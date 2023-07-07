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  4. Кубок PARI Премьер 2023

РОССИЯ: Кубок PARI Премьер
2023

Зенит
 
Позже
Фенербахче
Прогнозы 93
Зенит 58.1% (54)
X 18.3% (17)
Фенербахче 23.7% (22)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Фенербахче
2.22
3.75
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Зенит
Фенербахче

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

БМ
2:2
ЛЕ
3:1
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаудиньо Родригес 1 0.5
Бакаев Зелимхан 1 0.5
Мантуан Густаво 1 0.5
Кейрос Ду 1 0.5
Васильев Дмитрий 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаудиньо Родригес 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Адамов Арсен 1 0
Ренан Роберт 1 0
Кейрос Ду 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1
Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0
Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0

Результаты матчей

Зенит
Фенербахче

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Зенит
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Зенит
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нефтчи
 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Зенит Бакаев Зелимхан 1
Црвена Звезда Иванич Мирко 1
Зенит Мантуан Густаво 1
Зенит Кейрос Ду 1
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Црвена Звезда Родич Милан 1
Зенит Дуглас Сантос 1
Зенит Адамов Арсен 1
Црвена Звезда Стаменич Марко 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Фенербахче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июля 2023, осталось 2 дня 9 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 93
    Зенит 58.1% (54)
    X 18.3% (17)
    Фенербахче 23.7% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Фенербахче
    2.22
    3.75
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Зенит - Фенербахче онлайн

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    Прогнозы на матч Зенит - Фенербахче

    Исход игры
    Зенит
    58.5% (55)
    Ничья
    18.1% (17)
    Фенербахче
    23.4% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.47% (65)
    Меньше
    23.53% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    87.06% (74)
    Нет
    12.94% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    35.1% (33)
    2:3 Фенербахче
    10.6% (10)
    1:1 Ничья
    10.6% (10)
    1:2 Фенербахче
    9.6% (9)
    1:0 Зенит
    7.4% (7)
    3:2 Зенит
    6.4% (6)
    2:0 Зенит
    3.2% (3)
    2:2 Ничья
    3.2% (3)
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    Фенербахче
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