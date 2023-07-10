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Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванич Мирко
|2
|1
|Букари Осман
|1
|0.5
|_Mitrovic S.
|1
|0.5
|_Sljivic J.
|1
|0.5
|Крассо Жан-Филипп
|1 (1)
|0.5
|Митрович Стефан
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родич Милан
|1
|0
|Стаменич Марко
|1
|0
|Миятович Йован
|1
|0
|Лучич Владимир
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Црвена Звезда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0
Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Нефтчи - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Црвена Звезда - Борац Баня-Лука 2:0 Црвена Звезда - Слобода 3:1
Црвена Звезда - Uzice 3:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:2 Црвена Звезда - Чукарички 2:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 1:1 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 0:2 Напредак - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:0 Партизан - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Бачка-Топола 4:1 Црвена Звезда - Раднички 1923 2:0 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Младост Нови Сад 4:2 Модрича - Црвена Звезда 0:6 Напредак - Црвена Звезда 1:1
Результаты матчей
Фенербахче
Црвена Звезда
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Црвена Звезда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|5
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 0
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Црвена Звезда
|Иванич Мирко
|2
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1
|Зенит
|Бакаев Зелимхан
|1
|Црвена Звезда
|Букари Осман
|1
|Црвена Звезда
|_Mitrovic S.
|1
|Зенит
|Ренан Роберт
|2
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1
|Црвена Звезда
|Родич Милан
|1
|Зенит
|Дуглас Сантос
|1
|Зенит
|Адамов Арсен
|1
Прогнозы на матч Фенербахче - Црвена Звезда
Исход игры
Фенербахче
58.3% (42)
Ничья
22.2% (16)
Црвена Звезда
19.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
73.53% (50)
Меньше
26.47% (18)
Обе команды забьют
Да
91.18% (62)
Нет
8.82% (6)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
27.8% (20)
3:2 Фенербахче
19.4% (14)
1:1 Ничья
18.1% (13)
1:2 Црвена Звезда
12.5% (9)
1:0 Фенербахче
4.2% (3)
1:3 Црвена Звезда
2.8% (2)
2:2 Ничья
2.8% (2)
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