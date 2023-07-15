Лебон слабо сделал скидку в штрафную площадь на голкипера. Яндаш сыграл на перехвате, выдвинулся в центр и с двенадцати метров пробил под перекладину. Бркич успел выставить руки под сферу.

Угловой удар исполнили турки, который ничем интересным не запомнился зрителям.

Креспо в центре поля прыгнул в ноги Сайефу.

Алиев слева вошёл в штрафную площадь и покатил мяч к центру на Озобича, чей удар с пятнадцати метров заблокировал Креспо.

Сайеф от углового флага навесил к дальней штанге слишком сильно. Булудову пришлось бежать за мячом к боковой линии поля.

39' Лебон на фланге отобрал мяч у Осайи-Самуэля, а Брайт в ответ прихватил соперника руками за футболку.

38' Сайеф в центре поля попал по ногам Кенту.

36' Булудов справа с двадцати трёх метров пробил по центру ворот. Байиндыр отбил мяч перед собой, но на добивание никто не подоспел.

35' Салданья слева убежал в отрыв и выскочил к воротам, где его удар успел заблокировать подоспевший Перес.

34' Юксек с Кентом по левому флангу не смогли продвинуться вперёд и отправили мяч на правый фланг.

33' "Фенербахче" постепенно прижимает соперников к штрафной площади. Территориальное преимущество на стороне турецкой команды, но при этом нет ударов по воротам.

32' Яндаш слева сделал заброс к воротам на Юксека, но на выходе уверенно сыграл кулаками Бркич.