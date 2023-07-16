Тур: 1. Стадион: Mercedes-Benz Stadium.
1:2
Конец матча
0'
1:0
22' ГолУили Калеб
1:1
25' ГолКарлос Антонио
45' Желтая карточкаВильдер Картахена
45' Желтая карточкаЯнссон Робин
59' Желтая карточкаАлонсо Освальдо
1:2
60' Гол_Duncan McGuire
65' Желтая карточка_Duncan McGuire
87' Желтая карточкаАнгуло Иван
90' Желтая карточкаЯкумакис Георгиос
90' Желтая карточкаКарлос Антонио
90' Желтая карточкаГальесе Педро
90'+9
Ход матча
22'
1:0
25'
45'
59'
60'
65'
87'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Леннон
Брукс
26
Уили
Калеб
13
Сейдич
Амар
30
Чол
Мачоп
19
Берри
Мигель
24
Смит
Кайл
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Леннон БруксЗащитник
-
26 Уили КалебЗащитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Берри МигельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
8 ФелипеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Орландо Сити
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
19 матчей
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.75
1.27
Среднее время на гол
51
70
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.32
1.16
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
77
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|10
|0.42
|Альмада Тьяго
|8 (1)
|0.33
|Уили Калеб
|4
|0.17
|Вольф Тайлер
|4
|0.17
|Леннон Брукс
|3
|0.13
|Гутман Эндрю
|3
|0.13
|Араужо Луис
|3
|0.13
|Чол Мачоп
|2
|0.08
|Россетто Матеус
|1
|0.04
|Фирмино Николас
|1
|0.04
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.04
|Берри Мигель
|1
|0.04
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Робинсон Майлз
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Duncan McGuire
|8
|0.35
|Торрес Факундо
|7 (3)
|0.3
|Кара Эркан
|5
|0.22
|Martin Ojeda
|4
|0.17
|Ангуло Иван
|3
|0.13
|Ramiro Enrique
|2
|0.09
|Cesar Araujo
|1
|0.04
|Смит Кайл
|1
|0.04
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0.04
|Rafael Santos2
|1
|0.04
|Карлос Антонио
|1
|0.04
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
|Вильдер Картахена
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|8
|1
|Якумакис Георгиос
|6
|0
|Гутман Эндрю
|3
|1
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Россетто Матеус
|3
|0
|Леннон Брукс
|3
|0
|Альмада Тьяго
|3
|0
|Гузан Брэд
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Вольф Тайлер
|2
|0
|Фортьюн Аджани
|2
|0
|Чол Мачоп
|2
|0
|Алонсо Освальдо
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Уили Калеб
|1
|0
|Noah Cobb
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Антонио
|6
|0
|Вильдер Картахена
|5
|0
|Смит Кайл
|5
|0
|Ангуло Иван
|5
|0
|Cesar Araujo
|5
|0
|Янссон Робин
|4
|0
|Фелипе
|3
|0
|Холлидей Майкл
|2
|0
|Гальесе Педро
|2
|0
|Ramiro Enrique
|2
|0
|_Duncan McGuire
|2
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Шлегель Родриго
|1
|0
|Стедждухар Мейсон
|1
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Rafael Santos2
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Орландо Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
8
5
Атланта Юнайтед
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Орландо Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
7
Волевые поражения
12
16
Атланта Юнайтед
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Орландо Сити
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
17% (4)
39% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
22
11
Волевые поражения
20
21
Голы по времени матча
Забито
26
17
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
5
19%
2
12%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
3
12%
4
24%
61-75
10
38%
4
24%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
5
31%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
25%
4
27%
76-90
Забито
16
18
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
3
19%
2
11%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
6
33%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
4
25%
3
17%
76-90
Пропущено
23
12
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
13%
1
8%
1-15
1
4%
2
17%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
5
22%
2
17%
46-60
4
17%
3
25%
61-75
6
26%
3
25%
76-90
Забито
42
35
15 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
2 Не забивали 4
8
19%
4
11%
1-15
4
10%
7
20%
16-30
3
7%
2
6%
31-45
6
14%
10
29%
46-60
7
17%
5
14%
61-75
14
33%
7
20%
76-90
Пропущено
39
27
15 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
6
15%
1
4%
1-15
4
10%
5
19%
16-30
5
13%
4
15%
31-45
10
26%
5
19%
46-60
4
10%
5
19%
61-75
10
26%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 6:1
Орландо Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Орландо Сити
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
57
48
210
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
39
65
210
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
222
Больше Меньше
185
1113
1112
618
419
222
122
123
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|23
|13
|2
|8
|42 - 27
|41
|2.
|1:1 Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|1:0 Заявка
|24
|10
|7
|7
|33 - 33
|37
|4.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|28 - 22
|35
|5.
|2:1 Заявка
|23
|9
|5
|9
|32 - 32
|32
|6.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|8.
|0:0 Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 31
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|34 - 30
|28
|10.
|1:1 Заявка
|22
|7
|7
|8
|26 - 30
|28
|11.
|1:2 Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 31
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 33
|22
|14.
|0:0 Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|23
|15
|6
|2
|38 - 25
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|1:2 Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 21
|38
|5.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 28
|37
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|42 - 39
|35
|8.
|0:0 Заявка
|23
|7
|9
|7
|30 - 31
|30
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|22 - 32
|29
|11.
|0:1 Заявка
|23
|6
|8
|9
|21 - 24
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|14.
|0:0 Заявка
|24
|3
|11
|10
|18 - 32
|20
|15.
|0:2 Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 35
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 10
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|3.
|1:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|4.
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 13
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|7.
|2:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|1:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|10.
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|1:1 Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|12
|11
|1
|0
|23 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|1:2 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|7
|1
|18 - 13
|19
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|0:2 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|2:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|3.
|1:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|1:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|2:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|1:2 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|2.
|2:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 17
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 20
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|1:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|14.
|0:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|7 - 21
|5
|15.
|0:2 Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 20
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5