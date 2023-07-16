Тур: 1. Стадион: America First Field.
3:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолЛуна Диего
2:0
53' ГолЛуна Диего
55' Желтая карточкаТолкин Джон
2:1
80' ГолАмайя Фрэнки
3:1
81' ГолСаварино Джефферсон
83' Желтая карточкаБроди Эндрю
84' Желтая карточкаВера Брайан
90' Желтая карточкаДжулио Андерсон
90'+6
Ход матча
2'
46'
53'
2:0
55'
80'
2:1
81'
83'
84'
84'
90'
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
26
Луна
Диего
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луна ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Emeka Eneli
-
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
98 Ндам ХассанЗащитник
-
74 Барлоу ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
-
11 Elias Manoel
-
Главный тренер: Troy Lesesne
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Ред Буллз
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
18 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.89
Среднее время на гол
67
101
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.56
0.56
Среднее время на гол
57
162
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
1.44
0.72
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
62
124
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|6
|0.25
|Мусовски Дэниел
|5
|0.21
|Руис Пабло
|4
|0.17
|Крейлах Дамир
|4
|0.17
|Глэд Джастин
|4
|0.17
|Джулио Андерсон
|4
|0.17
|Луна Диего
|3
|0.13
|Рубин Рубио
|2
|0.08
|Carlos Gomez
|1
|0.04
|Аранго Кристиан
|1
|0.04
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.04
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амайя Фрэнки
|4
|0.17
|Фернандес Омир
|3 (1)
|0.13
|Ванзейр Данте
|2
|0.09
|Барлоу Том
|2
|0.09
|Elias Manoel
|2
|0.09
|Рейес Андрес
|2
|0.09
|Бёрк Кори
|2
|0.09
|Харпер Кэмерон
|1
|0.04
|Кассерес Кристиан
|1
|0.04
|Лима Лукас II
|1
|0.04
|Эдельман Даниэль
|1
|0.04
|Кармона Викельман
|1
|0.04
|Толкин Джон
|0
|0
|Данкан Кайл
|0
|0
|Нилис Шон
|0
|0
|Ronald Donkor
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|6
|1
|Глэд Джастин
|7
|0
|Вера Брайан
|6
|0
|Охеда Брайан
|6
|0
|Emeka Eneli
|4
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Крейлах Дамир
|2
|0
|Рубин Рубио
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Сильва Марсело
|1
|0
|Carlos Gomez
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Макмат Зак
|1
|0
|Аранго Кристиан
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Gavin Beavers
|1
|0
|Ilijah Paul
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|8
|1
|Данкан Кайл
|7
|0
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Нилис Шон
|6
|0
|Харпер Кэмерон
|4
|1
|Толкин Джон
|4
|0
|Эдельман Даниэль
|4
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Барлоу Том
|3
|0
|Карлос Мигел Коронел
|2
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Ндам Хассан
|2
|0
|Йервуд Дрю
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Амайя Фрэнки
|2
|0
|Elias Manoel
|2
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Peter Stroud
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
7
Реал Солт-Лейк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Нью-Йорк Ред Буллз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
17
15
Реал Солт-Лейк
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Нью-Йорк Ред Буллз
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
22
22
Голы по времени матча
Забито
18
8
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
2
11%
2
25%
31-45
5
28%
2
25%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
6
33%
2
25%
76-90
Пропущено
17
11
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
12%
2
18%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
4
24%
1
9%
31-45
2
12%
2
18%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
3
18%
2
18%
76-90
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
3
17%
4
25%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
2
11%
7
44%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
1
8%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
3
19%
4
31%
76-90
Забито
36
24
13 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
8 Не забивали 7
4
11%
0
0%
1-15
4
11%
3
13%
16-30
5
14%
5
21%
31-45
8
22%
6
25%
46-60
7
19%
1
4%
61-75
8
22%
9
38%
76-90
Пропущено
33
24
17 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
4
12%
3
13%
1-15
5
15%
6
25%
16-30
8
24%
3
13%
31-45
5
15%
3
13%
46-60
5
15%
3
13%
61-75
6
18%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2
Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
3:1
3 раза 25%
0:0
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
1
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
66
57
48
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
65
66
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
158
1212
518
618
122
123
122
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|13
|2
|8
|43 - 27
|41
|2.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|1:1 Заявка
|24
|10
|6
|8
|29 - 23
|36
|5.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|32 - 32
|32
|6.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|7.
|3:1 Заявка
|22
|8
|7
|7
|37 - 31
|31
|8.
|1:1 Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 26
|30
|9.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 31
|29
|10.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|26 - 30
|28
|11.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|12.
|2:2 Заявка
|23
|5
|9
|9
|25 - 33
|24
|13.
|1:3 Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 36
|22
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|39 - 25
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 22
|38
|5.
|2:2 Заявка
|23
|10
|7
|6
|45 - 32
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 28
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|42 - 39
|35
|8.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|31 - 31
|32
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|22 - 32
|29
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 26
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|14.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|18 - 33
|19
|15.
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 10
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|3.
|3:1 Заявка
|13
|7
|4
|2
|28 - 14
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|6.
|1:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 6
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|1:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|10.
|2:2 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|1:3 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|24 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|2:2 Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|1:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|10.
|2:2 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|11.
|1:3 Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 21
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|3:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|2.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 17
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 20
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|2:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|11.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|13.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|14.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|15.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5