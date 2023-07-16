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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Остин
2:1
Первый тайм: 41'
Спортинг Канзас-Сити
0'
8' Желтая карточка
Фонтас Андреу
1:0
18' Гол
Зардес Гьяси
2:0
19' Гол
Финлей Итан
2:1
33' Гол
Daniel Rosero

Ход матча

8'
 
Фонтас Андреу
13'
Валенсия Йохан
Даниэль Перейра
 
18'
Зардес Гьяси
1:0
19'
Финлей Итан
2:0
33'
2:1
Daniel Rosero
(Саллой Даниэль)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
2.21
9.50
7.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Келлер
Кипп
17
Галлахер
Джон
33
Вольфф
Оуэн
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
10
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
9
Зардес
Гьяси
22
Макинтош
Кендолл
17
Jacob
Davis
5
Daniel
Rosero
3
Фонтас
Андреу
18
Нденбе
Логан
26
Томми
Эрик
6
Радоя
Неманья
54
Вальтер
Реми
77
Ционис
Маринос
30
Stephen
Afrifa
20
Саллой
Даниэль
Остин
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Остин
Спортинг Канзас-Сити

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

М
4:1
М
4:3
М
0:2
М
3:1
М
1:1
М
2:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

3.5
1.25

Среднее время на гол

25
72

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
60

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 6 (1) 0.26
Зардес Гьяси 6 0.26
Галлахер Джон 5 0.22
Финлей Итан 4 0.17
Касканте Хулио 2 0.09
Ригони Эмилиано 2 0.09
Фагундес Диего 2 0.09
Лима Ник 1 0.04
Гэвин Вулфф 1 0.04
Редес Родни 1 0.04
Брюин Уилл 1 0.04
Урути Максимилиано 1 0.04
Даниэль Перейра 0 0
Лундквист Адам 0 0
Вяйсянен Лео 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулидо Алан 10 (3) 0.4
Саллой Даниэль 5 0.2
Томми Эрик 3 0.12
Рассел Джонни 3 0.12
Кинда Гади 2 0.08
Вальтер Реми 1 0.04
Шелтон Кири 1 0.04
Daniel Rosero 1 0.04
Кастелланос Роберт 1 0.04
Эрнандес Фелипе 1 0.04
William Agada 1 0.04
Ляйбольд Тим 0 0
Эспиноза Роджер 0 0
Зуси Грэм 0 0
Ционис Маринос 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 6 0
Лима Ник 4 0
Редес Родни 2 1
Ринг Александр 3 0
Касканте Хулио 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Галлахер Джон 3 0
Урути Максимилиано 2 0
Лундквист Адам 2 0
Брюин Уилл 1 0
Фагундес Диего 1 0
Финлей Итан 1 0
Зардес Гьяси 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Ригони Эмилиано 1 0
Валенсия Йохан 1 0
Гэвин Вулфф 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Вольфф Оуэн 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томми Эрик 6 0
Daniel Rosero 6 0
Фонтас Андреу 3 1
Саллой Даниэль 3 0
Свит Бен 1 1
Кастелланос Роберт 1 1
Эспиноза Роджер 2 0
Вальтер Реми 2 0
Радоя Неманья 2 0
Шелтон Кири 2 0
Кинда Гади 2 0
Нденбе Логан 2 0
Володер Роберт 2 0
Рассел Джонни 1 0
Пулидо Алан 1 0
Макинтош Кендолл 1 0
Ляйбольд Тим 1 0
William Agada 1 0
Jacob Davis 1 0

Результаты матчей

Остин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
8
Остин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Спортинг Канзас-Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

11
17
Остин
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Спортинг Канзас-Сити
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
11

Волевые поражения

17
25

Голы по времени матча

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
1
6%
3
30%
1-15
3
19%
3
30%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
31%
1
10%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
10%
3
16%
1-15
3
30%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
5
50%
3
16%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
4
29%
5
26%
31-45
5
36%
4
21%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
2
14%
3
16%
76-90

Пропущено

21
16
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
5
24%
4
25%
46-60
5
24%
5
31%
61-75
5
24%
3
19%
76-90

Забито

30
29
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 12
5 Не забивали 9
2
7%
5
17%
1-15
4
13%
7
24%
16-30
8
27%
6
21%
31-45
7
23%
5
17%
46-60
2
7%
2
7%
61-75
7
23%
4
14%
76-90

Пропущено

31
35
10 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 19
2
6%
4
11%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
3
10%
6
17%
31-45
5
16%
7
20%
46-60
6
19%
8
23%
61-75
10
32%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0
Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Талса Атлетикс 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1

Результаты матчей

Остин
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

3:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
9 раз 38%
1
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Остин
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
4
5
6
1.5
6
6
2
9
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
5
4
7
1.5
3
9
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
15
9
9
13
1.5
9
15
3
19
2.5
4
20
1
21
3.5
2
22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 23 13 2 8 42 - 27 41
2.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 24 10 7 7 33 - 33 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 10 5 8 28 - 22 35
5.
Остин
 2:1 Заявка 23 9 5 9 32 - 32 32
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
7.
Даллас
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
8.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 23 8 5 10 26 - 31 29
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 7 7 7 34 - 30 28
10.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 22 7 7 8 26 - 30 28
11.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 5 8 9 23 - 31 23
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 5 7 9 23 - 33 22
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 23 15 6 2 38 - 25 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Нэшвилл
 1:2 Заявка 24 11 5 8 31 - 21 38
5.
Орландо Сити
 Заявка 23 10 7 6 34 - 28 37
6.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 9 8 7 42 - 39 35
8.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 23 7 9 7 30 - 31 30
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 9 2 12 22 - 32 29
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 23 6 8 9 21 - 24 26
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
14.
Торонто
 0:0 Заявка 24 3 11 10 18 - 32 20
15.
Интер Майами
 0:2 Заявка 22 5 3 14 22 - 35 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 12 8 1 3 28 - 10 25
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
3.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
4.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 6 4 2 25 - 13 22
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
7.
Остин
 2:1 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
10.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 12 4 4 4 16 - 16 16
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 12 11 1 0 23 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 1:2 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 4 7 1 18 - 13 19
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
13.
Торонто
 0:0 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 0:2 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
3.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 2:1 Заявка 11 3 2 6 14 - 21 11
7.
Даллас
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 1 5 6 9 - 21 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
2.
Цинциннати
 2:1 Заявка 11 4 5 2 15 - 17 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 2 7 12 - 20 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 1:2 Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
7.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 11 1 4 6 5 - 11 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 1 2 9 5 - 27 5
14.
Торонто
 0:0 Заявка 12 0 5 7 7 - 21 5
15.
Интер Майами
 0:2 Заявка 11 1 1 9 7 - 20 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
2.21
9.50
7.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Остин 2:1 Спортинг Канзас-Сити онлайн

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Остин
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