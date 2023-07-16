  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
 
Позже
Интер Майами
Прогнозы 116
Сент-Луис Сити 54.3% (63)
X 19% (22)
Интер Майами 26.7% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Луис Сити
Ничья
Интер Майами
1.65
4.30
5.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бюрки
Роман
20
Уоттс
Акил
15
Яро
Джошуа
26
Паркер
Тим
22
Хайберт
Кайл
19
Васильев
Индиана
6
Блом
Нджабуло
8
Страуд
Джаред
25
Джексон
Азиэл
21
Альм
Расмус
16
Адениран
Сэмюэл
1
Коллендер
Дрейк
24
Фрэй
Ян
27
Кривцов
Сергей
32
Аллен
Ноа
16
Тейлор
Роберт
31
Миллер
Камаль
43
Сандерлэнд
Лоусон
3
Арройо
Диксон
30
Кремаски
Бенджа
19
Робинсон
Робби
17
Мартинес
Хосеф
Сент-Луис Сити
4-3-1-2
Интер Майами
3-4-2-1

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Интер Майами

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
0:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джоаккини Николас 8 (1) 0.36
Лёвен Эдуард 5 (3) 0.23
Клаусс Жоао 5 0.23
Страуд Джаред 4 0.18
Альм Расмус 2 0.09
Острак Томаш 2 0.09
Васильев Индиана 2 0.09
Адениран Сэмюэл 2 (1) 0.09
Паркер Тим 2 0.09
Хайберт Кайл 2 0.09
Джексон Азиэл 1 0.05
Перес Мигель 1 0.05
Помпеу Селио 1 0.05
Нервински Джейк 0 0
Уоттс Акил 0 0
Бартлетт Лукас 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 6 (2) 0.29
Кампана Леонардо 4 0.19
Тейлор Роберт 2 0.1
Кремаски Бенджа 1 0.05
Негри Франко 1 0.05
Руис Дэвид 1 0.05
Кривцов Сергей 1 0.05
Арройо Диксон 1 0.05
Жан Корентен 1 0.05
Стефанелли Николас 1 0.05
Боргелин Шанидер 1 0.05
Фрэй Ян 1 0.05
Аллен Ноа 1 0.05
Мота Жеан 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 8 0
Страуд Джаред 7 0
Острак Томаш 7 0
Хайберт Кайл 4 1
Нервински Джейк 4 0
Блом Нджабуло 4 0
Бартлетт Лукас 4 0
Альм Расмус 3 0
Джоаккини Николас 3 0
Нельсон Джон 1 1
Перес Мигель 2 0
Лёвен Эдуард 2 0
Джексон Азиэл 2 0
Помпеу Селио 2 0
Васильев Индиана 1 0
Белл Джон 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Дэвид 5 1
Йедлин Деандре 5 0
Тейлор Роберт 5 0
Негри Франко 3 1
Кривцов Сергей 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Фрэй Ян 4 0
Маквей Кристофер 3 0
Кремаски Бенджа 3 0
Миллер Камаль 1 1
Арройо Диксон 2 0
Жан Корентен 2 0
Аллен Ноа 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Мота Жеан 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Дюк Брайс 1 0
Робинсон Робби 1 0
Невилл Харви 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Интер Майами
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

3
7
Сент-Луис Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Интер Майами
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

13
11
Сент-Луис Сити
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
59% (13)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Интер Майами
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

17
11

Волевые поражения

16
18

Голы по времени матча

Забито

23
9
13 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
5
22%
1
11%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
2
22%
31-45
3
13%
2
22%
46-60
4
17%
2
22%
61-75
3
13%
2
22%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
5
31%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
4
31%
1
6%
76-90

Забито

15
15
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
4
27%
4
27%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
4
27%
5
33%
76-90

Пропущено

16
15
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
6
38%
2
13%
61-75
5
31%
5
33%
76-90

Забито

38
24
17 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
5
13%
2
8%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
8
21%
6
25%
31-45
7
18%
6
25%
46-60
7
18%
3
13%
61-75
7
18%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

29
31
8 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
3
10%
2
6%
1-15
1
3%
6
19%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
3
10%
6
19%
46-60
9
31%
5
16%
61-75
9
31%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2
Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4
Интер Майами
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Крю - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Интер Майами

Точный счет

3:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 40%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

3:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
2
8 раз 38%
0
7 раз 33%
1
6 раз 29%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
6
5
6
5
2.5
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
5
4
7
1.5
2
8
2
9
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
14
7
11
11
1.5
8
13
8
14
2.5
3
19
3.5
1
21
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 22 12 2 8 40 - 27 38
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 22 10 6 6 33 - 24 36
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 10 5 8 28 - 22 35
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 23 9 7 7 32 - 33 34
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
6.
Даллас
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
7.
Остин
 Заявка 22 8 5 9 30 - 31 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 7 7 7 34 - 30 28
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 22 8 4 10 26 - 31 28
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 7 6 8 25 - 29 27
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 24 6 8 10 30 - 34 26
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 5 8 9 23 - 31 23
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 5 7 9 23 - 33 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 22 3 9 10 16 - 30 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 22 14 6 2 36 - 24 48
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 23 11 8 4 38 - 28 41
3.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 23 12 4 7 38 - 25 40
4.
Нэшвилл
 Заявка 23 11 5 7 30 - 19 38
5.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
6.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 24 9 9 6 41 - 37 36
7.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 23 9 8 6 32 - 27 35
8.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 24 8 7 9 32 - 30 31
9.
Чикаго Файр
 Заявка 22 7 8 7 30 - 31 29
10.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 23 9 2 12 22 - 32 29
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 22 6 8 8 21 - 23 26
12.
Шарлотт
 0:2 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 24 5 11 8 24 - 29 26
14.
Торонто
 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19
15.
Интер Майами
 Заявка 21 5 3 13 22 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 6 4 2 25 - 13 22
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
7.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 1 6 4 7 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 12 8 4 0 25 - 10 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
4.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 11 8 2 1 22 - 6 26
5.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 12 7 4 1 26 - 13 25
7.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
8.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
10.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
11.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 0:2 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
6.
Остин
 Заявка 11 3 2 6 14 - 21 11
7.
Даллас
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 1 6 5 10 - 19 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 1 5 6 9 - 21 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 4 5 2 15 - 17 17
2.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
3.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
4.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
7.
Шарлотт
 0:2 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 14 1 7 6 10 - 16 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 12 1 2 9 5 - 27 5
14.
Интер Майами
 Заявка 10 1 1 8 7 - 18 4
15.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Цинциннати Акоста Лусиано 11 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 2 5
Весь список
  • До матча
  • Чтобы соблюсти все правила лиги, "Интер" перед официальным подписанием Месси расторг контракт с полузащитником сборной Мексики Родольфо Писарро. 29-летинй Писарро прошлый сезон провёл в аренде в "Монтеррее". В этом сезоне Родольфо провёл за "Интер" 13 матчей, но отметился только одной голевой передачей. 
  • Лионель Месси уже официально подтвердил свой переход в "Интер", но, презентация великого аргентинца будет только завтра ночью, а поэтому ждать его сегодня на поле не нужно. 
  • Напомним, что "Интер" проваливает нынешний сезон, на 21 матч "цапли" набрали только 18 очков и на данный момент команда замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. "Сент-Луис" в свою очередь показывает куда более качественный футбол, за 22 матча "горожане" набрали 38 очков и являются лидером Западной конференции. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче регулярного чемпионата MLS между "Сент-Луисом" и "Интер Майами". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сент-Луис Сити - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июля 2023, осталось 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 116
Сент-Луис Сити 54.3% (63)
X 19% (22)
Интер Майами 26.7% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Луис Сити
Ничья
Интер Майами
1.65
4.30
5.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сент-Луис Сити - Интер Майами онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сент-Луис Сити - Интер Майами

Исход игры
Сент-Луис Сити
53.4% (63)
Ничья
18.6% (22)
Интер Майами
28% (33)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (70)
Меньше
36.36% (40)
Обе команды забьют
Да
76.36% (84)
Нет
23.64% (26)
Популярный счёт
2:1 Сент-Луис Сити
32.2% (38)
1:2 Интер Майами
15.3% (18)
1:1 Ничья
13.6% (16)
2:0 Сент-Луис Сити
7.6% (9)
1:0 Сент-Луис Сити
6.8% (8)
3:1 Сент-Луис Сити
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:2 Интер Майами
3.4% (4)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сент-Луис Сити
Интер Майами
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 