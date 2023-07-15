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  4. Кубок PARI Премьер 2023

РОССИЯ: Кубок PARI Премьер
2023

Нефтчи
0:0
Первый тайм
Фенербахче
Джеко пробил выше ворот (видео)....
Салданья создает момент (видео)....
Прогнозы 164
Нефтчи 7.9% (13)
X 6.7% (11)
Фенербахче 85.4% (140)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтчи
Ничья
Фенербахче
7.60
5.50
1.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Нефтчи
Фенербахче

История личных встреч

Нефтчи
Фенербахче

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Нефтчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салданья 1 (1) 0.33
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 1 0.33

Карточки

Нефтчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Азиз Сердар 1 0
Креспо Мигель 1 0
Юксек Исмаил 1 0

Результаты матчей

Нефтчи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Нефтчи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
0
Нефтчи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фенербахче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтчи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нефтчи - Црвена Звезда 0:4 Зенит - Нефтчи 3:1 Нефтчи - Габала 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0
Кяпаз - Нефтчи 1:3 Нефтчи - Шамахы 1:1 Туран Товуз - Нефтчи 4:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Нефтчи - Туран 2:0 Сабаил - Нефтчи 1:1 Туран - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Габала 1:2 Сумгаит - Нефтчи 0:4 Зира - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Кяпаз 2:2 Шамахы - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Туран Товуз 4:0 Карабах - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Сабаил 3:0 Габала - Нефтчи 0:0
Фенербахче
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0
Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3

Результаты матчей

Нефтчи
Фенербахче

Точный счет

0:4
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Нефтчи
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Зенит
 3 2 0 1 4 - 3 5
3.
Фенербахче
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 2
4.
Нефтчи
 0:0 3 0 1 2 1 - 7 1

Топ бомбардиров
Црвена Звезда Иванич Мирко 3
Црвена Звезда Митрович Стефан 1 (1)
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Фенербахче Педро Жоао 1
Зенит Бакаев Зелимхан 1
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Ренан Роберт 2
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Црвена Звезда Родич Милан 1
Фенербахче Азиз Сердар 1
Црвена Звезда Мияйлович Срджан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    45'
    Сайеф на фланге сбил Кента.
  • Угловой
    45'
    Сайеф от углового флага навесил к дальней штанге слишком сильно. Булудову пришлось бежать за мячом к боковой линии поля.
  • 44'
    Алиев слева вошёл в штрафную площадь и  покатил мяч к центру на Озобича, чей удар с пятнадцати метров заблокировал Креспо.
  • Фол, нарушение
    43'
    Креспо в центре поля прыгнул в ноги Сайефу.
  • Угловой
    42'
    Угловой удар исполнили турки, который ничем интересным не запомнился зрителям.
  • Опасный момент
    41'
    Лебон слабо сделал скидку в штрафную площадь на голкипера. Яндаш сыграл на перехвате, выдвинулся в центр и с двенадцати метров пробил под перекладину. Бркич успел выставить руки под сферу.
  • 40'
    Перевод Креспо налево на Юксека перехватил Булудов.
  • Фол, нарушение
    39'
    Лебон на фланге отобрал мяч у Осайи-Самуэля, а Брайт в ответ прихватил соперника руками за футболку.
  • Фол, нарушение
    38'
    Сайеф в центре поля попал по ногам Кенту.
  • 36'
    Булудов справа с двадцати трёх метров пробил по центру ворот. Байиндыр отбил мяч перед собой, но на добивание никто не подоспел.
  • 35'
    Салданья слева убежал в отрыв и выскочил к воротам, где его удар успел заблокировать подоспевший Перес.
  • 34'
    Юксек с Кентом по левому флангу не смогли продвинуться вперёд и отправили мяч на правый фланг.
  • 33'
    "Фенербахче" постепенно прижимает соперников к штрафной площади. Территориальное преимущество на стороне турецкой команды, но при этом нет ударов по воротам.
  • 32'
    Яндаш слева сделал заброс к воротам на Юксека, но на выходе уверенно сыграл кулаками Бркич.
  • 30'
    Кент слева сместился перед штрафной площадью в центр и откатил мяч на набегавшего Креспо, чей удар успели заблокировать соперники.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      Кент слева неудачно сыграл при приёме мяча, а отскоком воспользовался Булудов.
    • Фол, нарушение
      28'
      Креспо у центрального круга сбил Озобича.
    • 27'
      У Юксека слева не прошла передача низом в штрафную площадь на Кента.
    • 26'
      Алиев слева прорвался в штрафную площадь, обыгрался с Салданьей, но с острого угла не смог пробить удачно по воротам.
    • 24'
      Яндаш справа навесил на Джеко, который головой пробил выше ворот.
    • 23'
      Росси на правом фланге неудачно сыграл при приёме мяча и был вынужден отойти к центральному кругу. Быстрая атака у турецкой команды не получилась.
    • 22'
      Яндаш справа прорвался в штрафную площадь, где получил мяч, но перед прострелом упустил сферу за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      21'
      Салданья в центре поля подтолкнул в спину Азиза.
    • Угловой
      20'
      Следующая подача Сайефа от углового флага последовала в центр штрафной площади, но и там партнёры не смогли выиграть борьбу вверху. Мяч турки от ворот выбили.
    • Угловой
      19'
      Сайеф от углового флага навесил к ближней штанге, откуда турки мяч выбили.
    • 18'
      Лебон слева отправил вперёд Салданью, который сумел заработать первый угловой удар в матче.
    • 17'
      Кент слева рванул в штрафную площадь, где Сайеф в подкате смог чисто выбить мяч у Райана.
    • Фол, нарушение
      16'
      Сайеф на фланге сбил Кента.
    • 15'
      Джеко много перемещается перед чужой штрафной площадью, но пока передачи партнёров не доходят до звёздного форварда.
    • 14'
      Остервольде слева ушёл от Сайефа и прострелил к воротам. Защитники "Нефтчи" мяч перехватили.
    • 13'
      После рикошета Салданья слева рванул в штрафную площадь, где его удар заблокировал Креспо. Повторный удар нападающего "Нефтчи" получился значительно выше ворот.
    • 12'
      Первые минуты встречи проходят без опасных моментов. Нет даже попыток ударов по воротам. Команды больше сосредоточены на позиционной борьбе в центре поля и на флангах.
    • Фол, нарушение
      11'
      Озобич на левом фланге атаки при приёме мяча сыграл рукой.
    • Фол, нарушение
      10'
      Махмудов в центре поля ударил по ногам Осайи-Самуэля.
    • 9'
      Справа прошёл прострел на Джеко, но Эдину помешал пробить по воротам Салахлы.
    • Травма, повреждение
      8'
      Сайефу потребовалась помощь медиков. Кеннет неудачно исполнил подкат против Остервольде и получил повреждение.
    • Офсайд
      7'
      Кент на левом фланге забежал в офсайд.
    • Фол, нарушение
      6'
      На чужой половине поля Озобич попал по ногам Юксеку.
    • Фол, нарушение
      5'
      Остервольде у центрального круга Бил Сайефа.
    • 4'
      Юксек с Кентом покомбинировали слева с серией забеганий, но перевести мяч в центр так и нее смогли.
    • 3'
      Команды первые минуты осваиваются на поле. Турецкая команда провела обширную перепасовку в центре поля.
    • 2'
      "Нефтчи" играет в бело-чёрной форме, "Фенербахче" - в сине-жёлтой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Смене"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча кубка PERI Премьер 2023, в котором сыграют азербайджанский «Нефтчи» и турецкий «Фенербахче». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 26.2% пользователей.
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    Прогнозы 164
    Нефтчи 7.9% (13)
    X 6.7% (11)
    Фенербахче 85.4% (140)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нефтчи
    Ничья
    Фенербахче
    7.60
    5.50
    1.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нефтчи 0:0 Фенербахче онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нефтчи 0:0 Фенербахче

    Исход игры
    Нефтчи
    7.9% (13)
    Ничья
    6.7% (11)
    Фенербахче
    85.4% (140)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.54% (103)
    Меньше
    27.46% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    73.24% (104)
    Нет
    26.76% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Фенербахче
    26.2% (43)
    1:3 Фенербахче
    15.9% (26)
    0:2 Фенербахче
    15.2% (25)
    3:4 Фенербахче
    12.2% (20)
    1:1 Ничья
    4.3% (7)
    0:3 Фенербахче
    3.7% (6)
    0:1 Фенербахче
    3.7% (6)
    1:4 Фенербахче
    1.2% (2)
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    Нефтчи
    Фенербахче
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