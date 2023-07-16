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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
0:0
Первый тайм: 44'
Хьюстон Динамо
0'
30' Желтая карточка
Алию Ибрахим

Ход матча

30'
 
Алию Ибрахим
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Хьюстон Динамо
2.50
3.65
3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
13
Гутман
Эндрю
20
Ронен
Коннор
21
Акоста
Бриан
29
Гальван
Бриан
23
Бассетт
Коул
14
Харрис
Кельвин
77
Япи
Даррен
12
Кларк
Стив
2
Эскобар
Франко
28
Святченко
Эрик
31
Micael
5
Стирс
Дэниэл
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
27
Luis
Caicedo
III
7
Ivan
Franco
18
Алию
Ибрахим
21
Nelson
Quinones
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-3-3

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

30 матчей

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
56.7%
23.3%
6 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

М
1:1
М
1:1
М
0:1
М
1:3
М
3:1
М
1:2
М
1:1
М
2:2
М
1:4
М
0:0
М
2:0
М
0:1
М
3:1
М
1:1
М
2:3
М
3:2
М
2:1
ОК
1:0
М
0:0
М
3:0
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
1:2
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
1:3
М
0:0
М
2:1

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.36
1.31

Среднее время на гол

66
68

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.25
0.93

Среднее время на гол

72
96

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.3
1.13

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

69
79

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 2 0.09
Абубакар Лалас 2 0.09
Бассетт Коул 2 0.09
Кабрал Кевин 2 0.09
Ронен Коннор 1 (1) 0.04
Рубио Диего 1 0.04
Уилсон Дэнни 1 0.04
Николсон Сэм 1 0.04
Махсо Андреас 1 0.04
Льюис Джонатан 1 0.04
Max Alves 1 0.04
Гальван Бриан 1 (1) 0.04
Харрис Кельвин 0 0
Япи Даррен 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 8 (5) 0.35
Эррера Эктор 3 0.13
Бэрд Кори 3 0.13
Thor Ulfarsson 3 0.13
Ivan Franco 2 0.09
Стирс Дэниэл 1 0.04
Карраскилья Адальберто 1 0.04
Алию Ибрахим 1 0.04
Nelson Quinones 1 0.04
Micael 1 0.04
Эскобар Франко 1 0.04
Шмитт Тейт 1 0.04
Дорси Гриффин 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абубакар Лалас 7 1
Кабрал Кевин 7 0
Акоста Бриан 6 0
Николсон Сэм 5 0
Присо-Мбонге Ральф 5 0
Бомбито Мойс 2 1
Гальван Бриан 0 2
Уилсон Дэнни 3 0
Барриос Майкл 3 0
Бассетт Коул 3 0
Max Alves 3 0
Розенберри Киган 2 0
Япи Даррен 2 0
Рубио Диего 1 0
Прайс Джек 1 0
Махсо Андреас 1 0
Гутман Эндрю 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 5 2
Micael 5 1
Эскобар Франко 6 0
Artur Moraes III 5 0
Святченко Эрик 4 0
Кларк Стив 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Luis Caicedo III 4 0
Nelson Quinones 2 1
Бартлоу Итан 3 0
Басси Амине 1 1
Ivan Franco 2 0
Бэрд Кори 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Стирс Дэниэл 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Алию Ибрахим 1 0
Thor Ulfarsson 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Хьюстон Динамо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
6
Колорадо Рэпидс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Хьюстон Динамо
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

7
19
Колорадо Рэпидс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (4)
68% (15)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Хьюстон Динамо
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
9% (2)
59% (13)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
27% (6)
64% (14)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

17
4

Волевые поражения

12
25

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
17 Не забивали 16
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

10
23
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
1
10%
4
17%
1-15
2
20%
3
13%
16-30
3
30%
2
9%
31-45
3
30%
7
30%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
1
10%
4
17%
76-90

Забито

9
19
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
2
22%
3
16%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
5
26%
61-75
4
44%
6
32%
76-90

Пропущено

20
8
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
15%
1
13%
1-15
2
10%
3
38%
16-30
2
10%
1
13%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
20%
1
13%
61-75
7
35%
2
25%
76-90

Забито

16
26
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
2
13%
4
15%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
4
25%
6
23%
61-75
5
31%
7
27%
76-90

Пропущено

30
31
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 15
4
13%
5
16%
1-15
4
13%
6
19%
16-30
5
17%
3
10%
31-45
5
17%
7
23%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
8
27%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нортерн Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0
Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо

Точный счет

0:0
5 раз 45%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

4:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
6 раз 27%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:0
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 55%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
1
10
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
12
0.5
Больше Меньше
14
8
5
17
1.5
7
15
1
21
2.5
3
19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 23 13 2 8 42 - 27 41
2.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 24 10 7 7 33 - 33 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 10 5 8 28 - 22 35
5.
Остин
 2:1 Заявка 23 9 5 9 32 - 32 32
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
7.
Даллас
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
8.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 23 8 5 10 26 - 31 29
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 7 7 7 34 - 30 28
10.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 22 7 7 8 26 - 30 28
11.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 5 8 9 23 - 31 23
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 5 7 9 23 - 33 22
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 23 15 6 2 38 - 25 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Нэшвилл
 1:2 Заявка 24 11 5 8 31 - 21 38
5.
Орландо Сити
 Заявка 23 10 7 6 34 - 28 37
6.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 9 8 7 42 - 39 35
8.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 23 7 9 7 30 - 31 30
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 9 2 12 22 - 32 29
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 23 6 8 9 21 - 24 26
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
14.
Торонто
 0:0 Заявка 24 3 11 10 18 - 32 20
15.
Интер Майами
 0:2 Заявка 22 5 3 14 22 - 35 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 12 8 1 3 28 - 10 25
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
3.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
4.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 6 4 2 25 - 13 22
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
7.
Остин
 2:1 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
10.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 12 4 4 4 16 - 16 16
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:1 Заявка 12 11 1 0 23 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 1:2 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 4 7 1 18 - 13 19
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
13.
Торонто
 0:0 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 0:2 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
3.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 2:1 Заявка 11 3 2 6 14 - 21 11
7.
Даллас
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:2 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 1 5 6 9 - 21 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
2.
Цинциннати
 2:1 Заявка 11 4 5 2 15 - 17 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 2 7 12 - 20 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 1:2 Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
7.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 11 1 4 6 5 - 11 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 1 2 9 5 - 27 5
14.
Торонто
 0:0 Заявка 12 0 5 7 7 - 21 5
15.
Интер Майами
 0:2 Заявка 11 1 1 9 7 - 20 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Алию Ибрахим получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Хьюстон Динамо
2.50
3.65
3.80
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