Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
0:0
Второй тайм: 85'
Ход матча
34
Брэди
Крис
27
О'Нил
Шейн
29
Deandre
Kerr
20
Акинола
Айо
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Jairo TorresПолузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Klopas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Deandre KerrПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Терри Данфилд
История личных встреч
Чикаго Файр
Торонто
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
32 матча
25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
15.6%
43.8%
40.6%
5 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.47
1.41
Среднее время на гол
61
63
Всего голов
36
19
Голов в среднем за матч
2.12
1.27
Среднее время на гол
42
71
Всего голов
58
43
Голов в среднем за матч
1.81
1.34
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
Среднее время на гол
49
66
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|5
|0.22
|Хайле-Селассие Марен
|4
|0.17
|Герберс Фабиан
|4
|0.17
|Шакири Джердан
|3 (1)
|0.13
|Пржибылко Каспер
|3
|0.13
|Куциас Георгиос
|2
|0.09
|Мюллер Крис
|2
|0.09
|Кцихос Рафаэль
|2 (1)
|0.09
|Гутьеррес Брайан
|1
|0.04
|Теран Карлос
|1
|0.04
|Суке Арно
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Лоренцо
|3
|0.13
|Бернардески Федерико
|3 (1)
|0.13
|Deandre Kerr
|3
|0.13
|Ларьи Ричи
|2
|0.08
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.08
|Осорио Джонатан
|1
|0.04
|Брэдли Майкл
|1
|0.04
|Сервания Брандон
|1
|0.04
|Сапонг Чарльз
|1
|0.04
|Kosi Thompson
|1
|0.04
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Петретта Рауль
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|6
|1
|Наварро Мигель
|6
|0
|Суке Арно
|4
|1
|Хименес Гастон
|5
|0
|Кцихос Рафаэль
|5
|0
|Пинеда Маурисио
|5
|0
|Теран Карлос
|4
|0
|Камара Кей
|2
|1
|Federico Navarro
|1
|1
|Jairo Torres
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|0
|Jonathan Dean
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Daniel Aceves
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
|Kendall Burks
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|6
|1
|Кэй Марк-Энтони
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|1
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Сервания Брандон
|2
|0
|Kobe Franklin
|2
|0
|Мабика Айме
|2
|0
|Alonso Coello Camarero
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Themi Antonoglou
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Торонто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
9
8
Чикаго Файр
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Торонто
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
8
11
Чикаго Файр
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Торонто
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
4% (1)
61% (14)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
17
19
Голы по времени матча
Забито
16
8
11 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 18
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
7
44%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
15
20
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
4
27%
5
25%
46-60
3
20%
2
10%
61-75
4
27%
6
30%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
17%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
5
42%
1
9%
76-90
Пропущено
18
11
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
1
9%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
3
17%
4
36%
61-75
6
33%
3
27%
76-90
Забито
28
19
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
4
14%
3
16%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
8
29%
3
16%
31-45
3
11%
4
21%
46-60
2
7%
4
21%
61-75
7
25%
3
16%
76-90
Пропущено
33
31
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
2
6%
2
6%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
7
21%
3
10%
31-45
5
15%
7
23%
46-60
6
18%
6
19%
61-75
10
30%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1
Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Остин - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2
Торонто
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1
Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0
Результаты матчей
Чикаго Файр
Торонто
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
3:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
3 раза 14%
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
75
56
48
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
56
38
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
1211
814
617
517
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|23
|13
|2
|8
|42 - 27
|41
|2.
|1:1 Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|1:0 Заявка
|24
|10
|7
|7
|33 - 33
|37
|4.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|28 - 22
|35
|5.
|2:1 Заявка
|23
|9
|5
|9
|32 - 32
|32
|6.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|8.
|0:0 Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 31
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|34 - 30
|28
|10.
|1:1 Заявка
|22
|7
|7
|8
|26 - 30
|28
|11.
|1:2 Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 31
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 33
|22
|14.
|0:0 Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|23
|15
|6
|2
|38 - 25
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|1:2 Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 21
|38
|5.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 28
|37
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|42 - 39
|35
|8.
|0:0 Заявка
|23
|7
|9
|7
|30 - 31
|30
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|22 - 32
|29
|11.
|0:1 Заявка
|23
|6
|8
|9
|21 - 24
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|14.
|0:0 Заявка
|24
|3
|11
|10
|18 - 32
|20
|15.
|0:2 Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 35
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 10
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|3.
|1:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|4.
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 13
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|7.
|2:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|1:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|10.
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|1:1 Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|12
|11
|1
|0
|23 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|1:2 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|7
|1
|18 - 13
|19
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|0:2 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|2:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|3.
|1:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|1:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|2:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|1:2 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|2.
|2:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 17
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 20
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|1:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|14.
|0:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|7 - 21
|5
|15.
|0:2 Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 20
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5