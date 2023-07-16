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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
2:1
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
23' Гол
Мартинес Хосе Андрес
2:0
81' Гол
Донован Крис
2:1
86' Гол
Жассон Андрес
90'+7
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
16
МакГлинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
33
Салливан
Куинн
7
Уре
Микаэль
1
Барраса
Луис
24
Грей
Тэйвон
4
Шано
Максим
80
Хаак
Джастин
35
Иленчич
Митя
22
Kevin
O`Toole
7
Моралес
Альфредо
55
Паркс
Китон
17
Пеллегрини
Матиас
10
Родригес
Сантьяго
20
Ледесма
Ричард
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Нью-Йорк Сити
3-4-2-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

21 матч

42.9%
9.5%
47.6%
9 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

М
1:3
М
3:1
М
2:1
М
0:2
М
1:2
М
1:1
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
1:2
М
4:2
М
3:1
М
3:1
М
2:0
М
2:1
М
0:2
М
3:2
М
2:0
М
1:2
М
1:1
М
2:1

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.36
1.5

Среднее время на гол

66
60

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.8
1.18

Среднее время на гол

50
76

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.57
1.33

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карранса Хулиан 10 0.43
Газдаг Даниэль 9 (8) 0.39
Уре Микаэль 7 0.3
Мартинес Хосе Андрес 2 0.09
Вагнер Кай 1 0.04
Торрес Хоакин 1 0.04
Флэк Леон 1 0.04
Донован Крис 1 0.04
Глеснес Якоб 1 0.04
Лоу Дэмион 1 0.04
Перея Андрес 1 0.04
МакГлинн Джек 1 0.04
Бедойя Алехандро 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Салливан Куинн 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 6 0.25
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.17
Talles Magno 3 0.13
Куфре Бриан 2 0.08
Паркс Китон 2 0.08
Gabriel Segal 2 0.08
Пеллегрини Матиас 1 0.04
Хавьер Тиаго 1 0.04
Шано Максим 1 0.04
Хаак Джастин 1 0.04
Жассон Андрес 1 0.04
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Моралес Альфредо 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 5 2
Мартинес Хосе Андрес 7 0
Бедойя Алехандро 5 0
Флэк Леон 5 0
Газдаг Даниэль 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Уре Микаэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Эллиотт Джек 3 0
Вагнер Кай 3 0
Буэно Хесус 1 1
Мбезо Оливье 2 0
Харриэль Натан 2 0
Салливан Куинн 2 0
Блэйк Андре 1 0
Лоу Дэмион 1 0
Реал Мэттью 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куфре Бриан 6 1
Родригес Сантьяго 7 0
Пеллегрини Матиас 6 0
Шано Максим 5 0
Паркс Китон 5 0
Иленчич Митя 5 0
Грей Тэйвон 4 0
Барраса Луис 3 0
Хаак Джастин 3 0
Перейра Габриэл 2 0
Моралес Альфредо 2 0
Альфаро Тони 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Stephen Turnbull 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Kevin O`Toole 1 0
Сэндс Джеймс 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Talles Magno 1 0
Nick Cushing 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

1
11
Филадельфия Юнион
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Нью-Йорк Сити
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

13
11
Филадельфия Юнион
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Нью-Йорк Сити
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

19
6

Волевые поражения

14
22

Голы по времени матча

Забито

21
12
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
10%
1
8%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
5
24%
3
25%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
4
19%
3
25%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 12
2
22%
3
19%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
2
22%
5
31%
76-90

Забито

18
13
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
7
39%
2
15%
31-45
6
33%
2
15%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
2
11%
3
23%
76-90

Пропущено

17
14
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
4
29%
31-45
2
12%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
29%
29%
3
21%
76-90

Забито

39
25
19 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
2
5%
2
8%
1-15
5
13%
3
12%
16-30
12
31%
5
20%
31-45
9
23%
5
20%
46-60
5
13%
4
16%
61-75
6
15%
6
24%
76-90

Пропущено

26
30
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 21
7
27%
3
10%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
2
8%
7
23%
31-45
3
12%
6
20%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
7
27%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
8 раз 33%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
6 раз 26%
1
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
13 раз 54%
0
6 раз 25%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
6
5
1.5
3
7
5
6
2.5
2
8
3
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
5
6
6
1.5
2
12
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
18
6
12
11
1.5
5
19
6
17
2.5
2
22
3
20
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 23 13 2 8 42 - 27 41
2.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 24 10 7 7 33 - 33 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 10 5 8 28 - 22 35
5.
Остин
 2:1 Заявка 23 9 5 9 32 - 32 32
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
7.
Даллас
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
8.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 23 8 5 10 26 - 31 29
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 7 7 7 34 - 30 28
10.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 22 7 7 8 26 - 30 28
11.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 5 8 9 23 - 31 23
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 5 7 9 23 - 33 22
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 23 15 6 2 38 - 25 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Нэшвилл
 1:2 Заявка 24 11 5 8 31 - 21 38
5.
Орландо Сити
 Заявка 23 10 7 6 34 - 28 37
6.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 9 8 7 42 - 39 35
8.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 23 7 9 7 30 - 31 30
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 9 2 12 22 - 32 29
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 23 6 8 9 21 - 24 26
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
14.
Торонто
 0:0 Заявка 24 3 11 10 18 - 32 20
15.
Интер Майами
 0:2 Заявка 22 5 3 14 22 - 35 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 12 8 1 3 28 - 10 25
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
3.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
4.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 6 4 2 25 - 13 22
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
7.
Остин
 2:1 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
10.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 12 4 4 4 16 - 16 16
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 12 11 1 0 23 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 1:2 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 4 7 1 18 - 13 19
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
13.
Торонто
 0:0 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 0:2 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
3.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 2:1 Заявка 11 3 2 6 14 - 21 11
7.
Даллас
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 1 5 6 9 - 21 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
2.
Цинциннати
 2:1 Заявка 11 4 5 2 15 - 17 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 2 7 12 - 20 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 1:2 Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
7.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 11 1 4 6 5 - 11 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 1 2 9 5 - 27 5
14.
Торонто
 0:0 Заявка 12 0 5 7 7 - 21 5
15.
Интер Майами
 0:2 Заявка 11 1 1 9 7 - 20 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
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