Лебон прорывается по левому флангу и исполняет прострел в штрафную, однако оборона "Црвены Звезды" справляется. В следующей фазе атаки попытался с линии штрафной пробить Алиев - мяч попал в защитника.

В спокойном ключе проходит стартовый отрезок второй половины встречи в исполнении "Црвены Звезды", в первом тайме тоже начало было равным и скучным.

Напомним, что завтра на турнире свой заключительный матч проведет "Зенит", а их соперник "Фенербахче" вступит в игру.

Активен на старте второго тайма свежий Сайеф, с его появлением начинает что-то получаться у азербайджанского клуба.

Миятович врывается в штрафную и оказывается на газоне после подката соперника, однако нарушения правил в этом моменте не зафиксировано.

Миятович не смог сразу подняться на ноги, снова мы увидели на газоне медбригаду "Црвены Звезды".

Балаев играет вместо Бркича, Махмудов сменил Озобича, Джабер играет вместо Юсифли, а Сайеф вышел вместо Гаджиева. У сербов Спайич играет вместо Драговича, Миятович меняет Букари, а голкипер Попович меняет коллегу по амплуа Глазера.

Снова есть работа у врачей "Црвены Звезды", Крассо не может подняться с газона после фола соперника.

Букари прорывается на скорости по правому флангу, однако передача в штрафную на Олайинку получается неточной.

2 минуты добавляет Артём Любимов к основному времени первого тайма.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3! ОСМАН БУКАРИ! Митрович отбирает мяч на чужую половину поля и катит его в штрафную на Букари, который уверенно реализует выход один на один!

Еще один момент у ворот "Нефтчи" завершается ударом Митровича после скидки Крассо - Бркич спасает свои ворота.

Еще один угловой исполняют сербские футболисты, справляется оборона "Нефтчи", дальше Алиев потерял мяч в борьбе со Стаменичем, но удар серба защитники заблокировали.

Иванич получает мяч от Букари на левом краю штрафной и исполняет отличную подачу на дальнюю штангу, однако удар Олайинки головой в упор парировал Бркич!

Угловой на правом фланге атаки сербы разыграли, ничего серьезного создать на этом "стандарте" им не удалось.

Крассо исполняет подачу со штрафного с левого фланга, Олайинка выигрывает верховое единоборство, но скидывает мяч в руки Бркичу.

Приближается у нас перерыв, картина игры остается неизменной, всё под полным контролем "Црвены Звезды", Глазер даже не попадает в кадр.

Салданья после передачи из глубины пытался обыграть на левом краю штрафной Глазера, однако израильский голкипер выбил мяч из-под ног бразильца.

Врачи "Црвены Звезды" появляются на поле, помощь врачей после одного из единоборств требуется Букари.

Штрафной неподалеку от владений Бркича зарабатывают сербы, последовал удар в створ ворот, однако голкипер "Нефтчи" справляется с угрозой.

Эракович получает предупреждение за фол против Салданьи на фланге.

И мгновенно сравнивается счёт по карточкам, Юсифли наказан за грубый фол против Крассо на чужой половине поля.

30' Исмайыл Зюльфюгарлы покидает поле, вместо него в игре Келан Лебон. Пытается среагировать на неудачный ход встречи нставник "Нефтчи".

28' Еще один момент возникает у "Црвены Звезды", Букари с правого края штрафной пробивает с острого угла, однако мяч забирает Бркич.

27' Угловой с правого фланга исполняет Крассо, однако Бркич на выходе успешно вылавливает мяч.

26' Никак не покидает мяч половину поля "Нефтчи", при должном настрое и реализации "Црвена Звезда" сегодня способна выиграть крупно.

24' Митрович врывается в штрафную с левого края после проникающего паса Эраковича, однако первое касание Стефана подвело, мяч достался голкиперу.

23' Стаменич с левого угла штрафной исполняет подачу на дальнюю штангу, Олайинка пытается опередить Бркича, но в итоге врезается в голкипера.

22' Пока мало что получается у "Нефтчи" впереди, чаще всего азербайджанцы грузят мяч вертикально в направлении Салданьи, которому за мячи цепляться не удается.

20' Иванич с левого фланга катит мяч на пространство перед штрафной соперника, Митрович попытался пробить первым касанием, но защитники накрыли попытку Стефана.

19' Очень легко "Црвена Звезда" закрепляет успех, проблем у сербского чемпиона сегодня не намечается. Хотя во втором тайме выйдет другой состав, и всё может измениться.

17' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! СТЕФАН МИТРОВИЧ!

Митрович входит в штрафную с правого края после хорошего взаимодействия с партнером и с 15 метров пробивает точно в ближний нижний угол!

16' Отметим, что команды в январе этого года провели товарищеский матч, тогда сербы победили с минимальным счётом.

15' Угловой на левом фланге игроки "Црвены Звезды" разыграли, в итоге Иванич попытался навесить в штрафную, но оборона "Нефтчи" справилась.

14' "Нефтчи", напомним, в матче с "Зенитом" добиться положительного результата не сумел, хотя первый тайм благодаря голу Салданьи с пенальти остался за азербайджанским клубом.

12' Еще одна атака "Црвены Звезды" завершается попаданием Букари в офсайд, правда, легионер сербской команды недоволен этим решением.

11' Разыгрывают игроки "Црвены Звезды" штрафной на правом фланге, попытался Крассо исполнить подачу с фланга, но угодил в защитника.

10' Вот так вот развиваются события у нас, первая же толковая атака "Црвены Звезды" приводит к забитому мячу.

9' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1 МИРКО ИВАНИЧ!

Легко сербская команда разрывает оборону соперника, получается выход втроем на одного защитника, Иванич самостоятельно входит в штрафную и укладывает мяч в угол!

8' Пока совсем без моментов проходит стартовый отрезок встречи, нет возможностей для ударов в дебюте игры.

6' Булудову достается в единоборстве с соперником на фланге, далеко не сразу игрок "Нефтчи" поднимается на ноги.

5' Напомним, что "Црвена Звезда" начала турнир с победы над "Зенитом" 2:1 - Иванич забил в первом тайме, а Крассо в концовке реализовал пенальти.

4' На ногах следит за происходящим на поле наставник "Црвены Звезды" Барак Бахар, серьезное отношение у чемпионов Сербии к этому противостоянию и турниру в целом.

3' Пока постепенно привыкают к стадиону "Смена" соперники, чуть побольше владеют мячом сербские футболисты.

2' Стаменичу достается в единоборстве с Исрафиловым, жестковато сыграл капитан "Нефтчи", но обошлось без медицинского вмешательства.