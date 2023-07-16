Тур: 1. Стадион: Джилетт.
0:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
33'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Бай
Брэндон
14
Харкс
Иэн
10
Хиль
Карлес
17
Вуд
Бобби
15
Бирнбом
Стив
22
Асад
Ямиль
14
Найяр
Энди
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
44 Свит БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Болма ДжошНападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
-
22 Асад ЯмильЗащитник
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
25 матчей
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 15 побед
41 матч
46.3%
22%
31.7%
19 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
22%
43.9%
34.1%
9 побед 18 ничьих 14 побед
Второй тайм
39%
24.4%
36.6%
16 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
31
Голов в среднем за матч
1.76
1.29
Среднее время на гол
51
69
Всего голов
41
19
Голов в среднем за матч
1.71
1.12
Среднее время на гол
52
80
Всего голов
71
50
Голов в среднем за матч
1.73
1.22
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
51
73
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|7
|0.3
|Хиль Карлес
|7 (2)
|0.3
|Вриони Джакомо
|5
|0.22
|Боу Густаво
|4
|0.17
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.09
|Полстер Мэтт
|2
|0.09
|Бай Брэндон
|2
|0.09
|Бак Ноуэл
|2
|0.09
|Борреро Дилан
|2
|0.09
|Джонс Дехуан
|1
|0.04
|Алтидор Жози
|1
|0.04
|Кесслер Генри
|1
|0.04
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
|Ромни Дейв
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|8
|0.33
|Фунтас Таксиархис
|6 (1)
|0.25
|Ку-Дипьетро Теодор
|3
|0.13
|Пинс Донован
|3
|0.13
|Клих Матеуш
|2
|0.08
|Дахоме Кристиан
|2
|0.08
|Дуркин Кристофер
|2
|0.08
|Сантуш Педру
|1
|0.04
|О'Брайен Льюис
|1
|0.04
|Уильямс Дэррик
|1
|0.04
|Бирнбом Стив
|1
|0.04
|Роберта Найджел
|1
|0.04
|Грин Джейкоб
|1
|0.04
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Флетчер Кристиан
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блессинг Латиф
|4
|1
|Полстер Мэтт
|4
|0
|Бак Ноуэл
|4
|0
|Вуд Бобби
|3
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Джонс Дехуан
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|Эдвардс Эрл
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентеке Кристиан
|6
|0
|Клих Матеуш
|6
|0
|Каноуз Расселл
|5
|0
|О'Брайен Льюис
|5
|0
|Пинс Донован
|5
|0
|Найяр Энди
|3
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|Бирнбом Стив
|1
|1
|Сантуш Педру
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Асад Ямиль
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Дуркин Кристофер
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Ди Си Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
6
5
Нью-Инглэнд Революшн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
9
18
Нью-Инглэнд Революшн
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Ди Си Юнайтед
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
9% (2)
52% (12)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
15
23
Голы по времени матча
Забито
26
12
14 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
2
8%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
9
35%
0
0%
31-45
6
23%
3
25%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
3
12%
5
42%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
22%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
56%
2
13%
76-90
Забито
11
20
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
9%
2
10%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
18%
4
20%
61-75
4
36%
7
35%
76-90
Пропущено
20
14
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
5
25%
4
29%
46-60
3
15%
4
29%
61-75
6
30%
4
29%
76-90
Забито
37
32
19 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
3
8%
3
9%
1-15
6
16%
2
6%
16-30
10
27%
4
13%
31-45
6
16%
5
16%
46-60
5
14%
6
19%
61-75
7
19%
12
38%
76-90
Пропущено
29
30
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
6
21%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
10%
5
17%
31-45
6
21%
6
20%
46-60
3
10%
7
23%
61-75
11
38%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0
Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 0:2
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
5 раз 23%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
9 раз 39%
0
5 раз 22%
3
5 раз 22%
2
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
56
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
84
47
39
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
185
1210
914
616
518
121
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|12
|2
|8
|40 - 27
|38
|2.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|33 - 24
|36
|3.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|28 - 22
|35
|4.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 33
|34
|5.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|6.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|30 - 31
|29
|8.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|34 - 30
|28
|9.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|26 - 31
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 29
|27
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 34
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 31
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 33
|22
|14.
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|16 - 30
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|36 - 24
|48
|2.
|0:0 Заявка
|23
|11
|8
|4
|38 - 28
|41
|3.
|1:0 Заявка
|23
|12
|4
|7
|38 - 25
|40
|4.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|30 - 19
|38
|5.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|6.
|0:0 Заявка
|24
|9
|9
|6
|41 - 37
|36
|7.
|0:0 Заявка
|23
|9
|8
|6
|32 - 27
|35
|8.
|0:0 Заявка
|24
|8
|7
|9
|32 - 30
|31
|9.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|30 - 31
|29
|10.
|2:0 Заявка
|23
|9
|2
|12
|22 - 32
|29
|11.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|21 - 23
|26
|12.
|0:2 Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|0:1 Заявка
|24
|5
|11
|8
|24 - 29
|26
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
|15.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 13
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|7 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|0:0 Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 10
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|1:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 6
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|26 - 13
|25
|7.
|2:0 Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|8.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|10.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|11.
|0:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|12.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|0:2 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 19
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 17
|17
|2.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|3.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|4.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|5.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|7.
|0:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|0:1 Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 16
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|2:0 Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 18
|4
|15.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|11 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|2 5