  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок PARI Премьер 2023

РОССИЯ: Кубок PARI Премьер
2023

Нефтчи
 
Позже
Црвена Звезда
Прогнозы 94
Нефтчи 16% (15)
X 9.6% (9)
Црвена Звезда 74.5% (70)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нефтчи
Ничья
Црвена Звезда
5.50
4.30
1.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Нефтчи
Црвена Звезда

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Нефтчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салданья 1 (1) 1
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванич Мирко 1 1
Крассо Жан-Филипп 1 (1) 1
Митрович Стефан 0 0

Карточки

Нефтчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родич Милан 1 0
Стаменич Марко 1 0
Миятович Йован 1 0
Лучич Владимир 1 0

Результаты матчей

Нефтчи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2
Нефтчи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтчи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Зенит - Нефтчи 3:1 Нефтчи - Габала 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Кяпаз - Нефтчи 1:3
Нефтчи - Шамахы 1:1 Туран Товуз - Нефтчи 4:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Нефтчи - Туран 2:0 Сабаил - Нефтчи 1:1 Туран - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Габала 1:2 Сумгаит - Нефтчи 0:4 Зира - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Кяпаз 2:2 Шамахы - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Туран Товуз 4:0 Карабах - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Сабаил 3:0 Габала - Нефтчи 0:0 Нефтчи - Сумгаит 2:0
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Црвена Звезда - Зенит 2:1 Црвена Звезда - Борац Баня-Лука 2:0 Црвена Звезда - Слобода 3:1 Црвена Звезда - Uzice 3:1
Црвена Звезда - Нови Пазар 2:2 Црвена Звезда - Чукарички 2:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 1:1 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Войводина 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 0:2 Напредак - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:0 Партизан - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Бачка-Топола 4:1 Црвена Звезда - Раднички 1923 2:0 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Младост Нови Сад 4:2 Модрича - Црвена Звезда 0:6 Напредак - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 5:1

Результаты матчей

Нефтчи
Црвена Звезда

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Нефтчи
Црвена Звезда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Зенит
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нефтчи
 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Зенит Бакаев Зелимхан 1
Црвена Звезда Иванич Мирко 1
Зенит Мантуан Густаво 1
Зенит Кейрос Ду 1
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Црвена Звезда Родич Милан 1
Зенит Дуглас Сантос 1
Зенит Адамов Арсен 1
Црвена Звезда Стаменич Марко 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нефтчи - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2023, осталось 2 дня 9 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 94
    Нефтчи 16% (15)
    X 9.6% (9)
    Црвена Звезда 74.5% (70)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нефтчи
    Ничья
    Црвена Звезда
    5.50
    4.30
    1.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нефтчи - Црвена Звезда онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Нефтчи - Црвена Звезда

    Исход игры
    Нефтчи
    16% (15)
    Ничья
    9.6% (9)
    Црвена Звезда
    74.5% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.22% (56)
    Меньше
    37.78% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    68.89% (62)
    Нет
    31.11% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Црвена Звезда
    37.2% (35)
    0:2 Црвена Звезда
    13.8% (13)
    0:1 Црвена Звезда
    12.8% (12)
    3:2 Нефтчи
    10.6% (10)
    1:1 Ничья
    7.4% (7)
    1:3 Црвена Звезда
    4.3% (4)
    2:1 Нефтчи
    2.1% (2)
    1:0 Нефтчи
    2.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Нефтчи
    Црвена Звезда
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     