, но без серьёзной агрессии.

9' Сербы теперь по центру атаковали и следовал дальний удар по воротам, но также не получилось опасно - мяч полетел намного выше и правее створа.

8' С большим азартом играет сегодня Малком, который только недавно вернулся в расположение петербуржского клуба. Видимо, в физическом плане у него всё в порядке - лишних килограммов нет.

7' По центральной оси питерцы провели свою новую атаку, которую дальним ударом завершал Малком, но мяч полетел существенно выше ворот.

6' Сами белградцы постепенно осваиваются на чужом поле, начав уже подключать плотный прессинг на чужой половине поля.

5' Малком в борьбе за высоко летящий мяч двинул соперника в бок в середине поля, что не осталось без внимания главного арбитра встречи.

4' Достаточно мощная поддержка сегодня у "Зенита" на "Газпром Арене". Соперник сюда приехал весьма статусный - чемпион Сербии, который будет бороться за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

3' Кейрос ворвался на скорости на правый край штрафной площади, в борьбе с опекуном пробив с полного хода низом, но практически в то место, где находился Глазер, так что вратарь справился.

2' Зенитовцы первую атаку провели по левому флангу, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку, но до адресата она не дошла. После этого судья дал свисток, зафиксировав офсайд.