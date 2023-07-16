Тур: 1. Стадион: Q2 Stadium.
2:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаФонтас Андреу
1:0
17' ГолЗардес Гьяси
2:0
19' ГолФинлей Итан
2:1
33' ГолDaniel Rosero
53' Желтая карточкаJacob Davis
59' Желтая карточкаКасканте Хулио
90'+6
Ход матча
17'
1:0
19'
2:0
33'
2:1
53'
57'
59'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Лима
Ник
33
Вольфф
Оуэн
13
Финлей
Итан
17
Jacob
Davis
18
Нденбе
Логан
26
Томми
Эрик
54
Вальтер
Реми
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Брюин УиллНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Jacob DavisЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинда ГадиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
-
Главный тренер: Peter Vermes
История личных встреч
Остин
Спортинг Канзас-Сити
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
3.5
1.25
Среднее время на гол
25
72
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
38
60
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|6 (1)
|0.26
|Зардес Гьяси
|6
|0.26
|Галлахер Джон
|5
|0.22
|Финлей Итан
|4
|0.17
|Касканте Хулио
|2
|0.09
|Ригони Эмилиано
|2
|0.09
|Фагундес Диего
|2
|0.09
|Лима Ник
|1
|0.04
|Гэвин Вулфф
|1
|0.04
|Редес Родни
|1
|0.04
|Брюин Уилл
|1
|0.04
|Урути Максимилиано
|1
|0.04
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулидо Алан
|10 (3)
|0.4
|Саллой Даниэль
|5
|0.2
|Томми Эрик
|3
|0.12
|Рассел Джонни
|3
|0.12
|Кинда Гади
|2
|0.08
|Daniel Rosero
|2
|0.08
|Вальтер Реми
|1
|0.04
|Шелтон Кири
|1
|0.04
|Кастелланос Роберт
|1
|0.04
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.04
|William Agada
|1
|0.04
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Эспиноза Роджер
|0
|0
|Зуси Грэм
|0
|0
|Ционис Маринос
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|6
|0
|Касканте Хулио
|4
|0
|Лима Ник
|4
|0
|Редес Родни
|2
|1
|Ринг Александр
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Урути Максимилиано
|2
|0
|Лундквист Адам
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Финлей Итан
|1
|0
|Зардес Гьяси
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|Валенсия Йохан
|1
|0
|Гэвин Вулфф
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
|Вольфф Оуэн
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томми Эрик
|6
|0
|Daniel Rosero
|6
|0
|Фонтас Андреу
|3
|1
|Саллой Даниэль
|3
|0
|Свит Бен
|1
|1
|Кастелланос Роберт
|1
|1
|Эспиноза Роджер
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Радоя Неманья
|2
|0
|Шелтон Кири
|2
|0
|Кинда Гади
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|Jacob Davis
|2
|0
|Володер Роберт
|2
|0
|Рассел Джонни
|1
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Макинтош Кендолл
|1
|0
|Ляйбольд Тим
|1
|0
|William Agada
|1
|0
Результаты матчей
Остин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
9
Остин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Спортинг Канзас-Сити
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
11
17
Остин
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Спортинг Канзас-Сити
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
17
11
Волевые поражения
17
26
Голы по времени матча
Забито
18
11
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
1
6%
3
27%
1-15
5
28%
3
27%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
5
28%
1
9%
76-90
Пропущено
11
21
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
9%
3
14%
1-15
3
27%
5
24%
16-30
1
9%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
5
45%
3
14%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
4
29%
5
26%
31-45
5
36%
4
21%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
2
14%
3
16%
76-90
Пропущено
21
16
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
5
24%
4
25%
46-60
5
24%
5
31%
61-75
5
24%
3
19%
76-90
Забито
32
30
16 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 9
2
6%
5
17%
1-15
6
19%
7
23%
16-30
8
25%
7
23%
31-45
7
22%
5
17%
46-60
2
6%
2
7%
61-75
7
22%
4
13%
76-90
Пропущено
32
37
11 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 20
2
6%
4
11%
1-15
5
16%
6
16%
16-30
4
13%
6
16%
31-45
5
16%
7
19%
46-60
6
19%
8
22%
61-75
10
31%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0
Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Талса Атлетикс 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1
Результаты матчей
Остин
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Остин
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
66
66
210
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
85
47
310
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
169
1013
916
320
421
122
223
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|13
|2
|8
|43 - 27
|41
|2.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|1:1 Заявка
|24
|10
|6
|8
|29 - 23
|36
|5.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|32 - 32
|32
|6.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|7.
|3:1 Заявка
|22
|8
|7
|7
|37 - 31
|31
|8.
|1:1 Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 26
|30
|9.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 31
|29
|10.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|26 - 30
|28
|11.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|12.
|2:2 Заявка
|23
|5
|9
|9
|25 - 33
|24
|13.
|1:3 Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 36
|22
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|39 - 25
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 22
|38
|5.
|2:2 Заявка
|23
|10
|7
|6
|45 - 32
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 28
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|42 - 39
|35
|8.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|31 - 31
|32
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|22 - 32
|29
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 26
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|14.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|18 - 33
|19
|15.
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 10
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|3.
|3:1 Заявка
|13
|7
|4
|2
|28 - 14
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|6.
|1:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 6
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|1:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|10.
|2:2 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|1:3 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|24 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|2:2 Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|1:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|10.
|2:2 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|11.
|1:3 Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 21
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|3:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|2.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 17
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 20
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|2:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|11.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|13.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|14.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|15.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
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