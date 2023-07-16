Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
1:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
23'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
24
Грей
Тэйвон
80
Хаак
Джастин
35
Иленчич
Митя
55
Паркс
Китон
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Фриз МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
36 John Denis
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
21 матч
42.9%
9.5%
47.6%
9 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.36
1.5
Среднее время на гол
66
60
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.8
1.18
Среднее время на гол
50
76
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
1.57
1.33
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карранса Хулиан
|10
|0.43
|Газдаг Даниэль
|9 (8)
|0.39
|Уре Микаэль
|7
|0.3
|Мартинес Хосе Андрес
|2
|0.09
|Вагнер Кай
|1
|0.04
|Торрес Хоакин
|1
|0.04
|Флэк Леон
|1
|0.04
|Глеснес Якоб
|1
|0.04
|Лоу Дэмион
|1
|0.04
|Перея Андрес
|1
|0.04
|МакГлинн Джек
|1
|0.04
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Салливан Куинн
|0
|0
|Донован Крис
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|6
|0.25
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.17
|Talles Magno
|3
|0.13
|Куфре Бриан
|2
|0.08
|Паркс Китон
|2
|0.08
|Gabriel Segal
|2
|0.08
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.04
|Хавьер Тиаго
|1
|0.04
|Шано Максим
|1
|0.04
|Хаак Джастин
|1
|0.04
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|5
|2
|Мартинес Хосе Андрес
|7
|0
|Бедойя Алехандро
|5
|0
|Флэк Леон
|5
|0
|Газдаг Даниэль
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|Вагнер Кай
|3
|0
|Буэно Хесус
|1
|1
|Мбезо Оливье
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Лоу Дэмион
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куфре Бриан
|6
|1
|Родригес Сантьяго
|7
|0
|Пеллегрини Матиас
|6
|0
|Шано Максим
|5
|0
|Паркс Китон
|5
|0
|Иленчич Митя
|5
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Барраса Луис
|3
|0
|Хаак Джастин
|3
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Альфаро Тони
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Stephen Turnbull
|1
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Kevin O`Toole
|1
|0
|Сэндс Джеймс
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Nick Cushing
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
1
10
Филадельфия Юнион
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Нью-Йорк Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
13
11
Филадельфия Юнион
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Нью-Йорк Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
6
Волевые поражения
14
21
Голы по времени матча
Забито
19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
11%
1
9%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
5
26%
3
27%
31-45
3
16%
3
27%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
3
16%
2
18%
76-90
Пропущено
8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 11
2
25%
3
21%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
3
38%
2
14%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Забито
18
13
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
7
39%
2
15%
31-45
6
33%
2
15%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
2
11%
3
23%
76-90
Пропущено
17
14
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
4
29%
31-45
2
12%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
29%
29%
3
21%
76-90
Забито
37
24
18 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
2
5%
2
8%
1-15
4
11%
3
13%
16-30
12
32%
5
21%
31-45
9
24%
5
21%
46-60
5
14%
4
17%
61-75
5
14%
5
21%
76-90
Пропущено
25
28
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 20
7
28%
3
11%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
2
8%
7
25%
31-45
3
12%
6
21%
46-60
4
16%
4
14%
61-75
6
24%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
8 раз 35%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
1
12 раз 52%
0
6 раз 26%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
37
55
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
85
66
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
176
1111
518
616
221
319
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|12
|2
|8
|40 - 27
|38
|2.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|33 - 24
|36
|3.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|28 - 22
|35
|4.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 33
|34
|5.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|6.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|30 - 31
|29
|8.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|34 - 30
|28
|9.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|26 - 31
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 29
|27
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 34
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 31
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 33
|22
|14.
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|16 - 30
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|36 - 24
|48
|2.
|0:0 Заявка
|23
|11
|8
|4
|38 - 28
|41
|3.
|1:0 Заявка
|23
|12
|4
|7
|38 - 25
|40
|4.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|30 - 19
|38
|5.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|6.
|0:0 Заявка
|24
|9
|9
|6
|41 - 37
|36
|7.
|0:0 Заявка
|23
|9
|8
|6
|32 - 27
|35
|8.
|0:0 Заявка
|24
|8
|7
|9
|32 - 30
|31
|9.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|30 - 31
|29
|10.
|2:0 Заявка
|23
|9
|2
|12
|22 - 32
|29
|11.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|21 - 23
|26
|12.
|0:2 Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|0:1 Заявка
|24
|5
|11
|8
|24 - 29
|26
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
|15.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 13
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|7 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|0:0 Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 10
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|1:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 6
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|26 - 13
|25
|7.
|2:0 Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|8.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|10.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|11.
|0:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|12.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|0:2 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 19
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 17
|17
|2.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|3.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|4.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|5.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|7.
|0:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|0:1 Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 16
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|2:0 Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 18
|4
|15.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|11 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|2 5