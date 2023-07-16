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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
0:0
Второй тайм: 85'
Торонто
0'
55' Желтая карточка
Петретта Рауль
76' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
34
Брэди
Крис
24
Jonathan
Dean
22
Пинеда
Маурисио
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
21
Герберс
Фабиан
30
Хименес
Гастон
7
Хайле-Селассие
Марен
10
Шакири
Джердан
17
Гутьеррес
Брайан
19
Куциас
Георгиос
1
Джонсон
Шон
19
Kobe
Franklin
27
О'Нил
Шейн
17
Рустед
Сигурд
28
Петретта
Рауль
29
Deandre
Kerr
5
Ибарра
Франко
21
Осорио
Джонатан
7
Маршалл-Ратти
Джакил
20
Акинола
Айо
9
Сапонг
Чарльз
Чикаго Файр
4-2-3-1
Торонто
4-4-2

История личных встреч

Чикаго Файр
Торонто

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

32 матча

25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

15.6%
43.8%
40.6%
5 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

М
0:0
М
2:0
М
3:2
М
3:1
М
1:2
М
2:2
М
2:2
М
3:0
М
1:2
М
2:2
М
1:3
М
3:1
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
3:2
М
3:2
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:0
М
2:2
М
0:0
М
4:1
М
2:2
М
0:2
М
3:2
М
2:1

Голы

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.47
1.41

Среднее время на гол

61
63

Всего голов

36
19

Голов в среднем за матч

2.12
1.27

Среднее время на гол

42
71

Всего голов

58
43

Голов в среднем за матч

1.81
1.34

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
26

Среднее время на гол

49
66

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 5 0.22
Хайле-Селассие Марен 4 0.17
Герберс Фабиан 4 0.17
Шакири Джердан 3 (1) 0.13
Пржибылко Каспер 3 0.13
Куциас Георгиос 2 0.09
Мюллер Крис 2 0.09
Кцихос Рафаэль 2 (1) 0.09
Гутьеррес Брайан 1 0.04
Теран Карлос 1 0.04
Суке Арно 0 0
Наварро Мигель 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Лоренцо 3 0.13
Бернардески Федерико 3 (1) 0.13
Deandre Kerr 3 0.13
Ларьи Ричи 2 0.08
Кэй Марк-Энтони 2 0.08
Осорио Джонатан 1 0.04
Брэдли Майкл 1 0.04
Сервания Брандон 1 0.04
Сапонг Чарльз 1 0.04
Kosi Thompson 1 0.04
Гутьеррес Кристиан 0 0
Петретта Рауль 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 6 1
Наварро Мигель 6 0
Суке Арно 4 1
Хименес Гастон 5 0
Кцихос Рафаэль 5 0
Пинеда Маурисио 5 0
Теран Карлос 4 0
Камара Кей 2 1
Federico Navarro 1 1
Jairo Torres 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Jonathan Dean 2 0
Шакири Джердан 1 0
Пржибылко Каспер 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Daniel Aceves 1 0
Брэди Крис 1 0
Kendall Burks 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 6 1
Кэй Марк-Энтони 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Петретта Рауль 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Сервания Брандон 2 0
Kobe Franklin 2 0
Мабика Айме 2 0
Alonso Coello Camarero 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Themi Antonoglou 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Торонто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

9
8
Чикаго Файр
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Торонто
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

8
11
Чикаго Файр
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Торонто
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
4% (1)
61% (14)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

17
19

Голы по времени матча

Забито

16
8
11 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 18
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
7
44%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

15
20
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
4
27%
5
25%
46-60
3
20%
2
10%
61-75
4
27%
6
30%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
17%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
5
42%
1
9%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
1
9%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
3
17%
4
36%
61-75
6
33%
3
27%
76-90

Забито

28
19
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
4
14%
3
16%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
8
29%
3
16%
31-45
3
11%
4
21%
46-60
2
7%
4
21%
61-75
7
25%
3
16%
76-90

Пропущено

33
31
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
2
6%
2
6%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
7
21%
3
10%
31-45
5
15%
7
23%
46-60
6
18%
6
19%
61-75
10
30%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1
Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Остин - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2
Торонто
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1
Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0

Результаты матчей

Чикаго Файр
Торонто

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
3:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
3 раза 14%
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
5
5
6
1.5
4
8
3
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
6
3
8
1.5
2
9
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
12
11
8
14
1.5
6
17
5
17
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 23 13 2 8 42 - 27 41
2.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 24 10 7 7 33 - 33 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 10 5 8 28 - 22 35
5.
Остин
 2:1 Заявка 23 9 5 9 32 - 32 32
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
7.
Даллас
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
8.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 23 8 5 10 26 - 31 29
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 7 7 7 34 - 30 28
10.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 22 7 7 8 26 - 30 28
11.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 5 8 9 23 - 31 23
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 5 7 9 23 - 33 22
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 23 15 6 2 38 - 25 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Нэшвилл
 1:2 Заявка 24 11 5 8 31 - 21 38
5.
Орландо Сити
 Заявка 23 10 7 6 34 - 28 37
6.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 9 8 7 42 - 39 35
8.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 23 7 9 7 30 - 31 30
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 9 2 12 22 - 32 29
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 23 6 8 9 21 - 24 26
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
14.
Торонто
 0:0 Заявка 24 3 11 10 18 - 32 20
15.
Интер Майами
 0:2 Заявка 22 5 3 14 22 - 35 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 12 8 1 3 28 - 10 25
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
3.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
4.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 6 4 2 25 - 13 22
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
7.
Остин
 2:1 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
10.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 12 4 4 4 16 - 16 16
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 12 11 1 0 23 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 1:2 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 4 7 1 18 - 13 19
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
13.
Торонто
 0:0 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 0:2 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
3.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 2:1 Заявка 11 3 2 6 14 - 21 11
7.
Даллас
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 1 5 6 9 - 21 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
2.
Цинциннати
 2:1 Заявка 11 4 5 2 15 - 17 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 2 7 12 - 20 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 1:2 Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
7.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 11 1 4 6 5 - 11 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 1 2 9 5 - 27 5
14.
Торонто
 0:0 Заявка 12 0 5 7 7 - 21 5
15.
Интер Майами
 0:2 Заявка 11 1 1 9 7 - 20 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Торонто
4.10
4.10
7.90
Все Коэффициенты
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