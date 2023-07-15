0:0
Первый тайм
Бонусы букмекеров
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Булудов ОмарЗащитник
- Защитник
-
19 Салахлы АзерЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лебон КеланПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Озобич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 СалданьяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Джафаров РзаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ябер АтасПолузащитник
-
27 Юсифли ФаридПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кент РайанПолузащитник
-
16 Росси ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
История личных встреч
Нефтчи
Фенербахче
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Нефтчи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салданья
|1 (1)
|0.33
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|1
|0.33
Карточки
Нефтчи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Азиз Сердар
|1
|0
|Креспо Мигель
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
Результаты матчей
Нефтчи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Нефтчи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
0
0
Нефтчи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фенербахче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтчи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нефтчи - Црвена Звезда 0:4 Зенит - Нефтчи 3:1 Нефтчи - Габала 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0
Кяпаз - Нефтчи 1:3 Нефтчи - Шамахы 1:1 Туран Товуз - Нефтчи 4:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Нефтчи - Туран 2:0 Сабаил - Нефтчи 1:1 Туран - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Габала 1:2 Сумгаит - Нефтчи 0:4 Зира - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Кяпаз 2:2 Шамахы - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Туран Товуз 4:0 Карабах - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Сабаил 3:0 Габала - Нефтчи 0:0
Фенербахче
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0
Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3
Результаты матчей
Нефтчи
Фенербахче
Точный счет
0:4
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Нефтчи
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|5
|3.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|2
|4.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|Црвена Звезда
|Иванич Мирко
|3
|Црвена Звезда
|Митрович Стефан
|1 (1)
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1
|Фенербахче
|Педро Жоао
|1
|Зенит
|Бакаев Зелимхан
|1
|Зенит
|Ренан Роберт
|2
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1
|Црвена Звезда
|Родич Милан
|1
|Фенербахче
|Азиз Сердар
|1
|Црвена Звезда
|Мияйлович Срджан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нефтчи 0:0 Фенербахче
Исход игры
Нефтчи
7.9% (13)
Ничья
6.7% (11)
Фенербахче
85.4% (140)
Тотал 2.5
Больше
72.54% (103)
Меньше
27.46% (39)
Обе команды забьют
Да
73.24% (104)
Нет
26.76% (38)
Популярный счёт
1:2 Фенербахче
26.2% (43)
1:3 Фенербахче
15.9% (26)
0:2 Фенербахче
15.2% (25)
3:4 Фенербахче
12.2% (20)
1:1 Ничья
4.3% (7)
0:3 Фенербахче
3.7% (6)
0:1 Фенербахче
3.7% (6)
1:4 Фенербахче
1.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!