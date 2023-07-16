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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
1:0
Первый тайм: 24'
Орландо Сити
0'
1:0
22' Гол
Уили Калеб

Ход матча

22'
Уили Калеб
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Орландо Сити
2.60
3.90
3.54
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гузан
Брэд
2
Эрнандес
Рональд
22
Пурата
Хуан
Хосе
4
Абрам
Луис
11
Леннон
Брукс
26
Уили
Калеб
5
Соса
Сантьяго
13
Сейдич
Амар
30
Чол
Мачоп
23
Альмада
Тьяго
19
Берри
Мигель
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
3
Rafael
Santos2
5
Cesar
Araujo
16
Вильдер
Картахена
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
77
Ангуло
Иван
13
_Duncan
McGuire
Атланта Юнайтед
3-4-2-1
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Орландо Сити

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

19 матчей

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
1:1
М
0:1
М
1:1
М
3:0
М
3:2
М
0:0
М
4:1
М
0:0
М
1:1
М
1:3
М
0:1
ОК
0:2
М
1:0
М
1:2
М
4:0
М
1:2
М
3:3
М
1:1
М
0:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.75
1.27

Среднее время на гол

51
70

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.32
1.16

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
77

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 10 0.42
Альмада Тьяго 8 (1) 0.33
Вольф Тайлер 4 0.17
Леннон Брукс 3 0.13
Гутман Эндрю 3 0.13
Уили Калеб 3 0.13
Араужо Луис 3 0.13
Чол Мачоп 2 0.08
Россетто Матеус 1 0.04
Фирмино Николас 1 0.04
Пурата Хуан Хосе 1 0.04
Берри Мигель 1 0.04
Этьенн Дерик 0 0
Робинсон Майлз 0 0
Фортьюн Аджани 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Duncan McGuire 7 0.3
Торрес Факундо 7 (3) 0.3
Кара Эркан 5 0.22
Martin Ojeda 4 0.17
Ангуло Иван 3 0.13
Ramiro Enrique 2 0.09
Cesar Araujo 1 0.04
Смит Кайл 1 0.04
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.04
Rafael Santos2 1 0.04
Холлидей Майкл 0 0
Перейра Маурисио 0 0
Gaston Gonzalez2 0 0
Вильдер Картахена 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 8 1
Якумакис Георгиос 5 0
Гутман Эндрю 3 1
Пурата Хуан Хосе 4 0
Араужо Луис 2 1
Россетто Матеус 3 0
Леннон Брукс 3 0
Альмада Тьяго 3 0
Гузан Брэд 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Сейдич Амар 2 0
Вольф Тайлер 2 0
Фортьюн Аджани 2 0
Чол Мачоп 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Edwin Mosquera 1 0
Берри Мигель 1 0
Уили Калеб 1 0
Noah Cobb 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Антонио 5 0
Смит Кайл 5 0
Cesar Araujo 5 0
Вильдер Картахена 4 0
Ангуло Иван 4 0
Янссон Робин 3 0
Фелипе 3 0
Холлидей Майкл 2 0
Ramiro Enrique 2 0
Гальесе Педро 1 0
Перейра Маурисио 1 0
Торрес Факундо 1 0
Шлегель Родриго 1 0
Стедждухар Мейсон 1 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0
Кара Эркан 1 0
Rafael Santos2 1 0
_Duncan McGuire 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Орландо Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

7
5
Атланта Юнайтед
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Орландо Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
7

Волевые поражения

12
16
Атланта Юнайтед
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Орландо Сити
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

22
10

Волевые поражения

19
21

Голы по времени матча

Забито

25
15
8 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
5
20%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
4
16%
3
20%
46-60
3
12%
4
27%
61-75
10
40%
4
27%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
4
29%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
29%
4
29%
76-90

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
3
19%
2
11%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
6
33%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
4
25%
3
17%
76-90

Пропущено

23
12
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
13%
1
8%
1-15
1
4%
2
17%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
5
22%
2
17%
46-60
4
17%
3
25%
61-75
6
26%
3
25%
76-90

Забито

41
33
14 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 13
2 Не забивали 4
8
20%
4
12%
1-15
3
7%
6
18%
16-30
3
7%
2
6%
31-45
6
15%
9
27%
46-60
7
17%
5
15%
61-75
14
34%
7
21%
76-90

Пропущено

37
26
14 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
6
16%
1
4%
1-15
3
8%
4
15%
16-30
5
14%
4
15%
31-45
9
24%
5
19%
46-60
4
11%
5
19%
61-75
10
27%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 6:1
Орландо Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Орландо Сити

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
5
7
4
7
2.5
2
10
2
9
3.5
1
11
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
9
1.5
5
5
2
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
17
5
11
12
1.5
10
12
6
17
2.5
4
18
2
21
3.5
1
21
1
22
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 22 12 2 8 40 - 27 38
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 22 10 6 6 33 - 24 36
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 10 5 8 28 - 22 35
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 23 9 7 7 32 - 33 34
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
6.
Даллас
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
7.
Остин
 Заявка 22 8 5 9 30 - 31 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 7 7 7 34 - 30 28
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 22 8 4 10 26 - 31 28
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 7 6 8 25 - 29 27
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 24 6 8 10 30 - 34 26
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 5 8 9 23 - 31 23
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 5 7 9 23 - 33 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 22 3 9 10 16 - 30 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 22 14 6 2 36 - 24 48
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 23 11 8 4 38 - 28 41
3.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 23 12 4 7 38 - 25 40
4.
Нэшвилл
 Заявка 23 11 5 7 30 - 19 38
5.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
6.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 24 9 9 6 41 - 37 36
7.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 23 9 8 6 32 - 27 35
8.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 24 8 7 9 32 - 30 31
9.
Чикаго Файр
 Заявка 22 7 8 7 30 - 31 29
10.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 23 9 2 12 22 - 32 29
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 22 6 8 8 21 - 23 26
12.
Шарлотт
 0:2 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 24 5 11 8 24 - 29 26
14.
Торонто
 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19
15.
Интер Майами
 Заявка 21 5 3 13 22 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 6 4 2 25 - 13 22
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
7.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 1 6 4 7 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 12 8 4 0 25 - 10 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
4.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 11 8 2 1 22 - 6 26
5.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 12 7 4 1 26 - 13 25
7.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
8.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
10.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
11.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 0:2 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
6.
Остин
 Заявка 11 3 2 6 14 - 21 11
7.
Даллас
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 1 6 5 10 - 19 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 1 5 6 9 - 21 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 4 5 2 15 - 17 17
2.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
3.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
4.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
7.
Шарлотт
 0:2 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 14 1 7 6 10 - 16 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 12 1 2 9 5 - 27 5
14.
Интер Майами
 Заявка 10 1 1 8 7 - 18 4
15.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Цинциннати Акоста Лусиано 11 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Г О О О О Л - Уили Калеб бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Орландо Сити
2.60
3.90
3.54
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