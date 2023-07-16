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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
3:1
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
2' Гол
Луна Диего
2:0
53' Гол
Луна Диего
55' Желтая карточка
Толкин Джон
2:1
80' Гол
Амайя Фрэнки
3:1
81' Гол
Саварино Джефферсон
83' Желтая карточка
Броди Эндрю
84' Желтая карточка
Вера Брайан
84' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Джулио Андерсон
90'+6
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
2
Броди
Эндрю
10
Саварино
Джефферсон
6
Охеда
Брайан
7
Руис
Пабло
26
Луна
Диего
17
Мусовски
Дэниел
9
Аранго
Кристиан
1
Карлос
Мигел
Коронел
17
Харпер
Кэмерон
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
5
Peter
Stroud
75
Эдельман
Даниэль
19
Кармона
Викельман
21
Фернандес
Омир
7
Бёрк
Кори
13
Ванзейр
Данте
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-2-2

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Ред Буллз

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

18 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:1
М
4:0
М
1:0
М
0:0
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
4:3
ТМС
0:1
М
1:3
М
3:0
М
0:0
М
1:0
М
2:0
М
2:0
М
0:1
М
1:1
М
2:1

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.89

Среднее время на гол

67
101

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.56
0.56

Среднее время на гол

57
162

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.44
0.72

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

62
124

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 6 0.25
Мусовски Дэниел 5 0.21
Руис Пабло 4 0.17
Крейлах Дамир 4 0.17
Глэд Джастин 4 0.17
Джулио Андерсон 4 0.17
Луна Диего 3 0.13
Рубин Рубио 2 0.08
Carlos Gomez 1 0.04
Аранго Кристиан 1 0.04
Jasper Loeffelsend 1 0.04
Овьедо Брайан 0 0
Чанг Майкель 0 0
Броди Эндрю 0 0
Мерам Джастин 0 0
Tomas Gomez 0 0
Дэвис Боде 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амайя Фрэнки 4 0.17
Фернандес Омир 3 (1) 0.13
Ванзейр Данте 2 0.09
Барлоу Том 2 0.09
Elias Manoel 2 0.09
Рейес Андрес 2 0.09
Бёрк Кори 2 0.09
Харпер Кэмерон 1 0.04
Кассерес Кристиан 1 0.04
Лима Лукас II 1 0.04
Эдельман Даниэль 1 0.04
Кармона Викельман 1 0.04
Толкин Джон 0 0
Данкан Кайл 0 0
Нилис Шон 0 0
Ronald Donkor 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 6 1
Глэд Джастин 7 0
Вера Брайан 6 0
Охеда Брайан 6 0
Emeka Eneli 4 0
Овьедо Брайан 3 0
Крейлах Дамир 2 0
Рубин Рубио 2 0
Броди Эндрю 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Дэвис Боде 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Пабло Мастроени 1 0
Сильва Марсело 1 0
Carlos Gomez 1 0
Мерам Джастин 1 0
Макмат Зак 1 0
Аранго Кристиан 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Джулио Андерсон 1 0
Луна Диего 1 0
Gavin Beavers 1 0
Ilijah Paul 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 8 1
Данкан Кайл 7 0
Кассерес Кристиан 7 0
Нилис Шон 6 0
Харпер Кэмерон 4 1
Толкин Джон 4 0
Эдельман Даниэль 4 0
Бёрк Кори 3 0
Барлоу Том 3 0
Карлос Мигел Коронел 2 0
Ванзейр Данте 2 0
Ндам Хассан 2 0
Йервуд Дрю 2 0
Фернандес Омир 2 0
Амайя Фрэнки 2 0
Elias Manoel 2 0
Нилис Дилан 1 0
Peter Stroud 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
7
Реал Солт-Лейк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Нью-Йорк Ред Буллз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

17
15
Реал Солт-Лейк
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Нью-Йорк Ред Буллз
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

22
22

Голы по времени матча

Забито

18
8
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
2
11%
2
25%
31-45
5
28%
2
25%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
6
33%
2
25%
76-90

Пропущено

17
11
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
12%
2
18%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
4
24%
1
9%
31-45
2
12%
2
18%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
3
18%
2
18%
76-90

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
3
17%
4
25%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
2
11%
7
44%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
1
8%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
3
19%
4
31%
76-90

Забито

36
24
13 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
8 Не забивали 7
4
11%
0
0%
1-15
4
11%
3
13%
16-30
5
14%
5
21%
31-45
8
22%
6
25%
46-60
7
19%
1
4%
61-75
8
22%
9
38%
76-90

Пропущено

33
24
17 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
4
12%
3
13%
1-15
5
15%
6
25%
16-30
8
24%
3
13%
31-45
5
15%
3
13%
46-60
5
15%
3
13%
61-75
6
18%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2
Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

3:1
3 раза 25%
0:0
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
1
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
5
7
4
8
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
5
6
6
1.5
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
15
8
12
12
1.5
5
18
6
18
2.5
1
22
1
23
3.5
1
22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 23 13 2 8 43 - 27 41
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 1:1 Заявка 24 10 6 8 29 - 23 36
5.
Остин
 Заявка 23 9 5 9 32 - 32 32
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
7.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 22 8 7 7 37 - 31 31
8.
Даллас
 1:1 Заявка 23 8 6 9 25 - 26 30
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 23 8 5 10 26 - 31 29
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 22 7 7 8 26 - 30 28
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
12.
Портленд Тимберс
 2:2 Заявка 23 5 9 9 25 - 33 24
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:3 Заявка 22 5 7 10 24 - 36 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 23 15 6 2 39 - 25 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Нэшвилл
 Заявка 24 11 5 8 31 - 22 38
5.
Коламбус Крю
 2:2 Заявка 23 10 7 6 45 - 32 37
6.
Орландо Сити
 Заявка 23 10 7 6 34 - 28 37
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 9 8 7 42 - 39 35
8.
Чикаго Файр
 Заявка 23 8 8 7 31 - 31 32
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 9 2 12 22 - 32 29
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 23 6 8 9 22 - 26 26
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
14.
Торонто
 Заявка 24 3 10 11 18 - 33 19
15.
Интер Майами
 Заявка 22 5 3 14 22 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 8 1 3 29 - 10 25
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
3.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 13 7 4 2 28 - 14 25
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
6.
Сиэтл Саундерс
 1:1 Заявка 13 6 4 3 15 - 6 22
7.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 1:1 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
10.
Портленд Тимберс
 2:2 Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:3 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 11 1 0 24 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 2:2 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Чикаго Файр
 Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
9.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 1:1 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 Заявка 11 3 2 6 14 - 21 11
7.
Даллас
 1:1 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
10.
Портленд Тимберс
 2:2 Заявка 12 1 5 6 9 - 21 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:3 Заявка 12 1 5 6 8 - 21 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
2.
Цинциннати
 Заявка 11 4 5 2 15 - 17 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 2 7 12 - 20 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
7.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Коламбус Крю
 2:2 Заявка 11 2 4 5 15 - 20 10
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 1 2 9 5 - 27 5
14.
Интер Майами
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
15.
Торонто
 Заявка 12 0 4 8 7 - 22 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 2'
      Саварино Джефферсон сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Луна Диего бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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