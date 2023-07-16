Тур: 1. Стадион: Citypark.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
20
Уоттс
Акил
15
Яро
Джошуа
26
Паркер
Тим
22
Хайберт
Кайл
21
Альм
Расмус
24
Фрэй
Ян
32
Аллен
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уоттс АкилЗащитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
22 Хайберт КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Защитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Перес МигельПолузащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bradley Carnell
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Фрэй ЯнЗащитник
- Защитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Невилл ХарвиЗащитник
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Интер Майами
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джоаккини Николас
|8 (1)
|0.36
|Лёвен Эдуард
|5 (3)
|0.23
|Клаусс Жоао
|5
|0.23
|Страуд Джаред
|4
|0.18
|Альм Расмус
|2
|0.09
|Острак Томаш
|2
|0.09
|Васильев Индиана
|2
|0.09
|Адениран Сэмюэл
|2 (1)
|0.09
|Паркер Тим
|2
|0.09
|Хайберт Кайл
|2
|0.09
|Джексон Азиэл
|1
|0.05
|Перес Мигель
|1
|0.05
|Помпеу Селио
|1
|0.05
|Нервински Джейк
|0
|0
|Уоттс Акил
|0
|0
|Бартлетт Лукас
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|6 (2)
|0.29
|Кампана Леонардо
|4
|0.19
|Тейлор Роберт
|2
|0.1
|Кремаски Бенджа
|1
|0.05
|Негри Франко
|1
|0.05
|Руис Дэвид
|1
|0.05
|Кривцов Сергей
|1
|0.05
|Арройо Диксон
|1
|0.05
|Жан Корентен
|1
|0.05
|Стефанелли Николас
|1
|0.05
|Боргелин Шанидер
|1
|0.05
|Фрэй Ян
|1
|0.05
|Аллен Ноа
|1
|0.05
|Мота Жеан
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|8
|0
|Страуд Джаред
|7
|0
|Острак Томаш
|7
|0
|Хайберт Кайл
|4
|1
|Нервински Джейк
|4
|0
|Блом Нджабуло
|4
|0
|Бартлетт Лукас
|4
|0
|Альм Расмус
|3
|0
|Джоаккини Николас
|3
|0
|Нельсон Джон
|1
|1
|Перес Мигель
|2
|0
|Лёвен Эдуард
|2
|0
|Джексон Азиэл
|2
|0
|Помпеу Селио
|2
|0
|Васильев Индиана
|1
|0
|Белл Джон
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Дэвид
|5
|1
|Йедлин Деандре
|5
|0
|Тейлор Роберт
|5
|0
|Негри Франко
|3
|1
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Фрэй Ян
|4
|0
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Кремаски Бенджа
|3
|0
|Миллер Камаль
|1
|1
|Арройо Диксон
|2
|0
|Жан Корентен
|2
|0
|Аллен Ноа
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Мота Жеан
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Робинсон Робби
|1
|0
|Невилл Харви
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Интер Майами
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
3
7
Сент-Луис Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Интер Майами
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
10
Волевые поражения
13
11
Сент-Луис Сити
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
59% (13)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Интер Майами
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
17
11
Волевые поражения
16
18
Голы по времени матча
Забито
23
9
13 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
5
22%
1
11%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
2
22%
31-45
3
13%
2
22%
46-60
4
17%
2
22%
61-75
3
13%
2
22%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
5
31%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
4
31%
1
6%
76-90
Забито
15
15
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
4
27%
4
27%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
4
27%
5
33%
76-90
Пропущено
16
15
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
6
38%
2
13%
61-75
5
31%
5
33%
76-90
Забито
38
24
17 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
5
13%
2
8%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
8
21%
6
25%
31-45
7
18%
6
25%
46-60
7
18%
3
13%
61-75
7
18%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
29
31
8 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
3
10%
2
6%
1-15
1
3%
6
19%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
3
10%
6
19%
46-60
9
31%
5
16%
61-75
9
31%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2
Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4
Интер Майами
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Крю - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Интер Майами
Точный счет
3:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 40%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
3:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
2
8 раз 38%
0
7 раз 33%
1
6 раз 29%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
74
65
65
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
55
47
28
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
147
1111
813
814
319
121
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|12
|2
|8
|40 - 27
|38
|2.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|33 - 24
|36
|3.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|28 - 22
|35
|4.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 33
|34
|5.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|6.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|30 - 31
|29
|8.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|34 - 30
|28
|9.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|26 - 31
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 29
|27
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 34
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 31
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 33
|22
|14.
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|16 - 30
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|36 - 24
|48
|2.
|0:0 Заявка
|23
|11
|8
|4
|38 - 28
|41
|3.
|1:0 Заявка
|23
|12
|4
|7
|38 - 25
|40
|4.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|30 - 19
|38
|5.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|6.
|0:0 Заявка
|24
|9
|9
|6
|41 - 37
|36
|7.
|0:0 Заявка
|23
|9
|8
|6
|32 - 27
|35
|8.
|0:0 Заявка
|24
|8
|7
|9
|32 - 30
|31
|9.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|30 - 31
|29
|10.
|2:0 Заявка
|23
|9
|2
|12
|22 - 32
|29
|11.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|21 - 23
|26
|12.
|0:2 Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|0:1 Заявка
|24
|5
|11
|8
|24 - 29
|26
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
|15.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 13
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|7 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|0:0 Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 10
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|1:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 6
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|26 - 13
|25
|7.
|2:0 Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|8.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|10.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|11.
|0:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|12.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|0:2 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 19
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 17
|17
|2.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|3.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|4.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|5.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|7.
|0:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|0:1 Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 16
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|2:0 Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 18
|4
|15.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|11 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|2 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сент-Луис Сити - Интер Майами
Исход игры
Сент-Луис Сити
53.4% (63)
Ничья
18.6% (22)
Интер Майами
28% (33)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (70)
Меньше
36.36% (40)
Обе команды забьют
Да
76.36% (84)
Нет
23.64% (26)
Популярный счёт
2:1 Сент-Луис Сити
32.2% (38)
1:2 Интер Майами
15.3% (18)
1:1 Ничья
13.6% (16)
2:0 Сент-Луис Сити
7.6% (9)
1:0 Сент-Луис Сити
6.8% (8)
3:1 Сент-Луис Сити
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:2 Интер Майами
3.4% (4)
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