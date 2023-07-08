0:3
Второй тайм
Ход матча
9'
0:1
17'
0:2
45'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Салахлы АзерЗащитник
-
26 Булудов ОмарЗащитник
-
10 Озобич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Юсифли ФаридПолузащитник
- Нападающий
-
9 СалданьяНападающий
- Запасные игроки
-
12 Балаев ЭмилВратарь
-
93 Джафаров РзаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лебон КеланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ябер Атас
-
Главный тренер: Лорентин Регекампф
- Основной состав
-
55 Глазер ОмриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Иванич МиркоПолузащитник
-
20 Букари ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бахар Барак
История личных встреч
Нефтчи
Црвена Звезда
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Нефтчи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салданья
|1 (1)
|0.5
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванич Мирко
|2
|1
|Букари Осман
|1
|0.5
|_Mitrovic S.
|1
|0.5
|Крассо Жан-Филипп
|1 (1)
|0.5
|Митрович Стефан
|0
|0
Карточки
Нефтчи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родич Милан
|1
|0
|Стаменич Марко
|1
|0
|Миятович Йован
|1
|0
|Лучич Владимир
|1
|0
Результаты матчей
Нефтчи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
2
Нефтчи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтчи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Зенит - Нефтчи 3:1 Нефтчи - Габала 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Кяпаз - Нефтчи 1:3
Нефтчи - Шамахы 1:1 Туран Товуз - Нефтчи 4:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Нефтчи - Туран 2:0 Сабаил - Нефтчи 1:1 Туран - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Габала 1:2 Сумгаит - Нефтчи 0:4 Зира - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Кяпаз 2:2 Шамахы - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Туран Товуз 4:0 Карабах - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Сабаил 3:0 Габала - Нефтчи 0:0 Нефтчи - Сумгаит 2:0
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Црвена Звезда - Зенит 2:1 Црвена Звезда - Борац Баня-Лука 2:0 Црвена Звезда - Слобода 3:1 Црвена Звезда - Uzice 3:1
Црвена Звезда - Нови Пазар 2:2 Црвена Звезда - Чукарички 2:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 1:1 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Войводина 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 0:2 Напредак - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:0 Партизан - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Бачка-Топола 4:1 Црвена Звезда - Раднички 1923 2:0 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Младост Нови Сад 4:2 Модрича - Црвена Звезда 0:6 Напредак - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 5:1
Результаты матчей
Нефтчи
Црвена Звезда
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Нефтчи
Црвена Звезда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Црвена Звезда
|Иванич Мирко
|2
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1
|Зенит
|Бакаев Зелимхан
|1
|Црвена Звезда
|Букари Осман
|1
|Црвена Звезда
|_Mitrovic S.
|1
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1
|Црвена Звезда
|Родич Милан
|1
|Зенит
|Дуглас Сантос
|1
|Зенит
|Адамов Арсен
|1
|Црвена Звезда
|Стаменич Марко
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нефтчи 0:3 Црвена Звезда
Исход игры
Нефтчи
17.5% (25)
Ничья
9.1% (13)
Црвена Звезда
73.4% (105)
Тотал 2.5
Больше
68.99% (89)
Меньше
31.01% (40)
Обе команды забьют
Да
72.09% (93)
Нет
27.91% (36)
Популярный счёт
1:2 Црвена Звезда
37.8% (54)
0:2 Црвена Звезда
13.3% (19)
3:2 Нефтчи
9.1% (13)
0:1 Црвена Звезда
7.7% (11)
1:3 Црвена Звезда
6.3% (9)
1:1 Ничья
5.6% (8)
2:1 Нефтчи
2.8% (4)
2:3 Црвена Звезда
2.1% (3)
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