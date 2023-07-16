Сент-Луис Сити

До матча

— Чтобы соблюсти все правила лиги, "Интер" перед официальным подписанием Месси расторг контракт с полузащитником сборной Мексики Родольфо Писарро. 29-летинй Писарро прошлый сезон провёл в аренде в "Монтеррее". В этом сезоне Родольфо провёл за "Интер" 13 матчей, но отметился только одной голевой передачей.

— Лионель Месси уже официально подтвердил свой переход в "Интер", но, презентация великого аргентинца будет только завтра ночью, а поэтому ждать его сегодня на поле не нужно.

— Напомним, что "Интер" проваливает нынешний сезон, на 21 матч "цапли" набрали только 18 очков и на данный момент команда замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. "Сент-Луис" в свою очередь показывает куда более качественный футбол, за 22 матча "горожане" набрали 38 очков и являются лидером Западной конференции.