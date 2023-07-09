  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок PARI Премьер 2023

РОССИЯ: Кубок PARI Премьер
2023

Зенит
0:0
Второй тайм
Фенербахче

Ход матча

25'
Васильев Дмитрий
Клаудиньо Родригес
 
36'
Ренан Роберт
 
Прогнозы 167
Зенит 64.1% (107)
X 17.4% (29)
Фенербахче 18.6% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Фенербахче
2.60
4.10
4.18
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Зенит
Фенербахче

История личных встреч

Зенит
Фенербахче

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

БМ
2:2
ЛЕ
3:1
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаудиньо Родригес 1 0.33
Бакаев Зелимхан 1 0.33
Мантуан Густаво 1 0.33
Кейрос Ду 1 0.33
Васильев Дмитрий 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ренан Роберт 2 0
Клаудиньо Родригес 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Адамов Арсен 1 0
Кейрос Ду 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1
Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0
Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0

Результаты матчей

Зенит
Фенербахче

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Зенит
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Зенит
 0:0 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Фенербахче
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Нефтчи
 2 0 0 2 1 - 7 0

Топ бомбардиров
Црвена Звезда Иванич Мирко 2
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Зенит Бакаев Зелимхан 1
Црвена Звезда Букари Осман 1
Црвена Звезда _Mitrovic S. 1
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Ренан Роберт 2
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Црвена Звезда Родич Милан 1
Зенит Дуглас Сантос 1
Зенит Адамов Арсен 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Анонс
    68'
    35 421 зрители на матче Кубка Pari Премьер! Классная посещаемость, учитывая тот факт, какой характер имеет этот поединок. Вот так, друзья. 
  • 67'
    Без забитых голов пока обходятся соперники. Пока все и вовсе идет к тому, что матч без забитых мячей закончится. Хотя хотелось бы хоть какой-то активности от противников увидеть.
  • 66'
    Райан Кент получил мяч на левом краю штрафной, прострелил мяч в центр штрафной, но его передача была соперниками заблокирована.
  • Замена
    64'
    Аран уступил место на поле Джану. Креспо вышел вместо Яндаша. Росси вместо Кападжака у "канареек" также появился. 
  • Замена
    63'
    Мантуан с поля уходит. Бакаев вместо него. Мостовой вместо Кассьерры появился. Малком на позицию центрального нападающего выдвигается. Алипа я еще увидел на поле. Вместо Ренана он вышел. Был и ряд замен у "Фенера". Игроков турков нам не представили. 
  • 62'
    Юксек нанес дальний удар по воротам соперника, но не сумел он направить сферу в цель. Мяч полетел значительно выше мишени.
  • 60'
    Малком снова забросил мяч на ход Кассьерре, который снова заигрался с мячом и не сумел переправить сферу в сетку, несмотря на все старания. 
  • 59'
    Как будто не в своей тарелке сегодня Кассьерра. Да и вообще, крайне нестабильно он по ходу прошлого сезона смотрелся. Не лучшим образом играет и в начале нынешнего межсезонья.
  • 58'
    Дальний удар по воротам Васютина сейчас был нанесен. Спокойно вратарь встретился со снарядом, зафиксировав его в своих перчатках. 
  • 56'
    Кассьерра нанес какой-то крайне неточный удар с дальней дистанции. Не попал толком по мячу Матео. В итоге сфера полетела намного выше цели. 
  • 55'
    Если в основное время "Зенит" и "Фенер" сыграют вничью, нас ждет серии 11-метровых ударов. Но питерцам для победы в турнире нужно побеждать "канареек" с крупным счетом. Скажем, с результатом 3:0.
  • 54'
    Совсем скоро Марио Фернандес подпишет контракт с питерским "Зенитом". Много шума наделал этот трансфер. В частности, в рядах фанатского движения "армейцев". Этот переход бразильца еще долго будет обсуждаться. 
  • Судья
    52'
    Опасно атаковали игроки "Фенера" ворота соперника. Кападжак сейчас оказался лежащим на газоне, получив толчок от соперника... Свисток рефери молчит, нет пенальти!
  • Опасный момент
    51'
    ОПАСНО! Снова угловой от "Фенера". Подача с правого края, и Арао нанес головой выстрел по рамке соперника. Кержаков спокойно зафиксировал мяч в своих перчатках. 
  • 50'
    5 минут после перерыва соперники отыграли. "Зенит" владеет снарядом, пытаясь диктовать оппоненту свои условия игры. Получается далеко не все.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      48'
      Ага, еще Кержаков на поле вместо Васютина в составе питерского коллектива появился. Так что двойная замена произошла у подопечных Сергея Семака.
    • Замена
      47'
      Коваленко на поле появился. Барриос отправился отдыхать у питерского коллектива. Такая была ротация у "Зенита". У гостей без замен в перерыве.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал в Санкт-Петербурге! Удачи командам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Две минуты переиграли соперники, после чего прозвучал свисток на перерыв. Пока ничьей в нашем матче. Уходим отдыхать!
    • 45'
      Сантос со штрафного загружал мяч на Чистякова, который пытался головой пробить по рамке противника, но защитник его опередил. 
    • 45'
      Если травма Клаудиньо будет серьезной, то он может не сыграть в матче Суперкубка России против ЦСКА на следующей неделе. Это, конечно, будет потеря для питерцев. 
    • Офсайд
      44'
      Малком попытался вывести на ударную позицию Кассьерру, но Матео открылся за спины защитникам и явно забегал в положение "вне игры".
    • Угловой
      42'
      Угловой не лучшим образом разыграла команда из Турции. Подача с левого края ни к чему интересному не привела. Васютин уверенно сыграл на выходе.
    • Опасный момент
      41'
      МОМЕНТИЩЕ! Классную атаку гости развернули. Дурсун, стоя спиной к воротам, пяткой нанес удар по воротам, но Васютин вовремя вышел из рамки и сократил угол обстрела, не позволив мячу оказаться в сетке. Добивание Кападжака пришлось в защитника.
    • 40'
      5 минут до конца первого тайма остается. Владеет снарядом в эти минуты турецкий коллектив, который старается держать снаряд под своим контролем.
    • Угловой
      39'
      Отбивается действующий обладатель Кубка Турции после подачи углового в исполнении питерского коллектива. Мяч выбивается за пределы поля.
    • Опасный момент
      37'
      МОМЕНТИЩЕ! Классный удар по воротам "Фенера" с дальней дистанции последовал. Отбивает сферу кипер "канареек" не лучшим образом перед собой, а Мантуан, сыграв на добивании, выстрелил снова во вратаря. Будет угловой.
    • Желтая карточка
      36'
      Получает сейчас Ренан карточку желтого цвета. Наказан игрок "Зенита" за то, что рукой прервал атаку соперника. Первый в матче "горчичник".
    • 35'
      После подачи углового сейчас Энрике головой пробивал по рамке соперника, но нанес крайне слабый удар. Мяч приземлился в руки голкиперу питерской команды.
    • Угловой
      33'
      Васютин сейчас касается все-таки мяча после удара головой Дурсуна. Переводит он мяч за пределы поля. В итоге с правого края готовятся подать угловой турки.
    • 32'
      Выше просит наставник "Зенита" подниматься игроков питерской команды. Уж больно вольно стали себя ощущать футболисты "Фенера" на половине поля команды из Санкт-Петербурга.
    • 31'
      Побольше выходов к воротам соперника у "Зенита" в первом тайме. Питерцы владеют инициативой на поле, но пока забить в ворота противника не могут.
    • 29'
      Эдин Джеко сегодня в запасе у "Фенера" пребывает, но мне кажется, что сегодня может на поле его выпустить главный тренер "канареек".
    • 28'
      Редко сегодня "Фенер" на половине поля соперника оказывается. Пока у "Зенита" получаются здорово переходные фазы, когда команда выходит из обороны в атаку.
    • 27'
      Практически полчаса провели соперники на футбольном поле. Подустали уже соперники. Хороший, динамичный футбол они показывают. Но пока забить не могут.
    • Опасный момент
      26'
      МОМЕНТ! Снова получает мяч Кассьерра на левом краю, сближается с кипером, но попадает в голкипера. Дуглас Сантос пытался добить, но угодил в защитника, после чего сфера спланировала в руки киперу. 
    • 24'
      Малком снабдил сейчас Кассьерру мячом. Тот слишком долго возился с мячом и не сумел отправить мяч в сетку. Его попытку пробить накрыли защитники. 
    • Замена
      23'
      Васильев на поле вместо Клаудиньо на поле появился в составе питерского коллектива. Отметим эту ротацию в нашем матче. 
    • Травма, повреждение
      22'
      Подбили ногу Клаудиньо сейчас соперники. В итоге снова получает повреждение Клаудиньо. 11-й номер "Зенита" встречу продолжить уже не сможет.
    • Офсайд
      21'
      У Кассьерры сейчас был обнаружен офсайд. Неплохо открывался под передачу от партнера Матео, но защитники "канареек" уверенно организовали искусственное "вне игры". 
    • 19'
      Пытается сейчас прессинговать соперника питерский коллектив, но "Фенер" здорово держит мяч под своим контролем. Получается у питерцев не так много на первых минутах встречи.
    • 18'
      Кассьерра получил мяч на подступах к штрафной, покатил мяч на партнера, которому не удалось под прессингом соперников по воротам пробить.
    • Опасный момент
      17'
      ОПАСНО! Подача в штрафную питерцев со штрафного пошла. Густаво головой пробивает в сторону левого угла, но мяч от головы Энрике полетел выше цели. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Дурсун сейчас получил по ногам в подкате от Барриоса. Было сыграно очень опасно, и повезло Вильмару, что судья не стал показывать карточку желтого цвета. 
    • Травма, повреждение
      14'
      Да, с трудом наступает на ногу Клаудиньо. Мне кажется, что будут его менять. Показывает игрок питерцев, что не знает, сможет ли вообще эту встречу продолжить.
    • 13'
      Клаудиньо сейчас упал на газон. Лежит пока на траве футболист "Зенита" и за ногу держится. Будем надеяться, что все с ним будет нормально.
    • 12'
      Да, далеко не все у питерцев на первых минутах встречи получается. Но активно идут вперед подопечные Семака, которые активно простреливают в чужую штрафную и ищут счастья впереди. 
    • Угловой
      11'
      Да, Сангаре спас свой коллектив, сыграв в подкате. У нас же второй угловой подали питерцы, но снова ничего интересного в результате стандарта питерцы не извлекли.
    • Опасный момент
      9'
      МОМЕНТИЩЕ! Кассьерра сейчас не стал с правого края пробивать по воротам соперника. Покатил он сферу на левую штангу, где стоял Мантуан, но защитник сыграл на опережении, выбив мяч за лицевую линию. 
    • 8'
      Виллиан Арао сейчас убегал вперед с мячом, но не сумел пройти Барриоса. Снаряд он упустил за пределы поля. Мяч достался игрокам питерцев. 
    • Угловой
      7'
      Сообщают нам, что на игру Кубка Pari Премьер пришло порядка 25 000 фанатов. Возможно, так оно и есть. У нас же Мантуан слева попытался пробить по воротам соперника, но заработал угловой, ведь угодил в защитника.
    • 6'
      Ничего интересного после подачи в штрафную не придумали сейчас хозяева. Подача от Клаудиньо полетела в сторону ворот, но досталась вышедшему из рамки голкиперу. 
    • Фол, нарушение
      5'
      На первых минутах встречи контролируют ситуацию на поле игроки "Зенита". Малком получил удар по ногам. Клаудиньо готовится выполнить навес. 
    • 3'
      По фолу в районе центрального круга уже совершили соперники. Но все в порядке с получившими удары по ногам футболистами. Встреча у нас продолжается. 
    • 2'
      Футболисты питерского "Зенита" вышли сегодня на поле в белых футболках и трусах, а игроки "Фенербахче" предстали перед нами в желто-синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Кубку Pari Премьер. В рамках очного противостояния сойдутся лицом к лицу игроки питерского «Зенита» и стамбульского «Фенербахче». Встреча состоится в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром-Арена».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.3% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 167
    Зенит 64.1% (107)
    X 17.4% (29)
    Фенербахче 18.6% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Фенербахче
    2.60
    4.10
    4.18
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Зенит 0:0 Фенербахче онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 0:0 Фенербахче

    Исход игры
    Зенит
    64.1% (107)
    Ничья
    17.4% (29)
    Фенербахче
    18.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.38% (98)
    Меньше
    24.62% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    86.92% (113)
    Нет
    13.08% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    35.3% (59)
    1:1 Ничья
    10.2% (17)
    2:3 Фенербахче
    8.4% (14)
    1:2 Фенербахче
    6% (10)
    1:0 Зенит
    6% (10)
    3:2 Зенит
    3.6% (6)
    2:0 Зенит
    3% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Зенит
    Фенербахче
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     