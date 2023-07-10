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  4. Кубок PARI Премьер 2023

РОССИЯ: Кубок PARI Премьер
2023

Фенербахче
 
Позже
Црвена Звезда
Прогнозы 72
Фенербахче 58.3% (42)
X 22.2% (16)
Црвена Звезда 19.4% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Црвена Звезда
2.15
3.75
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванич Мирко 2 1
Букари Осман 1 0.5
_Mitrovic S. 1 0.5
_Sljivic J. 1 0.5
Крассо Жан-Филипп 1 (1) 0.5
Митрович Стефан 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родич Милан 1 0
Стаменич Марко 1 0
Миятович Йован 1 0
Лучич Владимир 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Црвена Звезда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0
Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Нефтчи - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Црвена Звезда - Борац Баня-Лука 2:0 Црвена Звезда - Слобода 3:1
Црвена Звезда - Uzice 3:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:2 Црвена Звезда - Чукарички 2:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 1:1 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 0:2 Напредак - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:0 Партизан - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Бачка-Топола 4:1 Црвена Звезда - Раднички 1923 2:0 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Младост Нови Сад 4:2 Модрича - Црвена Звезда 0:6 Напредак - Црвена Звезда 1:1

Результаты матчей

Фенербахче
Црвена Звезда

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Црвена Звезда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Зенит
 3 2 0 1 4 - 3 5
3.
Фенербахче
 1 0 0 1 0 - 0 1
4.
Нефтчи
 2 0 0 2 1 - 7 0

Топ бомбардиров
Црвена Звезда Иванич Мирко 2
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Зенит Бакаев Зелимхан 1
Црвена Звезда Букари Осман 1
Црвена Звезда _Mitrovic S. 1
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Ренан Роберт 2
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Црвена Звезда Родич Милан 1
Зенит Дуглас Сантос 1
Зенит Адамов Арсен 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фенербахче - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2023, осталось 2 дня 11 часов 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 72
    Фенербахче 58.3% (42)
    X 22.2% (16)
    Црвена Звезда 19.4% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фенербахче
    Ничья
    Црвена Звезда
    2.15
    3.75
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фенербахче - Црвена Звезда онлайн

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    Прогнозы на матч Фенербахче - Црвена Звезда

    Исход игры
    Фенербахче
    58.3% (42)
    Ничья
    22.2% (16)
    Црвена Звезда
    19.4% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.53% (50)
    Меньше
    26.47% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    91.18% (62)
    Нет
    8.82% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Фенербахче
    27.8% (20)
    3:2 Фенербахче
    19.4% (14)
    1:1 Ничья
    18.1% (13)
    1:2 Црвена Звезда
    12.5% (9)
    1:0 Фенербахче
    4.2% (3)
    1:3 Црвена Звезда
    2.8% (2)
    2:2 Ничья
    2.8% (2)
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    Фенербахче
    Црвена Звезда
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