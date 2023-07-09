Малком снова забросил мяч на ход Кассьерре, который снова заигрался с мячом и не сумел переправить сферу в сетку, несмотря на все старания.

Юксек нанес дальний удар по воротам соперника, но не сумел он направить сферу в цель. Мяч полетел значительно выше мишени.

Мантуан с поля уходит. Бакаев вместо него. Мостовой вместо Кассьерры появился. Малком на позицию центрального нападающего выдвигается. Алипа я еще увидел на поле. Вместо Ренана он вышел. Был и ряд замен у "Фенера". Игроков турков нам не представили.

Аран уступил место на поле Джану. Креспо вышел вместо Яндаша. Росси вместо Кападжака у "канареек" также появился.

Райан Кент получил мяч на левом краю штрафной, прострелил мяч в центр штрафной, но его передача была соперниками заблокирована.

Без забитых голов пока обходятся соперники. Пока все и вовсе идет к тому, что матч без забитых мячей закончится. Хотя хотелось бы хоть какой-то активности от противников увидеть.

35 421 зрители на матче Кубка Pari Премьер! Классная посещаемость, учитывая тот факт, какой характер имеет этот поединок. Вот так, друзья.

5 минут после перерыва соперники отыграли. "Зенит" владеет снарядом, пытаясь диктовать оппоненту свои условия игры. Получается далеко не все.

ОПАСНО! Снова угловой от "Фенера". Подача с правого края, и Арао нанес головой выстрел по рамке соперника. Кержаков спокойно зафиксировал мяч в своих перчатках.

Опасно атаковали игроки "Фенера" ворота соперника. Кападжак сейчас оказался лежащим на газоне, получив толчок от соперника... Свисток рефери молчит, нет пенальти!

Совсем скоро Марио Фернандес подпишет контракт с питерским "Зенитом". Много шума наделал этот трансфер. В частности, в рядах фанатского движения "армейцев". Этот переход бразильца еще долго будет обсуждаться.

Если в основное время "Зенит" и "Фенер" сыграют вничью, нас ждет серии 11-метровых ударов. Но питерцам для победы в турнире нужно побеждать "канареек" с крупным счетом. Скажем, с результатом 3:0.

Кассьерра нанес какой-то крайне неточный удар с дальней дистанции. Не попал толком по мячу Матео. В итоге сфера полетела намного выше цели.

Дальний удар по воротам Васютина сейчас был нанесен. Спокойно вратарь встретился со снарядом, зафиксировав его в своих перчатках.

Как будто не в своей тарелке сегодня Кассьерра. Да и вообще, крайне нестабильно он по ходу прошлого сезона смотрелся. Не лучшим образом играет и в начале нынешнего межсезонья.

Коваленко на поле появился. Барриос отправился отдыхать у питерского коллектива. Такая была ротация у "Зенита". У гостей без замен в перерыве.

Ага, еще Кержаков на поле вместо Васютина в составе питерского коллектива появился. Так что двойная замена произошла у подопечных Сергея Семака.

5 минут до конца первого тайма остается. Владеет снарядом в эти минуты турецкий коллектив, который старается держать снаряд под своим контролем.

МОМЕНТИЩЕ! Классную атаку гости развернули. Дурсун, стоя спиной к воротам, пяткой нанес удар по воротам, но Васютин вовремя вышел из рамки и сократил угол обстрела, не позволив мячу оказаться в сетке. Добивание Кападжака пришлось в защитника.

Угловой не лучшим образом разыграла команда из Турции. Подача с левого края ни к чему интересному не привела. Васютин уверенно сыграл на выходе.

Малком попытался вывести на ударную позицию Кассьерру, но Матео открылся за спины защитникам и явно забегал в положение "вне игры".

Если травма Клаудиньо будет серьезной, то он может не сыграть в матче Суперкубка России против ЦСКА на следующей неделе. Это, конечно, будет потеря для питерцев.

Сантос со штрафного загружал мяч на Чистякова, который пытался головой пробить по рамке противника, но защитник его опередил.

Две минуты переиграли соперники, после чего прозвучал свисток на перерыв. Пока ничьей в нашем матче. Уходим отдыхать!

39' Отбивается действующий обладатель Кубка Турции после подачи углового в исполнении питерского коллектива. Мяч выбивается за пределы поля.

37' МОМЕНТИЩЕ! Классный удар по воротам "Фенера" с дальней дистанции последовал. Отбивает сферу кипер "канареек" не лучшим образом перед собой, а Мантуан, сыграв на добивании, выстрелил снова во вратаря. Будет угловой.

36' Получает сейчас Ренан карточку желтого цвета. Наказан игрок "Зенита" за то, что рукой прервал атаку соперника. Первый в матче "горчичник".

35' После подачи углового сейчас Энрике головой пробивал по рамке соперника, но нанес крайне слабый удар. Мяч приземлился в руки голкиперу питерской команды.

33' Васютин сейчас касается все-таки мяча после удара головой Дурсуна. Переводит он мяч за пределы поля. В итоге с правого края готовятся подать угловой турки.

32' Выше просит наставник "Зенита" подниматься игроков питерской команды. Уж больно вольно стали себя ощущать футболисты "Фенера" на половине поля команды из Санкт-Петербурга.

31' Побольше выходов к воротам соперника у "Зенита" в первом тайме. Питерцы владеют инициативой на поле, но пока забить в ворота противника не могут.

29' Эдин Джеко сегодня в запасе у "Фенера" пребывает, но мне кажется, что сегодня может на поле его выпустить главный тренер "канареек".

28' Редко сегодня "Фенер" на половине поля соперника оказывается. Пока у "Зенита" получаются здорово переходные фазы, когда команда выходит из обороны в атаку.

27' Практически полчаса провели соперники на футбольном поле. Подустали уже соперники. Хороший, динамичный футбол они показывают. Но пока забить не могут.

26' МОМЕНТ! Снова получает мяч Кассьерра на левом краю, сближается с кипером, но попадает в голкипера. Дуглас Сантос пытался добить, но угодил в защитника, после чего сфера спланировала в руки киперу.

24' Малком снабдил сейчас Кассьерру мячом. Тот слишком долго возился с мячом и не сумел отправить мяч в сетку. Его попытку пробить накрыли защитники.

23' Васильев на поле вместо Клаудиньо на поле появился в составе питерского коллектива. Отметим эту ротацию в нашем матче.

22' Подбили ногу Клаудиньо сейчас соперники. В итоге снова получает повреждение Клаудиньо. 11-й номер "Зенита" встречу продолжить уже не сможет.

21' У Кассьерры сейчас был обнаружен офсайд. Неплохо открывался под передачу от партнера Матео, но защитники "канареек" уверенно организовали искусственное "вне игры".

19' Пытается сейчас прессинговать соперника питерский коллектив, но "Фенер" здорово держит мяч под своим контролем. Получается у питерцев не так много на первых минутах встречи.

18' Кассьерра получил мяч на подступах к штрафной, покатил мяч на партнера, которому не удалось под прессингом соперников по воротам пробить.

17' ОПАСНО! Подача в штрафную питерцев со штрафного пошла. Густаво головой пробивает в сторону левого угла, но мяч от головы Энрике полетел выше цели.

16' Дурсун сейчас получил по ногам в подкате от Барриоса. Было сыграно очень опасно, и повезло Вильмару, что судья не стал показывать карточку желтого цвета.

14' Да, с трудом наступает на ногу Клаудиньо. Мне кажется, что будут его менять. Показывает игрок питерцев, что не знает, сможет ли вообще эту встречу продолжить.

13' Клаудиньо сейчас упал на газон. Лежит пока на траве футболист "Зенита" и за ногу держится. Будем надеяться, что все с ним будет нормально.

12' Да, далеко не все у питерцев на первых минутах встречи получается. Но активно идут вперед подопечные Семака, которые активно простреливают в чужую штрафную и ищут счастья впереди.

11' Да, Сангаре спас свой коллектив, сыграв в подкате. У нас же второй угловой подали питерцы, но снова ничего интересного в результате стандарта питерцы не извлекли.

9' МОМЕНТИЩЕ! Кассьерра сейчас не стал с правого края пробивать по воротам соперника. Покатил он сферу на левую штангу, где стоял Мантуан, но защитник сыграл на опережении, выбив мяч за лицевую линию.

8' Виллиан Арао сейчас убегал вперед с мячом, но не сумел пройти Барриоса. Снаряд он упустил за пределы поля. Мяч достался игрокам питерцев.

7' Сообщают нам, что на игру Кубка Pari Премьер пришло порядка 25 000 фанатов. Возможно, так оно и есть. У нас же Мантуан слева попытался пробить по воротам соперника, но заработал угловой, ведь угодил в защитника.

6' Ничего интересного после подачи в штрафную не придумали сейчас хозяева. Подача от Клаудиньо полетела в сторону ворот, но досталась вышедшему из рамки голкиперу.

5' На первых минутах встречи контролируют ситуацию на поле игроки "Зенита". Малком получил удар по ногам. Клаудиньо готовится выполнить навес.

3' По фолу в районе центрального круга уже совершили соперники. Но все в порядке с получившими удары по ногам футболистами. Встреча у нас продолжается.

2' Футболисты питерского "Зенита" вышли сегодня на поле в белых футболках и трусах, а игроки "Фенербахче" предстали перед нами в желто-синем обмундировании.