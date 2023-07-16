Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
1:1
Второй тайм: 86'
0'
0:1
21' ГолВела Карлос
1:1
24' ГолEmanuel Reynoso2
40' Желтая карточкаПаласиос Диего
44' Желтая карточкаСанчес Илье
45' Желтая карточкаТейлор Ди Джей
Ход матча
21'
0:1
24'
40'
44'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Трапп
Уилл
22
Пукки
Теэму
33
Лонг
Аарон
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Дуэньяс ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|6
|0.27
|Emanuel Reynoso2
|4
|0.18
|Ариага Кервин
|2
|0.09
|Mender Garcia
|2
|0.09
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.09
|Дотсон Хассани
|1
|0.05
|Чжон Сан Бин
|1
|0.05
|Пукки Теэму
|1
|0.05
|Боксолл Михаэл
|1
|0.05
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.05
|Miguel Tapias
|1
|0.05
|Росалес Джозеф
|1
|0.05
|Devin Padelford
|1
|0.05
|Валентин Зарек
|0
|0
|Лод Робин
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|12 (2)
|0.52
|Вела Карлос
|8 (3)
|0.35
|Бюк Стипе
|3
|0.13
|Опоку Квадво
|2
|0.09
|Богуш Матеуш
|2 (1)
|0.09
|Тильман Тимоти
|2
|0.09
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.04
|Санчес Илье
|1
|0.04
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.04
|Холлингсхед Райан
|1
|0.04
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.04
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|5
|0
|Трапп Уилл
|4
|0
|Ариага Кервин
|4
|0
|Тейлор Ди Джей
|4
|0
|Miguel Tapias
|4
|0
|Дотсон Хассани
|3
|0
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Ирвин Клинт
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Emanuel Reynoso2
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|6
|0
|Мальдонадо Дениль
|5
|0
|Санчес Илье
|4
|0
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Тильман Тимоти
|3
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Акоста Келлин
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Богуш Матеуш
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Паленсия Серги
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Лос-Анджелес
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
5
3
Миннесота Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
0% (0)
50% (6)
Лос-Анджелес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
10
20
Миннесота Юнайтед
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Лос-Анджелес
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
17
7
Волевые поражения
15
23
Голы по времени матча
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
23%
4
29%
76-90
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
1
7%
5
23%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
4
29%
6
27%
76-90
Пропущено
18
10
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
17%
1
10%
1-15
4
22%
4
40%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
6
33%
1
10%
76-90
Забито
23
33
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 6
2
9%
6
18%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
4
17%
5
15%
46-60
2
9%
6
18%
61-75
7
30%
8
24%
76-90
Пропущено
31
24
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
3
10%
3
13%
1-15
5
16%
6
25%
16-30
5
16%
2
8%
31-45
8
26%
3
13%
46-60
1
3%
5
21%
61-75
9
29%
29%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Детройт Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Монтерей Бей - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 57%
0
4 раза 19%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
6 раз 27%
1
6 раз 27%
3
5 раз 23%
2
4 раза 18%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
102
18
75
18
48
18
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
64
48
37
111
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
166
516
1012
219
616
120
121
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|23
|13
|2
|8
|42 - 27
|41
|2.
|1:1 Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|1:0 Заявка
|24
|10
|7
|7
|33 - 33
|37
|4.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|28 - 22
|35
|5.
|2:1 Заявка
|23
|9
|5
|9
|32 - 32
|32
|6.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|8.
|0:0 Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 31
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|34 - 30
|28
|10.
|1:1 Заявка
|22
|7
|7
|8
|26 - 30
|28
|11.
|1:2 Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 31
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 33
|22
|14.
|0:0 Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|23
|15
|6
|2
|38 - 25
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|1:2 Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 21
|38
|5.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 28
|37
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|42 - 39
|35
|8.
|0:0 Заявка
|23
|7
|9
|7
|30 - 31
|30
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|22 - 32
|29
|11.
|0:1 Заявка
|23
|6
|8
|9
|21 - 24
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|14.
|0:0 Заявка
|24
|3
|11
|10
|18 - 32
|20
|15.
|0:2 Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 35
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 10
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|3.
|1:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|4.
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 13
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|7.
|2:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|1:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|10.
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|1:1 Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|12
|11
|1
|0
|23 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|1:2 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|7
|1
|18 - 13
|19
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|0:2 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|2:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|3.
|1:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|1:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|2:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|1:2 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|2.
|2:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 17
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 20
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|1:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|14.
|0:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|7 - 21
|5
|15.
|0:2 Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 20
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
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