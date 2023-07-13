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  4. Кубок PARI Премьер 2023

РОССИЯ: Кубок PARI Премьер
2023

Нефтчи
 
Позже
Фенербахче
Прогнозы 94
Нефтчи 4.3% (4)
X 7.4% (7)
Фенербахче 88.3% (83)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нефтчи
Ничья
Фенербахче
7.80
5.50
1.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Нефтчи
Фенербахче

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Нефтчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салданья 1 (1) 0.5
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 1 0.5

Карточки

Нефтчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Азиз Сердар 1 0
Креспо Мигель 1 0
Юксек Исмаил 1 0

Результаты матчей

Нефтчи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Нефтчи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
0
Нефтчи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фенербахче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтчи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нефтчи - Црвена Звезда 0:4 Зенит - Нефтчи 3:1 Нефтчи - Габала 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0
Кяпаз - Нефтчи 1:3 Нефтчи - Шамахы 1:1 Туран Товуз - Нефтчи 4:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Нефтчи - Туран 2:0 Сабаил - Нефтчи 1:1 Туран - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Габала 1:2 Сумгаит - Нефтчи 0:4 Зира - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Кяпаз 2:2 Шамахы - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Туран Товуз 4:0 Карабах - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Сабаил 3:0 Габала - Нефтчи 0:0
Фенербахче
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0
Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3

Результаты матчей

Нефтчи
Фенербахче

Точный счет

0:4
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Нефтчи
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Зенит
 3 2 0 1 4 - 3 5
3.
Фенербахче
 2 0 0 2 1 - 3 1
4.
Нефтчи
 2 0 0 2 1 - 7 0

Топ бомбардиров
Црвена Звезда Иванич Мирко 3
Црвена Звезда Митрович Стефан 1 (1)
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Фенербахче Педро Жоао 1
Зенит Бакаев Зелимхан 1
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Ренан Роберт 2
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Црвена Звезда Родич Милан 1
Фенербахче Азиз Сердар 1
Црвена Звезда Мияйлович Срджан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нефтчи - Фенербахче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июля 2023, осталось 2 дня 5 часов 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 94
    Нефтчи 4.3% (4)
    X 7.4% (7)
    Фенербахче 88.3% (83)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нефтчи
    Ничья
    Фенербахче
    7.80
    5.50
    1.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нефтчи - Фенербахче онлайн

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    Прогнозы на матч Нефтчи - Фенербахче

    Исход игры
    Нефтчи
    4.3% (4)
    Ничья
    7.4% (7)
    Фенербахче
    88.3% (83)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.33% (66)
    Меньше
    26.67% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (66)
    Нет
    26.67% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Фенербахче
    24.5% (23)
    3:4 Фенербахче
    20.2% (19)
    0:2 Фенербахче
    16% (15)
    1:3 Фенербахче
    14.9% (14)
    1:1 Ничья
    4.3% (4)
    0:3 Фенербахче
    4.3% (4)
    0:1 Фенербахче
    4.3% (4)
    1:4 Фенербахче
    2.1% (2)
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    Нефтчи
    Фенербахче
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