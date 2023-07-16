Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
2:1
Второй тайм: 85'
0'
26' Желтая карточкаАриас Сантьяго
0:1
31' ГолЦиммерман Уокер
37' Желтая карточкаВашингтон Тейлор
1:1
42' ПенальтиАкоста Лусиано
45' Желтая карточкаАкоста Лусиано
64' Желтая карточкаМиазга Мэтт
65' Желтая карточкаПико Фабрис
69' Вторая желтая карточкаВашингтон Тейлор
70' Вторая желтая карточкаПико Фабрис
2:1
74' ГолАриас Сантьяго
Ход матча
26'
31'
0:1
37'
42'
1:1
45'
64'
65'
69'
70'
74'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
21
Миазга
Мэтт
22
Josh
Bauer
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
42 Хэлси БреттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Malik Pinto
-
32 Ian Murphy
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Josh BauerЗащитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Уайк ЛоуренсЗащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкНападающий
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
12 Банбери ТилНападающий
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Цинциннати
Нэшвилл
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2.33
2.25
Среднее время на гол
38
40
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
2
1.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
45
50
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|12 (5)
|0.52
|Баджи Доминик
|4
|0.17
|Сантос Сержио II
|4
|0.17
|Васкес Брэндон
|4 (1)
|0.17
|Барреаль Альваро
|3
|0.13
|Морено Хуниор
|3
|0.13
|Нвободо Обинна
|2
|0.09
|Москера Йерсон
|2
|0.09
|Ариас Сантьяго
|1
|0.04
|Brenner da Silva
|1
|0.04
|Кубо Юя
|0
|0
|Миазга Мэтт
|0
|0
|Marco Angulo
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|13 (4)
|0.54
|Пико Фабрис
|4
|0.17
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.13
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.13
|Банбери Тил
|2
|0.08
|Циммерман Уокер
|2
|0.08
|Мьюл Алекс
|1
|0.04
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.04
|Lukas MacNaughton
|1
|0.04
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|7
|0
|Ian Murphy
|3
|2
|Москера Йерсон
|6
|0
|Миазга Мэтт
|5
|0
|Акоста Лусиано
|5
|0
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Сантос Сержио II
|5
|0
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|Васкес Брэндон
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Marco Angulo
|2
|0
|Malik Pinto
|2
|0
|Хагглунд Ник
|0
|1
|Кубо Юя
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Хэлси Бретт
|1
|0
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0
|Roman Celentano
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ловитц Дэниел
|4
|1
|Банбери Тил
|5
|0
|Вашингтон Тейлор
|5
|0
|Мур Шак
|3
|1
|Маккарти Дакс
|4
|0
|Циммерман Уокер
|2
|1
|Пико Фабрис
|3
|0
|Леаль Рэндэлл
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Годой Анибал
|2
|0
|Мукхтар Хани
|2
|0
|Josh Bauer
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Зубак Итан
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Нэшвилл
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
3
4
Цинциннати
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Нэшвилл
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
14
21
Цинциннати
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Нэшвилл
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
35% (8)
52% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
17
25
Голы по времени матча
Забито
21
9
9 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
1
11%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
6
29%
3
33%
61-75
1
5%
4
44%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
14%
3
27%
1-15
1
14%
4
36%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Забито
16
21
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
1
6%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
19%
7
33%
31-45
4
25%
3
14%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
5
31%
6
29%
76-90
Пропущено
16
8
12 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
19%
1
13%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
6
38%
2
25%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
1
6%
2
25%
76-90
Забито
37
30
13 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 10
2 Не забивали 7
3
8%
1
3%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
6
16%
8
27%
31-45
9
24%
3
10%
46-60
9
24%
6
20%
61-75
6
16%
10
33%
76-90
Пропущено
23
19
16 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
4
17%
4
21%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
8
35%
4
21%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
2
9%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0
Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0
Нэшвилл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0
ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1 Даллас - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0
Результаты матчей
Цинциннати
Нэшвилл
Точный счет
1:0
4 раза 36%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
3
5 раз 23%
0
2 раза 9%
0
8 раз 35%
2
7 раз 30%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
38
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
47
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
158
1111
1112
517
419
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|23
|13
|2
|8
|42 - 27
|41
|2.
|1:1 Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|1:0 Заявка
|24
|10
|7
|7
|33 - 33
|37
|4.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|28 - 22
|35
|5.
|2:1 Заявка
|23
|9
|5
|9
|32 - 32
|32
|6.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|8.
|0:0 Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 31
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|34 - 30
|28
|10.
|1:1 Заявка
|22
|7
|7
|8
|26 - 30
|28
|11.
|1:2 Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 31
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 33
|22
|14.
|0:0 Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|23
|15
|6
|2
|38 - 25
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|1:2 Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 21
|38
|5.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 28
|37
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|42 - 39
|35
|8.
|0:0 Заявка
|23
|7
|9
|7
|30 - 31
|30
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|22 - 32
|29
|11.
|0:1 Заявка
|23
|6
|8
|9
|21 - 24
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|14.
|0:0 Заявка
|24
|3
|11
|10
|18 - 32
|20
|15.
|0:2 Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 35
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 10
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|3.
|1:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|4.
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 13
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|7.
|2:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|1:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|10.
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|1:1 Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|12
|11
|1
|0
|23 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|1:2 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|7
|1
|18 - 13
|19
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|0:2 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|2:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|3.
|1:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|1:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|2:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|1:2 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|2.
|2:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 17
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 20
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|1:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|14.
|0:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|7 - 21
|5
|15.
|0:2 Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 20
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5