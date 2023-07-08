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  4. Кубок PARI Премьер 2023

РОССИЯ: Кубок PARI Премьер
2023

Нефтчи
0:3
Второй тайм
Црвена Звезда

Ход матча

9'
0:1
Иванич Мирко
17'
0:2
_Mitrovic S.
45'
0:3
Букари Осман
Прогнозы 143
Нефтчи 17.5% (25)
X 9.1% (13)
Црвена Звезда 73.4% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтчи
Ничья
Црвена Звезда
6.80
9.10
1.60
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Нефтчи
Црвена Звезда

История личных встреч

Нефтчи
Црвена Звезда

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Нефтчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салданья 1 (1) 0.5
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванич Мирко 2 1
Букари Осман 1 0.5
_Mitrovic S. 1 0.5
Крассо Жан-Филипп 1 (1) 0.5
Митрович Стефан 0 0

Карточки

Нефтчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родич Милан 1 0
Стаменич Марко 1 0
Миятович Йован 1 0
Лучич Владимир 1 0

Результаты матчей

Нефтчи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2
Нефтчи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтчи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Зенит - Нефтчи 3:1 Нефтчи - Габала 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Кяпаз - Нефтчи 1:3
Нефтчи - Шамахы 1:1 Туран Товуз - Нефтчи 4:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Нефтчи - Туран 2:0 Сабаил - Нефтчи 1:1 Туран - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Габала 1:2 Сумгаит - Нефтчи 0:4 Зира - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Кяпаз 2:2 Шамахы - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Туран Товуз 4:0 Карабах - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Сабаил 3:0 Габала - Нефтчи 0:0 Нефтчи - Сумгаит 2:0
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Црвена Звезда - Зенит 2:1 Црвена Звезда - Борац Баня-Лука 2:0 Црвена Звезда - Слобода 3:1 Црвена Звезда - Uzice 3:1
Црвена Звезда - Нови Пазар 2:2 Црвена Звезда - Чукарички 2:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 1:1 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Войводина 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 0:2 Напредак - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:0 Партизан - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Бачка-Топола 4:1 Црвена Звезда - Раднички 1923 2:0 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Младост Нови Сад 4:2 Модрича - Црвена Звезда 0:6 Напредак - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 5:1

Результаты матчей

Нефтчи
Црвена Звезда

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Нефтчи
Црвена Звезда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 3:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Зенит
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нефтчи
 0:3 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров
Црвена Звезда Иванич Мирко 2
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Зенит Бакаев Зелимхан 1
Црвена Звезда Букари Осман 1
Црвена Звезда _Mitrovic S. 1
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Црвена Звезда Родич Милан 1
Зенит Дуглас Сантос 1
Зенит Адамов Арсен 1
Црвена Звезда Стаменич Марко 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    58'
    Миятович не смог сразу подняться на ноги, снова мы увидели на газоне медбригаду "Црвены Звезды".
  • 57'
    Миятович врывается в штрафную и оказывается на газоне после подката соперника, однако нарушения правил в этом моменте не зафиксировано.
  • Замена
    56'
    Егор Богомольский появляется на поле вместо Салданьи.
  • 54'
    Активен на старте второго тайма свежий Сайеф, с его появлением начинает что-то получаться у азербайджанского клуба.
  • 52'
    Напомним, что завтра на турнире свой заключительный матч проведет "Зенит", а их соперник "Фенербахче" вступит в игру.
  • 50'
    В спокойном ключе проходит стартовый отрезок второй половины встречи в исполнении "Црвены Звезды", в первом тайме тоже начало было равным и скучным.
  • 48'
    Лебон прорывается по левому флангу и исполняет прострел в штрафную, однако оборона "Црвены Звезды" справляется. В следующей фазе атаки попытался с линии штрафной пробить Алиев - мяч попал в защитника.
  • Замена
    46'
    Балаев играет вместо Бркича, Махмудов сменил Озобича, Джабер играет вместо Юсифли, а Сайеф вышел вместо Гаджиева. У сербов Спайич играет вместо Драговича, Миятович меняет Букари, а голкипер Попович меняет коллегу по амплуа Глазера.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Еще один момент у ворот "Нефтчи" завершается ударом Митровича после скидки Крассо - Бркич спасает свои ворота.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3! ОСМАН БУКАРИ!
    Митрович отбирает мяч на чужую половину поля и катит его в штрафную на Букари, который уверенно реализует выход один на один!
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет Артём Любимов к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Букари прорывается на скорости по правому флангу, однако передача в штрафную на Олайинку получается неточной.
  • Травма, повреждение
    44'
    Снова есть работа у врачей "Црвены Звезды", Крассо не может подняться с газона после фола соперника.
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      43'
      И мгновенно сравнивается счёт по карточкам, Юсифли наказан за грубый фол против Крассо на чужой половине поля.
    • Желтая карточка
      43'
      Эракович получает предупреждение за фол против Салданьи на фланге.
    • 42'
      Штрафной неподалеку от владений Бркича зарабатывают сербы, последовал удар в створ ворот, однако голкипер "Нефтчи" справляется с угрозой.
    • Травма, повреждение
      40'
      Врачи "Црвены Звезды" появляются на поле, помощь врачей после одного из единоборств требуется Букари.
    • 38'
      Салданья после передачи из глубины пытался обыграть на левом краю штрафной Глазера, однако израильский голкипер выбил мяч из-под ног бразильца.
    • 37'
      Приближается у нас перерыв, картина игры остается неизменной, всё под полным контролем "Црвены Звезды", Глазер даже не попадает в кадр.
    • 35'
      Крассо исполняет подачу со штрафного с левого фланга, Олайинка выигрывает верховое единоборство, но скидывает мяч в руки Бркичу.
    • Угловой
      34'
      Угловой на правом фланге атаки сербы разыграли, ничего серьезного создать на этом "стандарте" им не удалось.
    • Опасный момент
      33'
      Иванич получает мяч от Букари на левом краю штрафной и исполняет отличную подачу на дальнюю штангу, однако удар Олайинки головой в упор парировал Бркич!
    • Угловой
      32'
      Еще один угловой исполняют сербские футболисты, справляется оборона "Нефтчи", дальше Алиев потерял мяч в борьбе со Стаменичем, но удар серба защитники заблокировали.
    • Замена
      30'
      Исмайыл Зюльфюгарлы покидает поле, вместо него в игре Келан Лебон. Пытается среагировать на неудачный ход встречи нставник "Нефтчи".
    • 28'
      Еще один момент возникает у "Црвены Звезды", Букари с правого края штрафной пробивает с острого угла, однако мяч забирает Бркич.
    • Угловой
      27'
      Угловой с правого фланга исполняет Крассо, однако Бркич на выходе успешно вылавливает мяч.
    • 26'
      Никак не покидает мяч половину поля "Нефтчи", при должном настрое и реализации "Црвена Звезда" сегодня способна выиграть крупно.
    • 24'
      Митрович врывается в штрафную с левого края после проникающего паса Эраковича, однако первое касание Стефана подвело, мяч достался голкиперу.
    • Фол, нарушение
      23'
      Стаменич с левого угла штрафной исполняет подачу на дальнюю штангу, Олайинка пытается опередить Бркича, но в итоге врезается в голкипера.
    • 22'
      Пока мало что получается у "Нефтчи" впереди, чаще всего азербайджанцы грузят мяч вертикально в направлении Салданьи, которому за мячи цепляться не удается.
    • 20'
      Иванич с левого фланга катит мяч на пространство перед штрафной соперника, Митрович попытался пробить первым касанием, но защитники накрыли попытку Стефана.
    • 19'
      Очень легко "Црвена Звезда" закрепляет успех, проблем у сербского чемпиона сегодня не намечается. Хотя во втором тайме выйдет другой состав, и всё может измениться.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! СТЕФАН МИТРОВИЧ!
      Митрович входит в штрафную с правого края после хорошего взаимодействия с партнером и с 15 метров пробивает точно в ближний нижний угол!
    • 16'
      Отметим, что команды в январе этого года провели товарищеский матч, тогда сербы победили с минимальным счётом.
    • Угловой
      15'
      Угловой на левом фланге игроки "Црвены Звезды" разыграли, в итоге Иванич попытался навесить в штрафную, но оборона "Нефтчи" справилась.
    • 14'
      "Нефтчи", напомним, в матче с "Зенитом" добиться положительного результата не сумел, хотя первый тайм благодаря голу Салданьи с пенальти остался за азербайджанским клубом.
    • Офсайд
      12'
      Еще одна атака "Црвены Звезды" завершается попаданием Букари в офсайд, правда, легионер сербской команды недоволен этим решением.
    • 11'
      Разыгрывают игроки "Црвены Звезды" штрафной на правом фланге, попытался Крассо исполнить подачу с фланга, но угодил в защитника.
    • 10'
      Вот так вот развиваются события у нас, первая же толковая атака "Црвены Звезды" приводит к забитому мячу.
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1 МИРКО ИВАНИЧ!
      Легко сербская команда разрывает оборону соперника, получается выход втроем на одного защитника, Иванич самостоятельно входит в штрафную и укладывает мяч в угол!
    • 8'
      Пока совсем без моментов проходит стартовый отрезок встречи, нет возможностей для ударов в дебюте игры.
    • Травма, повреждение
      6'
      Булудову достается в единоборстве с соперником на фланге, далеко не сразу игрок "Нефтчи" поднимается на ноги.
    • 5'
      Напомним, что "Црвена Звезда" начала турнир с победы над "Зенитом" 2:1 - Иванич забил в первом тайме, а Крассо в концовке реализовал пенальти.
    • 4'
      На ногах следит за происходящим на поле наставник "Црвены Звезды" Барак Бахар, серьезное отношение у чемпионов Сербии к этому противостоянию и турниру в целом.
    • 3'
      Пока постепенно привыкают к стадиону "Смена" соперники, чуть побольше владеют мячом сербские футболисты.
    • Фол, нарушение
      2'
      Стаменичу достается в единоборстве с Исрафиловым, жестковато сыграл капитан "Нефтчи", но обошлось без медицинского вмешательства.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче Кубка Pari Премьер сыграют "Нефтчи" и "Црвена Звезда". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 37.8% пользователей.
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    Прогнозы 143
    Нефтчи 17.5% (25)
    X 9.1% (13)
    Црвена Звезда 73.4% (105)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нефтчи
    Ничья
    Црвена Звезда
    6.80
    9.10
    1.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нефтчи 0:3 Црвена Звезда

    Исход игры
    Нефтчи
    17.5% (25)
    Ничья
    9.1% (13)
    Црвена Звезда
    73.4% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.99% (89)
    Меньше
    31.01% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    72.09% (93)
    Нет
    27.91% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Црвена Звезда
    37.8% (54)
    0:2 Црвена Звезда
    13.3% (19)
    3:2 Нефтчи
    9.1% (13)
    0:1 Црвена Звезда
    7.7% (11)
    1:3 Црвена Звезда
    6.3% (9)
    1:1 Ничья
    5.6% (8)
    2:1 Нефтчи
    2.8% (4)
    2:3 Црвена Звезда
    2.1% (3)
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    Нефтчи
    Црвена Звезда
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