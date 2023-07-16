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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
2:0
Конец матча
Шарлотт
0'
1:0
29' Гол
Опоку Квадво
2:0
31' Гол
Оффор Чинонсо
54' Желтая карточка
Агьеманг Патрик
60' Желтая карточка
Туилома Билл
85' Желтая карточка
Собоциньский Ян
90'+7
40
Сируа
Жонатан
16
Уотерман
Джоэл
4
Камашо
Руди
25
Корбо
Габриэле
22
Эррера
Аарон
11
Ласситер
Ариэль
6
Пьетт
Самюэль
29
Шуэньер
Матьё
10
Дюк
Брайс
9
Оффор
Чинонсо
90
Опоку
Квадво
1
Кахлина
Кристиян
6
Туилома
Билл
4
Guzman
Corujo
2
Собоциньский
Ян
14
Бёрн
Натан
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
37
Арфилд
Скотт
7
Юзвяк
Камиль
11
Свидерски
Кароль
18
Kerwin
Vargas
ФК Монреаль
3-4-1-2
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

ФК Монреаль
Шарлотт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

М
0:0
М
2:1
М
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффор Чинонсо 4 0.17
Киото Ромель 3 (1) 0.13
Шуэньер Матьё 2 0.09
Дюк Брайс 2 0.09
Тойе Мейсон 2 0.09
Ласситер Ариэль 1 0.04
Ibrahim Sunusi 1 0.04
Уотерман Джоэл 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Лаппалайнен Ласси 1 0.04
Бро-Гийяр Закари 1 0.04
Опоку Квадво 1 0.04
Эррера Аарон 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 7 (1) 0.3
Enzo Copetti 4 0.17
Мерам Джастин 3 0.13
Ben Bender 3 0.13
Юзвяк Камиль 2 0.09
Kerwin Vargas 2 0.09
Brandon Cambridge 2 0.09
Вествуд Эшли 1 0.04
Линдси Джейлин 1 0.04
Orrin McKinze Gaines 1 0.04
Агьеманг Патрик 1 0.04
Бронико Брандт 1 0.04
Кахлина Кристиян 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камашо Руди 5 1
Уотерман Джоэл 6 0
Ваньяма Виктор 5 0
Корбо Габриэле 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Ласситер Ариэль 3 0
Эррера Аарон 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Шуэньер Матьё 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Оффор Чинонсо 2 0
Дюк Брайс 2 0
Салиба Натан 2 0
Ри Шон 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Matko Miljevic 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 8 0
Бёрн Натан 6 0
Enzo Copetti 6 0
Свидерски Кароль 5 0
Собоциньский Ян 4 0
Аффул Харрисон 3 0
Юзвяк Камиль 3 0
Бронико Брандт 3 0
Orrin McKinze Gaines 3 0
Линдси Джейлин 3 0
Kerwin Vargas 3 0
Агьеманг Патрик 2 0
Вествуд Эшли 2 0
Мерам Джастин 2 0
Туилома Билл 2 0
Guzman Corujo 2 0
Маланда Адилсон 2 0
Арфилд Скотт 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0
George Marks 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
11
ФК Монреаль
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Шарлотт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

24
6

Волевые поражения

4
12
ФК Монреаль
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
61% (14)
30% (7)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
35% (8)
13% (3)
Шарлотт
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)

Сухие победы

15
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

28
8

Волевые поражения

4
23

Голы по времени матча

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
6
35%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
3
20%
5
29%
29%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

7
21
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
1
14%
5
24%
31-45
4
57%
6
29%
46-60
1
14%
3
14%
61-75
0
0%
3
14%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
1
17%
3
23%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
33%
2
15%
76-90

Пропущено

26
19
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
12%
3
16%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
10
38%
5
26%
31-45
4
15%
3
16%
46-60
2
8%
4
21%
61-75
4
15%
3
16%
76-90

Забито

21
30
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
11 Не забивали 6
4
19%
4
13%
1-15
3
14%
8
27%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
3
14%
6
20%
46-60
2
10%
6
20%
61-75
6
29%
2
7%
76-90

Пропущено

33
40
18 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 19
3
9%
5
13%
1-15
4
12%
3
8%
16-30
11
33%
10
25%
31-45
8
24%
9
23%
46-60
3
9%
7
18%
61-75
4
12%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0
ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - ФК Монреаль 2:0
Шарлотт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2
Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Крю 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2

Результаты матчей

ФК Монреаль
Шарлотт

Точный счет

2:0
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 75%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
6 раз 26%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 52%
2
6 раз 26%
1
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
5
6
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
9
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
12
0.5
Больше Меньше
17
6
8
15
1.5
10
13
2
21
2.5
3
20
1
22
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 23 13 2 8 42 - 27 41
2.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 24 10 7 7 33 - 33 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 10 5 8 28 - 22 35
5.
Остин
 2:1 Заявка 23 9 5 9 32 - 32 32
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
7.
Даллас
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
8.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 23 8 5 10 26 - 31 29
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 7 7 7 34 - 30 28
10.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 22 7 7 8 26 - 30 28
11.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 5 8 9 23 - 31 23
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 5 7 9 23 - 33 22
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 23 15 6 2 38 - 25 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Нэшвилл
 1:2 Заявка 24 11 5 8 31 - 21 38
5.
Орландо Сити
 Заявка 23 10 7 6 34 - 28 37
6.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 9 8 7 42 - 39 35
8.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 23 7 9 7 30 - 31 30
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 9 2 12 22 - 32 29
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 23 6 8 9 21 - 24 26
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
14.
Торонто
 0:0 Заявка 24 3 11 10 18 - 32 20
15.
Интер Майами
 0:2 Заявка 22 5 3 14 22 - 35 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 12 8 1 3 28 - 10 25
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
3.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
4.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 6 4 2 25 - 13 22
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
7.
Остин
 2:1 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
10.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 12 4 4 4 16 - 16 16
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 12 11 1 0 23 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 1:2 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 4 7 1 18 - 13 19
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
13.
Торонто
 0:0 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 0:2 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
3.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 2:1 Заявка 11 3 2 6 14 - 21 11
7.
Даллас
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 1 5 6 9 - 21 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
2.
Цинциннати
 2:1 Заявка 11 4 5 2 15 - 17 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 2 7 12 - 20 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 1:2 Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
7.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 11 1 4 6 5 - 11 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 1 2 9 5 - 27 5
14.
Торонто
 0:0 Заявка 12 0 5 7 7 - 21 5
15.
Интер Майами
 0:2 Заявка 11 1 1 9 7 - 20 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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