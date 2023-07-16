Тур: 1. Стадион: Сапуто.
2:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
29'
1:0
31'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Аарон
10
Дюк
Брайс
90
Опоку
Квадво
14
Бёрн
Натан
37
Арфилд
Скотт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
-
90 Опоку КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 George Marks
-
-
-
-
15 Ben Bender
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
История личных встреч
ФК Монреаль
Шарлотт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффор Чинонсо
|3
|0.13
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.13
|Шуэньер Матьё
|2
|0.09
|Дюк Брайс
|2
|0.09
|Тойе Мейсон
|2
|0.09
|Ласситер Ариэль
|1
|0.04
|Ibrahim Sunusi
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.04
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.04
|Уотерман Джоэл
|1
|0.04
|Эррера Аарон
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|7 (1)
|0.3
|Enzo Copetti
|4
|0.17
|Мерам Джастин
|3
|0.13
|Ben Bender
|3
|0.13
|Юзвяк Камиль
|2
|0.09
|Kerwin Vargas
|2
|0.09
|Brandon Cambridge
|2
|0.09
|Вествуд Эшли
|1
|0.04
|Линдси Джейлин
|1
|0.04
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0.04
|Агьеманг Патрик
|1
|0.04
|Бронико Брандт
|1
|0.04
|Кахлина Кристиян
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камашо Руди
|5
|1
|Уотерман Джоэл
|6
|0
|Ваньяма Виктор
|5
|0
|Корбо Габриэле
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Ласситер Ариэль
|3
|0
|Эррера Аарон
|3
|0
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Оффор Чинонсо
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Салиба Натан
|2
|0
|Ри Шон
|2
|0
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Matko Miljevic
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|8
|0
|Бёрн Натан
|6
|0
|Enzo Copetti
|6
|0
|Свидерски Кароль
|5
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Юзвяк Камиль
|3
|0
|Бронико Брандт
|3
|0
|Orrin McKinze Gaines
|3
|0
|Линдси Джейлин
|3
|0
|Собоциньский Ян
|3
|0
|Kerwin Vargas
|3
|0
|Вествуд Эшли
|2
|0
|Мерам Джастин
|2
|0
|Guzman Corujo
|2
|0
|Маланда Адилсон
|2
|0
|Агьеманг Патрик
|1
|0
|Арфилд Скотт
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Туилома Билл
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
|Ben Bender
|1
|0
|George Marks
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
0
11
ФК Монреаль
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Шарлотт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
0% (0)
64% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
24
6
Волевые поражения
4
12
ФК Монреаль
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (13)
32% (7)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
32% (7)
14% (3)
Шарлотт
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Сухие победы
14
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
28
8
Волевые поражения
4
23
Голы по времени матча
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
6
35%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
23%
5
29%
29%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
7
19
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
4
57%
6
32%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
0
0%
3
16%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 15
1
17%
3
23%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
33%
2
15%
76-90
Пропущено
26
19
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
12%
3
16%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
10
38%
5
26%
31-45
4
15%
3
16%
46-60
2
8%
4
21%
61-75
4
15%
3
16%
76-90
Забито
19
30
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
11 Не забивали 5
4
21%
4
13%
1-15
2
11%
8
27%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
3
16%
6
20%
46-60
2
11%
6
20%
61-75
6
32%
2
7%
76-90
Пропущено
33
38
18 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
3
9%
5
13%
1-15
4
12%
2
5%
16-30
11
33%
9
24%
31-45
8
24%
9
24%
46-60
3
9%
7
18%
61-75
4
12%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0
ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - ФК Монреаль 2:0
Шарлотт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2
Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Крю 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2
Результаты матчей
ФК Монреаль
Шарлотт
Точный счет
0:1
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
9 раз 75%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:0
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:2
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
12 раз 55%
2
5 раз 23%
1
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
83
55
56
28
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
39
Больше Меньше
92
210
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1012
Больше Меньше
175
715
1012
220
319
121
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|12
|2
|8
|40 - 27
|38
|2.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|33 - 24
|36
|3.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|28 - 22
|35
|4.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 33
|34
|5.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|6.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|30 - 31
|29
|8.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|34 - 30
|28
|9.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|26 - 31
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 29
|27
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 34
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 31
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 33
|22
|14.
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|16 - 30
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|36 - 24
|48
|2.
|0:0 Заявка
|23
|11
|8
|4
|38 - 28
|41
|3.
|1:0 Заявка
|23
|12
|4
|7
|38 - 25
|40
|4.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|30 - 19
|38
|5.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|6.
|0:0 Заявка
|24
|9
|9
|6
|41 - 37
|36
|7.
|0:0 Заявка
|23
|9
|8
|6
|32 - 27
|35
|8.
|0:0 Заявка
|24
|8
|7
|9
|32 - 30
|31
|9.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|30 - 31
|29
|10.
|2:0 Заявка
|23
|9
|2
|12
|22 - 32
|29
|11.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|21 - 23
|26
|12.
|0:2 Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|0:1 Заявка
|24
|5
|11
|8
|24 - 29
|26
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
|15.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 13
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|7 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|0:0 Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 10
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|1:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 6
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|26 - 13
|25
|7.
|2:0 Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|8.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|10.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|11.
|0:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|12.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|0:2 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 19
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 17
|17
|2.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|3.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|4.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|5.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|7.
|0:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|0:1 Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 16
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|2:0 Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 18
|4
|15.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|11 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|2 5