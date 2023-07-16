Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
0:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
30'
13
Гутман
Эндрю
20
Ронен
Коннор
21
Акоста
Бриан
23
Бассетт
Коул
77
Япи
Даррен
12
Кларк
Стив
31
Micael
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гутман ЭндрюЗащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Николсон СэмЗащитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
-
64 Бомбито МойсПолузащитник
- Нападающий
-
91 Кабрал КевинНападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 MicaelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
30 матчей
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
56.7%
23.3%
6 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.36
1.31
Среднее время на гол
66
68
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.25
0.93
Среднее время на гол
72
96
Всего голов
39
34
Голов в среднем за матч
1.3
1.13
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
69
79
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|2
|0.09
|Абубакар Лалас
|2
|0.09
|Бассетт Коул
|2
|0.09
|Кабрал Кевин
|2
|0.09
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.04
|Рубио Диего
|1
|0.04
|Уилсон Дэнни
|1
|0.04
|Николсон Сэм
|1
|0.04
|Махсо Андреас
|1
|0.04
|Льюис Джонатан
|1
|0.04
|Max Alves
|1
|0.04
|Гальван Бриан
|1 (1)
|0.04
|Харрис Кельвин
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|8 (5)
|0.35
|Эррера Эктор
|3
|0.13
|Бэрд Кори
|3
|0.13
|Thor Ulfarsson
|3
|0.13
|Ivan Franco
|2
|0.09
|Стирс Дэниэл
|1
|0.04
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.04
|Алию Ибрахим
|1
|0.04
|Nelson Quinones
|1
|0.04
|Micael
|1
|0.04
|Эскобар Франко
|1
|0.04
|Шмитт Тейт
|1
|0.04
|Дорси Гриффин
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакар Лалас
|7
|1
|Кабрал Кевин
|7
|0
|Акоста Бриан
|6
|0
|Николсон Сэм
|5
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|5
|0
|Бомбито Мойс
|2
|1
|Гальван Бриан
|0
|2
|Уилсон Дэнни
|3
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Бассетт Коул
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Япи Даррен
|2
|0
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|5
|2
|Micael
|5
|1
|Эскобар Франко
|6
|0
|Artur Moraes III
|5
|0
|Святченко Эрик
|4
|0
|Кларк Стив
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Luis Caicedo III
|4
|0
|Nelson Quinones
|2
|1
|Бартлоу Итан
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Ivan Franco
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
|Thor Ulfarsson
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Хьюстон Динамо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
6
Колорадо Рэпидс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Хьюстон Динамо
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
7
19
Колорадо Рэпидс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (4)
68% (15)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Хьюстон Динамо
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
9% (2)
59% (13)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
27% (6)
64% (14)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
17
4
Волевые поражения
12
25
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
17 Не забивали 16
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
10
23
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
1
10%
4
17%
1-15
2
20%
3
13%
16-30
3
30%
2
9%
31-45
3
30%
7
30%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
1
10%
4
17%
76-90
Забито
9
19
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
2
22%
3
16%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
5
26%
61-75
4
44%
6
32%
76-90
Пропущено
20
8
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
15%
1
13%
1-15
2
10%
3
38%
16-30
2
10%
1
13%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
20%
1
13%
61-75
7
35%
2
25%
76-90
Забито
16
26
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
2
13%
4
15%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
4
25%
6
23%
61-75
5
31%
7
27%
76-90
Пропущено
30
31
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 15
4
13%
5
16%
1-15
4
13%
6
19%
16-30
5
17%
3
10%
31-45
5
17%
7
23%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
8
27%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нортерн Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0
Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо
Точный счет
0:0
5 раз 45%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
4:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
6 раз 27%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:0
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
12 раз 55%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
83
29
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
65
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1012
Больше Меньше
148
517
715
121
319
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|23
|13
|2
|8
|42 - 27
|41
|2.
|1:1 Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|1:0 Заявка
|24
|10
|7
|7
|33 - 33
|37
|4.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|28 - 22
|35
|5.
|2:1 Заявка
|23
|9
|5
|9
|32 - 32
|32
|6.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|8.
|0:0 Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 31
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|34 - 30
|28
|10.
|1:1 Заявка
|22
|7
|7
|8
|26 - 30
|28
|11.
|1:2 Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 31
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 33
|22
|14.
|0:0 Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|23
|15
|6
|2
|38 - 25
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|1:2 Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 21
|38
|5.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 28
|37
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|42 - 39
|35
|8.
|0:0 Заявка
|23
|7
|9
|7
|30 - 31
|30
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|22 - 32
|29
|11.
|0:1 Заявка
|23
|6
|8
|9
|21 - 24
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|14.
|0:0 Заявка
|24
|3
|11
|10
|18 - 32
|20
|15.
|0:2 Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 35
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 10
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|3.
|1:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|4.
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 13
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|7.
|2:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|1:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|10.
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|1:1 Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|12
|11
|1
|0
|23 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|1:2 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|7
|1
|18 - 13
|19
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|0:2 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|2:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|3.
|1:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|1:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|2:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|1:2 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|2.
|2:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 17
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 20
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|1:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|14.
|0:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|7 - 21
|5
|15.
|0:2 Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 20
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5