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  4. Кубок PARI Премьер 2023

РОССИЯ: Кубок PARI Премьер
2023

Црвена Звезда
1:0
Перерыв
Зенит
0'
16' Желтая карточка
Кейрос Ду
16' Желтая карточка
Клаудиньо Родригес
19' Желтая карточка
Ренан Роберт
22' Желтая карточка
Стаменич Марко
1:0
40' Гол
Иванич Мирко

Ход матча

16'
 
Кейрос Ду
16'
 
Клаудиньо Родригес
19'
 
Ренан Роберт
22'
Стаменич Марко
 
40'
Иванич Мирко
(Митрович Стефан)
1:0
Прогнозы 139
Црвена Звезда 18.7% (26)
X 23.7% (33)
Зенит 57.6% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Зенит
3.92
4.00
5.80
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Глазер
Омри
25
Эракович
Страхинья
15
Драгович
Александр
33
Мияйлович
Срджан
2
Неделькович
Коста
8
Гелор
Конга
6
Стаменич
Марко
14
Олайинка
Питер
4
Иванич
Мирко
80
Митрович
Стефан
22
Миятович
Йован
41
Кержаков
Михаил
3
Дуглас
Сантос
77
Ренан
Роберт
2
Чистяков
Дмитрий
15
Караваев
Вячеслав
79
Васильев
Дмитрий
37
Кейрос
Ду
11
Клаудиньо
Родригес
10
Малком
Филипе
31
Мантуан
Густаво
30
Кассьерра
Матео
Црвена Звезда
Зенит

История личных встреч

Црвена Звезда
Зенит

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
0:1
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванич Мирко 1 1
Митрович Стефан 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мантуан Густаво 1 0.5

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стаменич Марко 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаудиньо Родригес 1 0
Ренан Роберт 1 0
Кейрос Ду 1 0

Результаты матчей

Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Црвена Звезда - Борац Баня-Лука 2:0 Црвена Звезда - Слобода 3:1 Црвена Звезда - Uzice 3:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:2
Црвена Звезда - Чукарички 2:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 1:1 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Войводина 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 0:2 Напредак - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:0 Партизан - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Бачка-Топола 4:1 Црвена Звезда - Раднички 1923 2:0 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Младост Нови Сад 4:2 Модрича - Црвена Звезда 0:6 Напредак - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 5:1 Бачка-Топола - Црвена Звезда 1:2
Зенит
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2
Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0

Результаты матчей

Црвена Звезда
Зенит

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Црвена Звезда
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Зенит
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нефтчи
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Црвена Звезда
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Нефтчи
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Црвена Звезда
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зенит
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Нефтчи
 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Нефтчи Салданья 1
Црвена Звезда Иванич Мирко 1
Зенит Мантуан Густаво 1
Црвена Звезда Митрович Стефан 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Црвена Звезда Стаменич Марко 1
Зенит Ренан Роберт 1
Зенит Кейрос Ду 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый период окончен! "Црвена Звезда" пока что переигрывает "Зенит" с минимальным счётом. Отдыхаем...
  • Опасный момент
    45'
    После прострела вдоль ворот Васильев едва не сработал на замыкании, но не добрался он до мяча в падении. Болельщики на трибунах в разочарованием дружно выдохнули.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • Угловой
    44'
    Угловой на правом фланге накоротке разыграли сербы, но после этого смогли только заработать ещё один корнер. На этот раз уже пошла подача от флажка в гущу футболистов, но зенитовские защитники разобрались.
  • Угловой
    43'
    "Звездаши" на кураже продолжают атаковать. Из-за пределов штрафной площади следовал удар по воротам, но мяч рикошетом от защитника ушёл на угловой.
  • 42'
    В первом матче турнира "Зенит" также пропустил в концовке первого тайма от "Нефтчи", но после перерыва сумел перевернуть игру. Получится ли такой сценарий в этот вечер?
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Мирко Иванич!!!
    Митрович на левом фланге атаки красиво убрал на замахе Караваева, после чего вырезал классную подачу в штрафную площадку, а Иванич головой срезал мяч в дальний угол ворот.
  • Фол, нарушение
    40'
    Олайинка оказался на правом фланге атаки "Црвены Звезды", где вступил в борьбу с двумя соперниками, но сумел только нарушить правила против одного из них.
  • 39'
    Кассьерра с правого края сейчас простреливал в штрафную площадку на Мантуана, но получилась в противоход партнёру по команде, так что ударом эта атака "Зенита" не завершилась.
  • 38'
    Мантуан с левого фланга выполнил диагональную подачу на дальнюю штангу, но на замыкание немного не успел Караваев, так что мяч ушёл за лицевую линию.
  • 37'
    В своей штрафной площади зенитовцы достаточно рискованно пасовались, находясь под прессингом соперника, но никто не обрезался, так что всё в порядке.
  • Офсайд
    36'
    Мантуан рвался на левый край атаки, где его руками прихватил Эракович, но штрафного удара не будет так как офсайд зафиксирован у Густаво.
  • 35'
    Контратаку "Зенита" по центральной оси разогнал Клаудиньо, но пас на ход Кассьерре отдавал в недодачу, из-за чего мяч был перехвачен.
  • Видеоповтор
    34'
    ПЕНАЛЬТИ ОТМЕНЁН! Видеоассистенты главного арбитра увидели, что перед стыком Кассьерры с Олайинкой было положение "вне игры" у последнего.
  • Пенальти!
    33'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЗЕНИТА"! После подачи углового мяч увяз в штрафной площади "Зенита" и в суматохе Кассьерра опрокинул на газон Олайинку.
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    • Угловой
      32'
      Митрович с левого фланга врывался в штрафную площадку питерцев, но до конца против него отработал Караваев, в подкате блокировав прострельную передачу. Будет угловой.
    • Угловой
      31'
      Новая подача углового с правого фланга получилась у питерцев крайне неудачно - Дуглас Сантос толком не сумел поднять мяч над землёй.
    • Опасный момент
      30'
      Малком из-за пределов штрафной площади коварно пробил из-под соперника в правый нижний угол ворот, но Глазер в броске сумел потащить мяч на угловой.
    • Угловой
      29'
      Угловой на правом фланге снова заработали зенитовцы, стараниями Кейроса. Дуглас Сантос выполнил навес на ближнюю штангу, но там головой на оборону отработал Миятович.
    • 28'
      Стаменич в ответной атаке попытался за счёт дриблинга продраться в штрафную площадку "Зенита", но мяч у него в чистом подкате выбил Чистяков.
    • Угловой
      27'
      После подачи углового снова было достаточно горячо в штрафной площади "Црвены Звезды", но до удара по воротам на этот раз дело не дошло.
    • Опасный момент
      26'
      ОПАСНО! По центральной оси зенитовцы затащили мяч в штрафную площадку, где после серии рикошетов мяч оказался на ноге Кассьерры на правом краю вратарской площади, но Глазер в падении ногой совершил невероятное спасение.
    • 25'
      Малком и Кассьерра агрессивно попытались запрессинговать Глазера в чужой штрафной площади, но вратарь не запаниковал.
    • Желтая карточка
      24'
      Стаменич в середине поля проиграл позицию Клаудиньо, после чего откровенно схватил его рукой за футболку, за что заслуженно получил "горчичник".
    • 23'
      Левым флангом в контратаку рвался Клаудиньо, но очень грамотно против него корпусом отработал Эракович, не пустив бразильца к мячу.
    • 22'
      Гелор выполнил навесную подачу со стандарта в штрафную площадку питерцев, но защитники команды Сергея Семака уверенно отработали в воздухе.
    • Травма, повреждение
      21'
      Миятович по итогам предыдущего эпизода получил повреждение, так что на поле пришлось приглашать медицинскую бригаду.
    • Желтая карточка
      20'
      Усилили шумовую поддержку петербургские болельщики на трибунах, которым не нравится тот факт, что любимой команде приходится сейчас играть от обороны. Тем временем на левом фланге обороны Ренан грубо срезал соперника в подкате, за что также получил предупреждение.
    • 19'
      Левым флангом попытались белградцы обострить игру во время своей позиционной атаки, но ничего не получилось, поэтому пришлось отыгрывать мяч назад.
    • Желтая карточка
      18'
      Видно, что обе команды максимально сконцентрированы и заряжены на битву. Кейрос сейчас получил жёлтую карточку за грубую игру, после чего ещё и Клаудиньо был наказан за неспортивное поведение.
    • Фол, нарушение
      17'
      Клаудиньо пытался сзади украсть мяч у Гелора, но попал по икроножной мышце сопернику. Габонец очень разозлился из-за этого на бразильца - едва не вспыхнул конфликт.
    • 16'
      Всем составом сейчас зенитовцы отошли на свою половину поля, заняв позиционную оборону. "Црвена Звезда" уже в неплохой форме, так как проводит в этом межсезонье уже третий контрольный матч.
    • Видеоповтор
      15'
      Видеоассистенты главного арбитра взяли паузу в игре, чтобы пересмотреть предыдущую атаку "звездашей". Было подозрение на игру рукой защитника "Зенита" в штрафной площади, но в итоге был дан сигнал продолжать встречу.
    • 14'
      Гелор мощно выстрелил по воротам с ходу метров с 28, но мяч полетел правее створа ворот, примерно на 2-3 метра. Будет удар от ворот.
    • 13'
      Потеряли мяч на левом фланге атаки "сине-бело-голубые". Васильев после этого вступил в прессинг, но смог отобрать мяч только с нарушение правил.
    • Фол, нарушение
      12'
      Клаудиньо принял мяч в глубине поля на левом фланге, но тут же на него влетел Эракович, применив фактически хоккейный силовой приём. Пока что без жёлтой карточки.
    • Опасный момент
      11'
      Кейрос в контратаке отдал пас на правый край штрафной площади на ход Малкому, который с левой ноги пробивал в дальний верхний угол, но промахнулся.
    • 10'
      Гости начали постепенно выравнивать статистику матча по владению мячом, пасуясь сейчас в центральной зоне поперёк поля. Зенитовцы прессингуют, но без серьёзной агрессии.
    • 9'
      Сербы теперь по центру атаковали и следовал дальний удар по воротам, но также не получилось опасно - мяч полетел намного выше и правее створа.
    • 8'
      С большим азартом играет сегодня Малком, который только недавно вернулся в расположение петербуржского клуба. Видимо, в физическом плане у него всё в порядке - лишних килограммов нет.
    • 7'
      По центральной оси питерцы провели свою новую атаку, которую дальним ударом завершал Малком, но мяч полетел существенно выше ворот.
    • 6'
      Сами белградцы постепенно осваиваются на чужом поле, начав уже подключать плотный прессинг на чужой половине поля.
    • Фол, нарушение
      5'
      Малком в борьбе за высоко летящий мяч двинул соперника в бок в середине поля, что не осталось без внимания главного арбитра встречи.
    • 4'
      Достаточно мощная поддержка сегодня у "Зенита" на "Газпром Арене". Соперник сюда приехал весьма статусный - чемпион Сербии, который будет бороться за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.
    • 3'
      Кейрос ворвался на скорости на правый край штрафной площади, в борьбе с опекуном пробив с полного хода низом, но практически в то место, где находился Глазер, так что вратарь справился.
    • Офсайд
      2'
      Зенитовцы первую атаку провели по левому флангу, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку, но до адресата она не дошла. После этого судья дал свисток, зафиксировав офсайд.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция стартового матча Кубка PARI Премьер, в котором петербургский "Зенит" сыграет дома с белградской "Црвеной Звездой". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
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    Прогнозы 139
    Црвена Звезда 18.7% (26)
    X 23.7% (33)
    Зенит 57.6% (80)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Црвена Звезда
    Ничья
    Зенит
    3.92
    4.00
    5.80
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    Где смотреть матч Црвена Звезда 1:0 Зенит онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Црвена Звезда 1:0 Зенит

    Исход игры
    Црвена Звезда
    18.3% (26)
    Ничья
    23.2% (33)
    Зенит
    58.5% (83)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.19% (92)
    Меньше
    25.81% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    91.13% (113)
    Нет
    8.87% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    40.1% (57)
    1:1 Ничья
    14.8% (21)
    2:1 Црвена Звезда
    13.4% (19)
    2:2 Ничья
    5.6% (8)
    0:2 Зенит
    3.5% (5)
    1:3 Зенит
    3.5% (5)
    0:1 Зенит
    2.8% (4)
    2:3 Зенит
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