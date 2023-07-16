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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
2:0
Первый тайм: 36'
Шарлотт
0'
1:0
29' Гол
Опоку Квадво
2:0
31' Гол
Оффор Чинонсо

Ход матча

29'
Опоку Квадво
1:0
31'
Оффор Чинонсо
(Уотерман Джоэл)
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Монреаль
Ничья
Шарлотт
2.40
4.90
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Сируа
Жонатан
16
Уотерман
Джоэл
4
Камашо
Руди
25
Корбо
Габриэле
22
Эррера
Аарон
11
Ласситер
Ариэль
6
Пьетт
Самюэль
29
Шуэньер
Матьё
10
Дюк
Брайс
9
Оффор
Чинонсо
90
Опоку
Квадво
1
Кахлина
Кристиян
6
Туилома
Билл
4
Guzman
Corujo
2
Собоциньский
Ян
14
Бёрн
Натан
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
37
Арфилд
Скотт
7
Юзвяк
Камиль
11
Свидерски
Кароль
18
Kerwin
Vargas
ФК Монреаль
3-4-1-2
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

ФК Монреаль
Шарлотт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

М
0:0
М
2:1
М
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффор Чинонсо 3 0.13
Киото Ромель 3 (1) 0.13
Шуэньер Матьё 2 0.09
Дюк Брайс 2 0.09
Тойе Мейсон 2 0.09
Ласситер Ариэль 1 0.04
Ibrahim Sunusi 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Лаппалайнен Ласси 1 0.04
Бро-Гийяр Закари 1 0.04
Уотерман Джоэл 1 0.04
Эррера Аарон 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 7 (1) 0.3
Enzo Copetti 4 0.17
Мерам Джастин 3 0.13
Ben Bender 3 0.13
Юзвяк Камиль 2 0.09
Kerwin Vargas 2 0.09
Brandon Cambridge 2 0.09
Вествуд Эшли 1 0.04
Линдси Джейлин 1 0.04
Orrin McKinze Gaines 1 0.04
Агьеманг Патрик 1 0.04
Бронико Брандт 1 0.04
Кахлина Кристиян 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камашо Руди 5 1
Уотерман Джоэл 6 0
Ваньяма Виктор 5 0
Корбо Габриэле 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Ласситер Ариэль 3 0
Эррера Аарон 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Шуэньер Матьё 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Оффор Чинонсо 2 0
Дюк Брайс 2 0
Салиба Натан 2 0
Ри Шон 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Matko Miljevic 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 8 0
Бёрн Натан 6 0
Enzo Copetti 6 0
Свидерски Кароль 5 0
Аффул Харрисон 3 0
Юзвяк Камиль 3 0
Бронико Брандт 3 0
Orrin McKinze Gaines 3 0
Линдси Джейлин 3 0
Собоциньский Ян 3 0
Kerwin Vargas 3 0
Вествуд Эшли 2 0
Мерам Джастин 2 0
Guzman Corujo 2 0
Маланда Адилсон 2 0
Агьеманг Патрик 1 0
Арфилд Скотт 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Туилома Билл 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0
George Marks 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
11
ФК Монреаль
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Шарлотт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
0% (0)
64% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

24
6

Волевые поражения

4
12
ФК Монреаль
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (13)
32% (7)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
32% (7)
14% (3)
Шарлотт
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)

Сухие победы

14
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

28
8

Волевые поражения

4
23

Голы по времени матча

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
6
35%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
23%
5
29%
29%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

7
19
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
4
57%
6
32%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 15
1
17%
3
23%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
33%
2
15%
76-90

Пропущено

26
19
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
12%
3
16%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
10
38%
5
26%
31-45
4
15%
3
16%
46-60
2
8%
4
21%
61-75
4
15%
3
16%
76-90

Забито

19
30
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
11 Не забивали 5
4
21%
4
13%
1-15
2
11%
8
27%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
3
16%
6
20%
46-60
2
11%
6
20%
61-75
6
32%
2
7%
76-90

Пропущено

33
38
18 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
3
9%
5
13%
1-15
4
12%
2
5%
16-30
11
33%
9
24%
31-45
8
24%
9
24%
46-60
3
9%
7
18%
61-75
4
12%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0
ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - ФК Монреаль 2:0
Шарлотт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2
Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Крю 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2

Результаты матчей

ФК Монреаль
Шарлотт

Точный счет

0:1
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
9 раз 75%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:0
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:2
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 55%
2
5 раз 23%
1
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
5
1.5
5
6
2
8
2.5
2
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
9
0.5
Больше Меньше
9
2
2
10
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
12
0.5
Больше Меньше
17
5
7
15
1.5
10
12
2
20
2.5
3
19
1
21
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 22 12 2 8 40 - 27 38
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 22 10 6 6 33 - 24 36
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 10 5 8 28 - 22 35
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 23 9 7 7 32 - 33 34
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
6.
Даллас
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
7.
Остин
 Заявка 22 8 5 9 30 - 31 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 7 7 7 34 - 30 28
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 22 8 4 10 26 - 31 28
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 7 6 8 25 - 29 27
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 24 6 8 10 30 - 34 26
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 5 8 9 23 - 31 23
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 5 7 9 23 - 33 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 22 3 9 10 16 - 30 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 22 14 6 2 36 - 24 48
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 23 11 8 4 38 - 28 41
3.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 23 12 4 7 38 - 25 40
4.
Нэшвилл
 Заявка 23 11 5 7 30 - 19 38
5.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
6.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 24 9 9 6 41 - 37 36
7.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 23 9 8 6 32 - 27 35
8.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 24 8 7 9 32 - 30 31
9.
Чикаго Файр
 Заявка 22 7 8 7 30 - 31 29
10.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 23 9 2 12 22 - 32 29
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 22 6 8 8 21 - 23 26
12.
Шарлотт
 0:2 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 24 5 11 8 24 - 29 26
14.
Торонто
 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19
15.
Интер Майами
 Заявка 21 5 3 13 22 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 6 4 2 25 - 13 22
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
7.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 1 6 4 7 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 12 8 4 0 25 - 10 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
4.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 11 8 2 1 22 - 6 26
5.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 12 7 4 1 26 - 13 25
7.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
8.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
10.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
11.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 0:2 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
6.
Остин
 Заявка 11 3 2 6 14 - 21 11
7.
Даллас
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 1 6 5 10 - 19 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 1 5 6 9 - 21 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 4 5 2 15 - 17 17
2.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
3.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
4.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
7.
Шарлотт
 0:2 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 14 1 7 6 10 - 16 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 12 1 2 9 5 - 27 5
14.
Интер Майами
 Заявка 10 1 1 8 7 - 18 4
15.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Цинциннати Акоста Лусиано 11 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Guzman Corujo уходит с поля. Andrew Privett выходит вместо него
  • 31'
    Джоэль Уотерман сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Оффор Чинонсо бьет в цель!
  • 29'
    Г О О О О Л - Опоку Квадво бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Лучшие коэффициенты
ФК Монреаль
Ничья
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4.90
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